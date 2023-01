Est-il possible de contracter un prêt immobilier avec la banque N26 ?

Vous souhaitez souscrire un prêt immobilier avec une banque en ligne ? Vous aimeriez le faire chez N26 ? Malheureusement cette banque ne propose pas encore de contracter de prêt immobilier. Vous allez tout de même pouvoir effectuer d’autres actions, comme gérer vos comptes en ligne, ou contracter un crédit à la consommation.

Qu’est-ce que la banque N26 ?

Créée en 2013, N26 est une banque en ligne 100% mobile comme Orange Bank. Cela signifie que vous pouvez gérer votre compte bancaire depuis votre téléphone. Cette banque est à destination des particuliers comme des professionnels. Avec cette banque, vous avez le choix entre plusieurs comptes bancaires :

compte N26 standard, qui est gratuit ;

compte N26 Smart, qui est à 4,90€/mois ;

compte N26 You, qui est à 9,90€/mois ;

compte N26 Metal, qui est à 16,90€/mois.

Caractéristiques des offres N26 N26 N26 Smart N26 You N26 Metal Prix Gratuit 4,90€/mois 9,90€/mois 16,90€/mois Carte bancaire virtuelle Oui Oui Oui Oui Carte additionnelle Non En option En option En option Paiement sans frais Oui Oui Oui Oui Retraits illimités Non Non Oui Oui Assurances Non Non Assurances voyages :

– couverture médicale

– assurance voyage

– couverture pandémie

– assurance retard de vol

– assurance bagages

Assurances du quotidien :

– assurance mobilité

– assurance sports d’hiver Assurances voyages :

– couverture médicale

– assurance voyage

– couverture pandémie

– assurance retard de vol

– assurance bagages

Assurances du quotidien :

– assurance mobilité

– assurance sports d’hiver

– assurance location de voiture

– assurance téléphone Service client – Chatbot

– Livechat – Chatbot

– Livechat

– Ligne dédiée – Chatbot

– Livechat

– Ligne dédiée – Chatbot

– Livechat

– Ligne dédiée

Quels types de prêts est-il possible de souscrire chez N26 ?

La banque en ligne N26 ne permet pas, pour l’instant, de contracter un prêt immobilier. Cette opération devrait être possible prochainement. Néanmoins, elle vous offre la possibilité de demander un crédit à la consommation. Son montant pourra aller de 1000€ à 50 000€, avec la possibilité de le rembourser sur une période allant de 6 à 84 mois.

Pourquoi contracter un crédit à la consommation ? Comme l’explique ce site, vous allez pouvoir contracter un crédit à la consommation pour financer des opérations qui ne concernent pas l’immobilier. Grâce à ce type de crédit, vous allez pouvoir, par exemple, acheter des biens de consommation ou avoir à disposition de la trésorerie.

Pour contracter un crédit à la consommation, toutes les démarches se font en ligne. Plusieurs étapes sont nécessaires pour pouvoir faire votre demande, notamment :

Vous rendre sur votre application mobile N26, puis dans la section consacrée au crédit Produits financiers N26 de l’onglet Découvrir ; Répondre à certaines questions concernant votre demande de crédit, ainsi que sur votre solvabilité ; Pour les personnes qui ne résident pas en France, il sera nécessaire de fournir votre carte d’identité ou votre passeport, ainsi qu’un justificatif de domicile si vous vous trouvez en Allemagne. Pour les résidents non européens, une copie du permis de séjour sera également demandée ; Une fois la demande finalisée, vous n’aurez plus qu’à la soumettre à la banque pour qu’ils puissent l’étudier. Vous pourrez choisir si vous souhaitez accepter ou refuser l’offre ; En cas d’acceptation de l’offre, un appel vidéo sera réalisé afin que vous puissiez signer le contrat. La confirmation pourra également se faire directement sur l’application. Dès que les fonds seront disponibles sur votre compte, vous recevrez une notification.

Les taux d’intérêts proposés par la banque vont varier selon votre crédit. Ils peuvent aller de 1,99% à 19%. Des frais de dossiers seront appliqués, et déduits de votre crédit. La banque se réserve le droit de vous faire payer des frais supplémentaires si jamais vous avez du retard dans le paiement de vos mensualités.

Comment ouvrir un compte bancaire avec N26 ?

Ouvrir un compte bancaire chez N26 est très simple, et ne prends que quelques minutes. La première chose que vous avez à faire est de télécharger l’application N26, ou bien de vous rendre sur le site Internet de la banque. Vous devrez ensuite :

Renseigner vos informations personnelles : adresse mail et adresse postale ; sélectionner le type de compte que vous souhaitez ouvrir parmi ceux proposés ; réaliser la vérification de votre identité ; alimenter votre compte en réalisant des virements bancaires ou grâce à une autre carte bancaire.

Ouvrir un compte bancaire chez N26 ne prend donc pas beaucoup de temps. Dès que les étapes ci-dessous auront été réalisées, vous allez pouvoir directement faire des paiements sans contact en utilisant votre carte virtuelle.

Pourquoi choisir N26 ?

Avant de se poser la question de choisir N26, il peut être intéressant de connaître les avantages de faire le choix d’une banque en ligne.

