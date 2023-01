Comment comparer les smartphones disponibles en 2022 ?

Quel portable acheter en ce moment ?

Si vous êtes en pleine recherche de smartphone actuellement, vous devez sûrement vous demander quel est le meilleur smartphone au niveau rapport qualité/prix.

Nous vous proposons un comparatif de plusieurs smartphones pour différents prix, pour que vous puissiez trouver votre bonheur quel que soit votre budget.

Marque Nom du smartphone Prix Caractéristiques Samsung Samsung Galaxy S21 Ultra À partir de 1259€ Très bonne qualité photo grâce aux 4 objectifs arrières

Très bonne qualité d’écran Xiaomi Xiaomi Mi 11 À partir de 799€ Charge rapide

Écran de très bonne qualité et incurvé

Bonne qualité de photo One Plus One Plus 8T À partir de 454€ Bonne qualité d’écran

Charge rapide

Bonne qualité photo Xiaomi Xiaomi Redmi Note 10 À partir de 179€ Charge rapide

Bonne qualité d’écran

Bonne puissance

Il est possible de voir grâce à ce tableau de comparatif de smartphones que des smartphones existent pour tous les budgets. Ce n’est pas parce que le prix baisse que la qualité n’est pas présente. Certes, la qualité n’est pas la même entre un smartphone à 1259€ et un à 179€, cependant, la qualité est totalement raisonnable pour un prix aussi bas.

Quelle marque faut-il choisir ?

Choisir son téléphone n’est pas chose facile quand on voit toutes les possibilités du marché. Nous vous proposons des comparatifs de smartphones en fonction de caractéristiques telles que la photo ou la compatibilité avec la 5G. Vous pourrez trouver dans ces comparatifs des smartphones à moins de 300€, et même des smartphones à moins de 200€.

Comparatif smartphone Samsung

En plus de ses smartphone Galaxy A, Samsung a sorti de nouveaux smartphones, qui ont tous la particularité d’être compatible avec le réseau 5G. Si vous hésitez encore les smartphones de la marque Samsung, vous pouvez vous aider de ce tableau qui récapitule les principales caractéristiques des derniers smartphones Samsung.

Comparatif smartphone Samsung en 2022 : Nom du smartphone Prix Taille de l’écran Caractéristiques Galaxy Z Fold2 5G À partir de 56,11€/mois ou 900€ avec la reprise 6,2 pouces Dépliable

Possibilité de lancer jusqu’à 3 applications en simultané

Compatible avec le réseau 5G

Batterie de puissance 4500 mAh

3 objectifs photo arrières Galaxy S21 Ultra 5G À partir de 52,46€/mois ou 1259€ 6,8 pouces Compatible avec le réseau 5G

Résolution de vidéo 8K : 24 images par seconde

Objectif photo ultra grand-angle

Appareil photo de 108 mégapixels

4 objectifs photo arrières

Résistant à l’eau Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G À partir de 39,96€/mois ou 459€ avec la reprise 6,7 pouces pour le Galaxy Note20

6,9 pouces pour le Galaxy Note20 Ultra Compatible avec le réseau 5G

3 objectifs arrières

Batteries de puissance 4300 mAh et 45000 mAh

Comparatif smartphone Xiaomi

De même que pour Samsung, si vous hésitez entre les différents smartphones commercialisés par la marque Xiaomi, vous pouvez vous aider du tableau ci-dessous, qui résume les principales caractéristiques des derniers smartphones de la marque.

Comparatif smartphone Xiaomi en mars 2022 : Nom du smartphone Prix Taille de l’écran Caractéristiques Mi 11 5G À partir de 749€ 6,81 pouces Écran incurvé

Batterie de puissance 4600 mAh

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Compatible avec le réseau 5G

3 objectifs arrières Redmi Note 10 Pro À partir de 279€ 6,67 pouces 4 objectifs arrières

Batterie de puissance 5020 mAh

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Résistant à l’eau Mi 10T Pro 5G À partir de 519€ 6,67 pouces 3 objectifs arrières

Batterie de puissance 5000 mAh

Compatible avec le réseau 5G

Déverrouillage par reconnaissance faciale Redmi Note 9T À partir de 229€ 6,53 pouces 3 objectifs arrières

Batterie de puissance 5000 mAh

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Compatible avec le réseau 5G

Résistant à l’eau Redmi Note 9 Pro À partir de 229,90€ 6,67 pouces Batterie de puissance 5020 mAh

4 objectifs arrières

Capteur d’empreintes digitales Redmi Note 8 Pro À partir de 189,90€ 6,53 pouces 3 objectifs arrières

Batterie de puissance 4500 mAh

Capteur d’empreintes digitales

Comparatif smartphone Huawei en mars 2022

Samsung et Xiaomi ne sont pas les seuls à proposer des smartphones, puisque la marque Huawei en commercialise également. Si vous hésitez entre plusieurs modèles, vous pouvez vous référer au tableau ci-dessous, afin de trouver le smartphone qu’il vous faut.

Comparatif smartphone Huawei en 2022: Nom du smartphone Prix Taille de l’écran Caractéristiques Huawei P40 Pro+ À partir de 999,99€ 6,58 pouces Compatible avec le réseau 5G

Écran incurvé

3 objectifs arrières

Batterie de puissance 4200 mAh

Résistant à l’eau

Déverrouillage avec reconnaissance faciale Huawei P30 Pro New Edition À partir de 599,99€ 6,47 pouces Résistant à l’eau

Batterie de puissance 4200 mAh

Capteur d’empreinte digitale

Écran incurvé Huawei P smart S À partir de 229,99€ 6,3 pouces Capteur d’empreinte digitale

3 objectifs arrières

Batterie de puissance 4000 mAh Huawei nova 5T À partir de 249,99€ 6,26 pouces 4 objectifs arrières

Batterie de puissance 3750 mAh

Capteur d’empreinte digitale

Quel smartphone choisir pour la 5G ?

