Le crédit en ligne rapide

Qu’est-ce que le crédit en ligne ? Comme n’importe quel crédit classique ou prêt immobilier par exemple, le crédit en ligne consiste à emprunter de l’argent à un organisme financier auquel on doit ensuite rembourser cette somme. Le taux, le montant et la durée dépendent du type de crédit auquel on souscrit.

Le crédit en ligne s’offre à vous lorsque vous avez besoin d’argent sans faire de crédit classique pour financer un projet personnel par exemple. On appelle cela aussi « crédit 2.0 », il comprend le « prêt personnel en ligne » ou « crédit à la consommation rapide » (plus d’informations ici).

Toute personne physique majeure résidant en France est dans la capacité de souscrire un crédit en ligne.

Comment obtenir un crédit en ligne ?

Vous pouvez passer par deux solutions pour un crédit en ligne :

passer par le site d’un organisme de crédit , il suffit de remplir le formulaire sur le site pour effectuer votre demande

, il suffit de remplir le formulaire sur le site pour effectuer votre demande passer par un comparateur, gratuit et rapide il suffit de remplir un seul formulaire qui vous proposera les différentes offres correspondantes à votre projet, ainsi que le meilleur taux

Les organismes de crédit en ligne

Il existe plusieurs organismes de crédit qui proposent des crédits à la consommation en ligne. Parmi les principaux, vous pouvez retrouver :

Younited Credit

Carrefour banque

Oney

Ou encore, Sofinco

Quels avantages avec le crédit en ligne ?

Il y a nombreux avantages à souscrire un crédit en ligne :

c’est simple et rapide , tout est fait à distance

, tout est fait à distance vous pouvez comparer les offres depuis chez vous grâce à des outils en ligne gratuits et sans engagement

depuis chez vous grâce à des outils en ligne gratuits et sans engagement vous pouvez obtenir le meilleur taux en utilisant le comparateur en ligne

en utilisant le comparateur en ligne la réponse de principe est immédiate

vous trouverez le crédit adapté à vos besoins

à vos besoins vous avez un délai de rétractation de 14 jours calendaires après signature du contrat

Quels sont les différents crédits de consommation ?

Il existe différents crédits en ligne auxquels vous pouvez souscrire. Les voici :

le crédit consommation non affecté : vous pouvez utiliser les fonds selon votre guise, sans justificatif

: vous pouvez utiliser les fonds selon votre guise, sans justificatif le crédit consommation affecté : il sert à financer des projets précis comme le crédit auto, moto, travaux etc. Par conséquent, il est demandé un justificatif d’achat

: il sert à financer des projets précis comme le crédit auto, moto, travaux etc. Par conséquent, il est demandé un justificatif d’achat le crédit renouvelable : dans ce cas, vous pouvez obtenir une réserve d’argent à utiliser comme bon vous semble

Quelles sont les nouvelles formes de crédit en ligne ?

Il existe désormais de nouvelles formes de crédit en ligne auxquels vous pouvez souscrire :

le crédit avec garantie participative : lorsque l’on est dans une situation professionnelle précaire, une garantie doit être apportée en commun par son entourage. Cela augmente ses chances d’obtenir un crédit.

: lorsque l’on est dans une situation professionnelle précaire, une garantie doit être apportée en commun par son entourage. Cela augmente ses chances d’obtenir un crédit. le crédit entre particuliers : les particuliers peuvent investir leur argent avec un taux d’intérêts et ainsi prêter à d’autres particuliers. Seuls les profils d’emprunteurs sûrs sont sélectionnés.

Quels sont les critères d’acceptation d’un crédit en ligne ?

Afin d’être accepté par l’organisme de crédit plusieurs critères sont pris en compte. C’est le cas de : l’âge de l’empruntant, sa situation professionnelle et conjugale, ses prêts en cours, la tenue de ses comptes et s’il emprunte avec un apport.

Comment effectuer une simulation de crédit en ligne ?

Vous pouvez effectuer une simulation de crédit en ligne. Pour ce faire, vous devez saisir :

le montant de votre projet (achat de bien immobilier, procéder à un rachat de soulte, etc)

(achat de bien immobilier, procéder à un rachat de soulte, etc) les mensualités ou la durée qui vous conviendraient le mieux

Vous pouvez effectuer cette simulation sur des sites comparateurs. Vous n’aurez qu’à sélectionner votre projet, puis choisir le montant de votre projet.

