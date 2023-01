Comparateur banques en ligne pour un prêt immobilier

Voici notre comparatif pour trouver la meilleure banque :

Classement des 10 banques les moins chères en Juin 2023 :

Nom de la banque Frais bancaires annuels (€) Boursorama Banque 23,41 € Fortuneo 27,68 € ING 24,78 € BforBanque 40,05 € Orange Bank 49,43 € Macif 88,57 € Axa Banque 93,77 € Crédit coopératif 102,55 € Hello Bank! 102,98 € Monabanq 108,26 €

Vous cherchez un comparateur banques pour votre achat immobilier ? Vous pouvez faire une simulation de votre prêt sur un site de courtier en ligne pour savoir quelle banque en ligne ou physique propose le meilleur taux pour votre crédit immobilier !

Trouvez la meilleure banque pour votre prêt immobilier avec papernest ! Je commence

Annonce

Comparatif banques traditionnelles 2021

Lorsqu’on veut faire un prêt immobilier, il est important de bien choisir la banque qui nous prêtera de l’argent ! En effet, les taux auxquels contracter un prêt peuvent varier en fonction de la politique commerciale de la banque.

Ainsi, faire des simulations en ligne peut être intéressant pour trouver une banque au meilleur taux ! Une banque traditionnelle ou de détail vous permet de vous rendre directement en agence pour ouvrir un compte ou faire une demande de crédit immobilier. L’avantage de ce type de banque est que vous pourrez entrer facilement en contact avec des conseillers, qui vous aideront à gérer vos finances et à choisir un prêt adapté à votre situation.

Comparatif banques en ligne

Mais vous pouvez maintenant vous tourner vers une banque en ligne ! La plupart du temps, elles sont en fait des filiales des groupes bancaires. Les services proposés sont, substantiellement, les mêmes, à la seule différence que tous les services de ce type de banque seront uniquement disponibles en ligne.

Quels sont les avantages d’une banque en ligne ?

L’avantage d’une banque en ligne est qu’elle propose des frais bancaires moins chers, puisqu’elle ne nécessite pas d’infrastructures pour fonctionner. La plupart du temps, la banque en ligne est souscrite par les jeunes ou les étudiants : elle leur permet d’ouvrir un compte avec des frais plus bas et offre une gestion plus intuitive puisque entièrement dématérialisée.

Vous pouvez également souscrire un prêt immobilier dans une banque en ligne ! Si vous n’avez pas un profil emprunteur idéal, passer par une banque en ligne pour votre prêt pourra être beaucoup plus avantageux. Ce n’est pas tant le taux immobilier qui change lorsque vous passez par une banque en ligne : les taux moyens proposés sur le marché sont actuellement très bas, y compris dans les banques traditionnelles.

Evolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier 2023 :

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100k € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 2023 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Quel est le montant des frais de dossiers ?

Ce qui fera la différence, c’est surtout les frais de dossiers qui sont, la plupart du temps, absents lorsque vous contractez un prêt dans une banque en ligne. Si certaines banques en ligne comme Hello Bank font payer des frais de dossiers lorsqu’un particulier emprunte de l’argent pour financer un projet immobilier, ceux-ci sont néanmoins bien moins chers que ceux pratiqués par une banque de détail..

De plus, les frais de dossiers sont souvent fixes : peu importe la somme que vous empruntez, une banque en ligne comme Hello Bank vous demandera le même montant de frais de dossiers (environ 250 euros). Au contraire, une banque traditionnelle établira le montant de vos frais de dossiers en fonction du montant total de votre emprunt : il correspondront généralement à 1% de la somme empruntée.

A titre d’exemple, pour un emprunt de 150.000 euros, les frais de dossiers à la Caisse d’Epargne seront de 700 euros, et de 900 euros à la Banque Populaire. Vous pourriez donc faire de belles économies en passant par une banque en ligne plutôt qu’une banque traditionnelle !

Comparez les taux immobiliers en fonction des banques avec le courtier en ligne papernest ! Je commence

Annonce

Quelle banque a les frais les moins chers ?

Si pour vous, la meilleure banque est celle qui a les frais les moins chers, alors c’est vers une banque en ligne que vous devrez vous tourner pour ouvrir un compte et/ou faire un crédit immobilier. Certaines banques en ligne comme N26 ne facturent aucun frais de tenue de compte, ce qui vous permettra de faire des économies ! Si vous êtes étudiant ou que vous avez peu de revenus, tournez vous plutôt vers ce type d’organismes bancaires en ligne.

Le saviez-vous ? Les frais bancaires d’une banque de détail peuvent varier en fonction de votre région. Aussi, les tarifs bancaires appliqués pour l’ouverture de comptes bancaires pros sont différents de ceux annoncés dans les comparatifs, et dépendent des encaissements et décaissements de votre entreprise !

Mais certaines banques traditionnelles comme AXA pratiquent également des frais bancaires assez bas ! Si il est important pour vous de pouvoir vous rendre en agence pour discuter avec un conseiller, choisir une banque de détail aux frais bancaires peu élevés sera alors plus judicieux.

Combien emprunter ? Quel prêt choisir ? Comment négocier le meilleur taux ? Nous avons rassemblé toutes les réponses dans ce guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce