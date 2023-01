Prêt lombard définition

Qu’est-ce que le prêt lombard ?

Le prêt lombard est un type de crédit immobilier, proche du prêt in fine, qui fonctionne comme une avance de trésorerie sur une durée allant de 1 à 4 ans. Pour contracter ce prêt à taux variable, l’emprunteur doit mettre en garantie des actifs qu’il possède comme des actions ou encore des placements monétaires.

Prêt lombard origine

Le prêt lombard représente la plus ancienne forme de crédit puisqu’il existe depuis le Moyen-Âge. Ce sont les marchands du nord de l’Italie, plus précisément des régions du Piémont et de Lombardie, qui ont été les premiers à utiliser ce type de prêt.

Ce prêt a été créé dans un contexte de développement économique de l’Occident au cours du XIIe siècle, afin de répondre aux besoins naissants de crédit à la consommation. Il s’agit donc de l’ancêtre de tous les prêts.

Prêt lombard taux

Le prêt lombard possède le plus souvent un taux variable. Ce taux est déterminé en fonction du taux de l’Euribor, l’un des taux de référence du marché monétaire de la zone euro. Les banques ajoutent ensuite une marge de plus ou moins 1% à ce taux, ce qui fait du crédit lombard l’un des crédits les plus chers.

Cependant, ce fort taux est compensé par l’effet de levier que provoque le crédit lombard. En effet, l’avance de trésorerie permet à l’emprunteur de conserver sa capacité d’investissement et de générer rapidement un rendement important.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Qu’est-ce que l’effet de levier ? L’effet levier est le fait d’augmenter son niveau d’endettement de manière à augmenter sa capacité d’investissement, l’objectif étant généralement que les bénéfices générés par cet argent investi deviennent supérieurs au coût de l’endettement.

Prêt lombard nantissement

Le nantissement est le principe sur lequel repose le prêt lombard. Il s’agit de la situation juridique où un emprunteur place en garantie d’un crédit une partie de ses actifs, sans en perdre la possession.

Ces actifs ont le plus souvent une valeur immobilière. De plus, même s’ils servent de garantie, les actifs continuent de rapporter des intérêts et des dividendes qui reviennent directement à l’emprunteur.

Parmi les actifs nantis, on peut citer :

Des actions

Des obligations

Des placements monétaires, etc

Dans le cadre du prêt lombard, le capital emprunté à la banque dépend de la valeur et de la « sûreté » des actifs. Plus les placements sont risqués, moins la somme empruntée est élevée. Ainsi, les banques prêtent :

à 100% pour un fond euro.

pour un fond euro. entre 80 et 100% pour un contrat d’assurance-vie.

pour un contrat d’assurance-vie. entre 30 et 50% pour des actions.

À savoir Le remboursement du prêt lombard se fait grâce à la vente des actifs. En revanche, si les actifs ne sont pas vendus, ils deviennent la propriété de la banque.

Prêt lombard évasion fiscale

Pendant longtemps, le prêt lombard était considéré comme une voie d’accès simple et légale vers l’évasion fiscale. En effet, contracter ce type de crédit peut permettre de diminuer fortement le montant de l’impôt sur le revenu.

En suivant un processus totalement légal, les grandes fortunes françaises parviennent à payer moins d’impôts. Comment le font-elles ? Explications :

Il est en effet possible de vivre « à crédit » en souscrivant un prêt lombard garanti par exemple avec un contrat d’assurance de plusieurs millions d’euros. La somme empruntée, sur une durée d’un à quatre an, sera donc conséquente.

Ainsi, le particulier vit grâce aux versements versés par la banque, qui sont alors exempts d’impôts puisque ce ne sont pas des revenus. Si dans le même temps, il diminue son haut salaire, il peut alors diviser grandement le montant de l’impôts sur le revenu, tout en conservant son train de vie.

On a ici un montage financier parfaitement légal, mais qui flirte souvent avec de l’évasion fiscale, puisque ce sont souvent des banques domiciliées en Suisse qui se cachent derrière ce procédé.

Prêt lombard : Les autres crédits patrimoniaux

Le prêt in fine

Le prêt lombard est en réalité un sous-genre de prêt in fine. Ce dernier nécessite souvent, lui aussi, le placement d’une garantie sous forme d’actifs. Contrairement au prêt lombard, le prêt in fine est un crédit à taux fixe, dédié aux investissements locatifs.

Il est appelé « in fine », car le capital emprunté n’est remboursé que lors de la dernière mensualité. Le reste du temps l’emprunteur ne rembourse que les intérêts et l’assurance.

Ce type de crédit immobilier est le plus souvent réservé aux ménages aisés, car il nécessite de posséder des actifs avec une certaine valeur.

Remboursement prêt in fine Le plus souvent le prêt in fine se rembourse grâce aux loyers perçus après la mise en location du bien.

L’un des gros avantages du prêt in fine est qu’il permet de bénéficier de réductions fiscales, notamment lorsque l’imposition sur le revenu est élevée (à partir de 30%). En effet, il est possible de déduire le montant des intérêts des revenus fonciers et donc de diminuer le montant de l’impôts.

De plus, il faut savoir que l’investissement locatif en lui-même peut permettre de bénéficier d’un abattage fiscal, en application de la loi Pinel (apprenez-en davantage en suivant ce lien).

La durée du crédit in fine est comprise entre 3 et 15 ans et le capital emprunté doit être au minimum de 21 500€.

Le crédit immobilier hypothécaire

Le crédit immobilier hypothécaire est un type de prêt où l’emprunteur met en garantie du remboursement du crédit le bien qu’il souhaite acquérir, ou un bien qu’il possède déjà. Ainsi, en cas de défaillance de sa part, la banque peut alors saisir le bien immobilier pour rembourser le crédit.

Le prêt immobilier hypothécaire est destiné à tous les types d’achats immobiliers, que ce soit pour du neuf, de l’ancien ou un investissement locatif. Son montant représente généralement 50 à 70% de la valeur du bien, le reste du capital provenant de l’apport personnel.

L’un des inconvénients du crédit immobilier hypothécaire est que sa durée est relativement longue, entre 15 et 30 ans. Ce crédit est prêt amortissable, c’est-à-dire que l’emprunteur rembourse le crédit en suivant un échéancier composé à la fois des intérêts et du capital.

Néanmoins, ce crédit dispose de plusieurs avantages :

La capacité d’endettement de l’emprunteur est élevée.

de l’emprunteur est élevée. Le prêt hypothécaire existe aussi pour les crédits à la consommation .

. Le remboursement anticipé est possible sans pénalité.

Une fois que l’intégralité du crédit est remboursé, l’hypothèque est levée en effectuant une mainlevée.

FAQ

🔍 Pourquoi faire appel aux services d'un courtier immobilier dans mes démarches ?

Le rôle du courtier immobilier est de jouer l’intermédiaire entre l’emprunteur et les organismes prêteurs. Il est l’intermédiaire privilégié entre les banques et les particuliers et détient un fort pouvoir de négociation auprès des organismes prêteurs. Le courtier immobilier vous obtiendra un taux immobilier plus avantageux que si vous aviez réalisé la démarche seul, il vous permet de réaliser des économies de temps, et d’argent !

📔 Comment calculer le montant de mes mensualités ?

Le calcul des mensualités s’effectue par rapport au salaire net de l’emprunteur. En effet, afin de s’assurer de ne pas placer les emprunteurs en situations de surendettement, il n’est désormais plus possible de s’endetter à plus de 33%, c’est ce qu’on appelle le taux d’endettement maximal. Ainsi, le calcul des mensualités s’effectue de cette manière : mensualités = salaire net x 0,33