🏡 Quel est le rôle du courtier immobilier ?

Alors que la souscription au crédit immobilier ne cesse d’augmenter depuis plusieurs années, on s'aperçoit qu’obtenir facilement un prêt (taux bas et durée de prêt plus longue) ne signifie pas obtenir le meilleur crédit.

Si vous cherchez à gagner du temps et de l’argent tout en ayant l’assurance d’obtenir le meilleur taux immobilier, opter pour une solution de courtage immobilier est idéal.

Mais un courtier immobilier, comment ça marche ?

💁🏼 L’accompagnement personnalisé du client

Chercher un crédit immobilier par soi-même peut être assez compliqué.

Que ce soit pour réaliser les différentes tâches administratives, pour optimiser la recherche du bien idéal ou pour négocier auprès de votre banque, tout cela demande une certaine expertise.

Un expert papernest vous accompagne de la simulation en ligne, au montage de votre dossier jusqu'à l'obtention de votre prêt.

Le rôle du courtier immobilier est avant tout de permettre à son client d’obtenir le meilleur taux pour un prêt immobilier. Cela passe bien entendu par un accompagnement personnalisé de votre projet.

Expert du marché de l’immobilier et du secteur bancaire, le courtier immobilier vous conseille afin d’optimiser votre accession à la propriété.

Le courtier immobilier doit être un interlocuteur de confiance qui saura se montrer à l’écoute de vos attentes.

Pour éviter de laisser l’avenir de votre prêt entre de mauvaises mains, n’hésitez pas à choisir votre courtier immobilier selon les avis client disponibles un peu partout sur Internet.

📁 La constitution du dossier de prêt immobilier

Qu'il s'agisse de votre premier crédit ou non, la partie administrative est rarement une partie de plaisir. Sans l’aide d’un professionnel, il faut bien reconnaître que constituer un dossier de prêt immobilier peut se réveler être un véritable parcours du combattant.

Là encore, le courtier immobilier s’avère très utile. En effet, ce dernier est habitué à monter un dossier de crédit immobilier pour un investissement locatif ou l’achat d’une résidence principale.

Le courtier immobilier est un intermédiaire expérimenté qui connaît par cœur le processus de demande de prêt immobilier et les documents à fournir.

Comme on le sait, la préparation d’un crédit immobilier n’est pas toujours une période de tout repos, il est donc inutile de vous encombrer l’esprit avec de la paperasse.

Laissez votre courtier immobilier vous aider à constituer votre dossier de prêt rapidement afin de vous concentrer sur l’essentiel.

Site de mise en relation Agence de courtage papernest Simulation personnalisée en ligne ❌ ❌ ✔️Simulation personnalisée totalement gratuite Entretien à distance ✔️ ❌ ✔️Accompagnement en ligne continu Constitution du dossier ❌ ✔️ ✔️Réalisation du dossier en ligne Frais de courtage limités ❌ ❌ ✔️ 1% du prêt pour un maximum de 2000€ Frais bancaires réduits ❌ ✔️ ✔️Frais bancaires négociés Taux d'intérêt intéressant ❌ Varie selon l'agence ✔️ Négociation et partenariat permanent avec les banques

🥇 Négocier le meilleur taux auprès des banques

S’il est vrai que le courtier immobilier s’avère utile de bien des manières, c’est avant tout pour sa capacité de négociateur que les Français le plébiscitent de plus en plus.

Plus qu’un simple interlocuteur entre l’organisme de prêt et l’emprunteur, le courtier immobilier a avant tout un rôle de négociateur.

Ayant l’habitude de dialoguer avec les banques et de suivre les évolutions du marché, le courtier immobilier est idéal pour faire jouer la concurrence.

Véritable comparateur de taux immobilier, en lui faisant confiance vous avez l’assurance d’obtenir la solution la plus économique possible.

Effectivement, selon votre profil socio-économique et la viabilité de votre projet, le courtier immobilier est là pour trouver la solution la plus adaptée.

Le courtier immobilier est un professionnel qui dispose de son propre réseau d’interlocuteurs bancaires à même de lui accorder des conditions de prêt immobilier plus que favorables.

Sans surprise, les banques font davantage confiance à un courtier immobilier venant leur présenter un projet plutôt qu’à un particulier qui viendrait les démarcher indépendamment.

🤔 Pourquoi faire appel à un courtier immobilier ?

Si le courtier immobilier possède de nombreux atouts, beaucoup hésitent encore à profiter de ses services.

Après tout, pourquoi se priver d'un courtier immobilier ? Si plus de 30% des Français se tournent vers cette solution ce n’est pas pour rien.

Chez papernest, les frais de courtage ne représentent qu’1 % de votre prêt. De plus, le montant ne pourra pas excéder une certaine limite dépendant de votre banque.

