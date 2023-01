❓ Qu’est-ce qu’un prêt amortissable ?

Quelle est la définition du prêt amortissable ?

Qu’est-ce qu’un prêt amortissable ?

Le prêt amortissable est un prêt amorti au cours de la période de remboursement, c’est-à-dire que le capital emprunté et les intérêts sont remboursés tous les mois. Le capital emprunté et les intérêts constituent les mensualités du prêt amortissable. L’emprunteur rembourse toujours la même somme mais la part des intérêts va baisser au fil des années pour rembourser davantage de capital.

Aujourd’hui, la plupart des acquéreurs contractent un prêt amortissable qui s’adaptent à tous les profils emprunteurs, notamment les primo-accédants.

Le prêt amortissable est un prêt personnel (pour les particuliers) ou un prêt professionnel.

Le prêt amortissable est réservé uniquement au financement d’un projet immobilier comme ceux cités ci-dessous :

L’achat d’une résidence principale ou d’une résidence secondaire

L’achat d’un bien neuf ou d’un bien ancien

L’achat d’un terrain

La construction d’un bien immobilier

La rénovation d’un bien déjà existant

Il est nécessaire de contacter un établissement bancaire pour contracter un prêt amortissable mais toutes les banques ne pratiquent pas les mêmes taux immobiliers et ceux-ci peuvent varier selon le profil de l’emprunteur. Il est conseillé de solliciter les services d’un courtier immobilier pour négocier le taux d’intérêt du prêt amortissable afin de contracter le meilleur prêt immobilier.

Le prêt amortissable inclus plusieurs éléments qui déterminent le montant des mensualités.

Le montant du capital emprunté

Le taux immobilier

Le taux de l’assurance emprêteur

La durée du prêt amortissable va également déterminer le montant des mensualités.

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? « Au moment de contracter un prêt amortissable, nous vous conseillons de vous renseigner sur les taux d’assurance pratiqués par les organismes externes à votre banque afin de trouver l’offre la plus compétitive. Aujourd’hui, 90% des crédits sont encore assurés par l’établissement prêteur. »

Au moment de la demande de prêt, l’établissement bancaire va calculer un tableau d’amortissement qui détaille l’intégralité du prêt amortissable.

Le montant du capital emprunté Le taux d’intérêt Le montant de l’assurance emprunteur Les mensualités Le coût total du prêt immobilier

Le tableau d’amortissement n’engage pas le futur acquéreur. Il s’agit d’un outil pratique qui va permettre de comparer les différentes propositions afin de choisir le prêt amortissable le plus avantageux.

Exemple d’un tableau d’amortissement d’un prêt immobilier pour 100 000 € emprunté sur 20 ans avec un taux d’intérêt de 1,35 % :

Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualités 1 112.50 363.17 99 637 31 506.67 6 110.45 365.22 97 815 31 506.67 12 107.98 367.69 95 615 31 506.67 24 102.98 372.69 91 170 31 506.67 36 97.92 377.75 86 665 31 506.67 48 92.79 382.88 82 099 31 506.67 60 87.59 388.08 77 470 31 506.67 84 76.97 398.70 68 024 31 506.67 108 66.07 409.60 58 319 31 506.67 132 54.86 420.81 48 349 31 506.67 156 43.35 432.32 38 107 31 506.67 180 31.53 444.14 27 584 31 506.67 204 19.38 456.29 16 773 31 506.67 228 6.90 468.77 5 667 31 506.67 240 0.53 475.14 0.00 31 506.67 Cumul 14.162 100 000 – 7 440 121 602.66

Bon à savoir ! L’élément le plus important d’un tableau d’amortissement est le cumul des mensualités. Il va permettre de connaître le coût réel d’un prêt amortissable.

Comment calculer les intérêts d’un prêt amortissable ?

Il est possible d’estimer le montant des mensualités d’un prêt amortissable avec une simulation de prêt amortissable.

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d'endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52%

Cette simulation de prêt immobilier va calculer la capacité d’emprunt de l’emprunteuren prenant en compte le taux d’endettement (35%) et le reste-à-vivre de l’emprunteur.

Qu'est-ce que la capacité d'emprunt ? La capacité d’emprunt est le montant maximal des futures mensualités pour éviter le surendettement des ménages.

Il est possible de simuler son prêt amortissable depuis un outil en ligne ou avec un conseiller bancaire.

Taux fixe ou taux variable ?

Aujourd’hui, il est possible de contracter un prêt immobilier avec un taux fixe ou un taux variable mais cela va entraîner des variations dans le montant des mensualités.

Le taux fixe assure le même montant des mensualités durant toute la durée du prêt amortissable

assure le même montant des mensualités durant toute la durée du prêt amortissable Le taux variable va faire varier le montant des mensualités par rapport à l’indicateur de référence, le Euribor (Euro Interbank Offered Rate) qui désigne un groupe de taux d’intérêts selon l’Euro auquel la plupart des banques se réfèrent

Le prêt amortissable avec un taux fixe est le prêt immobilier le plus répandu.

