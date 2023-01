Qu’est-ce qu’une simulation en ligne pour son prêt immobilier

Vous voulez savoir comment faire la simulation en ligne de votre crédit immobilier ?

Rien de plus simple ! Il vous suffit d’utiliser la calculette en ligne de papernest et de renseigner certaines informations sur votre profil personnel, professionnel et votre projet immobilier pour savoir combien vous pourrez emprunter et à quel taux.

☝️ Bon à savoir Sachez que les simulations de prêt immobilier en ligne sont gratuites et sans inscription.

La première étape avant de préparer son dossier de prêt pour le porter auprès de son banquier est bien celle de la simulation.

Si vous pouvez simuler votre prêt immobilier en procédant vous-même à certains calculs, comme celui de votre capacité d’emprunt, il serait tout de même dommage de se passer de la facilité apportée par les outils numériques pour planifier votre demande de prêt !

Obtenez une simulation personnalisée de votre prêt immobilier avec papernest ! Je simule

Annonce

Rapide et pratique, elle vous permettra de savoir où vous en êtes vis-à-vis de votre emprunt et quelle somme vous pouvez solliciter.

Vous allez ainsi, tout comme avec votre banquier, répondre à plusieurs questions qui permettront au simulateur de vous fournir un montant approximatif de la somme que vous pouvez emprunter.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Faire son prêt immobilier sans bouger de chez soi, avec papernest c’est possible ! On vous accompagne de la simulation au déblocage de fonds, le tout 100% en ligne.

Il existe de nombreux simulateurs grâce auxquels vous pourrez préparer votre dossier de crédit immobilier. Si les simulateurs sont globalement les mêmes, certains, mieux pensés, vous fourniront davantage de détails. Vous connaîtrez ainsi :

Les meilleurs taux pour votre prêt

pour votre prêt Ce que vous devrez payer en plus pour rembourser les intérêts

La somme qu’il est possible d’emprunter dans votre situation et vos mensualités

Comment simuler son taux d’endettement et son reste à vivre en ligne ?

Éléments incontournables de votre prêt immobilier, le taux d’endettement et le reste à vivre ne sont pas à négliger dans le cadre du financement de votre projet. Bien qu’ils ne désignent pas exactement la même chose, les deux sont très liés.

35% ! Ainsi, vous ne pourrez pas consacrer plus d’un tiers de votre argent à rembourser le crédit immobilier contracté. Le taux d’endettement est le pourcentage de vos revenus mensuels que vous allouez au remboursement de votre prêt. Désormais, ce taux d’endettement ne peut pas dépasser les! Ainsi, vous ne pourrez pas consacrer plus d’un tiers de votre argent à rembourser le crédit immobilier contracté.

Ce nombre, sur lequel les banques sont très regardantes, est important pour elles dans la mesure où elles veulent vous éviter de vous retrouver dans une situation de surendettement impliquant donc une incapacité de remboursement de la somme prêtée.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Le reste à vivre désigne, comme son nom l’indique, la somme restante après paiement de toutes vos charges. Calculable très facilement, il prend donc en compte vos entrées et sorties d’argent chaque mois. En effet, si vos revenus nets mensuels sont très élevés, votre reste à vivre sera plus important qu’une personne disposant de moins de revenus.

Les établissements prêteurs sont donc plus enclins à revoir le taux d’intérêt à la baisse si vous leur fournissez l’une des garanties les plus importantes : le fait de générer d’importants revenus. Cependant cela n’est possible que si vous respectez le plafond des 35 % de taux d’endettement.

Vous voulez savoir combien vous pouvez emprunter à taux d’endettement maximal ? Voici un tableau pouvant vous aider dans le cadre de la simulation de votre capacité d’emprunt :

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 396 € 47 520 € 71 280 € 95 040 € 1 700 € 561 € 67 320 € 100 980 € 134 640 € 2 000 € 660 € 79 200 € 118 800 € 158 400 € 2 500 € 825 € 99 000 € 148 500 € 198 000 € 3 000 € 990 € 118 800 € 178 200 € 237 600 € 3 500 € 1155 € 138 600 € 207 900 € 277 200 € 4 000 € 1320 € 158 400 € 237 600 € 316 800 € 4 500 € 1485 € 178 200 € 267 300 € 356 400 € 5 000 € 1650 € 198 000 € 297 000 € 396 000 €

✅ Pourquoi réaliser une simulation en ligne ?

Simuler son prêt immobilier sur Internet a, vous l’aurez compris, plusieurs avantages.

