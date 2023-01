La renégociation d’un prêt immobilier va permettre aux propriétaires de bénéficier d’un taux d’intérêt plus avantageux par rapport au taux d’intérêt initial auquel a été conclu le prêt immobilier.

renégocier le prêt avec sa banque ou faire un rachat de crédit par un autre La renégociation d’un prêt immobilier est possible sous deux formes :le prêt avec sa banque oupar un autre établissement bancaire

Comment renégocier son prêt immobilier sans changer de banque ?

La première option engendre moins de démarches administratives et de frais supplémentaires puisqu’elle consiste à renégocier son prêt immobilier auprès de sa banque. Il est nécessaire de persuader le banquier afin qu’il accepte de réviser les conditions du prêt immobilier actuel à la baisse pour aligner le taux d’intérêt du crédit immobilier à la conjoncture du marché de l’emprunt.

Ces dernières années, les taux immobiliers étaient extrêmement faibles et représentent un bon moment pour renégocier son prêt immobilier.

Afin de renégocier un prêt immobilier et conserver la même banque, il est nécessaire d’assurer son profil emprunteur afin qu’il remplisse toutes les conditions. En effet, il est important de rassurer la banque avec un bon profil-emprunteur.

Il est possible d’utiliser un simulateur en ligne ou avoir recours à un comparateur pour s’assurer de la solidité de son profil avant de renégocier son prêt immobilier.

Attention ! L’intérêt d’une renégociation de crédit est minime pour l’établissement bancaire puisqu’il doit faire une croix sur une partie des bénéfices possibles grâce au taux d’intérêt initial plus élevé.

En effet, au moment d’accorder un crédit immobilier, la banque emprunte une certaine somme à un certain taux et la renégociation du prêt immobilier représente un manque à gagner qui va régulièrement se traduire par un refus de la part des établissements bancaires.

Il est important de convaincre le banquier grâce à la solidité de son profil emprunteur et prouver que l’écart entre le taux d’intérêt initial et le taux d’intérêt possible reste rentable pour la banque. Il est nécessaire de préparer ses arguments afin de renégocier son prêt immobilier.

Comment faire un rachat de crédit par une autre banque ?

Dans le cas d’un refus de la banque, le rachat de crédit immobilier est la deuxième option pour renégocier son taux d’intérêt. En effet, il est possible de faire jouer la concurrence et demander un rendez-vous avec le conseiller bancaire de n’importe quel autre établissement pour débuter les négociations avec ce dernier.

Il est plus facile de finaliser la négociation d’un nouveau crédit avec un autre établissement bancaire qu’avec la banque actuelle de l’emprunteur. En effet, la banque initiale risque de perdre de l’argent dans le cas d’une renégociation de crédit immobilier. Ce problème ne se pose pas dans le cas d’un rachat de crédit immobilier : il s’agit d’un avantage pour la nouvelle banque !

Dans le cas d’un rachat de crédit immobilier, la banque va gagner un potentiel nouveau client et elle va essayer de pratiquer les taux les plus bas afin d’attirer ces nouveaux clients.

Dans le cas d’un rachat de crédit, il est conseillé d’étudier le tableau d’amortissement et faire une simulation de prêt immobilier afin de trouver la banque la plus avantageuse.

Bon à savoir ! Les conditions pour le rachat d’un crédit immobilier sont les mêmes que pour une renégociation de prêt immobilier. Néanmoins, le rachat d’un crédit immobilier est susceptible d’engendrer des frais supplémentaires mais ceux-ci peuvent être rapidement rentabilisés grâce aux économies réalisées avec un taux d’intérêt plus faible.

Les frais de dossiers et de garantie représentent les premiers frais imputables à un rachat de crédit. Il est possible de négocier également ses frais de dossier par rapport à son profil emprunteur mais la plupart du temps, les emprunteurs doivent les inclure dans leur budget.

Les indemnités de remboursement anticipé représentent les derniers frais inhérents au rachat d’un crédit immobilier. Ces indemnités ne peuvent excéder 3% du capital restant dû et 6 mois d’intérêts selon le site du gouvernement. Il est important de calculer les indemnités de remboursement anticipé et les frais de dossier avant d’effectuer un rachat de crédit avec une autre banque.

❓ Dans quelles circonstances peut-on renégocier son prêt immobilier ?

Avant de renégocier son prêt immobilier, il est important de se renseigner sur les différents facteurs importants.

Les conditions du prêt immobilier initial

La situation professionnelle de l’emprunteur

Le marché de l’emprunt

En effet, renégocier son prêt immobilier n’est pas financièrement avantageux selon toutes les situations.

