Comment et dans quels cas souscrire une assurance habitation ?

❓ L’assurance habitation, dans quels cas ?

L’assurance habitation est un type d’assurance qui a pour objectif de vous protéger en cas de problème dans votre logement.

Pourquoi prendre une assurance habitation ?

Prendre une assurance habitation vous permettra d’être indemnisé si jamais votre logement connaît un sinistre, comme par exemple une fuite d’eau, un incendie, un arbre qui tombe sur votre maison… L’assurance habitation permet à votre compagnie d’assurance de vous dédommager s’il arrive quelque chose dans votre habitation. Votre patrimoine familial sera ainsi protégé.

Généralement, le type de contrat proposé est une assurance multirisques habitation. Prendre une assurance habitation aura pour avantage de couvrir plusieurs éléments, notamment :

les dommages aux biens ;

la responsabilité civile de l’assuré ;

la responsabilité civile « vie privée ».

Les dommages aux biens

La catégorie des dommages aux biens concerne tout simplement les dommages qui pourraient altérer la qualité de vos biens. Cela peut être le cas en cas d’incendie, de catastrophe naturelle ou de dégât des eaux par exemple.

Si vous êtes un particulier, cette garantie permet de couvrir vos biens, que ce soit de l’électroménager, du mobilier ou tout autre équipement. Dans le cas d’un professionnel, cette garantie va couvrir votre matériel professionnel.

En cas de sinistre qui porterait atteinte à vos biens, vous auriez le versement de dommages et intérêts.

La responsabilité civile

La responsabilité civile est une garantie qui vous permet d’être couvert en cas de dommage causé par vous aux tiers. La garantie vaut également pour les personnes ou les choses qui sont sous votre responsabilité. Sont donc couverts par la garantie responsabilité civile :

vos enfants : à la seule condition qu’ils vivent dans votre logement, majeurs ou non ;

vos parents s’ils vivent dans votre logement ;

les personnes que vous employez dans votre logement (jardinier, baby-sitter…) ;

vos animaux ;

vos objets.

Quand prendre une assurance habitation ?

L’assurance habitation doit être souscrite au moment de l’entrée dans votre nouveau logement. La date de début du contrat doit correspondre à la date de début de la location. Vous ne pouvez pas entrer dans un logement pour le louer si vous n’avez pas souscrit d’assurance habitation. Cette dernière est obligatoire.

Bon à savoir ! Il est conseillé de réaliser les démarches de souscription à l’avance, afin d’être sûr d’avoir le contrat au moment de l’entrée dans le logement. Vous pouvez tout à fait contacter l’organisme d’assurance plusieurs jours ou semaines à l’avance, mais ne faire commencer le contrat qu’à une date précise. Il est d’ailleurs recommandé de s’y prendre plusieurs semaines à l’avance.

Quels documents faut-il fournir pour une assurance habitation ?

Pour pouvoir souscrire une assurance habitation, vous devez tout d’abord contacter l’organisme d’assurance pour leur faire part de votre demande. Une fois que la demande est réalisée, vous allez devoir fournir certaines pièces, afin de valider la souscription.

Pour souscrire une assurance habitation, vous allez devoir fournir ces documents :

une copie de votre pièce d’identité ;

un RIB ;

une copie du contrat de bail en cas de location ;

le dernier avis d’imposition ou bien un justificatif de revenus des 6 derniers mois en cas de location.

Le saviez-vous ? Une fois que vous aurez réaliser la souscription, l’assureur pourra vous envoyer une attestation d’assurance. Ce papier est important puisqu’il s’agit de la preuve que vous avez souscrit une assurance habitation, et donc que votre logement est assuré en cas de sinistre. Dans le cas d’une location, c’est ce document qu’il faudra envoyer au propriétaire du logement que vous louez.

Est-ce obligatoire d’avoir une assurance habitation ?

Comme l’explique ce site du gouvernement, avant même de discuter du caractère obligatoire de l’assurance habitation, il faut distinguer plusieurs cas :

locataires ;

co-propriétaires ;

propriétaires.

Locataires

Pour cette première catégorie, l’assurance habitation est obligatoire. Quel que soit le type de logement, à partir du moment où vous allez louer une habitation, vous allez devoir fournir une attestation d’assurance habitation à la personne qui loue le logement.

Co-propriétaires

De même que pour un locataire, en tant que co-propriétaire vous allez avoir l’obligation de souscrire une assurance habitation. C’est donc obligatoire si votre logement est situé dans une copropriété.

