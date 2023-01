Notre identité

papernest n’est pas qu’un simple courtier en crédit immobilier mais votre interlocuteur privilégié pour toutes vos démarches. Nous équipe de courtiers en crédit vous aide à obtenir un prêt dans les meilleures conditions : un taux compétitif avec notre partenaire bancaire qui vous correspond le mieux.

papernest, c’est 5 ans de loyaux services pour aider les particuliers à résilier, souscrire et transférer leurs contrats. papernest c’est aussi + 500 000 clients convaincus.

Pour vous aider à trouver le meilleur prêt immobilier, nous mettons à votre disposition un simulateur en ligne et gratuit vous permettant en quelques minutes de mettre en concurrence les banques les plus compétitives du secteur.

Notre équipe crédit immobilier

Obtenir un prêt immobilier ne peut se faire sans un accompagnement humain sur-mesure. Votre simulation permet à notre équipe d’évaluer la faisabilité de votre projet et de vous conseiller au mieux.

Notre équipe est constituée d’experts en crédit immobilier certifiés ORIAS ayant au moins 3 ans d’expérience et des centaines de clients à leur compteur.

Nos experts ont pour rôle de vous défaire de toute la charge mentale liée à un achat ou à une renégociation de votre crédit, souvent un projet majeur dans votre vie. Un accompagnement de bout en bout vous permet de mieux anticiper et gérer cette période très importante et très forte en émotions.

La transparence et la réactivité sont pour nous des principes fondamentaux. C’est pour cela que vous avez la possibilité de prendre rendez-vous avec un de nos experts et de vous faire conseiller dans l’heure qui suit votre simulation.

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Paola Très satisfaite J’avais peur de ne pas avoir assez de connaissances immobilières et j’ai décidé de passer par un courtier. Ma courtière a été très agréabl Charlotte Je vous ai découvert par hasard Je vous ai découvert par hasard sur internet. Je suis ravie de mon échange avec l’expert. Je recommande les yeux fermés papernest. Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Francis T. Très professionnel Nous avons eu recours aux services de courtier de papernest pour notre projet immobilier. Excellent contact avec notre courtier qui s’est vraiment i Gérard Suivi idéal Je me suis senti écouté et compris tout au long de ma recherche de prêt ce qui est selon moins le critère le plus important dans une telle démarc Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Faites votre simulation sur notre parcours dédié : Je simule mon prêt

Vous obtiendrez une proposition de taux en fonction de votre profil, votre zone géographique et votre projet. Prenez un rendez-vous en ligne avec un de nos conseillers

Un appel téléphonique nous permettra d’affiner notre proposition et de vous conseiller au mieux Commencez à télécharger vos documents sur notre plateforme

Envoyer vos documents avant le 1er appel permettra à votre expert d’avoir encore plus de visibilité sur votre projet et pourrait même nous aider à négocier un meilleur taux Si vous êtes toujours à la recherche d’un bien, demandez à votre expert une attestation de financement

Personne ne souhaite passer à côté de son bien de rêve, alors armez-vous du meilleur argument pour vous distinguez auprès du vendeur : une attestation stipulant que vous avez toutes vos chances d’obtenir un prêt pour ce bien ! Elle est délivrée par nos soins en moins de 24h après avoir reçu quelques documents ! Une fois votre compromis signé, envoyez-nous le document, signez votre mandat et commencez à choisir vos meubles, on s’occupe du reste !

Votre courtier constitue votre dossier pour le présenter au mieux à nos partenaires bancaires, nous les mettons en concurrence et vous faisons part de la meilleure offre ! La banque choisie vous invite à signer la demande de prêt puis à ouvrir votre compte bancaire – si vous n’y êtes pas déjà client.

Quelques semaines plus tard, vous n’avez plus qu’à signer l’offre de prêt et vous rendre chez le notaire. Votre compte bancaire est alimenté et il ne vous reste plus qu’à faire quelques économies pour organiser votre crémaillère !

Le site papernest – Simulation Crédit Immobilier

papernest.com/simulation-crédit-immobilier est un site appartenant à papernest. Nous sommes un site informatif dédié à au crédit immobilier: démarches, taux, législation ou encore calcul de mensualités. Notre objectif est simple : vous obtenir le meilleur taux pour votre prêt immobilier et vous accompagner de A à Z afin de financer le projet de vos rêves.

Vous pouvez faire une estimation de votre financement immobilier en 5 minutes via notre web-application totalement gratuite. Puis prenez rendez-vous avec l’un de nos courtiers certifiés ORIAS, le tout en ligne sans bouger de chez vous.

Vous téléchargez vos documents via notre espace sécurisé et nous nous occupons de trouver la banque qui correspond le mieux et qui vous offre le taux le plus avantageux. Nous ne sommes rémunérés que si vous acceptez l’offre de prêt !

L’équipe du site papernest Crédit Immobilier