Par exemple, pour un mariage à hauteur de 30 000 €, que vous souhaitez rembourser sur 5 ans à hauteur de 547,64 € par mois, vos intérêts seront de 2 858,40 €, à partir de 3,70 % TAEG fixe.

Le saviez-vous ? Le TAEG ou Taux Annuel Effectif Global représente tous les coûts liés à votre crédit. Il est présenté sous forme de pourcentage. Le TAEG comprend : le taux débiteur révisable

les éventuels frais de dossiers

le coût des assurances lorsqu’elles sont obligatoires

Une fois votre simulation faite, vous pouvez compléter votre demande de prêt et envoyer votre contrat signé complété des pièces justificatives demandés. Les pièces demandées sont :

votre pièce d’identité

vos pièces justificatives de revenus

Vous recevrez ensuite vos fonds en quelques heures ou jours. Rapide et efficace, si vous décidez sur un coup de tête de vous marier à Las Vegas !

Quels sont les divers crédits en ligne ?

Lorsque vous souscrivez un crédit en ligne, vous pouvez le faire de différentes manières. Vous pouvez souscrire un crédit sans justificatif bancaire, ou en 24h, ou encore souscrire un micro-crédit pour un montant peu élevé.

Comment obtenir un crédit en ligne sans justificatif bancaire ?

Vous pouvez prendre un crédit en ligne sans un justificatif bancaire. Autrement dit, il n’est pas nécessaire de justifier la raison pour laquelle vous souhaitez emprunter telle ou telle somme d’argent.

Ainsi, vous pouvez utiliser votre argent selon vos envies, en toute discrétion et liberté. Vous n’avez pas non plus besoin de justifier de vos revenus. Pas la peine donc de chercher vos factures ou vos devis dans votre paperasse administrative !

Comment obtenir un crédit immédiat en 24h ?

Dans certains cas, vous pouvez souscrire un crédit en ligne en seulement 24h. A tout moment vous pourriez avoir besoin d’un crédit rapidement, pas de panique ! De nombreux sites comparateurs proposent des crédit express.

Vous pouvez ainsi obtenir une réponse de principe immédiate à la fin de votre demande en ligne puis si vous êtes satisfait, signer grâce à un module de signature électronique et récupérer les documents de votre contrat grâce à la dématérialisation.

En seulement 24h, votre crédit est débloqué et vous pouvez recevoir les fonds.

Le micro-crédit rapide en ligne

Le micro-crédit s’adresse surtout aux personnes exclues du système bancaire : handicapés, chômeurs, étudiants, personnes très âgées, etc. Le micro-crédit peut aussi intéresser des personnes qui ont trop de revenus pour toucher des aides, mais pas assez pour récolter les faveurs des banques.

L’emprunteur doit passer par un fond d’accompagnement social afin de l’aider à constituer son dossier. Ce réseau lui assure également un suivi durant son prêt.

Le micro-crédit peut être de 300 € à 5 000 €, peu importe le projet.

Le crédit urgent rapide

Dans certains cas, il est possible d’être en nécessité d’argent rapidement. Aléas de la vie, imprévus, ou poisse récurrente… Pour ne pas laisser l’épée Damoclès flotter au-dessus de votre tête, vous pouvez avoir recours à un crédit urgent et rapide. Dans ces cas suivants :

frais de santé , lors d’un accident ou de problèmes de santé, les frais imprévus peuvent être conséquents

, lors d’un accident ou de problèmes de santé, les frais imprévus peuvent être conséquents frais de travaux , lors de travaux de réparation ou rénovation urgents, pour cause d’inondation ou autre, le crédit rapide est très répandu

, lors de travaux de réparation ou rénovation urgents, pour cause d’inondation ou autre, le crédit rapide est très répandu frais de véhicule à réparer ou remplacer, lors d’un accident de voiture par exemple et si celle-ci vous est indispensable pour aller travailler, avoir recours au crédit urgent peut être utile

à réparer ou remplacer, lors d’un accident de voiture par exemple et si celle-ci vous est indispensable pour aller travailler, avoir recours au crédit urgent peut être utile frais de voyage imprévus, si vous avez besoin d’être hospitalisé à l’étranger par exemple

En savoir plus :