Propriétaires

En tant que propriétaire, vous n’avez aucun obligation de souscrire une assurance habitation, sauf dans le cas où vous habitez dans une copropriété, comme expliqué ci-dessus. Cependant, il est nécessaire de prendre une assurance contre les risques de détérioration du bien.

Si vous louez votre logement, alors c’est au locataire de souscrire une assurance habitation. Vous devez lui imposer cette souscription.

Faut-il prendre une assurance habitation dans le cas d’une colocation ?

Le cas de la colocation est le même que celui d’un locataire seul. Peu importe que vous soyez seul ou à plusieurs, le logement que vous louez nécessite d’être assuré. Si vous ne prouvez pas chaque année que vous êtes assuré, alors le propriétaire sera totalement en droit de résilier votre bail.

Il n’est pas nécessaire que les deux locataires prennent une assurance habitation. Un locataire suffit pour que le logement soit assuré. Cependant, il faut savoir qu’en cas de sinistre, les deux locataires auront chacun une part de responsabilité. Cette part sera déterminée en fonction de la part de loyer payé par chacun. Ainsi, même s’il n’y a qu’un seul locataire qui prend une assurance habitation, il est conseillé pour l’autre locataire de prendre une assurance qui puisse couvrir sa responsabilité civile.

Ainsi, si vous voulez souscrire une assurance habitation et que vous êtes étudiant, vous pourrez faire des économies en ne souscrivant qu’une seule assurance pour les deux locataires.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Souscrire une assurance habitation vous permettra d’être couvert en cas de sinistres !

✔️ Comment trouver une bonne assurance ?

Peut-on souscrire une assurance habitation en ligne ?

Plusieurs compagnies d’assurance proposent de souscrire une assurance habitation directement en ligne. Cela vous permet un gain de temps assez important, puisque vous n’avez pas à vous déplacer, ou vous n’avez pas à contacter par téléphone des conseillers de l’assureur.

Pour faire une souscription d’assurance habitation en ligne, vous n’avez qu’à suivre les démarches proposées par l’assureur. Par exemple, vous allez peut-être devoir renseigner certaines informations :

le logement que vous souhaitez assurer : votre résidence principale, secondaire, un logement étudiant ou un appartement en location ;

le nombre de pièces qui composent le logement ;

le code postal du logement ;

vos coordonnées : civilité, nom et prénom, date de naissance, adresse mail, numéro de téléphone…

Une fois ces informations renseignées, le site va pouvoir vous proposer plusieurs tarifs, en fonction des modalités de l’assurance habitation. Vous pourrez ainsi soit souscrire directement, soit appeler un conseiller pour avoir plus d’informations, ou pour que ce dernier réponde à vos éventuelles questions.

De nombreux assurances proposent ce service en ligne, comme par exemple :

Allianz ;

AXA ;

Maaf ;

Maif…

Quelles banques proposent des assurances habitation ?

Les compagnies d’assurances ne sont pas les seuls organismes à proposer des assurances habitation. Il est également possible de souscrire une assurance auprès de sa banque. Tout ce que vous avez à faire est de vous rapprocher de votre banque pour connaître ses tarifs ainsi que les différents types d’assurance qu’elle propose.

Par exemple, il est possible de souscrire une assurance habitation auprès :

du crédit mutuel ;

du crédit agricole ;

de la BNP ;

de la caisse d’épargne ;

de la banque populaire ;

de la poste…

Faut-il privilégier les compagnies d’assurance ou les banques ?

Entre compagnies d’assurance et les banques, le choix d’assurance habitation est vaste. Il peut s’avérer compliqué de faire un choix parmi toutes les offres proposées. La première étape pour faire un choix est de décider vers quel organisme vous préférez vous tourner.

Si les banques ne faisaient pas l’unanimité pour ce qui est des assurances, on peut voir depuis quelques années qu’elles prennent des places dans les classements. De plus en plus de banques proposent désormais de couvrir votre logement des éventuels sinistres.

Pour savoir auprès de quel organisme souscrire une assurance habitation, il va donc falloir avant tout regarder les offres de chacun, afin de voir lequel pourrait vous convenir le mieux.

Besoin d’aide avec votre crédit immobilier ? Les courtiers de papernest vous accompagnent ! Je clique !

Quel est le prix moyen d’une assurance habitation ?

