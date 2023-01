Comment calculer les mensualités de son prêt immobilier ?

Le calcul des mensualités de votre prêt immobilier se fait à l’aide d’une formule qui prend en compte des éléments comme votre taux d’intérêt, le capital emprunté et la durée du prêt.

Trouvez un crédit au meilleur taux grâce à papernest C'est parti !

Annonce

De quoi dépendent vos mensualités ?

La méthode de calcul de mensualités de prêt immobilier et de vos versements doit prendre en compte les trois points suivants :

Le montant emprunté auprès de la banque La durée du crédit (généralement de 5 à 25 ans, parfois 30) Le taux d’intérêt du prêt immobilier



Ce sont les trois critères également pris en compte par les simulateurs de calcul de mensualités de prêt immobilier. Les frais annexes sont généralement pris en compte dans la somme totale du prêt.

Quelle est la formule de calcul des mensualités ?

Vous souhaitez faire vos calculs vous-même ? Comme déjà mentionné précédemment, il existe une formule de calcul des mensualités d’un emprunt.

Soient :

C le capital emprunté

le capital emprunté i le taux d’intérêt

le taux d’intérêt n la durée du prêt immobilier en mois

La valeur M d’une mensualité est alors la suivante :

M = [C x i/12]/[1-(1+i/12)^-n]

Vous le voyez, cette formule de calcul inclut bien les intérêts de l’emprunt, la durée du crédit et la somme empruntée.

C’est un peu compliqué ? C’est la raison pour laquelle les simulateurs existent !

Pourquoi utiliser un simulateur de crédit immobilier pour calculer ses mensualités ?

Pour calculer les mensualités de votre crédit immobilier, le plus simple est en effet de passer par un simulateur de crédit immobilier en ligne.

Un tel outil vous permet d’effectuer une simulation de votre capacité d’emprunt et des mensualités maximum que vous pourrez payer sans mettre en danger votre reste à vivre.

Vous saurez ainsi quel est le montant maximal que vous pouvez espérer pour votre crédit immobilier.

Votre simulation de mensualités en quelques clics avec le spécialiste du crédit immobilier papernest Je commence

Annonce

Comment connaître ses mensualités grâce au tableau d’amortissement ?

Outre le simulateur que nous avons déjà mentionné, votre banque va nécessairement vous fournir un tableau d’amortissement lorsqu’elle vous fera une proposition de financement.

Ce tableau vous indiquera non seulement le montant de vos mensualités mais aussi ce qu’elles remboursent (capital et intérêts) et à quelle hauteur.

Vous pourrez vous en servir pendant toute la durée du prêt pour savoir quel est le capital qu’il vous reste encore à payer.

Empruntez selon vos besoins avec papernest Je commence

Annonce

De la budgétisation au choix du bien, en passant par l’obtention du prêt, toutes les étapes sont détaillées dans notre guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Stefane Une excellente expérience client Disponibilité, écoute et réactivité. Merci à notre courtière Lou de nous avoir accompagnés et d’avoir su comprendre les enjeux derrière notr Déborah C. Je recommande les yeux fermés Accompagnement d'un très grand professionnalisme tout au long de mon dossier de crédit immobilier. Grâce à Papernest, j'ai pu bénéficier d'un tr célia morel Très bon service Très bon service, l’interlocutrice était très chaleureuse, agréable et efficace. Elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme ! Cela me s Matt Pace Service très utile pour mon prêt ! Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait ! Safran Super conseiller Je suis tombé sur un excellent conseiller qui m'a très bien orienté et accompagné. Charlotte Je vous ai découvert par hasard Je vous ai découvert par hasard sur internet. Je suis ravie de mon échange avec l’expert. Je recommande les yeux fermés papernest. Namel Très bien Très bien, bon accompagnement, c'est clair et ça facilite la vie pour trouver ce qui convient le mieux. Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Pourquoi calculer ses mensualités de crédit immobilier ?

Si vous vous apprêtez à contracter un prêt immobilier, il est important de savoir combien il va vous coûter.

Un crédit ne se résume pas au remboursement du capital que vous prête votre banque. Vous devrez également payer :

des intérêts

des frais d’assurance du prêt

les frais de dossiers

les frais de garantie

Au moment de monter votre dossier ou tout simplement de construire votre projet, connaître vos futures mensualités vous permet :

De savoir à quoi vous pouvez prétendre (combien vous pouvez emprunter !) ; Et donc d’établir votre budget pour votre projet immobilier.

Les banques effectuent le même travail afin de déterminer quel est le montant maximum que vous pourriez régler en conservant un reste à vivre suffisant.

Qu’est-ce que le reste à vivre ?

Le reste à vivre, c’est la somme qu’il vous reste une fois vos mensualités réglées.

C’est l’argent avec lequel vous allez pouvoir assurer votre train de vie quotidien :

nourriture ;

; loisirs ;

; charges diverses…

S’assurer d’avoir un reste à vivre suffisant vous permet à vous d’éviter le surendettement, et aux banques d’être certaines que vous allez pouvoir rembourser votre dû.

➡️ Pour résumer, calculer vos mensualités et annuités à partir d’un taux est une étape indispensable pour prétendre à un prêt immobilier.

Ultérieurement, ce sera la garantie que vous pourrez rembourser votre crédit sans vous endetter. Enfin, c’est aussi le seul moyen de savoir ce qui va être prélevé sur votre compte chaque mois, afin de gérer votre budget mensuel.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Nos experts vous aident à calculer vos mensualités en fonction de votre emprunt et votre profil ! Découvrez comment obtenir le meilleur taux pour votre projet immobilier.

