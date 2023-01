Calculer mon prêt de 150 000 euros sur 15 ans

Quel taux pour un prêt de 150 000 euros sur 15 ans ?

On l’entend partout dernièrement : les taux immobiliers sont descendus très bas et s’y maintiennent depuis plusieurs mois, permettant à de nombreuses personnes d’investir dans des projets immobiliers qui leur étaient inaccessibles auparavant. Mais alors quels taux peut-on espérer pour un prêt de 150 000 euros sur 15 ans ?

Eh bien dans un premier temps, cela dépend de la banque dans laquelle vous allez demander votre crédit immobilier. Toutes les banques ne pratiquent pas les mêmes taux d’intérêts et chacun des établissements bancaires s’accorde le droit de modifier plus ou moins son taux de base en fonction du prêt qui doit être accordé. Pour un très bon client qui emprunterait beaucoup sur une longue durée, le banquier peut accorder un geste commercial et réduire son taux immobilier.

Le taux va donc dépendre du montant, mais également de la durée, une même banque ne pratiquant pas le même taux pour un prêt immobilier de 7 ans et un prêt immobilier de 20 ans.

La meilleure façon d’obtenir un taux bas pour votre prêt est de faire appel à un courtier pour négocier votre prêt immobilier. Si vous ne vous sentez pas à l’aise dans l’exercice ou que votre dossier vous semble compliqué à défendre, il est toujours possible de demander l’aide d’un courtier immobilier.

Quels sont les avantages de prendre un courtier immobilier ? Si vous faites appel à un courtier immobilier, ce dernier pourra vous accompagner dans toutes les démarches liées au prêt immobilier. Il vous aidera à constituer votre dossier de prêt, à la présenter aux organismes bancaires. Étant un professionnel du secteur, il est le plus à même de négocier le meilleur taux pour votre crédit. En plus de vous faire gagner à la fois du temps et de l’argent, il vous permettra de ne pas être seul dans l’étape du crédit immobilier, qui peut être anxiogène pour de nombreuses personnes. N’hésitez plus à contacter un courtier immobilier !

Combien coûte un prêt immobilier à 150 000 euros ?

La dernière donnée qu’il vous manque pour pouvoir prévoir entièrement le financement de votre projet immobilier est le coût de votre crédit. Car en plus du montant que vous voulez emprunter et des frais annexes couverts par l’apport personnel, d’autres coûts peuvent s’ajouter à vos mensualités.

Dans le coût de votre prêt immobilier à 150 000 euros, il faudra compter au moins le prix de l’assurance du prêt et le prix de la garantie demandée par la banque. Il est possible de trouver en ligne le coût approximatif de l’assurance proposée par chaque banque, cependant il faut garder à l’esprit que son prix dépendra beaucoup de la somme et de la durée de votre crédit, ainsi que d’éléments comme la situation professionnelle du demandeur et son âge.

L’assurance prêt immobilier d’une personne de 26 ans et courant sur 30 ans sera bien moins chère que l’assurance d’une personne de 70 ans et courant sur 15 ans.

Tableau des coûts moyens d’un prêt de 150 000 euros selon différentes durées

Sur 10 ans 14,927€ Sur 15 ans 20,952€ Sur 20 ans 27,831€

Il est possible de calculer soi-même le coût de son crédit si l’on souhaite faire une simulation avant de confirmer l’édition de l’offre de la banque. Pour cela il suffit d’appliquer une formule très simple : le montant total de vos mensualités – 150 000 euros = le coût de votre crédit immobilier sur 15 ans

Puis-je emprunter 150 000 euros sur 15 ans ?

Quel salaire pour emprunter 150 000 euros sur 15 ans ?

Contracter un crédit immobilier pour financer un projet, c’est une bonne chose mais encore faut-il que la banque soit d’accord ! Vous savez que pour financer votre achat immobilier, il vous faudra 150 000 euros et vous avez déjà déterminé que le prêt pourra courir sur 15 ans . Mais êtes vous éligible à ce crédit ?

