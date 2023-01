Le crédit à la consommation

Qu’est-ce qu’un crédit à la consommation ? Le crédit à la consommation désigne tout autre crédit qui n’est pas un crédit immobilier ou professionnel. Ce sont les organismes bancaires ou les banques qui peuvent octroyer un crédit à la consommation à un emprunteur.

Qu’est-ce qu’un prêt à la consommation ?

Voici une définition du crédit à la consommation : le crédit à la consommation regroupe tous les crédits autres que le crédit immobilier ou professionnel. Il est octroyé par l’organisme bancaire ou une banque. Il est possible de contracter un crédit à la consommation à la Société Générale, chez LCL , la Banque Postale, au Crédit Agricole ou encore chez Boursorama. L’emprunteur doit connaître sa capacité d’emprunt de consommation. Il doit également se renseigner sur le taux d’emprunt afin de contracter un crédit à la consommation. Le crédit consommation est adapté à vos besoins, le montant du crédit peut être compris entre 200 et 75 000 euros. Il permet de financer des achats tels que l’achat d’un véhicule ou encore l’ameublement de votre nouveau logis.N’hésitez pas à comparer les différentes offres proposées par les banques, établissements de crédit et plateformes en lignes 100% en ligne. Parmi ces dernières, le rachat de crédit proposé par Younited Credit peut se révéler être une bonne solution.

Quels sont l es différents types de crédit à la consommation ?

Il existe différents types de crédit à la consommation :

le crédit affecté

le prêt personnel

le crédit renouvelable

Avec un crédit renouvelable ou un prêt personnel, l’emprunteur peut utiliser l’argent de son crédit comme il l’entend selon son projet : comme acheter une nouvelle voiture, faire des travaux, aménager son logement, acheter un appareil électroménager, acheter un camping car ou une caravane etc. Contrairement au crédit affecté où l’emprunteur doit justifier de sa dépense.

Quelle est la différence entre un crédit renouvelable et un prêt personnel ?

Le crédit renouvelable n’est pas ou peu amortissable et il est plus souple que le prêt personnel car l’emprunteur peut utiliser une partie de la somme empruntée ou son intégralité. De plus, avec le crédit renouvelable, les intérêts ne sont dus que sur la somme effective empruntée. Attention, si vous n’êtes pas sûr de pouvoir rembourser un tel prêt, préférez le mini crédit rapide.

Quelle est la différence entre un crédit affecté et un crédit sans justificatif ?

Le crédit à la consommation peut être un crédit affecté ou un crédit sans justificatif. Le prêt personnel et le crédit renouvelable sont des crédits sans justificatifs. Le crédit sans justificatif est aussi appelé crédit non affecté. Dans ce cas, l’emprunteur n’a pas besoin de justifier de votre dépense auprès du prêteur, l’emprunteur peut l’utiliser comme il l’entend.

Le crédit affecté est accordé pour une dépense et doit être réservé à celle-ci. Par exemple si vous contractez un crédit pour acheter une voiture, vous ne pouvez pas partir en voyage avec la somme empruntée.

Les informations à fournir pour une offre de crédit à la consommation

Voici ce que le prêteur doit fournir pour proposer une offre de crédit à la consommation :

le montant total dû

les taux intérêts

les mensualités

l’assurance emprunteur éventuelle

la durée de contrat

la durée de validité de l’offre

le délai minimal de réflexion

les 14 jours calendaires du délai de rétractation

Les conditions pour emprunter un crédit à la consommation

Voici les conditions emprunteur pour souscrire un crédit à la consommation :

être majeur

résider en France métropolitaine

présenter des revenus stables

ne pas avoir de surendettement : ne pas être inscrit au fichier national des incidents de paiement de la Banque de France

Le prêteur doit vérifier le justificatif domicile, le revenu et l’identité de l’emprunteur. Il est possible que le prêteur demande une assurance emprunteur pour le contrat. L’emprunteur peut alors choisir la garantie d’assurance comme la garantie décès, la garantie perte d’emploi ou la garantie maladie et invalidité.

