Quand peut-on renégocier son prêt immobilier ?

Quand arrive le moment de renégocier son prêt immobilier ? Pour bénéficier de meilleurs taux sur votre prêt immobilier, vous pouvez renégocier votre crédit quand vous le souhaitez. Il n’y a théoriquement pas de contraintes de temps pour renégocier son prêt, cependant il est tout de même conseillé de le faire durant la première moitié de vie du prêt immobilier.

Les taux en 2018-2019 étant très bas, il est intéressant de renégocier son prêt immobilier en ce moment si celui-ci a été souscrit il y a cinq ou dix ans. Il pourrait ainsi bénéficier de taux d’intérêts bien plus avantageux, ce qui réduirait la somme totale que vous aurez à payer. Deux principales options s’offrent à vous si vous souhaitez revoir les termes de votre prêt immobilier : renégocier avec votre banque ou procéder à un rachat de crédit dans une autre banque.

Renégocier son prêt immobilier avec sa banque

Le premier réflexe est bien souvent de se tourner en premier lieu vers sa banque afin d’y renégocier son prêt immobilier personnel. La renégociation est un droit qu’à chaque emprunteur et peut intervenir à tout moment durant le remboursement d’un crédit, néanmoins il est conseillé de l’envisager tant que le prêt est encore dans la première moitié de son existence car il est alors majoritairement composé d’intérêts. Or les renégociations ont pour objectif de faire descendre ces intérêts.

À tout moment vous pouvez donc prendre contact avec votre banquier pour demander un rendez-vous de renégociation du prêt. N’importe qui peut renégocier son prêt immobilier, sans restrictions et quel que soit le montant du prêt. Pour améliorer vos chances de succès, il est tout de même recommandé de suivre quelques étapes pour préparer sa renégociation de prêt :

Réalisez une simulation de votre prêt avec les nouveaux taux Prospectez dans d’autres établissements pour connaître leurs offres Montez un dossier de renégociation

Dans un premier temps, il est très important de faire une simulation de prêt immobilier avant de renégocier, afin de vous assurer que la différence de taux soit assez significative pour permettre une réelle renégociation. Une différence trop minime pourrait vous valoir un refus de la banque, celle-ci ne considérant pas nécessaire la renégociation pour 0,5% ou 0,6% seulement.

De nombreux outils en ligne existent sur le site des banques ou des courtiers immobiliers pour simuler les taux de son crédit immobilier et vous permettrons d’anticiper vos dépenses ainsi que vos gains si vous renégociez votre prêt. Pour vous faciliter la vie, papernest a développé son propre simulateur gratuit, mit à votre disposition pour vous aider dans votre démarches de recherche de prêt immobilier.

Préparez également quelques offres d’autres banques qui pourraient vous servir d’argument pour que votre établissement accepte de renégocier. S’il ne souhaite par perdre un client, votre conseiller bancaire pourra se montrer plus enclin à revoir les taux de votre crédit immobilier.

Demander un rachat de prêt dans une autre banque

Que ce soit pour préparer les négociations dans votre banque ou pour déménager votre prêt immobilier dans une nouvelle banque, il est toujours intéressant de se renseigner sur les offres de prêt immobilier dans les autres banques. Renégocier un prêt sans changer de banque semble toujours être la solution la plus simple, cependant s’il est vrai qu’elle n’entraîne pas de frais, elle est bien plus difficile à obtenir.

Le rachat de crédit peut être plus cher car il entraîne souvent de nombreux frais, néanmoins il est rarement refusé par les banques et vous permet de sûr de renégocier votre prêt. Il faudra cependant attester d’une situation financière stable, de revenus de réguliers ainsi que d’une situation familiale et maritale favorable. En somme, tous les éléments courants d’une demande de prêt seront examinés avant de vous accorder un rachat avec une renégociation. Votre taux d’endettement sera également recalculé, mais ne prendra pas en compte le crédit immobilier que vous venez justement renégocier.

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

Quelles sont les conditions pour renégocier son prêt immobilier ?

