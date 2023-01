Quel sont les avis sur les banques en ligne ? Depuis les années 2000, les banques en ligne gagnent en popularité, mais ce modèle de gestion sans agence ni conseiller rend prudent les consommateurs. Beaucoup de renseignent sur les avis clients de ces banques en ligne avant de faire leur choix. Les 10 banques en ligne les plus appréciées en France sont :

Hello Bank!

Boursorama Banque

Monabanq

BforBank

Fortuneo Banque

ING

HSBC

LCL

Société Générale

BNP Paribas

Pour se faire un avis sur chacune, le mieux est encore de croiser les avis clients sur les services de la banque en ligne. Une majorité d’avis négatifs à propos des tarifs ou des services d’une banque en ligne sont généralement l’indice d’un organisme bancaire à éviter.

Quelle est la meilleure banque en ligne 2020 ?

Si vous souhaitez comparer les avis des meilleures banques, il est possible de trouver en ligne plusieurs comparatifs des banques en ligne selon les années, y compris en 2021. Le classement bien entendu provisoire et peut changer d’une année sur l’autre aussi n’hésitez pas à consulter celui de l’année en cours. Il arrive qu’une banque en ligne avec des avis négatifs parviennent à être mieux classée l’année suivante.

À noter : Il faut toujours prendre garde à la date à laquelle ont été posté les avis consommateurs à propos de leur banque en ligne. Seuls les avis récents ont une vraie valeur, un établissement bancaire pouvant changer ses habitudes de fonctionnement et ses prix pour satisfaire ses clients.

Pour l’année 2020, le classement des meilleures banques en ligne en France d’après leur croissance est le suivant :

Meilleures banques en ligne – janvier 2023

Banque Nombre de client en France Détails Boursorama Banque 1,5 million Aucun frais bancaires

Disponible Apple & Samsung Pay

80€ à la 1ère ouverture de compte

Frais carte bleue offerts ING 1 million Appli. mobile

Bonne assistance client

80€ à la 1ère ouverture de compte

Frais carte gold offerts Fortuneo 450 000 Aucun frais bancaires

Option trading en ligne Hello Bank! 400 000 Aucun frais bancaires

Meilleure application mobile

80€ à la 1ère ouverture de compte

Frais carte bleue offerts Monabanq 320 000 Meilleur service client 2019

Aucun revenu exigé

120€ à la 1ère ouverture de compte

Frais carte bleue offerts BforBanq 215 000 Avantages et service deluxe

Gestion bancaire facilitée

Jusqu’à 150€ à la 1ère ouverture de compte

Comment choisir ma banque en ligne ?

Il existe de nombreux critères de comparaison des banques en ligne et autant de classements de ces établissements bancaires. Si le tableau précédent des meilleures banques en ligne 2019 ne vous convient pas car il se base sur le nombre de clients, il est possible de comparer autrement les banques entre elles. Vous pourrez trouver d’autres classements en lignes selon le prix des services ou leur qualité.

Cependant, c’est à vous d’établir vos propres critères pour la sélection de votre banque en ligne. Selon ce que vous considérez comme une priorité, la meilleure banque en ligne à vos yeux pourraient être différente de celle que nous vous avons proposé. Et si vous ne savez pas sur quels critères faire reposer votre jugement, en voici quelques uns :

Tarifs et frais bancaires

Produits bancaires

Qualité du service client

Cartes bancaires

Application mobile

Les tarifs et frais bancaires : le principal atout des banques en lignes est bien entendu l’absence de frais bancaires sur les principales opérations sur votre compte. Selon les banques, vous pourrez avoir des offres avec un abonnement à l’année « tout compris » qui vous permettra de faire autant d’opérations bancaires que vous le souhaitez pour un seul tarif. D’autres banques en ligne proposent plutôt des packages d’opérations courantes 100% gratuites.

Les produits bancaires : selon l’utilisation ce que vous recherchez comme services auprès d’une banque en ligne, toutes ne pourront pas vous donner satisfaction. Certaines banques sont plus tournées vers les assurances ainsi que les crédits tandis que d’autres se spécialisent plutôt dans les livrets d’épargne ou les placements bancaires.

