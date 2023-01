Renégocier son prêt immobilier sans changer de banque en 2021

Vous avez contracté un prêt immobilier il y a quelques années, et souhaitez le renégocier sans changer de banque ? Il est tout à fait possible de revoir les termes de votre contrat de prêt initial. La renégociation d’un prêt immobilier s’effectue toujours dans l’organisme où vous l’avez contracté : il suffit de prendre rendez-vous avez votre banquier et de négocier un taux plus avantageux pour votre crédit !

Quels arguments pour renégocier son prêt immobilier ?

Si vous avez contracté un prêt immobilier il y a quelques années, la conjoncture actuelle est très propice à la renégociation de votre crédit ! En effet, les taux sur le marché de l’immobilier sont très bas en 2021 : vous pourriez donc renégocier les conditions de votre crédit auprès de votre banque pour profiter d’un meilleur taux !

Évolution du taux immobilier sur les trois premiers mois de 2021 :

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100k € empruntés Janvier 2021 10 ans 0,68% 862,20€ 15 ans 0,92% 595,00€ 20 ans 1,10% 464,40€ Février 2021 10 ans 0,68% 862,20€ 15 ans 0,92% 595,00€ 20 ans 1,10% 464,40€ Mars 2021 10 ans 0,69% 862,70€ 15 ans 0,92% 595,00€ 20 ans 1,11% 464,80€

C’est d’ailleurs le premier argument que vous pourrez avancer à votre banque pour renégocier votre prêt immobilier. Les taux immobiliers moyens étant exceptionnellement bas, vous pourrez justifier votre renégociation du fait que vous désirez alléger les mensualités de votre prêt.

Le saviez-vous ? On considère qu’il est pertinent de renégocier son crédit immobilier lorsqu’il réside un écart de plus d’1% entre votre taux immobilier et le taux immobilier moyen pratiqué sur le marché !

Un autre argument à avancer lors d’une renégociation de crédit avec sa banque est celui du surendettement : si vous avez contracté d’autres prêts après votre crédit immobilier, et que vos mensualités ne vous permettent pas de vivre correctement, vous pouvez demander à la banque de réduire le taux d’intérêt de votre prêt pour faciliter vos paiements.

Lors d’une négociation, n’oubliez pas de vous renseigner auparavant sur le rachat de votre crédit par des organismes concurrents : même si vous ne souhaitez pas changer de banque, lui présenter des offres de rachat plus attractives pour vous fera jouer la concurrence, et facilitera vos démarches pour renégocier votre prêt à un taux plus avantageux.

Le saviez-vous ? Une renégociation de crédit s’effectue toujours dans l’organisme où vous avez emprunté de l’argent. Sinon, on parle de « rachat de crédit » : dans cette situation, vous faites racheter votre crédit par un organisme bancaire concurrent du vôtre.

Enfin, un dernier argument important à avancer lors d’une renégociation de crédit est votre profil emprunteur. Si votre situation financière a évolué depuis le moment où vous avez contracté un prêt immobilier, cela pourra jouer en votre faveur ! La banque tiendra en effet compte de votre profil emprunteur actuel dans le cadre d’une renégociation. Si vous êtes désormais plus à l’aise financièrement, vous aurez donc plus de chances de contracter un crédit au meilleur taux suite à la renégociation !

Renégocier son prêt immobilier : des frais de dossier vont-il s’appliquer ?

Faites bien attention à la rentabilité de votre renégociation : cette opération bancaire n’est pas toujours un avantage, surtout si vous entrez dans le dernier tiers de la vie de votre crédit ! Des frais supplémentaires peuvent en effet s’appliquer lorsqu’on renégocie un crédit immobilier.

Lors d’une renégociation de prêt immobilier, des frais de dossier s’appliqueront quelque soit l’organisme bancaire avec lequel vous renégociez (BNP, Crédit Agricole etc)

Même si vous renégociez votre crédit dans votre banque actuelle, vous devrez très certainement payer des frais de dossier pour votre prêt immobilier ! Certes, il vous est possible de les négocier en même temps que vous revoyez les termes de votre contrat avec votre banquier.