S’il est possible de demander une renégociation du prêt immobilier quand on le souhaite, il y a tout de même quelques indices vous permettant de savoir s’il est judicieux d’entreprendre ou non la démarche. Trois grands critères sont à prendre en compte :

Le capital dû est d’au moins 70 000€

L’écart entre le taux d’intérêt du prêt et celui envisagé après renégociation dépasse 0,70% voire 1%

Le prêt est encore dans sa première moitié de vie

Si le restant à payer est trop faible, la banque considèrera que la renégociation n’en vaut pas la peine et refusera de revoir le taux du prêt. Dans le cas d’un rachat, il est possible que les frais du rachat soient aussi élevé, voire plus, que la somme restante si celle-ci est trop faible, ce qui serait alors tout à votre désavantage. Il en va de même pour l’écart de taux après renégociation, si celui-ci est trop faible alors votre banque ne considèrera pas votre demande.

Enfin, comme nous l’avons déjà évoqué, il est important que vous choisissez de mener une renégociation tant que votre prêt est dans la première moitié de sa vie pour que l’impact du changement de taux d’intérêt soit réel et significatif pour vous qui remboursez encore les intérêts dû à la banque.

Combien de fois peut-on renégocier son prêt immobilier ?

Peut-on renégocier son prêt immobilier plusieurs fois ? Vous pouvez avoir mené une première renégociation il y a quelques années et constater qu’en 2019, les taux sont encore plus bas et pourraient vous faire économier plus encore. Il est alors tentant de redemander une nouvelle renégociation du prêt immobilier que vous remboursez toujours. La bonne nouvelle c’est que l’opération est tout à fait possible.

Les banques ne fixent pas de limites de renégociations de prêt aussi pouvez-vous en demander autant que vous le souhaitez. Prudence tout de même car il est beaucoup plus difficile de renégocier une seconde fois, et plus encore si vous essayez de le faire une troisième fois. Il ne faut pas oublier que la renégociation d’un prêt est un acte commercial très généreux de la part de la banque puisqu’elle accepte de renoncer à une part des bénéfices qu’elle comptait faire sur le remboursement des intérêts.

Y a-t-il un délai entre deux renégociations de prêt immobilier ? En théorie non. Si lundi vous renégociez votre prêt pour passer de 3,2% d’intérêt à 2,2% et que les taux immobiliers s’effondrent dans la semaine, vous pouvez retourner à la banque pour demander une renégociation et passer à 0,75% d’intérêts. Dans les faits, il est évident que votre banquier ne vous accordera pas deux renégociations de prêt immobilier à la suite, même si les taux d’intérêts descendent beaucoup en peu de temps.

Quels sont les arguments pour renégocier son prêt immobilier ?

Comment s’armer pour mener à bien une renégociation ? Quelques astuces peuvent vous aider à faciliter la démarche si toutes les conditions vous sont favorables. À commencer par une bonne préparation en amont afin d’être prêt à poser quelques arguments sur la table. L’objectif n’est pas d’exiger de votre banquier cette faveur commerciale mais de le convaincre que vous êtes en droit d’y prétendre, sous peine d’aller voir ailleurs.

Dans un premier temps, montez donc un dossier attestant de votre capacité de remboursement du prêt (comme lors d’une demande initiale) et ajoutez également les informations sur votre crédit en cours : le montant dû, l’échéancier des remboursements, le montant total de l’emprunt… Plus votre dossier sera solide, plus vous aurez de chances que l’on cède en votre faveur. N’hésitez pas à ajouter des informations concernant l’écart de taux ainsi que la simulation que vous avez réalisée pour appuyer vos propos.

Enfin, pensez à prospecter dans d’autres banques avant de prendre rendez-vous dans la vôtre. Armé de plusieurs offres de rachat de crédit, vous pourrez mettre en avant l’intérêt que vous auriez à quitter l’établissement pour aller ailleurs. Si vous êtes un bon client, le banquier sera réticent à vous voir partir vers d’autres horizons. Et si malgré tout il ne cède pas encore, vous pouvez proposer de prendre un autre produit bancaire s’il accepte de revoir les taux à la baisse.