Et comment faire si on est étudiant ? Préférez un prêt étudiant proposé par de nombreuses banques. Voici les conditions :

justifier d’un statut étudiant avec un certificat de scolarité

justifier d’une caution des parents, ceux-ci s’engagent à rembourser le prêt si l’étudiant ne peut pas

Et comment faire si on a pas de bulletin de salaire ? Préférez un crédit consommation en ligne si vous ne pouvez présenter de bulletin de salaire. Choisissez plutôt des crédits renouvelables.

Le rachat de crédit à la consommation

Qu’est-ce que le rachat de crédit à la consommation ?

Le rachat de crédit n’est pas seulement utilisé pour les crédits immobiliers. Il est possible aussi de faire racheter votre crédit à la consommation pour profiter d’un taux d’intérêts plus bas, tout comme pour votre crédit immobilier.

Le rachat de crédit à la consommation permet de regrouper plusieurs crédits à la consommation mais sous un même taux d’intérêts unique. Il est donc possible par exemple de rallonger ses mensualités pour augmenter son reste à vivre et éviter le surendettement.

Faire une simulation pour un crédit à la consommation

Vous pouvez utiliser un comparateur en ligne pour comparer les offres de crédits à la consommation ou effectuer une simulation afin de trouver le taux d’intérêts le plus intéressant pour votre crédit.

Qu’est-ce que le crédit à la consommation rapide ?

Le crédit à la consommation rapide est un prêt personnel en ligne octroyé par l’organisme bancaire ou par une banque à une personne nécessitant un budget pour une dépense personnelle. Le crédit à la consommation rapide peut aussi être utilisé pour les interdits bancaires. L’emprunteur n’a pas besoin de justifier de l’utilisation du montant de crédit, et il peut récupérer les fonds en quelques jours.

Le prêt personnel en ligne n’est pas le seul prêt traité comme un crédit à la consommation, voici les autres crédits traités comme des crédits à la consommation :

le regroupement de crédits

les crédits travaux

les découverts bancaires remboursables dans un délai supérieur à un mois

le crédit gratuit de plus de trois mois

la location avec option d’achat

Quel est le taux pour un prêt à la consommation ?

Vous trouverez ci-dessous le taux annuel effectif global (TAEG) minimum et maximum pour différents crédits à la consommation. Le taux d’intérêts d’un prêt personnel est inférieur au taux d’intérêts d’un crédit auto ou d’un crédit travaux.

Taux pour un prêt à la consommation

TAEG minimum TAEG maximum Crédit Auto/moto neuf 0.99% 4.40% Crédit Auto/moto occasion 0.99% 4.40% Crédit Travaux 0.99% 4.40% Prêt personnel 0.99% 2.20%

Quel est le taux pour un prêt personnel ?

Le taux de prêt personnel est le taux appliqué à un prêt personnel. Le taux minimum représentent les meilleurs taux accordés pour les emprunteurs, et le taux moyen représente le taux moyen accordé selon tous les emprunteurs.

Les meilleurs taux pour un prêt personnel

12 mois 24 mois 36 mois Minimum Moyen Minimum Moyen Minimum Moyen 3 000€ à 4 999€ 1% 7,91% 3,06% 8,71% 3,06% 8,08% 5 000€ à 9 999€ 0,80% 1,13% 1,70% 3,25% 2,95% 3,54% 10 000€ à 14 999€ 0,80% 0,88% 1,50% 2,03% 2,95% 3,32% Plus de 15 000€ 0,40% 0,90% 1,50% 2,41% 1,90% 3,06%

Quels sont les meilleurs organismes de crédit ?

Vous pouvez utiliser des sites comparateurs pour trouver le meilleur organisme de crédit. Voici les organismes de crédits qui reviennent en tête avec les meilleurs taux :

Cofinoga

Franfinance

Carrefour Banque

Cofidis

Younited Crédit

Cetelem

Domofinance

etc.

Il n’y a pas de banques en tête de liste excepté la Société Générale (plus d’informations ici).