Premièrement, il s’agit d’une préparation en vue de votre demande de crédit ! En jouant avec les paramètres de votre simulateur, vous verrez quels sont les paramètres qui peuvent jouer dans l’obtention de votre offre de prêt :

la somme que vous souhaitez emprunter

vos revenus

la durée souhaitée de votre prêt

vos autres crédits en cours

votre âge et votre santé (pour l’assurance)

etc.

Le saviez-vous ? Aussi, le recours à une simulation de prêt immobilier sur le web est gratuite et ne vous engage à rien. Vous pouvez répéter les calculs autant de fois que vous le voulez en modifiant divers paramètres pour parer à toute éventualité.

Renseignez-vous également en ligne sur le bien immobilier que vous cherchez à acquérir avant ou après avoir effectué votre simulation : si cela peut sembler évident de prime abord, il peut arriver de ne pas penser à le chercher quelques kilomètres plus loin ou avec une superficie légèrement moins importante.

Il s’agit d’un facteur décisif à prendre en compte au moment de demander la somme manquante auprès de votre banquier.

Attention Les informations et chiffres obtenus à l’issue de la simulation sont indicatifs. Leur exactitude ne saurait être avérée dans la mesure où la totalité des paramètres pris en compte par votre banquier n’y est pas renseignée, et que l’attribution ou non d’un crédit varie souvent d’une banque à une autre.

La simulation en ligne de votre prêt immobilier est, comme nous l’avons évoqué, un bon moyen de répondre à plusieurs de vos questions au sujet de votre crédit et d’éviter le recours à la traditionnelle calculette !

La simulation de crédit immobilier en ligne avec calculette peut grandement vous simplifier la tâche pour simuler votre capacité d’emprunt.

Simulez votre capacité d’emprunt en 5 minutes avec papernest :

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Vous désirez devenir propriétaire mais ne savez pas par où commencer ? Retrouvez toutes les étapes détaillées dans notre guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Anne Jupin 5 étoiles Première expérience de prêt pour moi et je conseille de passer par un courtier. Quel soulagement de trouver un professionnel pour négocier à ma p Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai célia morel Très bon service Très bon service, l’interlocutrice était très chaleureuse, agréable et efficace. Elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme ! Cela me s Benoît Super expérience avec Papernest Super expérience avec Papernest pour notre crédit immobilier malgré la situation du Covid-19. Mais ca fait plaisir d'avoir des personnes réactives Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Paola Très satisfaite J’avais peur de ne pas avoir assez de connaissances immobilières et j’ai décidé de passer par un courtier. Ma courtière a été très agréabl Namel Très bien Très bien, bon accompagnement, c'est clair et ça facilite la vie pour trouver ce qui convient le mieux. Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Quelles sont les variables importantes pour votre simulation ?

Quel salaire faut-il pour pouvoir emprunter ?

Il n’existe pas de réponse universelle à cette question ! Sachez que la disparité des salaires avec lequel on peut contracter un crédit immobilier est plutôt importante. Autrement dit, il reste possible d’emprunter avec des revenus relativement modestes.

À retenir Il faudra cependant retenir que le crédit verra sa durée être allongée car vous ne pouvez pas rembourser vos mensualités à la même vitesse qu’une personne générant de plus gros revenus.

Il faudra, par ailleurs, prendre en compte les taux d’intérêts mais également les taux d’assurance (si elle n’est pas obligatoire aux yeux de la loi, toutes les banques l’exigent), les frais de dossiers et, éventuellement, les frais de courtier immobilier si vous y faites appel.

Vous l’aurez compris, il est possible d’emprunter avec un salaire plus modeste, mais sachez que l’importance de celui-ci réduira la durée de votre crédit, et surtout, augmentera vos chances d’en obtenir un.

❓ Quel apport pour un emprunt immobilier ?

L’apport personnel, c’est-à-dire la somme dont vous disposez pour compléter la somme empruntée, doit être d’au moins 10% de la somme empruntée.

Exemple Vous souhaitez emprunter la somme de 100 000 euros à votre banquier : 100 000 x 10% = 10 000. Vous devrez donc posséder au moins 10 000 euros au moment où vous demanderez votre prêt.

À l’image de vos revenus mensuels, l’apport personnel est un argument de taille à faire valoir au moment de la négociation de certains chiffres (coût de l’assurance emprunteur, taux divers…).

Le prêt immobilier sans apport L’emprunt immobilier sans apport n’est désormais possible que dans de rares cas. Vous le devinez, les conditions d’octroi de prêt immobilier sans apport se sont endurcies au fil des années : désormais, vous devez être en mesure de justifier d’une épargne égale au montant d’un apport standard et fournir une raison « légitime » pour laquelle vous ne souhaitez pas injecter ce montant dans votre projet immobilier.