Si vous souhaitez avoir accès au réseau 5G, alors il vous faudra posséder un téléphone portable compatible avec ce réseau. Déployé depuis la fin de l’année 2020, le réseau 5G n’est pas accessible depuis tous les smartphones. Cependant, la plupart des opérateurs avaient déjà prévu un coup d’avance, en commercialisant des smartphones compatibles avec le nouveau réseau, avant même que ce dernier ne soit sorti.

Vous pourrez trouver ici d’autres informations sur la compatibilité des smartphones avec la 5G.

Bon à savoir ! Avant de penser à changer de téléphone, vérifiez celui que vous avez actuellement, peut-être qu’il est déjà compatible avec la 5G.

Est-ce que je peux trouver un comparateur indépendant de smartphone ?

Si vous souhaitez avoir un peu d’aide pour choisir votre smartphone, sachez qu’il existe des comparateurs de smartphones. Ces comparateurs sont gratuits et vous permettront de gagner du temps, en comparant à votre place les différents smartphones qui existent sur le marché français. Sachez qu’il existe également des comparateurs d’offres de box Internet ainsi que des comparateurs d’offres de forfait mobile.

De nombreux sites Internet proposent ces comparatifs. Vous pourrez y renseigner plusieurs informations, comme par exemple :

votre budget

si vous avez une marque de préférence

de le système d’exploitation voulu

voulu si vous avez un critère spécifique à prendre en compte : appareil photo HD, compatibilité avec le réseau 5G, double SIM…

Si vous ne captez pas bien la 4G chez vous, vous pouvez utiliser un amplificateur 4G. Ce système a pour objectif l’optimisation du débit 4G, peu importe que vous soyez dans une zone bien couverte ou non. Comme son nom l’indique, l’amplificateur va amplifier le signal qui a été préalablement capté. Il s’agit donc d’une solution simple pour améliorer votre connexion 4G et ainsi ne plus avoir de problème pour accéder à Internet.

Pourquoi je n’ai pas la 4G sur mon portable ?

Si vous avez des problèmes de 4G sur votre téléphone portable, plusieurs causes peuvent être à l’origine.

Test de débit 4G

Vous pouvez tout d’abord effectuer un test de débit mobile 4G. Ce test vous permettra tout simplement de connaître la vitesse de votre connexion au réseau. Votre débit de réseau peut dépendre de plusieurs facteurs, comme par exemple :

votre localisation : certaines villes de France sont mieux couvertes par la 4G que d’autres

: certaines villes de France sont mieux couvertes par la 4G que d’autres votre opérateur : certaines opérateurs proposent de meilleurs débit 4G que d’autres

En faisant ce test de débit Internet, vous pourrez ainsi voir si le problème vient de votre connexion ou non.

Panne mobile

Si votre connexion internet ne fonctionne plus, cela peut également provenir d’une panne de votre opérateur à l’endroit où vous vous situez. Certains opérateurs proposent, sur leur site internet ou application, de localiser les pannes en cours sur le territoire français. Allez y faire un tour ! Vous pourrez rapidement vous rendre compte si vous êtes dans une zone de panne ou non.

Avez-vous bien activé vos données cellulaires ?

Avant d’accuser votre opérateur de ne pas proposer un assez bon débit, vérifiez que vos données cellulaires ne soient pas désactivées. Il n’est pas impossible que vous ayez désactivé les données cellulaires de votre téléphone portable et oublié de les réactiver. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre dans les paramètres de votre téléphone, et de cocher la case : activer les données cellulaires.

Votre forfait n’est-il pas épuisé ?

Si votre 4G ne fonctionne plus, il se peut que le problème vienne de votre forfait. Il peut être intéressant de vérifier qu’il vous reste des Go ou Mo pour accéder à internet depuis votre téléphone portable.

Redémarrer son portable

Si aucune des solutions proposées ci-dessous ne résout votre problème, alors vous pouvez toujours essayer d’éteindre votre téléphone et de le rallumer. Cela suffit parfois à faire fonctionner à nouveau votre réseau. Vous pouvez essayer également de mettre en mode avion votre téléphone pendant quelques secondes.

FAQ

La 5G est-elle déjà déployée en France ?

Le réseau 5G a commencé à être déployé sur le territoire français en fin d'année 2020. Il se développe progressivement, mais il faudra attendre une dizaine d'années avant que tout le monde ne puisse profiter du débit du réseau 5G. Pour l'instant, seules les plus grandes villes vont être couvertes.

Quel opérateur choisir pour un petit budget ?

Si vous avez un petit budget et que vous n'avez pas envie de consacrer trop d'argent dans votre forfait mobile, alors vous pouvez vous tourner vers les marques low-cost Red by SFR et Sosh. Ces marques appartiennent respectivement à SFR et Orange, et ont pour avantage de proposer des forfaits moins chers que les opérateurs classiques.

Quel est l'intérêt d'avoir un smartphone ?

Bien plus qu'un simple téléphone, le smartphone va vous simplifier la vie. Vous pouvez pratiquement tout faire depuis votre smartphone : regarder vos mails, votre agenda, vous rendre sur Internet, regarder des films, écouter de la musique...

Quel opérateur choisir pour son forfait mobile ?

Si vous avez en tête de souscrire un forfait mobile, sachez qu'il existe plusieurs opérateurs, et encore plus d'offres. Votre choix d'opérateur se fera en fonction notamment des offres qu'il propose ou encore du débit proposé à l'endroit où vous habitez.