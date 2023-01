La nouvelle jurisprudence de la Cour de cassation en cas d’erreur de calcul du TAEG

Les mensualités d’un crédit immobilier incluent le taux d’intérêts, le taux de l’assurance emprunteur et des frais annexes comme les frais de dossier et les frais de garantie. Ce coût total du financement est également appelé « taux annuel effectif global » (TAEG) qui doit toujours apparaître sur le contrat. En cas d’erreur de calcul, l’emprunteur pouvait réclamer réparation mais aujourd’hui, il n’est plus possible d’obtenir un rabais des intérêts au taux légal.