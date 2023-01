Qu’est-ce qu’un prêt gigogne ?

Vous voulez en savoir plus sur le prêt gigogne pour financer un achat immobilier ? Un prêt gigogne consiste en l’imbrication de plusieurs crédits immobiliers en une seule et même mensualité. Ainsi, vous pourrez contracter plusieurs prêts pour financer votre projet immobilier, et réduire le coût global de votre crédit !

Prêt gigogne : avantages et inconvénients

Pour faire des économies sur vos mensualités, vous avez la possibilité de faire un prêt gigogne : vous contracterez alors plusieurs prêts pour financer l’achat de votre bien immobilier, qui seront tous regroupés en une mensualité ! Il n’existe pas véritablement d’inconvénients à contracter un prêt gigogne.

Au contraire : cela vous permettra de limiter le coût global de votre crédit, et d’adapter vos mensualités pour ne pas être surendetté ! Le prêt immobilier gigogne, aussi appelé « prêt lissé » ou « prêt duo » pourra notamment vous permettre de contracter un prêt à taux zéro (PTZ), et un prêt immobilier classique. Ainsi, vous pourrez rembourser vos deux crédits en une seule mensualité tous les mois, et réduire le coût total du prêt, puisque vous ne devrez rembourser des intérêts que sur une partie de votre emprunt.

Mandater un courtier immobilier pour obtenir un prêt gigogne

Obtenir un prêt gigogne n’est pas forcément chose facile. Ce type de montage de prêt est d’ailleurs peu connu des particuliers, qui ne pensent pas toujours à le demander à leur banquier. Il est aussi plus compliqué de contracter un prêt gigogne car vous ferez deux demandes de prêts au lieu d’une.

Le saviez-vous ? Vous trouverez des avis sur les prêt lissés en fonction des banques (Crédit Agricole, Crédit Mutuel, Caisse d’Epargne etc). Toutes les banques ne proposent pas ce type de prêt. Renseignez-vous auprès de votre banquier ou d’un courtier pour savoir quelle banque propose des prêts gigognes !

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Pourquoi toutes les banques ne proposent-elles pas le prêt Gigogne ? Le prêt Gigogne est difficile à mettre en place car impliquant plusieurs prêts et donc des frais de dossier importants.

Pour avoir plus de chances de contracter un prêt gigogne, vous pouvez faire appel à un courtier immobilier comme papernest ! Il vous aidera à constituer un dossier solide, et négociera votre demande de prêt auprès des banques à votre place. Vous pourrez ainsi contracter un prêt immobilier plus facilement, et à un taux beaucoup plus avantageux !





Faites une simulation de votre prêt immobilier avec papernest ! C'est parti !

Annonce

De la budgétisation au choix du bien, en passant par l’obtention du prêt, toutes les étapes sont détaillées dans notre guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Paola Très satisfaite J’avais peur de ne pas avoir assez de connaissances immobilières et j’ai décidé de passer par un courtier. Ma courtière a été très agréabl Benoît Super expérience avec Papernest Super expérience avec Papernest pour notre crédit immobilier malgré la situation du Covid-19. Mais ca fait plaisir d'avoir des personnes réactives Safran Super conseiller Je suis tombé sur un excellent conseiller qui m'a très bien orienté et accompagné. Vincent Un service très utile Un service très utile, qui nous as permis de faire les démarches facilement et rapidement tout en ayant de très bons conseils. Je pensais au début Alicia CZL Un service au top ! Un service de qualité et un accompagnement personnalisé de la négociation à la signature ! Mon conseiller était vraiment engagé dans mon projet Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Faire le calcul de ses mensualités avec un prêt gigogne

Il est possible de faire le calcul de ses mensualités et de leurs modulations avec un prêt gigogne en ligne : des modèles de tableaux Excel sont mis à votre disposition sur internet, mais vous pouvez aussi faire une simulation sur les sites de courtiers en ligne et sur les comparateurs !