Le prix de votre assurance habitation va dépendre de nombreux facteurs. Par exemple, le prix ne sera pas le même selon que vous habitez dans un appartement de 3 pièces, ou si vous vivez dans un maison de 9 pièces. Plus le nombre de pièces à assurer est grand, et plus le prix sera élevé. Vous pouvez trouver de nombreux comparatifs d’assurance habitation sur Internet. Mais la superficie du logement n’est pas le seul critère à prendre en compte. Il va dépendre notamment :

de votre profil (si vous êtes propriétaire, locataire…) ;

de la valeur de vos biens ;

de votre lieu de résidence…

Afin de trouver une assurance habitation pas chère, vous avez la possibilité de faire des estimations d’assurance sur Internet. En effet, de nombreux sites Internet proposent de réaliser des estimations, afin de voir les tarifs des différentes assurances auxquelles vous avez la possibilité de souscrire. Par exemple, vous pouvez réaliser ces estimations sur les sites Internet des compagnies d’assurances ou des banques.

Comment faire pour changer d’assureur ?

Plusieurs raisons peuvent pousser à changer d’assureur :

un prix trop élevé ;

de meilleures garanties ailleurs ;

une assurance qui n’est plus adapté à vos besoins…

Peu importe la raison qui vous motive, vous avez la possibilité de changer d’assureur. Si vous avez une assurance en cours avec un assureur, alors il va falloir tout d’abord résilier votre assurance. Pour ce faire, vous allez devoir envoyer un courrier recommandé avec accusé de réception à l’assureur. Dans ce courrier, vous pourrez ainsi informer l’organisme de votre volonté de résilier votre assurance en cours.

Cependant, il faut bien garder en tête que vous ne pouvez pas habitez un logement, dans le cadre d’une location, sans être couvert par une assurance habitation. Si vous souhaitez résilier votre assurance habitation, il faudra alors obligatoirement prendre contact avec un autre assureur, afin de souscrire un nouveau contrat. De ce fait, vous n’aurez pas d’interruption de contrat, et vous ne serez donc pas sans assurance habitation.

Si votre demande de résiliation intervient dans le cas d’un déménagement, alors pour vous aider dans vos démarches, vous pouvez vous inspirer de la lettre de résiliation ci-dessous.

(Votre nom, prénom)

(Votre adresse postale)

(Votre numéro de téléphone)

(Votre adresse mail)

(Le nom de la compagnie d’assurance)

(L’adresse de la compagnie d’assurance)

Fait le (date), à (ville)

Lettre recommandée avec accusé de réception

Objet : Demande de résiliation assurance habitation

Par la présente, je vous informe de ma volonté de résilier mon assurance habitation n° (numéro de votre contrat), sous la référence client n° (numéro de votre référence client), souscrite auprès de votre établissement le (date de souscription).

[En cas de déménagement]Ma demande fait suite à mon déménagement qui aura lieu le (date de votre déménagement). Je vous joins l’état des lieux de sortie.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

(Votre signature)

Si vous souhaitez résilier votre assurance afin de changer d’assureur, vous pouvez tout à fait contacter votre nouvel assureur. En effet, au moment de souscrire un nouveau contrat d’assurance habitation auprès du nouvel assureur, vous pouvez demander à ce qu’il se charge des modalités de résiliation auprès de votre ancien assureur.

Bénéficier de conseils sur votre assurance habitation avec papernest ! C'est parti !

Annonce

En savoir plus :

FAQ

🤔 Comment savoir si on a une assurance habitation ?

Si vous avez souscrit une assurance habitation, alors vous devez être en possession d'un document appelé attestation d'assurance habitation. Ce document est la preuve de votre souscription. Sur ce document vous pouvez retrouver l'adresse du logement assuré, ainsi que les garanties comprises dans l'assurance. C'est ce document que vous pourrez fournir si l'on vous demande une preuve de votre assurance.

🤷 Est-il possible d'avoir 2 assurances habitation ?

Si vous souhaitez souscrire plusieurs contrats d'assurance auprès de différentes compagnies d'assurance, rien ne vous y interdit. Vous avez la possibilité de le faire puisque cette pratique n'a rien d'illégal. Toutefois, il est nécessaire de prévenir l'assureur de ce cumul d'assurances, afin d'écarter l'hypothèse d'une tentative de fraude à l'assurance.

📝 Quels justificatifs joindre à ma lettre de résiliation de mon assurance habitation en cas de déménagement ?

Si vous souhaitez résilier votre assurance habitation parce que vous quittez votre logement, alors il faudra envoyer à votre assureur une lettre recommandée avec accusé de réception. Il faudra également joindre à ce courrier une copie de votre état des lieux de sortie, afin de prouver votre déménagement.

Quels sont les autres types d'assurance ?

L'assurance habitation n'est pas la seule assurance qui existe. Il en existe de nombreuses autres, et il est possible par exemple de prendre une assurance de prêt immobilier, une assurance vie, une assurance automobile...