La qualité du service client : il est primordial pour une banque en ligne d’avoir un bon service client. Si les consommateurs ont des avis très négatifs à propos de l’accompagnement client d’une banque en ligne, il est préférable de se méfier car au moindre problème dans la gestion de vos comptes, vous ne seriez pas accompagné efficacement.

En l’absence d’agence vers qui se tourner pour demander conseil, un service client à distance est indispensable. Certains comparatifs prennent en compte cette donnée, cependant ce n’est pas le cas de tous. Pour vous faire un avis, vous pouvez rechercher le classement des meilleurs services clients de banques en ligne et consulter des forums de consommateurs.

Les cartes bancaires : produit indispensable pour tous les clients ayant un compte courant, la carte bancaire entraîne toujours quelques frais. Veillez à regarder le tarif proposé par la banque pour les cartes qu’elle propose car il peut arriver que la carte bleue soit offerte. Pour les clients ayant besoin de plus, certaines banques en ligne ont des gammes très complètes de services liés à différentes cartes tandis que d’autres banques ne proposent qu’une seule offre pour tout le monde.

L’application mobile : évidemment, c’est un élément indispensable pour une banque en ligne. La gestion du compte se faisant entièrement à distance, il est très important de pouvoir se reposer sur une application mobile de qualité, intuitive mais également sécurisée. Des comparatifs d’applications de banques en ligne existent et il est recommandé de se renseigner à l’avance sur la qualité de l’outil mobile proposé par les organismes bancaires qui vous intéressent.

Avantages et inconvénients des banques en ligne

Malgré les différents critères de classement utilisés pour les banques en ligne, il est possible de déterminer certains critères positifs et négatifs de chaque établissement en fonction des avis trouvé en ligne, sur des forums par exemple. Ces avantages et inconvénients de chaque banque en ligne peuvent vous aider dans votre recherche, même s’ils ne constituent pas un classement.

Les avis consommateurs sur la banque en ligne HSBC

Groupe britannique international implanté dans 84 pays, HSBC n’est pas une banque 100% en ligne puisqu’elle a été créée en 1865 et possède des agences. C’est actuellement d’une des plus grosses banques et l’une des très rares banques étrangères a être parvenue à s’établir en France.

L’offre en ligne proposée par HSBC n’est pas exclusivement réservée aux clients en ligne et peut être prise en agence, cependant il est possible de faire toutes les démarches depuis le site de la banque et de gérer son compte en ligne sans avoir à se rendre en agence.

Les avantages de l’offre en ligne HSBC :

Cinq cartes bancaires disponibles dont Cartes Visa et Mastercard ;

80€ offerts à l’ouverture d’un compte ;

Pas de revenu minimum exigé ;

De nombreux produits d’épargne et de crédits ;

Très bonne banque pour les grands voyageurs.

Les inconvénients de l’offre en ligne HSBC :

Des frais de gestion de compte ;

Des frais de carte bancaire et leurs services pouvant aller jusqu’à 173,40 € ;

Des produits et services s’adressant à une clientèle aisée ;

Une banque plus classique qu’en ligne.

Bien que les services et les offres soient variés, HSBC est une banque classique plus qu’une banque en ligne et ses tarifs sont résolument adressés à une frange aisée de la population. Face aux banques 100% en ligne, elle est beaucoup plus chère et n’offre pas de réels avantages pour la gestion à distance des comptes.

Notons également que le groupe étant énorme et très ancien, il traîne un certain nombre de casseroles derrière lui, y compris des accusations de financement de cartels de la drogue au Mexique. Si l’éthique des banques n’a jamais été un modèle à suivre, il peut tout de même être bon de suivre les affaires et scandales de sa banque pour savoir à quoi peut être utilisé l’argent qui y est placé.

Les avis consommateurs sur la banque en ligne ING

Le groupe ING est également une banque classique à l’origine, cependant elle est aussi ouverte à la gestion en ligne des comptes et ses services en la matière sont souvent reconnus dans les classements de banques en ligne. Le groupe est créé en 1991 aux Pays-Bas.

Pourtant, bien que proposant des services plus classiques, ING Group a créé des services entièrement en ligne appelés ING direct et contrairement à HSBC, les caractéristiques de cette gestion en ligne sont bien plus proches de celles des banques 100% en ligne.