Concernant le prêt amortissable avec un taux variable, il existe deux types de crédits dont les taux d’intérêts vont varier selon certaines conditions.

Le prêt « capé » dont le taux limite les risques puisque la variation du taux ne dépasse pas un certain seuil Le prêt « indexé » qui va faire varier la durée d’emprunt : celle-ci diminue ou augmente par rapport à l’augmentation du taux

Pourquoi choisir un prêt amortissable ?

Quels sont les avantages du prêt amortissable ?

Le prêt amortissable est le crédit immobilier le plus répandu et celui-ci présente plusieurs avantages.

Facilité d’accès Estimation rapide et facile Choix d’un taux fixe ou un taux variable Négociation possible des taux d’intérêts Possibilité de renégocier son taux immobilier quelques années plus tard

Bon à savoir ! Il est également possible de renégocier le taux immobilier son prêt amortissable ou racheter son crédit auprès d’une autre banque pour bénéficier d’un taux d’intérêt plus avantageux.

Quels sont les inconvénients du prêt amortissable ?

Les éléments cités ci-dessous ne sont pas nécessairement des inconvénients mais plutôt des éléments à connaître avant d’effectuer les démarches nécessaires pour contracter un prêt amortissable.

Les démarches administratives pour contracter un prêt immobilier peuvent être fastidieuses et compliquées.

Afin de contracter un prêt amortissable, le futur emprunteur doit également prendre en compte le coût de l’assurance et utiliser l’hypothèque ou le cautionnement comme garantie pour la banque. En effet, au-delà du capital emprunté et des taux d’intérêts plus ou moins élevés, un prêt amortissable comprend également trois autres éléments.

Le coût de l’assurance

La constitution de la garantie

Les frais de dossier

Contrairement au prêt amortissable avec un taux variable, le prêt amortissable avec un taux fixe va permettre une certaine stabilité dans le montant des mensualités. Néanmoins, il est possible qu’un taux fixe soit plus élevé qu’un taux variable et en cas de remboursement anticipé, il est possible de payer des pénalités.

Qu'est-ce qu'un remboursement anticipé ? Le remboursement anticipé est l’action de rembourser son prêt amortissable avant la fin du contrat suite à l’obtention d’une forte somme d’argent, par exemple.

⚖️ Quel type de crédit immobilier choisir ?

C’est quoi un prêt-relais ?

Le prêt-relais est un prêt spécifiquement réservé aux propriétaires d’un bien immobilier qui souhaitent acheter un autre bien immobilier. Le prêt-relais va servir de « relais » entre l’achat d’un autre bien immobilier et la vente du premier logement.

Le prêt-relais n’est pas un prêt amortissable.

Il est important de connaître toutes les conditions avant d’effectuer les démarches pour contracter un prêt-relais.

Les demandeurs d’un prêt-relais doivent vendre leur premier logement

Le capital emprunté avec un prêt-relais ne correspond jamais 100% au montant du deuxième bien immobilier acheté

Les emprunteurs remboursent uniquement les intérêts de manière mensuelle

La totalité du capital emprunté doit être remboursé à la fin du contrat (quelques années) grâce à la vente du premier bien immobilier

C’est quoi un prêt in fine ?

Le prêt in fine fonctionne comme un prêt-relais, c’est-à-dire qu’il n’est pas amortissable dans le temps. Les demandeurs doivent rembourser les intérêts de manière mensuelle et rembourser la totalité du capital emprunté à la fin du contrat.

Bon à savoir ! Le prêt in fine s’adresse principalement aux acquéreurs qui souhaitent réaliser des investissements locatifs. Ils doivent s’assurer de la rentabilité des investissements pour pouvoir rembourser le capital emprunté à la fin du contrat.

Quel prêt choisir entre le prêt amortissable et le prêt in fine ?

Il est conseillé de choisir un prêt in fine pour les demandeurs les plus imposables puisque le prêt in fine présente plusieurs avantages fiscaux. En effet, les intérêts seront déduits des revenus fonciers de l’emprunteur.

Le prêt in fine s’adresse davantage aux personnes avec des hauts revenus ou celles qui souhaitent investir dans l’immobilier locatif.

Néanmoins, le prêt amortissable est le prêt immobilier le plus classique qui s’adresse à tous les types de profils d’emprunteur. Par conséquent, il est souvent le plus contracté pour réaliser son projet immobilier.

Le prêt amortissable avec différé permet à l’emprunteur de rembourser uniquement les intérêts et les frais relatifs au prêt sans intégrer le capital emprunté dans le calcul. Ce type de prêt un peu particulier va permettre d’alléger les mensualités. Dans ce cas-là, l’emprunteur conserve son pouvoir d’achat durant une partie du remboursement et maîtrise mieux son budget.

Il existe également plusieurs autres prêts immobiliers qui proposent des conditions d’éligibilité plus ou moins strictes comme le taux à prêt zéro ou le prêt conventionné. Plus d’informations sur cette page.

Attention ! Il est conseillé de comparer les offres de prêt personnel amortissable avant de se lancer dans son projet !

Plus d’informations concernant le prêt immobilier :