Mais dans la plupart des cas, la banque vous facturera ce qu’on appelle des « frais d’avenant« : puisque vous avez modifié votre contrat de prêt initial, des frais administratifs s’appliqueront à votre nouveau prêt renégocié. C’est pourquoi il est souvent conseillé de renégocier son crédit si il réside un écart important entre le taux d’intérêt qui lui est appliqué et le taux moyen pratiqué sur le marché de l’immobilier au moment de la renégociation.

Bénéficier du meilleur taux pour son prêt immobilier

Renégocier son prêt immobilier avec sa banque : faire une simulation

Il est donc important d’être certain que la renégociation de votre prêt immobilier sera une opération rentable. Pour vous en assurer, et savoir combien d’argent vous gagnerez sur le coût global de votre crédit suite à la renégociation, vous pouvez faire une simulation de prêt sur les sites de courtiers en ligne ou sur les sites des banques.

Les simulateurs de renégociation de crédit immobilier vous permettront d’anticiper le coût global de votre crédit après la renégociation ! C’est le meilleur moyen de savoir si l’opération bancaire sera rentable avant d’aller voir votre banque et d’entamer des négociations. Vous pourrez également connaître les frais de dossier qui s’appliqueront suite à la renégociation de votre crédit !

Sachez qu’un courtier immobilier peut vous aider à négocier au mieux votre nouveau taux immobilier dans le cadre d’une renégociation de crédit. En lui confiant votre dossier de prêt, vous vous assurez un interlocuteur privilégié auprès des banques, et de bénéficier des meilleures conditions pour votre prêt suite à sa renégociation !

Les conditions pour faire un rachat de crédit

Votre banque a refusé la renégociation de votre crédit immobilier ? Vous pourrez toujours vous tourner vers un organisme bancaire concurrent pour faire le rachat de votre prêt immobilier. Comme pour la renégociation de prêt, le principal piège à éviter lorsque vous faites un rachat de crédit est celui du coût que vous coûtera l’opération.

Le saviez-vous ? Le rachat de crédit est aussi appelé « regroupement de crédits » : il vous permet de regrouper tous les prêts que vous avez contracté dans la même banque, et de ne payer qu’une seule mensualité pour tous vos emprunts !

Les clauses de votre contrat de prêt initial imposent la plupart du temps des pénalités si vous décidez de procéder à un rachat de crédit : il faudra simplement vous assurer que le gain d’argent sur votre crédit sera toujours plus grand que les frais que vous paierez à votre ancienne banque suite au rachat de votre prêt immobilier.

FAQ

Pourquoi renégocier son crédit immobilier ?

Renégocier son crédit immobilier auprès de la banque a pour but d’obtenir un nouveau taux, plus avantageux. Ainsi, vous réduisez le montant de vos mensualités, et économisez de l’argent.

Quand renégocier son crédit immobilier ?

Avant de vous lancer dans une telle procédure qui implique des frais, assurez-vous que la situation vous soit avantageuse. Il est intéressant de renégocier son crédit lorsque les taux immobiliers sont au minimum 1% plus faible que celui auquel vous avez emprunté, et que vous vous trouvez toujours dans le premier tiers de votre crédit.

Renégociation ou rachat de crédit, comment choisir ?

La renégociation intervient auprès de l’organisme bancaire auquel vous avez emprunté. Le rachat de crédit correspond au rachat de votre emprunt par un organisme tiers. Il peut être avantageux si l’organisme tiers vous propose un taux plus faible. Attention toutefois ! Dans cette hypothèse, vous vous exposez à de nouveaux frais de dossier, dont le montant n’est pas négligeable. Renseignez-vous bien sur la rentabilité de votre projet avant de vous lancer.