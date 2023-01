Les principales conditions pour obtenir un prêt immobilier

Quelles sont les conditions pour obtenir un prêt immobilier auprès de la banque ? Elles peuvent être résumées et hiérarchisées de cette manière :

Situation financière stable (pas trop de dettes, pas de déficit, etc) Situation professionnelle durable (CDI – contrat de fonctionnaire) Situation familiale actuelle (nombre d’enfants, mariage ou divorce…) État de santé

La stabilité financière et professionnelle

Après avoir calculé votre capacité d’emprunt avec l’aide d’un courtier ou via une simulation en ligne, il vous faudra monter un dossier qui sera présenté à la banque en même temps que votre demande de prêt. Ce dossier sera examiné attentivement et permettra à la banque de déterminer si elle accepte de vous faire crédit et vous envoyer une offre de prêt ou si elle refuse. Il peut arriver que plusieurs banques refusent une demande de prêt avant de trouver celle qui acceptera enfin.

L’une des premières et principales conditions pour obtenir un crédit immobilier est de prouver à la banque sa stabilité financière. Tout l’intérêt du dossier pour la banque est de prouver que le crédit sera bien remboursé et qu’il n’y aura pas d’impayé. Un banquier n’accepte de prêter qu’à des personnes en situation de pouvoir supporter le remboursement.

Bon à savoir L’examen des sources de revenus est également accompagné d’un examen des différents prêts en cours et des dettes déjà accumulées. Le calcul de tous ces éléments permet de déterminer le taux d’endettement d’une personne.

Pour évaluer la stabilité d’un emprunteur, la banque va procéder à la vérification des fiches de paye ainsi qu’à toutes les autres sources de revenus. Vos revenus n’ont pas besoin d’être élevés pour l’obtention d’un prêt, en revanche ils doivent être réguliers. De la même façon, selon le type de contrat de travail en cours la banque peut être plus ou moins encline à prêter. Dans l’ordre de préférence, une banque favorisera :

Un contrat de fonctionnaire Un CDI Un CDD Un contrat d’intérimaire Un travailleur indépendant

Bien qu’il soit toujours plus facile d’obtenir un prêt immobilier avec un CDI, il n’est pas exclu qu’une personne en CDD puisse remplir les conditions et faire valider son dossier. Pour les contrats moins stables qu’un CDI il faudra cependant attester d’une période courant généralement sur deux ans d’activité dans le même secteur pour prouver sa fiabilité afin d’obtenir un crédit sans CDI.

La situation familiale comme condition dans un crédit immobilier

Bien qu’il s’agisse d’un critère moins important aux yeux des banques, la situation familiale est tout de même examinée pour s’assurer qu’aucun changement majeur ne va interrompre le versement des mensualités. Il est ainsi demandé de renseigner le nombre d’enfants à charge, leur âge et la situation maritale du demandeur.

Par exemple, des enfants en âge de commencer leurs études risquent de coûter plus cher à leurs parents s’il faut financer une école ou un déménagement tandis que des enfants en bas âge ne représentent que des dépenses courantes, sans impact important sur la capacité de remboursement. De la même façon, une personne en instance de divorce aura plus de mal à soutenir son projet de financement immobilier car la banque se méfiera des possibles pensions qui devront être versées à l’issue de la séparation.

L’état de santé comme critère de validation d’un prêt

Enfin, pour les prêts à partir de 250 000€, il arrive que la banque aille jusqu’à examiner l’état de santé d’un emprunteur. Lors de la prise d’un crédit immobilier, une assurance à ce prêt est souscrite pour permettre de rembourser à votre place en cas de décès ou d’invalidité. La prise de cette assurance est cependant conditionnée par plusieurs éléments de santé.

En fonction de l’âge de l’emprunteur et de son état de santé au moment de la prise du prêt, un bilan de santé peut être demandé par l’assurance. Ce bilan se traduit généralement par une prise de sang ainsi qu’un rapport médical. Une banque peut refuser d’accorder un crédit immobilier si l’assurance refuse de couvrir une personne à cause de son âge ou de sa condition physique.

Les conditions du prêt immobilier sans apport

Peut-on prendre un prêt immobilier sans apport ?