Que vous souhaitiez calculer votre capacité d’emprunt ou dénicher le prêt le plus intéressant il n’y a aucuns frais cachés.

💰 Pour faire des économies

Avec son comparateur développé en interne et ses solutions innovantes papernest se fait fort de devenir le courtier immobilier en ligne le plus économique.

Voilà bien l’une des raisons les plus importantes pour solliciter l’aide d’un courtier immobilier. Comme chacun sait, souscrire un crédit auprès d’une banque s’avère très coûteux.

Il est vrai que depuis plusieurs années, les prix du marché de l’immobilier n’ont cessé de monter, réclamant des emprunts toujours plus importants. Dans un tel contexte, il est normal de chercher le prêt le moins cher possible.

Nos courtiers négocient les taux et les conditions de prêt pour vous trouver la meilleure offre selon votre profil

Si votre principale inquiétude concerne le coût du prêt immobilier, alors un courtier est la solution à vos angoisses. Véritable expert du crédit, un courtier en prêt est là pour faire le lien entre les divers projets de ses clients et les attentes des organismes bancaires.

Que ce soit les taux en vigueur ou les conditions (favorables et défavorables) de l’emprunt, il est incollable sur tout ce qui touche au crédit. Fort de cette expertise, il peut négocier de bien meilleurs taux d’intérêts que ne peuvent le faire les néophytes du prêt bancaire.

Vous craignez que ce soit la facture de votre courtier immobilier qui alourdisse votre crédit ? Il est vrai que les agences de courtage n’hésitent pas à facturer plusieurs centaines (voire milliers) d’euros pour leur expertise.

Pas de panique: il est possible de profiter de tous les services d’un courtier immobilier gratuitement comme vous le découvrirez plus loin dans l’article.

⏱️ Pour gagner du temps

On ne le répètera jamais assez, mais souscrire un crédit immobilier est une grande étape de la vie. Malheureusement, entre le travail et la vie personnelle, il n’est pas toujours facile d’y consacrer autant de temps qu’il le faudrait.

Pourtant, à compter du moment où vous avez signé le compromis de vente, il ne vous reste plus que 45 à 60 jours pour trouver le crédit parfait ! Dans un délai aussi court, on a rarement le temps (ou même l’envie) de contacter de multiples organismes de prêt.

Heureusement, le courtier immobilier est là pour vous faire gagner un temps précieux.

Le courtier immobilier sait immédiatement à quelle banque s’adresser pour optimiser la durée du prêt immobilier pour un investissement locatif ou une résidence principale.

De même, il saura rapidement chez qui obtenir les mensualités les plus intéressantes ou l’assurance la moins chère.

Grâce à son réseau et sa connaissance de l’offre bancaire, le courtier immobilier est une alternative idéale pour éviter d’être pris par le temps et d’accepter un prêt dans des conditions peu favorables.

🏦 Pour sa connaissance des banques et du marché immobilier

En matière de prêt, il est primordial d'être bien renseigné si l'on veut profiter des meilleures conditions d'emprunt. Appliquant ce principe à la lettre, le courtier immobilier ne cesse de suivre les évolutions du marché de l’immobilier ainsi que celles des attentes des banques.

Puisque le courtier immobilier maîtrise son sujet, il est d’abord là pour vous conseiller. Notez que nos courtiers sont immatriculés à l'ORIAS.

Quand verser l’apport personnel ? Sur combien de temps faut-il souscrire l’emprunt ? Quelle est l’assurance la plus adaptée ? Autant de questions auxquelles votre courtier en crédit saura répondre pour vous éclairer.

Mais au-delà de cela, le courtier immobilier dispose surtout d’un réseau de banquiers avec qui il a l’habitude de travailler.

Logiquement, ces prestataires seront plus enclins à accorder des conditions intéressantes aux clients d’un courtier en qui ils ont confiance. Voilà pourquoi il faut veiller à choisir un courtier immobilier disposant du réseau le plus vaste possible.

👪 Pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé

Comme on a déjà pu l’évoquer auparavant, le courtier immobilier vous sera d’une grande aide à chaque étape de la souscription d’un prêt.

Connaissant tous les rouages du processus, le courtier immobilier est là pour garantir à l’emprunteur d’obtenir le meilleur crédit tout en permettant à la banque de s’engager avec un client viable.

Grâce au plan de financement d’un courtier immobilier, vous pourrez profiter d’une solution adaptée à votre projet.

Il est certain qu’un bon courtier s’illustre dans sa capacité à offrir des solutions personnalisées à ses clients en fonction de leurs attentes.

En effet, on ne négocie pas l'achat de sa résidence principale comme on négocie un nouvel investissement locatif.

N’hésitez pas à prendre le temps de décrire votre projet en détail à votre courtier en prêt. Plus ce dernier pourra cerner vos attentes et plus il pourra dénicher le crédit idéal.