Quelles sont les conditions pour renégocier son prêt immobilier ?

Il est nécessaire de respecter certaines conditions avant de renégocier son prêt immobilier.

L’analyse de la situation actuelle du marché bancaire L’analyse de la situation personnelle de l’emprunteur (financière et professionnelle) L’écart entre les taux Un capital restant dû d’au moins 50 000€

L’analyse de la situation personnelle de l’emprunteur

La situation financière est la première condition à étudier avant d’effectuer une demande pour renégocier son prêt immobilier. En effet, il est nécessaire d’évaluer le bon moment pour renégocier son prêt immobilier.

Il est important de justifier ses revenus et ses charges actuelles afin de prouver sa stabilité financière. Il est possible d’utiliser un outil pour simuler son crédit immobilier avant de renégocier son prêt immobilier.

Au moment de la renégociation d’un prêt immobilier, la banque doit s’assurer que les nouvelles mensualités du crédit remplissent toujours les conditions de taux d’endettement et permettent au foyer de bénéficier d’un reste-à-vivre suffisant. Le taux d’endettement maximum est fixé à 35%.

Qu'est-ce que le reste-à-vivre ? Le reste-à-vivre représente la somme d’argent restante après le paiement de toutes les charges d’un foyer, dont les mensualités du crédit immobilier. Le reste-à-vivre va dépendre de la composition du foyer, ses revenus et ses charges mensuelles.

L’écart entre les taux d’intérêt

Il est également intéressant de calculer l’écart entre les taux d’intérêt des deux crédits immobiliers pour assurer à la banque qu’une renégociation de prêt immobilier ne va pas lui faire perdre de l’argent. Néanmoins, cet écart doit être suffisamment important pour permettre la rentabilité de la démarche.

Généralement, l’écart doit être d’un point : les crédits négociés avant 2008 avec des taux d’intérêt compris entre 4 et 5% peuvent être renégociés et engendrer des économies importantes pour l’emprunteur.

Le capital restant dû

La dernière condition relève du capital restant à rembourser. En effet, il nécessaire d’avoir à rembourser encore 50 000 € (minimum) sur le crédit actuel afin de pouvoir le renégocier. Au-dessous de cette somme, il n’est pas rentable d’effectuer des négociations pour renégocier son prêt immobilier.

Quel est l’intérêt de renégocier son prêt immobilier ?

Le principal intérêt de renégocier son prêt immobilier est de réaliser des économies. En effet, si l’emprunteur a conclu son crédit immobilier avant 2008, les taux d’intérêt étaient compris entre 4 et 5% alors qu’aujourd’hui, les taux d’intérêt s’approchent davantage de 1%.

réduire les mensualités du crédit immobilier ou la durée du prêt immobilier. La renégociation d’un prêt immobilier est susceptible de

Tableau récapitulatif des taux immobiliers les plus avantageux selon la durée du crédit immobilier (janvier 2023) :

️ Durée du prêt immobilier Taux immobiliers 10 ans 2,06% 15 ans 2,23% 20 ans 2,28% 25 ans 2,35%

L’avis de l’experte ! Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? « Lors d’un refus de renégociation de prêt immobilier, vous pouvez faire appel à un autre organisme bancaire et procéder à un rachat de crédit. Profitez de cette opportunité pour également renégocier le coût de l’assurance emprunteur qui accompagne le contrat. »

Quels sont les facteurs qui constituent un prêt immobilier ?

Avant d’entamer des démarches administratives pour renégocier son prêt immobilier, il important de comprendre comment est constitué un prêt immobilier. Dans le cas d’un prêt classique avec un taux fixe, les échéances mensuelles sont composées de deux éléments : une part du capital emprunté et les taux d’intérêt de la banque. La part de ces deux éléments dans le montant total des mensualités va varier au cours de la durée du prêt immobilier

Au cours des premières années du prêt immobilier, les intérêts représentent la majorité de l’échéance remboursée par le créditeur À la fin du crédit immobilier, l’emprunteur rembourse essentiellement le capital emprunté

Bon à savoir ! Il est plus intéressant de renégocier son prêt immobilier dans les premières années du crédit immobilier au moment où la part des intérêts à rembourser est plus élevée.

Généralement, la période la plus intéressante pour renégocier son prêt immobilier constitue le premier tiers de la durée du prêt immobilier. Au-delà, il n’est pas très intéressant d’effectuer des démarches pour renégocier son prêt immobilier.

