Les conditions pour renégocier son prêt immobilier

Quelles sont les conditions pour renégocier son prêt immobilier ? N’importe qui peut renégocier son prêt immobilier tant qu’il présente un profil emprunteur sain, un comportement financier sain et qu’il peut justifier de ses revenus. Evidemment, renégocier est intéressant que si seulement on renégocie pour un taux plus bas.

Quelles sont les conditions pour renégocier son prêt immobilier ?

Renégocier son prêt immobilier c’est possible, oui. Pour ce faire, vous devez vous adresser à votre banque actuelle ou à des établissements bancaires extérieurs. Mais à quelles conditions ? Pour réussir votre renégociation, vous devez :

présenter un profil emprunteur sain

présenter une situation financière saine

justifier de vos revenus (bulletins de salaire, comptabilité, avis d’imposition etc.) et charges actuelles (tableaux amortissements, contrats de prêts etc.)

remplir les conditions classiques de taux d’endettement et de reste à vivre

Comment calculer le taux d’endettement ? Voici la formule pour calculer le taux d’endettement :

Taux d’endettement = (Total des mensualités * 100) / salaire net

Vous trouverez ci-dessous un exemple de tableau de capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal. Généralement, les organismes conseillent d’avoir un taux d’endettement maximal à 35%.

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

établir un avenant au contrat de prêt initial : il contiendra le nouveau taux d’intérêt obtenu, le nouvel échéancier

présenter un écart entre le taux d’intérêts actuel et le futur taux qui dépasse 0,7% voire 1%

posséder un capital restant dû au minimum de 50 000 euros

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Renégocier son crédit durant les premières années Il est plus avantageux de renégocier son prêt durant les premières années de remboursement. En effet, c’est pendant les premières années que les remboursements des intérêts sont les plus élevés. Renégocier son taux à cette période est donc plus intéressant.

Une fois que vous avez rempli toutes ces conditions, vous avez trois choix possibles pour la renégociation : soit vous diminuez la mensualité de prêt pour alléger vos mensualités ou soit vous réduisez la durée de l’emprunt ou vous pouvez aussi mélanger les deux, c’est possible !

On peut renégocier autant de fois que l’on veut son prêt mais au bout de la seconde fois il est déjà plus difficile de le faire auprès de la même banque.

Pourquoi renégocier son prêt immobilier ?

Beaucoup d’emprunteurs envisagent de renégocier son prêt immobilier pour faire des économies, c’est la première raison pour laquelle certains s’engagent dans la renégociation ! Renégocier son prêt immobilier permet d’obtenir de meilleurs taux tarifaires.

D’ailleurs, depuis ce début 2020, les taux immobiliers sont extrêmement bas. La preuve par ce tableau qui représente l’évolution du taux immobilier moyen en 2021. Ils n’ont jamais été aussi bas depuis 2008. C’est le moment de renégocier !

Evolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier 2023 :

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100k € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 2023 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Renégocier son prêt immobilier sans changer de banque

Il est possible de renégocier son prêt immobilier avec sa banque. Il suffit de prendre rendez vous avec son organisme bancaire. Il est impératif de préparer son entretien avec les documents relatifs au crédit : échéancier actuel, montant total emprunté, capital restant dû et situation actuelle.

C’est possible, mais cela peut s’avérer compliqué. En effet, il s’agit d’une faveur commerciale car pour les banques, la renégociation est souvent synonyme de perte d’argent. Il faut faire jouer son profil client.. Si vous êtes vieux client, jouez sur la fidélité et si vous êtes nouveau client, justement jouez sur le fait qu’il ne faut pas vous laisser partir !

Les arguments pour renégocier son prêt immobilier

Les meilleurs arguments à avancer pour renégocier son prêt immobilier est encore de présenter un profil emprunteur parfait et de mettre en avant la baisse des taux immobiliers.

D’après certains spécialistes, tout crédit qui a été contracté à un taux supérieur à 3,5% représente un “manque à gagner” et doit donc envisager d’être renégocié. Plus le capital restant dû est élevé, plus l’opération de renégociation de crédit est rentable surtout s’il y a un grand écart entre les deux taux.

Mais attention, il y a des frais à prendre en compte dans la renégociation de votre prêt immobilier, notamment les frais de dossier. Deux sortes de frais sont à prendre en compte :

les frais de remboursement anticipé (limités à 6 mois d’intérêts au taux moyen du crédit et à 3% du capital restant dû)

l’assurance crédit immobilier qui équivaut à la nouvelle assurance emprunteur

Effectuer une simulation avant de renégocier son prêt immobilier

Vous pouvez effectuer une simulation en ligne pour comparer les deux échéanciers ! Rendez vous sur des comparateurs en ligne.

Le rachat de crédit

Si votre banque n’accepte pas la renégociation, vous pouvez toujours envisager le rachat de crédit dans une banque concurrente. Attention, il y a une différence entre la renégociation et le rachat de crédit.

Le rachat de crédit correspond au regroupement de plusieurs prêts divers en un seul et unique crédit dans une seule banque. Alors que la renégociation conclut un nouveau crédit, le rachat de crédit réunit un ensemble de crédits. Souvent c’est un établissement concurrent qui effectue le rachat de crédit. Plus d’informations ici.

Toutefois, l’objectif est le même que pour la renégociation : profiter des taux de crédit immobilier actuels extrêmement bas pour faire des économies !

Voilà, vous êtes fin prêt pour renégocier votre prêt immobilier. Et si vous ne vous en sentez pas les épaules, faites appel à un courtier !

FAQ

Quels sont les documents à fournir lorsque l’on souhaite renégocier son prêt ?

Une renégociation de prêt ne se fait pas au hasard. Si vous voulez être crédible auprès de votre organisme bancaire, il faudra vous munir de tous les documents relatifs à votre crédit qui permettent de justifier votre requête :

Échéancier actuel

Montant total emprunté

Capital restant dû

Situation personnelle (par exemple un nouveau contrat de travail, la preuve du remboursement d’un prêt en cours…)