🛡️ Pour bien négocier l’assurance du prêt immobilier

Si de nombreux Français ont tendance à l’oublier, il est important de se rappeler que le coût de l’assurance peut lourdement peser sur vos mensualités.

En France l’assurance du crédit immobilier n’est pas obligatoire mais presque systématiquement exigée ; mais cela ne veut pas dire qu’il faut nécessairement la payer au prix fort.

Trouver une assurance de prêt immobilier au taux le plus bas rentre dans les attributions de votre courtier immobilier. De même que pour négocier le meilleur prêt, le métier du courtier est de négocier la meilleure assurance sans laisser les mensualités s’envoler.

Choisir la bonne assurance est crucial puisque c’est elle qui vous protège en cas d’incident imprévu (chômage, maladie, divorce, etc.). Cependant, chercher une bonne assurance tout seul peut se révéler difficile.

Le courtier immobilier dispose d’un vaste réseau lui permettant de trouver rapidement l’assurance qu’il vous faut au prix le plus bas.

papernest, le courtier immobilier 100 % en ligne

Contrairement aux agences de courtage qui réclament souvent des tarifs très élevés, papernest est un courtier en ligne avec des frais de courtage limités.

Si les Français se montraient autrefois assez hésitants vis-à-vis des courtiers en ligne, ce n’est plus le cas aujourd’hui tant les avantages parviennent à convaincre de plus en plus d’emprunteurs.

Avec son offre 100% en ligne, papernest peut vous proposer des frais de courtage limités à un maximum de 1500€.

💻 Les avantages du courtier en ligne

Privilégier un courtier immobilier en ligne offre de nombreux avantages. Tout d’abord cela permet bien plus de flexibilité qu’un courtier physique. Plus besoin de dégager du temps pour vous rendre en agence, tout se fait sur internet ou directement par téléphone.

De la même manière, en quelques clics vous bénéficiez de solutions adaptées à vos besoins comme la possibilité de faire une simulation de crédit immobilier ou de calculer votre taux d’endettement.

En plus de cela, avec le comparateur de papernest vous avez l’assurance de comparer les différents prêts de manière exhaustive et non de vous cantonner aux offres de quelques banques. Pour faire simple, le but de papernest est de vous offrir un service entièrement en ligne tout en vous accompagnant à chaque étape du processus.

💶 papernest : un service gratuit ?

Contrairement à une agence physique (et à certains sites Internet), papernest est un courtier immobilier en ligne dont les frais de courtage sont limités.

La simulation personnalisée de votre prêt immobilier reste entièrement gratuite.

Les documents à fournir

Chez papernest on ne vous demandera pas davantage de documents que ceux nécessaires à la constitution de votre dossier de demande de prêt, à savoir :

Vos 2 derniers avis d’impositions

Vos 3 derniers relevés bancaires

Vos 3 derniers bulletins de salaire

Une photocopie de votre carte d’identité ou passeport

Un justificatif de domicile

Un compromis de vente (si vous avez déjà fait une offre)

Un bilan de santé (parfois demandé pour les emprunteurs de plus de 40 ans)

Dans le but d’économiser du temps et de l’argent faites confiance à papernest pour vous trouver le prêt immobilier le plus intéressant en toute simplicité.

FAQ ❓Pourquoi faire appel à un courtier immobilier ?

Le courtier immobilier vous aide à négocier un crédit immobilier au meilleur taux et aux meilleures conditions.

Grâce à son expertise du crédit immobilier et son réseau d’interlocuteurs privilégiés au sein des établissements bancaires, il obtiendra pour vous un le crédit immobilier le plus avantageux !

De plus, il ne manquera pas de vous apporter tout l’accompagnement dont vous aurez besoin durant vos démarches de prêt immobilier.

💰 Qui paye le courtier immobilier ?

C’est principalement la banque qui rémunère le courtier immobilier via une commission. En effet, la banque gagne de nouveaux clients qui s'engagent pour une durée de 15 à 25 ans.

À cette commission s'ajoute des frais de courtage que vous payez au courtier indiqués dans le mandat que vous signez lorsque vous décidez de faire appel à un courtier. Généralement, ils sont indiqués sous forme de pourcentage.

🔒 Un courtier immobilier en ligne est-il fiable ?

Pour pouvoir se revendiquer courtier, il faut avoir obtenu la certification IOBSP (intermédiaire en opération de banques et services de paiement) délivrée par l’ORIAS (Organisme pour le Registre unique des Intermédiaires en Assurance, banque et finance).

Les courtiers en ligne doivent donc pouvoir vous présenter leur certification. Dès lors, ils sont tout aussi fiables qu’un courtier immobilier qui vous recevrait dans son bureau !

Leur avantage est généralement celui du prix : ayant moins de charges à payer, ils peuvent se permettre de pratiquer des tarifs plus bas.