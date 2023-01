Comment calculer le TAEG ?

Dans le cas d’un emprunt de 200 000 euros pour une période de 10 ans, l’emprunteur emprunte 20 000 euros sur une année. Dans le cas où la banque applique un TAEG de 3%, il suffit d’appliquer ce pourcentage à la somme empruntée « par an » pour calculer le TAEG. Dans cet exemple, l’emprunteur devra rembourser 20 600 euros.

Ce principe s’applique pour chaque frais annexes comme les frais de dossier, par exemple. Les différents pourcentages peuvent s’additionner.

Le TAEG est un indicateur fiable pour un prêt à taux fixe mais il est plus compliqué de le calculer lorsqu’il s’agit d’un prêt à taux variable ou un prêt révisable puisque les intérêts fluctuent régulièrement.

Bon à savoir Le TAEG ne peut dépasser le taux d’usure : il s’agit d’un Taux Effectif Global Maximal qui ne doit pas être dépassé. Le taux d’usure protège les futurs demandeurs d’un crédit immobilier avec un taux trop important. Ce taux d’usure est décidé par la Banque de France. Plus d’informations ici.

⚖️ Tableau récapitulatif du TAEG d’un crédit à la consommation :

TAEG minimum TAEG maximum Crédit auto/moto neuve 0.99% 4.40% Crédit auto/moto occasion 0.99% 4.40% Crédit Travaux 0.99% 4.40% Prêt personnel 0.99% 2.20%

Comment faire baisser le TAEG d’un crédit immobilier ?

Le TAEG est négociable puisqu’il est composé de plusieurs variables qui peuvent permettre aux futurs emprunteurs de négocier. Par exemple, le coût de votre assurance va dépendre de plusieurs critères.

Le salaire annuel net

L’ âge

Les éventuels problèmes de santé

Les antécédents

Les pratiques à risques

Il est également possible de négocier le taux d’intérêts d’un crédit immobilier. Ce taux va permettre aux futurs emprunteurs de calculer les mensualités et bénéficier d’un crédit immobilier plus avantageux également. Le taux d’intérêt influence grandement le montant des mensualités et le coût total du crédit immobilier.

☝️ Bon à savoir ! Le courtier immobilier négocie différents coûts liés à votre crédit immobilier comme le taux d’intérêt.

Le courtier immobilier va également négocier d’autres frais comme les frais de dossier ou l’assurance-emprunteur. Par conséquent, il est intéressant de solliciter les services d’un courtier immobilier pour faire baisser le TAEG.

❓ Qu’est-ce que le TAEG ?

Quelle est la définition du TAEG ?

TAEG est l’acronyme de Taux Annuel Effectif Global et correspond au taux immobilier incluant le capital emprunté et les frais supplémentaires. Le terme « annuel » renvoie au pourcentage annuel de la somme demandée à la banque.

Le TAEG renvoie au coût total d’un crédit et englobe le taux d’intérêt et les frais supplémentaires comme les frais de dossier, par exemple. Le TAEG va permettre de connaître le coût d’un crédit immobilier.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest « Le TAEG remplace le TEG et représente l’indicateur principal du coût de votre emprunt. Nos courtiers demeurent à vos côtés pour négocier le meilleur taux possible pour votre dossier ! »

Quelle est la différence entre le TEG et le TAEG ?

La principale différence réside dans l’appellation puisque ces deux taux se ressemblent un peu. Le TAEG inclut une méthode de calculs plus précise et inclut également davantage de données.

Le TEG (Taux Effectif Général) a été remplacé par le TAEG dès le 1er octobre 2016. Le TAEG est une version revisitée du TEG.

Aujourd’hui, le TAEG est utilisé pour calculer plusieurs types de prêts, qu’il s’agisse d’un prêt immobilier ou d’un crédit à la consommation.

Le saviez-vous ? Le Taux Annuel Effectif d’Assurance (TAEA) permet de calculer le coût de l’assurance-emprunteur. Le TAEA est impérativement communiqué par la banque et va permettre au demandeur de choisir la meilleure assurance pour son crédit immobilier.

⚖️ Comment comparer les offres de prêt grâce au TAEG ?

Le Taux Annuel Effectif Global (TAEG) est un bon moyen de comparer les différentes offres de prêts des établissements bancaires afin de choisir le crédit immobilier le plus avantageux.

Attention ! Le Taux Effectif Global (TEG) n’inclut pas l’assurance chômage mais celle-ci est prise en compte dans le TAEG comme l’assurance décès et invalidité.

Il est conseillé de comparer le TAEG des différentes banques pour contracter le crédit immobilier le moins cher afin de le rembourser dans les meilleures conditions. Le TAEG va permettre de connaître la somme totale à rembourser à l’établissement prêteur, c’est-à-dire le capital emprunté et les frais annexes comme les taux d’intérêts ou le montant de l’assurance.

FAQ

⏳ C’est quoi un prêt amortissable ?

Il s'agit du prêt immobilier le plus répandu, c'est-à-dire un prêt remboursable pendant une période donnée avec des mensualités plus ou moins élevées en fonction de la capacité de remboursement des ménages. Les mensualités incluent le capital à rembourser, les intérêts et le montant de l'assurance-emprunteur.