Les avantages de l’offre en ligne ING Direct :

Carte bancaire gratuite ;

80€ offerts à l’ouverture d’un compte ;

Bonne application mobile ;

Priorité à l’avis client ;

Application Coach Epargne pour mieux gérer son argent ;

Nombreux services simples et clairement expliqués.

Les inconvénients de l’offre en ligne ING Direct :

Temps pour créditer les chèques assez élevé ;

Pas d’offre de crédit à la consommation ;

Domiciliation de revenu chez ING obligatoire pour un prêt ;

Pas de PEL-CEL.

Si ING a su adapter ses offres pour les faire passer sur mobile, ses services ne sont pas encore aussi complets en ligne qu’en agence. Cependant il est important de relever que l’avis des clients est au centre de leurs préoccupations et leurs retours sont prit en compte.

Les avis consommateurs sur la banque en ligne Boursorama

Banque en ligne française créée par le groupe Société Générale, Boursorama Banque est sans doute l’une des banques en ligne les plus appréciée actuellement. Son offre est complète, très adaptée à un service en ligne et elle s’adresse aussi bien aux particuliers qu’aux professionnels. Les avis sur cette banque en ligne sont donc plutôt favorables.

Les avantages de l’offre en ligne Boursorama :

Banque classée la moins chère en 2019 depuis 11 années consécutives ;

Carte bancaire gratuite ;

Pas de frais de gestion de compte ;

Aucun minimum de revenu pour l’ouverture d’un compte ;

Aucune obligation de domiciliation de revenus chez Boursorama ;

Livret d’épargne et assurances disponibles ;

Service de bourse en ligne ;

Les inconvénients de l’offre en ligne Boursorama :

Des frais en cas de perte de carte ou d’oubli de code ;

Virements en urgence payants ;

Demande d’informations sur des chèques émis payante ;

Frais de succession à hauteur de 300€ ;

Temps d’encaissement des chèques très long.

Bien que très complète et très flexible, l’offre de la banque en ligne Boursorama n’est pas non plus dénuée d’inconvénients. Avant de vous lancer dans l’ouverture d’un compte, nous vous recommandons de vérifier tous les frais avancés existants afin de ne pas être surpris le moment venu.

En revanche, le nombre de services et de produits bancaires qui peuvent être gérés en ligne est sans doute le plus complet actuellement et permet à ceux qui le souhaite de réaliser toutes les opérations dans la même banque : compte, épargne, crédit, assurance…

Les avis consommateurs sur la banque en ligne Hello Bank!

Fondée en 2013 par le groupe BNP Paribas, Hello Bank! propose désormais ses services en Belgique, en Allemagne, en Italie, en République Tchèque et ainsi qu’en Autriche. Malgré un service tourné vers la gestion en ligne, les clients de Hello Bank! peuvent se tourner vers les agences BNP pour réaliser certaines opérations courantes comme des dépots et des retraits.

Les avantages des offres en ligne Hello Bank! :

Une banque 100% mobile et tournée vers les nouvelles pratiques à distance ;

Carte bancaire gratuite ;

80€ offerts à l’ouverture d’un premier compte ;

Possibilité de se rendre en agence quand même ;

Dépots de liquidités gratuit et illimité en guichet ;

Nombreux conseillers qualifiés disponibles sur Facebook, Twitter ou par tchat ;

Tous les services accessibles depuis l’application très simplement.

Les inconvénients des offres en ligne Hello Bank! :

Banque pour les particuliers et non les professionnels ;

Ouverture d’un compte individuel soumis à un revenu mensuel de 1 000€ ou déport d’épargne de 5 000€ ;

Ouverture d’un compte joint soumis à un revenu mensuel de 2 000€ ;

Autres services d’agence que le dépôt sont payants ;

Les avis clients sur Hello Bank! sont globalement positifs, cependant l’offre semble un peu moins compétitive en termes de prix que celle de Boursorama. En revanche, il s’agit bel et bien d’une banque en ligne à 100% et sans doute l’une de celles les plus tournées vers les nouvelles pratiques de gestion à distance et via le mobile.

Les avis consommateurs sur la banque en ligne Monabanq

Banque en ligne fondée en 2006 en France, Monabanq est une filiale du groupe Cofidis. Souvent dans le peloton de tête dans les classements des banques en ligne, elle est très appréciées des clients. Les avis consommateurs de la banque en ligne Monabanq sont d&rs