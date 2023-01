Qu’est-ce qu’une attestation de financement ?

L’attestation de financement, également appelée attestation de prêt ou attestation de faisabilité, fait partie des documents incontournables lorsque vous réalisez une offre d’achat immobilier.

En pratique Il s’agit d’un document émis par un établissement de financement ou un courtier, qui est pour le vendeur une attestation de votre solvabilité et de votre capacité d’emprunt.

L’attestation de financement est un document officiel, généralement numérisé, qui comprend :

Le montant maximal de l’achat immobilier que l’établissement est disposé à financer, ou le montant maximal du prêt qu’il est prêt à vous accorder en plus de votre apport personnel ;

Votre informations personnelles (nom, prénom, date de naissance) ;

La date d’émission ;

Les mentions légales.

Voici par exemple le modèle des attestations de financement que nous fournissons chez papernest :

❓ À quoi sert une attestation de financement ?

Comment rassurer un vendeur ? En lui fournissant une attestation de financement !

En lui indiquant le montant maximal qu’il est disposé à vous accorder, l’établissement de financement ou le courtier montre par cette attestation de faisabilité qu’au regard des éléments qui lui ont été fournis, il a foi en votre capacité à rembourser votre emprunt.

Le vendeur ne risque donc pas de signer un compromis de vente avec un acheteur qui n’obtiendra finalement pas de financement pour son projet d’acquisition !

Bon à savoir Passer par un courtier plutôt que démarcher vous même différentes banques vous permet de bénéficier de l’expertise d’un spécialiste du crédit immobilier. Il examinera avec attention votre dossier afin de négocier les meilleurs taux pour votre crédit. De plus, il vous profiterez d’un interlocuteur privilégié dans toutes les démarches relatives à votre emprunt.

Qui est engagé par l’attestation de financement ?

Personne ! L’attestation de financement n’est pas un certificat de prêt. Elle ne signifie pas que la banque vous accorde un crédit immobilier, pas plus qu’elle ne vous engage à contracter votre prêt auprès du courtier ou de l’établissement de financement concerné.

À noter Une attestation de financement signifie que l’organisme qui vous l’a délivré est prêt à examiner sérieusement votre dossier lorsque vous aurez trouvé le bien qui vous correspond.

✔️ Comment obtenir une attestation de financement ?

Obtenir une attestation de financement, ça n’est pas si compliqué !

Vers qui se diriger ? Vous pouvez demander une attestation en prenant rendez-vous avec un courtier ou une banque. Cependant, de plus en plus d’établissements proposent désormais de demander une attestation de financement en ligne.

Quelle que soit l’option que vous choisissez, le plus important est d’avoir un dossier complet et un projet réaliste, en adéquation avec votre situation financière.

Il vous faudra ensuite fournir au courtier ou à la banque de votre choix :

votre pièce d’identité ;

vos trois derniers bulletins de salaire ;

vos trois derniers relevés bancaires ;

le montant de votre apport ainsi qu’une preuve que vous disposez bien de ces fonds.

Quels documents peuvent justifier votre apport personnel ? Tout document officiel prouvant que vous disposez de la somme concernée peut être considéré comme un justificatif d’apport personnel : preuve du déblocage d’un Prêt Épargne Logement (PEL), relevés de compte bancaire, justificatif de prêt familial…

️ Quels sont les autres documents à fournir pour rassurer le vendeur ?

Le vendeur a besoin de savoir que la personne qui souhaite acquérir son bien a les moyens de le faire. Plus vous pouvez fournir de documents en attestant, plus le vendeur sera rassuré et enclin à accepter votre proposition !

Vous pouvez ainsi joindre à votre offre d’achat, en plus de votre attestation de financement, un « lettre de confort » fournie par votre courtier ou votre banque. Il s’agit d’un document établi spécifiquement pour ce bien, comprenant :

l’adresse du bien

la date de votre visite

le montant de votre offre

Comment obtenir une attestation de financement en l’absence de recours à un prêt ?

Attention Si vous financez votre achat uniquement avec des fonds propres, vous ne pourrez pas obtenir d’attestation de financement auprès d’un courtier ou d’une banque.

En revanche, comme l’explique cet article, vous pouvez demander à votre banque de vous fournir une attestation de fonds. Comme l’indique son nom, ce document certifiera au vendeur que la somme demandée est bien disponible sur votre compte en banque.

FAQ

✔️ Quelles sont les étapes d'un crédit immobilier ?

L'obtention d'un financement pour un projet immobilier peut parfois se révéler être un vrai parcours du combattant !

La première étape du crédit immobilier est la définition de votre budget. Vous devez déterminer quelle somme vous pouvez emprunter en réalisant une simulation de crédit immobilier.

Ensuite vient la recherche du bien de vos rêves ! Une fois que vous avez trouvé celui-ci, vous devez faire une demande de prêt auprès d'une banque, ou vous adresser à un courtier afin qu'il compare les offres des différentes banques et négocie pour vous le meilleur taux.

Si votre dossier convainc la banque, elle vous adresse un accord de principe, puis une offre de prêt. Vous avez 30 jours pour y répondre. Une fois que l'établissement prêteur reçoit l'offre signée, il vous renvoie votre exemplaire du contrat de prêt.

Ça y est : vous pouvez acheter votre logement ! Il y aura cependant nécessairement un délai entre la signature du compromis et celle de l'acte authentique, notamment pour purger le droit de préemption le cas échéant.

❓ A quoi sert une attestation de financement ?

Une attestation de financement est un document qui certifie au vendeur d'un bien que vous souhaitez acquérir que vous disposez bien des fonds nécessaires. Il sert à le rassurer et à vous donner un avantage sur les autres acquéreurs potentiels, qui ne disposent pas forcément de ce document.

✉️ Qui doit fournir l'offre de prêt au notaire ?

Le notaire ne reçoit pas l'offre mais le contrat de prêt.

L'emprunteur reçoit une offre de prêt qu'il doit accepter entre onze et trente jours après sa réception. Une fois que l'établissement de financement a reçu l'offre signée par l'emprunteur, il envoie à l'emprunteur et au notaire un exemplaire du contrat de prêt.

📃 Qu'est-ce qu'un certificat de prêt immobilier ?

L'attestation de financement et le certificat de prêt immobilier ne sont pas les mêmes documents !

Le certificat de prêt immobilier intervient une fois que vous avez contracté votre crédit. Il atteste que vous êtes en train de rembourser un prêt et en indique :

le montant

l'objet

la nature

le taux nominal

la durée

la périodicité

le montant des mensualités

Il peut notamment vous être demandé par la Caisse d'Allocations Familiales pour déterminer le montant de l'Aide Personnalisée au Logement à laquelle vous pouvez prétendre.