Calculer son taux d’endettement

C’est également pour éviter de vous mettre dans une situation de surendettement qu’il existe une formule calculant votre taux d’endettement maximal.

Le taux d’endettement désigne la part de vos revenus mensuels consacrée au remboursement de vos divers crédits.

À partir du 1er janvier 2022 et suite à l’intégration des nouvelles normes du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière), un prêt immobilier ne pourra être accordé qu’à condition que le taux d’endettement du foyer soit inférieur à 35% pour une durée maximale de 25 ans. (En savoir plus)

Pour vous donner des exemples concrets, vous trouverez ci-dessous un tableau de votre capacité d’emprunt à taux d’endettement de 33%.

En fonction de votre salaire, il vous indique le montant maximum que vous pouvez emprunter sur 10, 15 ou 20 ans et vous donne le montant des mensualités y correspondant :

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 396 € 47 520 € 71 280 € 95 040 € 1 700 € 561 € 67 320 € 100 980 € 134 640 € 2 000 € 660 € 79 200 € 118 800 € 158 400 € 2 500 € 825 € 99 000 € 148 500 € 198 000 € 3 000 € 990 € 118 800 € 178 200 € 237 600 € 3 500 € 1155 € 138 600 € 207 900 € 277 200 € 4 000 € 1320 € 158 400 € 237 600 € 316 800 € 4 500 € 1485 € 178 200 € 267 300 € 356 400 € 5 000 € 1650 € 198 000 € 297 000 € 396 000 €

Cependant, cette règle du taux d’endettement peut varier en fonction de votre situation.

En effet, votre banque peut admettre un taux d’endettement maximal supérieur à 33% si :

vos revenus sont importants ;

; vous garantissant un reste à vivre largement suffisant.

À l’inverse, votre banque peut aussi restreindre votre taux d’endettement maximal si elle doute de votre capacité à gérer votre budget (épargne insuffisante au regard de vos revenus, découverts fréquents, etc.).

Le dépassement du taux d’endettement recommandé est cependant de plus en plus rare. En effet, en décembre 2020, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), craignant une crise du surendettement, a demandé aux banques de durcir leurs conditions d’emprunt.

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans cet article.

Calculez votre capacité d’emprunt avec notre outil gratuit :

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Comment mettre toutes les chances de mon côté pour mon prêt immobilier ?

Pour constituer un bon dossier, les banques ne s’occupent pas seulement de votre taux d’endettement et du reste à vivre afférent !

Avez-vous un apport personnel suffisant ?

Il est généralement conseillé d’avoir un apport d’au moins 10% du montant du bien, un apport de 20 ou 30% vous permettant de bénéficier de conditions plus avantageuses.

Votre apport personnel vous permet avant tout de constituer un capital plus important.

Il vous permet aussi d’avoir un meilleur dossier auprès de la banque pour peut-être bénéficier d’un meilleur taux d’emprunt.

C’est ce taux en lui-même qui fait varier ce que vous coûte votre prêt, et l’apport personnel n’influe donc qu’indirectement sur le calcul de vos mensualités.

Votre situation professionnelle est-elle stable ?

Pour obtenir un prêt avantageux, vous devez pouvoir justifier d’un emploi stable et durable.

En effet, si votre salaire est élevé mais que votre travail n’offre pas de perspective d’avenir, votre banque risque de vous refuser de vous accorder un prêt.

De plus, votre salaire doit être suffisant pour que vous puissiez vous permettre d’allouer une somme importante tous les mois à rembourser votre crédit immobilier.

Gestion de vos comptes

Lors de votre demande de prêt, vous devrez fournir vos trois derniers relevés de compte bancaire. C’est pourquoi il est primordial que la gestion de vos finances soit irréprochable.

Vous devez montrer que vous savez épargner et que vos dépenses sont raisonnables. C’est un gage, pour la banque, que vous rembourserez assidûment vos mensualités de crédit immobilier !

Des mensualités qui correspondent à votre projet avec l’expert du crédit immobilier papernest ! Je commence

Annonce

En savoir plus :

Pourquoi souscrire une assurance habitation dans son logement ?

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

FAQ

🧮 Comment calculer ses mensualités de prêt immobilier ?

Le mieux, pour calculer ses mensualités, est d'utiliser une calculette de crédit immobilier. En effet, la formule mathématique est un peu compliquée :

M = [C x i/12]/[1-(1+i/12)^-n]

Les mensualités dépendent ainsi du montant et de la durée du prêt, ainsi que du taux d'intérêt qui lui est appliqué. Elles comportent une part de capital et une part d'intérêts.

Cette part d'intérêts, dans le cas d'un prêt amortissable, décroît avec le temps.

🔄 Est-il possible de changer ses mensualités en cours de prêt ?

Théoriquement, vous ne pouvez plus modifier les mensualités d'un contrat de prêt que vous avez signé.

Néanmoins, il est toujours possible de renégocier votre prêt avec votre banque, notamment si les taux ont beaucoup baissé depuis que vous avez contracté votre emprunt.

Vous pouvez également envisager le rachat de crédit par une autre banque qui vous proposerait des conditions de prêt plus avantageuses.

Veillez cependant à ce que l'opération soit réellement rentable : les frais de rachat de crédit peuvent être importants.