⚖️ Pourquoi comparer les banques pour son prêt immobilier ?

Il existe de nombreuses banques pouvant répondre à votre demande de prêt. Encore faut-il trouver la bonne ! Comme dans d’autres secteurs, la concurrence est rude, et les taux d’intérêts varient d’une banque à une autre.

Naturellement, contracter un crédit avec un taux avantageux vous fera économiser des centaines voire des milliers d’euros ! A l’image des taux, certaines banques imposeront des conditions différentes en fonction de votre situation et de votre projet. L’intérêt de bien se renseigner avant vous permettra de choisir le meilleur crédit car une fois contracté, vous ne pouvez pas revenir sur la plupart de ses caractéristiques.

Le saviez-vous ? Des sites comme papernest vous donnent également la possibilité de faire une simulation en ligne de votre prêt immobilier sans inscription. N’hésitez donc pas à comparer les simulateurs et à les tester afin d’obtenir un résultat pertinent.

Comparez taux et conditions de prêt en quelques minutes seulement avec papernest ! Je commence

Annonce

Faire appel à un courtier immobilier pour son prêt immobilier

Si les avantages d’un simulateur en ligne sont nombreux, il ne suffisent pas toujours à préparer votre dossier de prêt immobilier de la meilleure manière qu’il soit. Vous pouvez, pour augmenter vos chances d’obtenir votre prêt, faire appel à un courtier immobilier indépendant ou en agence.

Si le fait de se faire conseiller par un courtier immobilier entraine des frais supplémentaires liés à sa rémunération, sachez que vous gagnerez du temps et que vous ferez également des économies non négligeables. Expert sur le sujet du prêt immobilier et étant même en relation avec certaines banques, le courtier pourra négocier votre crédit dans les moindres détails !

Un taux d’intérêt moins important et la possibilité d’avoir une vue d’ensemble sur le marché sont synonymes de sommes économisées pour votre prêt immobilier.

Bon à savoir Puisqu’il est question de simulation de prêt : n’oubliez pas que le courtier a également pour rôle de comparer les banques entre elles pour vous et donc de faire ce que fait un simulateur, le contact humain et l’expertise en plus !

Les banques prennent en général une vingtaine de jours pour analyser votre dossier et vous donner une réponse sur l’accord de prêt. Profitez de ce délai pour continuer à dessiner les contours de votre projet et/ou comparer les banques !

Référez-vous au tableau ci-dessous après avoir effectué votre simulation en ligne pour un crédit au Crédit Mutuel, à la Banque Populaire ou à la Banque Postale pour savoir en combien de temps ces banques, mais aussi d’autres, répondent à une demande de prêt :

Délais moyens de réponse pour une offre de prêt :

Banque Délais BNP Paribas 12 jours Caisse d’Épargne 14 jours Banque Populaire 17 jours Banque Postale 19 jours Crédit du Nord 20 jours Crédit Mutuel 22 jours LCL 23 jours ING Direct 24 jours Boursorama 25 jours Crédit Agricole 28 jours HSBC 31 jours Société Générale 35 jours Crédit Foncier 45 jours

En plus de vous dénicher les meilleurs taux, le courtier immobilier aura, à l’image d’un agent immobilier, une connaissance sur les prix pratiqués dans un département ou une région et pourra, dans une certaine mesure, vous conseiller sur l’achat d’un nouveau bien.

Pour en savoir plus les démarches à réaliser dans le cadre de votre demande de crédit, tournez-vous vers votre courtier ou cliquez ici.

Simulez votre prêt immobilier en ligne et obtenez un accompagnement pour votre projet avec papernest ! Je commence

Annonce

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

FAQ

❓ Pourquoi faire une simulation en ligne de son crédit immobilier ?

La simulation en ligne de votre prêt immobilier vous permet d'anticiper la somme que vous pouvez emprunter pour votre crédit immobilier, le taux qui vous sera appliqué, vos futures mensualités...

Il s'agit d'un élément déterminant dans l'élaboration de votre projet d'achat immobilier, car elle vous permettra de fixer avec précision votre budget. Inutile de vous lancer dans vos recherches avant d'avoir réalisé votre simulation !

💰 Quel est le taux d'endettement maximal ?

Le taux d'endettement maximal est fixé à 33% de vos revenus nets. Il s'agit de la proportion maximale de vos revenus mensuels que vous pouvez consacrer au remboursement de votre prêt immobilier.

Certaines exceptions sont faites à ce taux maximal lorsque les revenus sont élevés et garantissent un reste à vivre suffisant.

Depuis 2019, ces exceptions se font néanmoins de plus en plus rares.