Tout d’abord, il est important de noter qu’ouvrir un compte auprès d’une banque en ligne vous permettra de gagner du temps. Puisque tout se passe sur Internet ou sur une application, vous n’avez pas besoin de vous déplacer. Vous pouvez avoir accès à vos comptes et réaliser vos démarches sans bouger de chez vous, et directement sur votre téléphone. Ce fonctionnement a également l’avantage de permettre une utilisation optimale. C’est le cas de N26, qui met à votre disposition une application mobile, afin de vous permettre de tout gérer depuis votre portable.

Dans la plupart des cas, le service client étant en ligne lui aussi, les horaires sont généralement élargis. Vous disposez donc de créneaux horaires plus grands si vous avez besoin de prendre contact avec un conseiller pour que ce dernier réponde à vos questions. Le service client de N26 est joignable du lundi au dimanche de 7h à 23h, y compris les jours fériés.

De plus, en choisissant une banque en ligne, vous pourrez bénéficier de frais bancaires réduits, ou du moins, inférieurs à ceux des banques traditionnelles. Avec une carte bancaire N26, vous pourrez profiter de paiements sans frais, peu importe la devise et l’endroit où vous vous trouvez.

N26 fait en sorte de s’adapter à vos besoins, et de faciliter la gestion de vos comptes en banque. La banque met l’accent sur la transparence et la simplicité, afin de vous permettre d’avoir la meilleur expérience bancaire possible.

Quels sont les avis sur les crédits N26 ?

Les avis sur la banque en ligne N26 sont globalement positifs. Les clients sont satisfaits des services proposés par cette banque en ligne, et notamment de la qualité du service client, qui est réactif et disponible pour résoudre les éventuels problèmes rencontrés par les clients. Cela peut par exemple être le cas si le crédit que vous avez demandé a été refusé par N26, et que vous souhaitez savoir pourquoi. Ces derniers mettent également en avant la gestion du compte, qui est l’un des points forts de la banque. Il est facile de réaliser la quasi totalité des opérations directement sur son téléphone ou son ordinateur.

Vous trouverez ci-dessous des avis positifs laissés par les clients sur le site Trustpilot.

Commentaire laissé par Lusco De Badje Ma carte a été usurpée suite à un achat sur internet, mon code de validation aussi ne fonctionnait plus. J’ai contacté N26 et les conseillers ont été très réactifs, toute suite ils m’ont réinitialisé mon code de validation et changé ma carte. Excellent service ! Merci N26

Commentaire laissé par Tout Tango Un service client impeccable. On commence avec le traditionnel robot client, pénible, mais en 30 secondes on obtient une vrai personne qui parle votre langue et qui règle le problème !! Un must !!

Commentaire laissé par ABM N26 est une banque que j’apprécie beaucoup surtout par le faite qu’elle m’a permis d’ouvrir un compte depuis l’étranger à un moment où j’en avais le plus besoin, le montant des frais nul lors d’un retrait à l’étranger. Le top est le niveau de sécurité et la rapidité dans le traitement des demandes ! Je suis plus que ravie

Néanmoins, tous les clients ne sont pas pleinement satisfaits des services proposés par la banque en ligne N26. Plusieurs d’entre eux se plaignent que leur compte bancaire ait été bloqué ou suspendu. D’autres sont mécontents de leur inscription, qui a été refusée. Néanmoins, ces commentaires négatifs ne sont pas aussi nombreux que les avis positifs.

Commentaire laissé par Georges Boniface Je mets une étoile parce que depuis plus d’un mois j’ai crée mon compte et jusque la je suis bloqué sur la vérification d’identité et il n’ont rien fait pour me valider mon compte du coups je ne peux pas m’en servir c’est vraiment décevant alors qu’on m’a dit que je devrais avoir une réponse dans 2 jours. Maintenant plus d’un mois sans rien

Commentaire laissé par Ulrich Impossible de synchroniser mon nouveau téléphone malgré un suivi a la lettre des instructions de N26. On me promet de me rappeler pour régler mon problème j’attends depuis 2 semaines ! 2 semaines où je ne peux pas utiliser mon compte en banque car il faut un appareil synchronisé pour utiliser son compte ?

Commentaire laissé par Jean Patrice Cauby Service clients inefficace les conseillers sont là pour vous vendre des contrats ou des cartes plus chères mais certainement pas pour répondre à de simples requêtes

FAQ

Est-il possible de contracter un crédit N26 en tant qu'interdit bancaire ?

Une personne interdite bancaire désigne une personne qui n'est plus dans la capacité de payer ses créanciers. Si c'est votre cas, alors vous ne pourrez pas contracter de crédit auprès de la banque en ligne N26. Vous pourrez tout de même ouvrir un compte bancaire.

Que signifie être fiché à la Banque de France ?

Différentes situations peuvent vous avoir pour conséquence d'être fiché à la Banque de France. Par exemple, si vous émettez un chèque sans provision, ou si vous utilisez une carte bancaire de façon abusive sans avoir de solde suffisant. Cela signifie que vous allez être interdit bancaire, et donc que vous ne pourrez plus utiliser vos moyens de paiement, ou bien que votre autorisation de découvert pourrait être supprimée. Si vous êtes fiché à la Banque de France, vous ne pourrez pas contracter de crédit chez N26.

Quels documents faut-il fournir pour contracter un crédit chez N26 ?

Certains justificatifs pourraient vous être demandés si vous souhaitez contracter un crédit auprès de la banque N26. Si vous résidez en Allemagne, vous devrez fournir une pièce d'identité, ainsi qu'un justificatif de domicile. Si vous êtes un résident non-européen, alors il faudra fournir une photo de votre permis de séjour.