Bien qu’il semble difficile de constituer un dossier solide, l’apport personnel est généralement un élément déterminant qui permet à des emprunteurs ne répondant pas à certaines conditions classiques de contracter un prêt immobilier. Une personne en intérimaire ayant un apport de 30% ou plus à son prêt se verra ainsi bien accueillie malgré le type de contrat de travail en cours.

Bon à savoir Un apport personnel permet généralement de couvrir les frais annexes du dossier : frais d’agence, frais de notaire, gestion du dossier…

Cependant, il arrive qu’il soit impossible de produire un apport personnel. Alors comment avoir un crédit immobilier facilement dans ces conditions ? Et bien tout simplement en produisant un dossier solide. Il est tout à fait possible de prendre un crédit sans apport à condition de présenter un dossier remplissant toutes les demandes d’une banque et attestant de la fiabilité du payeur. Les conditions sont les mêmes pour prétendre à un prêt, que l’on produise un apport personnel ou non.

Il faut cependant savoir que si un dossier solide et de bons arguments pour justifier le manque d’apport peuvent mener à l’obtention d’un prêt, les taux appliqués au crédit immobilier peuvent être plus élevé qu’en cas d’apport. À termes, il peut donc revenir plus cher de rembourser un prêt sans apport à cause des taux pratiqués.

Evolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier 2023 :

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100k € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 2023 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€





Comment calculer le taux d’endettement ?

Les conditions remplies lors de la souscription d’un prêt, de la même façon que la somme de l’apport personnel, peuvent influer sur ce que l’on appelle le taux d’endettement. Ce taux représente la capacité d’endettement d’une personne en fonction de ses revenus, de ses prêts en cours ainsi que de son reste à vivre.

Attention ! Le reste à vivre représente la somme restante sur un budget après paiement des mensualités d’un crédit. Une banque n’accorde de crédit qu’à la condition que le reste à vivre d’un emprunteur soit environs égale à 35% des revenus totaux.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Si un dossier rempli toutes les conditions pour un prêt, cela ne signifie pas que le prêt peut être accordé à n’importe quel taux. Lors du calcul du taux d’endettement d’un emprunteur, le montant du prêt demandé ainsi que le taux du prêt est prit en compte au même titre que les revenus. Il peut arriver qu’une personne soit éligible à un emprunt d’un certain montant mais qu’elle ne puisse pas prétendre à plus à cause d’un taux d’endettement trop faible.

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

Même en remplissant toutes les conditions requises à l’obtention d’un prêt immobilier, il est toujours recommandé de procéder à une simulation de crédit afin de s’assurer de sa capacité d’endettement maximum et ainsi avoir une idée de sa capacité à emprunter. Pour cela, vous pouvez utiliser l’outil de simulation gratuite développé par papernest, que voici :

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

FAQ

Quelles sont les conditions pour un crédit à la consommation ?

Un crédit à la consommation est contracté pour acheter des bien ou des services. Chaque banque fixe ses propres conditions d'accession à ce crédit. Il pourra donc y avoir plus de souplesse sur le contrat de travail chez une banque et plus de tolérance sur l'apport personnel chez une autre.

Quels sont les documents à fournir pour un prêt immobilier ?

Les documents à fournir peuvent varier quelque peu d'une banque à une autre, cependant que vous soyez au Crédit Agricole, à la Caisse d'Épargne ou au CIC, les conditions pour un prêt immobilier sont toujours les mêmes. Vous devrez donc forcément produire votre contrat de travail, vos dernières fiches de paye et les documents attestant de votre situation familiale.

Quelle banque choisir pour un prêt immobilier ?

Toutes les banques proposent des prêts immobiliers, cependant le choix de votre banque dépendra de votre dossier. Les banques en ligne par exemple sont plus frileuses à l'idée de prêter à des emprunteurs sans contrat de travail durable. Votre dossier conditionne le choix de votre banque. N'hésitez pas à vous renseigner en agence ou en ligne pour connaître la politique d'une banque.

Comment faire une offre d'achat ?

Après avoir évalué le bien que vous souhaitez acheter en fonction du marché de l'immobilier, il faudra choisir entre faire une offre orale ou faire une offre écrite. Le cas échéant, il faudra rédiger l'offre avec toutes les clauses nécessaires en prenant soin de prévoir des moyens de rétractation. Une fois l'offre rédigée, elle peut être envoyée au vendeur du bien.