Pour savoir si une banque a des chances de vous faire une offre de prêt, vous pouvez calculer votre taux d’endettement en fonction de votre salaire. Une banque ne peut allouer un crédit à quelqu’un en le prélevant à plus de 35% de ses revenus totaux, cela afin d’éviter de laisser trop peu à la personne pour vivre quotidiennement. Ce taux d’endettement révèlera donc votre capacité de remboursement et vous saurez alors si vous pouvez emprunter un crédit immobilier pour 150 000 euros. Découvrez-en plus sur la capacité d’endettement ici.

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net (€) Mensualité maximale (€) Prêt sur 10 ans (€) Prêt sur 15 ans (€) Prêt sur 20 ans (€) 1200 396 47520 71280 95040 1700 561 67320 100980 134640 2000 660 79200 118800 158400 2500 825 99000 148500 198000 3000 990 118800 178200 237600 3500 1155 138600 207900 277200 4000 1320 158400 237600 316800 4500 1485 178200 267300 356400 5000 1650 198000 297000 396000

Vous voudriez calculer vous-même votre taux d’endettement ? La formule est assez simple à appliquer et vous saurez très rapidement si votre taux d’endettement est suffisant pour pouvoir demander un prêt de 150 000 euros. Il vous suffit de calculer comme suit : (montant de toutes vos charges X 100) / montant de vos revenus : % d’endettement.

Notez tout de même qu’une banque ne s’arrête pas qu’au montant d’un salaire pour savoir si elle accorde le prêt ou non. Ce qui lui importe le plus est la régularité des revenus et la stabilité de ces derniers sur les années à venir. Si vous ne pouvez pas emprunter autant que vous le voulez sur 15 ans , il faudra peut-être envisager d’emprunter moins ou d’emprunter sur plus longtemps.

Conditions d’un prêt à 150 000 euros sur 15 ans

Quelles sont les conditions pour prétendre à un prêt de 150 000 euros sur 15 ans ? En dehors de la capacité d’emprunt, il existe toute une liste de critères d’éligibilité pour un prêt immobilier, quel que soit le montant :

• stabilité financière

• montant des revenus (toutes sources confondues)

• âge et état de santé du demandeur de prêt

• situation familiale et maritale

• situation et stabilité professionnelle

Vous ne pourrez pas espérer avoir un prêt de 150 000 euros si vous n’êtes pas en mesure d’assurer à votre banque que vous allez pouvoir rembourser correctement votre prêt.

FAQ

Quel salaire faut-il pour emprunter 150 000 € ?

Cela varie en fonction de la durée du crédit. Pour un emprunt de 150 000 € sur 10 ans, vous devrez gagner plus de 3 600 € nets, 2 400 € pour un emprunt sur 15 ans, 1 800 € pour un emprunt sur 20 ans et 1 400 € pour un emprunt sur 25 ans.

Quel est le taux d'endettement maximum pour emprunter 150 000 € ?

Quelle que soit la somme empruntée, le taux d'endettement maximum est aujourd'hui fixé à 35% de vos revenus nets. Si vous gagnez 2 700 €, votre mensualité maximale est donc de 945 €, 1 470 € si vous gagnez 4 200 € nets par mois. Il vous suffit ensuite de multiplier ce chiffre par le nombre de mensualités souhaitées pour connaître votre capacité d'emprunt.

Est-ce que je peux emprunter 150 000 € ?

Pour le savoir, calculez tout d'abord votre capacité d'emprunt grâce à un simulateur en ligne. Assurez-vous également que votre apport est d'au moins 10%, en l'occurrence 15 000 €. Enfin, parlez avec professionnel du crédit immobilier pour vous assurer que vos autres paramètres sont compatibles avec un crédit d'un montant de 150 000 €.