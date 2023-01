❓ C’est quoi le prêt à taux zéro ?

Qu’est-ce qu’un prêt à taux zéro et comment obtenir ce prêt avantageux ?

Un prêt à taux zéro (PTZ) est un type de crédit immobilier afin de financer l’achat d’un bien immobilier et faciliter l’accès à la propriété des primo-accédants. Ce prêt immobilier avantageux est cumulable avec un prêt immobilier amortissable et va permettre de financer jusqu’à 40% d’un bien immobilier neuf. Il est réservé uniquement aux primo-accédants qui souhaitent acquérir un logement neuf.

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? « Il est possible de procéder à un lissage de prêt si vous souhaitez regrouper les mensualités de votre PTZ et votre prêt principal. Par conséquent, vous pourrez adapter le montant de vos mensualités à votre budget. »

Qui a droit à un prêt à taux zéro ?

Le prêt à taux zéro va permettre de financer une partie d’un bien immobilier et sera cumulé avec un autre prêt immobilier, comme un prêt amortissable.

☝ Bon à savoir ! Aujourd’hui, plus de 80% des ménages français sont éligibles à l’obtention d’un prêt à taux Zéro (aussi appelé prêt à taux zéro plus).

Ce prêt avantageux est uniquement dédié aux primo-accédants qui souhaitent réaliser l’acquisition d’un premier bien immobilier pour leur résidence principale.

Le prêt à taux zéro constitue une aide à l’accession dédiée aux ménages avec des faibles revenus et les personnes qui n’ont encore jamais investi dans une résidence principale (primo-accédants). Aujourd’hui, il est possible d’obtenir un prêt à taux zéro peu importe la localisation du bien immobilier et l’établissement prêteur.

Le saviez-vous ? Le prêt à taux zéro n’est pas seulement disponible pour financer l’achat d’un bien immobilier. En effet, les étudiants peuvent également contracter un prêt personnel à taux zéro pour financer leurs études, par exemple. Il est également possible de contracter un éco-prêt à taux zéro pour financer les travaux de rénovation énergétique de son logement.

Le prêt à taux zéro est un prêt particulièrement avantageux réservé aux ménages avec des faibles revenus. Il est totalement gratuit, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de taux d’intérêts. Néanmoins, il n’est pas possible d’emprunter le montant total du bien immobilier avec un prêt à taux zéro. En effet, celui-ci va seulement financer une partie de l’achat immobilier.

✔️ Quelles sont les conditions pour obtenir un prêt à taux zéro ?

Tous les ménages ne sont pas éligibles à l’obtention d’un prêt à taux zéro puisque celui-ci est exclusivement dédié aux primo-accédants avec des faibles revenus pour faciliter l’accès à la propriété. Il est important de respecter certaines conditions pour demander un prêt à taux zéro.

Être primo-accédant Acheter un logement pour sa résidence principale Choisir un logement neuf Respecter le seuil maximum autorisé des ressources financières du ménage

La première condition afin d’obtenir un prêt à taux zéro est que l’emprunt doit servir au financement de la première résidence principale de l’emprunteur et ce prêt avantageux doit être contracté par une personne physique, c’est-à-dire un particulier.

Il n’est pas possible de contracter un prêt à taux zéro pour créer son entreprise ou faire un premier achat immobilier depuis une société civile immobilière (SCI).

Tous les foyers ne sont pas éligibles au prêt à taux zéro. En effet, ce prêt avantageux est réservé aux ménages avec les plus faibles revenus. Aujourd’hui, il existe un plafond de ressources financières qui va permettre de déterminer l’éligibilité à l’obtention d’un prêt à taux zéro.

☝ Bon à savoir ! Les plafonds du prêt à taux zéro sont assez élevés. Par conséquent, la plupart des foyers peuvent bénéficier du prêt à taux zéro pour acheter leur première résidence principale.

Tableau du revenu fiscal de référence maximal pour l’obtention d’un prêt à taux zéro selon le nombre d’occupants du ménage et la zone où se situe le logement (en euros) :

Nombres d’occupants Zone A et A bis Zone B Zone B2 Zone C 1 37 000 30 000 27 000 24 000 2 51 800 42 000 37 800 33 600 3 62 900 51 000 45 900 40 800 4 74 000 60 000 54 000 48 000 5 85 100 69 000 62 100 55 200 6 96 200 78 000 70 200 62 400 7 107 300 87 000 78 300 69 600 à partir de 8 118 400 96 000 86 400 76 800

Attention ! Les plafonds de ressources vont dépendre de la zone où se situe le logement. Plus d’informations sur le site du ministère de la cohésion des territoires sur ce lien.