Simulation d’un prêt gigogne

Des simulateurs en ligne vous aideront à connaître vos futures mensualités si vous contractez un prêt gigogne. Aussi, ils vous permettront de voir combien d’argent vous économisez en comparaison avec un prêt classique ! Vous devrez indiquer les informations suivantes :

Le montant de chaque prêts contractés

Le taux d’intérêt des deux prêts

Votre taux d’assurance emprunteur

La durée de chaque prêt

Sachez que la durée de remboursement de votre prêt sera alignée sur votre prêt le plus long. Ainsi, si vous contractez par exemple un prêt immobilier sur 10 ans, et un prêt immobilier sur 20 ans pour financer votre prêt, vous rembourserez les deux prêts en 20 ans ! Simplement, le capital que vous rembourserez de chaque prêt sera ajusté pour que vous n’ayez qu’une mensualité à payer.



Amortissement d’un prêt immobilier (1.35%) et d’un PTZ sur 20 ans :

Echéance Amortissement Prêt immobilier Amortissement PTZ Mensualité 1 529.02 0 529.02 6 529.02 0 529.02 12 529.02 0 529.02 24 529.02 0 529.02 36 529.02 0 529.02 48 529.02 0 529.02 60 529.02 0 529.02 120 529.02 0 529.02 132 129.02 400 529.02 156 129.02 400 529.02 180 129.02 400 529.02 204 129.02 400 529.02 228 129.02 400 529.02 240 129.02 400 529.02 Cumul 72 000 48 000 126 964.8

Remboursement anticipé d’un prêt gigogne

Est-il possible de faire un remboursement anticipé d’un prêt gigogne ? Vous vous demandez très certainement si il vous sera possible de rembourser votre prêt gigogne de manière anticipée. Il est en effet possible qu’une arrivée d’argent vous permette de solder votre prêt immobilier plus rapidement !

sans frais. Il est possible, en fonction de votre contrat de prêt, que vous deviez payer des pénalités de remboursement anticipé pour votre prêt. N’oubliez donc pas de vous renseigner auprès de votre banque pour en savoir plus ! Plus d’informations sur les frais de remboursement anticipés Attention néanmoins : le remboursement d’un prêt gigogne n’est pas forcément. Il est possible, en fonction de votre contrat de prêt, que vous deviez payer des pénalités de remboursement anticipé pour votre prêt. N’oubliez donc pas de vous renseigner auprès de votre banque pour en savoir plus ! Plus d’informations sur les frais de remboursement anticipés ici

De manière générale, on estime d’ailleurs que la durée de vie d’un prêt immobilier est d’environ 7 ans. Si vous revendez un bien immobilier, que vous avez eu un héritage etc. Il vous sera bien évidemment possible de rembourser le capital emprunté avant l’échéance du prêt.

Obtenez le meilleur taux pour votre prêt immobilier avec papernest ! C'est parti !

Annonce

En savoir plus :

FAQ

📑 Pourquoi faire appel à un courtier immobilier pour obtenir son prêt gigogne ?

Le rôle du courtier immobilier est de jouer l’intermédiaire entre l’emprunteur et les organismes prêteurs. Il est l’intermédiaire privilégié entre les banques et les particuliers et détient un fort pouvoir de négociation auprès des organismes prêteurs. Le courtier immobilier vous obtiendra un taux immobilier plus avantageux que si vous aviez réalisé la démarche seul, il vous permet de réaliser des économies de temps, et d’argent !

💸 Quel est le montant des frais de courtage ?

Le montant des frais de courtage est variable, selon plusieurs facteurs. Par exemple, un courtier indépendant et un courtier rattaché à un cabinet de grande renommée ne proposeront pas les mêmes tarifs. En moyenne, les frais de courtage coûtent environ 1000 euros, mais ces coûts sont variables, ils peuvent être nettement supérieurs. Chez papernest, les frais de courtage sont limités à 950 euros, et vous ne payez qu’une fois l’offre de prêt signée !