Comment obtenir un prêt à taux zéro pour acheter un logement neuf ?

Le prêts à taux zéro est uniquement réservé aux particuliers qui souhaitent acquérir un logement neuf. Néanmoins, tous les logements ne peuvent pas être considérés comme neuf. En effet, un logement doit répondre aux conditions suivantes afin qu’il soit considéré comme neuf par l’établissement prêteur :

Le logement va être construit par le futur acquéreur (construction classique ou VEFA) pour qu’il soit sa résidence principale

Le logement est occupé pour la première fois

Un local existant est transformé pour devenir un logement habitable

Le montant maximum emprunté grâce au prêt à taux zéro va dépendre de la zone géographique où se situe le logement.

☝ Bon à savoir ! La plupart du temps, le prêt à taux zéro va vous permettre de financer jusqu’à 40% de votre achat immobilier !

Dans le cas des logements situés dans les zones B2 ou C, le prêt à taux zéro va permettre de financer uniquement 20% de l’achat immobilier. Néanmoins, peu importe la zone géographique du prêt à taux zéro du logement et le montant maximum emprunté, les futurs acquéreurs devront également souscrire un prêt immobilier classique pour financer le reste de l’achat immobilier.

Comment obtenir un prêt à taux zéro pour réaliser la rénovation d’un logement ancien ?

Le prêt à taux zéro est uniquement réservé pour l’achat d’un logement neuf mais il existe quelques exceptions à son obtention. En effet, il est possible de financer l’achat d’un bien déjà existant avec un prêt à taux zéro seulement dans le cas où les futurs acquéreurs ont prévu d’effectuer des importants travaux de rénovations.

Les travaux de rénovation doivent représenter 25% (minimum) du montant total du crédit immobilier contracté pour réaliser l’achat du bien immobilier.

Les travaux de rénovation doivent permettre aux futurs acquéreurs de réhabiliter le bien immobilier afin qu’il soit habitable et qu’il respecte les normes concernant ses performances énergétiques.

Dans le cas où l’emprunteur est déjà propriétaire d’un logement, il sera impossible de contracter un prêt immobilier à taux zéro pour financer des éventuels travaux de rénovation même si ceux-ci sont coûteux !

☝ Bon à savoir ! Vous pouvez vous tourner vers un prêt travaux ou un éco-prêt à taux zéro si vous souhaiter réaliser des travaux de rénovation énergétique.

Comment faire une simulation d’un prêt à taux zéro ?

Aujourd’hui, il est possible de réaliser une simulation de votre prêt immobilier à taux zéro afin de connaître ses futures mensualités pour mieux organiser son budget.

Le calcul des mensualités d’un prêt à taux zéro est simple puisqu’il n’y a aucun intérêt à rembourser.

Cette simulation de crédit immobilier va permettre de calculer le montant des mensualités du prêt à taux et les mensualités du prêt immobilier classique, qu’il sera possible d’additionner pour payer une unique mensualité. Aujourd’hui, il est possible d’effectuer une simulation en ligne afin de connaître les échéances à rembourser à l’établissement bancaire.

Il existe plusieurs simulateurs de crédit immobilier mis à disposition sur Internet pour permettre aux futurs acquéreurs de connaître leur capacité d’emprunt par rapport à leur profil emprunteur et le taux d’endettement en vigueur. Ces simulateurs vont également calculer le montant des mensualités par rapport au capital emprunté, aux taux d’intérêts pratiqués et au taux de l’assurance emprunteur.

FAQ

🌱 C'est quoi l'éco-prêt ?

L'éco-prêt est un prêt à taux zéro mis à disposition des particuliers qui souhaitent effectuer des travaux de rénovations énergétiques dans leur logement. Ces travaux doivent être réalisés par un artisan reconnu garant de l'environnement (RGE) et doivent améliorer les performances énergétiques du logement afin qu'une banque accorde cet éco-prêt.

🏠 Quand est-ce qu'un logement est considéré comme neuf ?

Un logement neuf est un logement construit il y a moins de 5 ans et qui n'a encore jamais été utilisé comme résidence principale par un locataire ou un propriétaire. Dans le cas où vous êtes propriétaire d'un bien neuf déjà mis en location, vos futurs acquéreurs ne pourront pas financer son achat avec un prêt à taux zéro si vous souhaitez le vendre.