Il est possible de calculer le coût d’un crédit immobilier via une simulation qui va permettre aux futurs emprunteurs de calculer leur capacité d’emprunt et le montant maximum des mensualités. Le coût d’un crédit immobilier va prendre en compte plusieurs éléments qui déterminent son coût total.

Le capital emprunté La durée du crédit immobilier Le taux d’intérêt Le montant de l’assurance-emprunteur Les frais annexes

Comment calculer la capacité d’emprunt ?

Il est nécessaire de calculer sa capacité d’emprunt des futurs emprunteurs pour connaître le coût d’un crédit immobilier. La capacité d’emprunt va permettre de déterminer la somme maximum qu’il sera possible d’emprunter selon la durée du prêt immobilier et le profil de l’emprunteur.

Un foyer qui possède des revenus plus élevés va pouvoir bénéficier d’une capacité de remboursement plus élevée. Le capital emprunté et la durée du crédit immobilier vont également déterminer le montant des mensualités d’un crédit immobilier : un crédit immobilier s’étalant sur une longue période va permettre de réduire le montant des mensualités.

Un crédit immobilier plus court va permettre de réaliser des économies puisqu’il y aura moins d’intérêts à rembourser.

Il est possible de calculer sa capacité d’emprunt via un simulateur en ligne qui va prendre en compte plusieurs éléments par rapport à la situation professionnelle et personnelle du futur emprunteur. En effet, il y a pas plusieurs conditions qui déterminent l’obtention d’un crédit immobilier :

Les revenus annuels nets (primes incluses)

La situation socio-professionnelle

Les éventuels crédits en cours

La situation personnelle

L’âge

L’état de santé et les antécédents

Ce calcul va permettre de connaître sa capacité de remboursement et évaluer le coût du crédit immobilier. La simulation de capacité d’emprunt en ligne va également prendre en compte le taux d’endettement dans le calcul des mensualités du crédit.

Quel est le taux d’endettement maximum ?

Le taux d’endettement est lié à la capacité d’emprunt. Le taux d’endettement n’est pas décidé individuellement mais à l’échelle nationale. Peu importe le profil de l’emprunteur, le taux d’endettement maximal est similaire pour tout le monde, soit jusqu’à 35% de son revenu mensuel global.

☝️ Bon à savoir ! Le taux d’endettement va également dépendre des revenus du ménage : un ménage avec des revenus faibles ne pourra pas prétendre à un taux d’endettement aussi élevé.

Il est possible de calculer soi-même son taux d’endettement maximal grâce à la formule suivante qui prend en compte le montant des mensualités du crédit immobilier et les revenus du foyer :

(Mensualité du crédit immobilier / Revenus nets) x 100 = taux d’endettement.

Le taux d’endettement va présenter un impact non négligeable sur le coût du crédit immobilier puisque la durée du prêt va également dépendre des échéances maximales qu’il sera possible de rembourser.

Il est conseillé de réaliser une simulation en ligne avec un courtier immobilier pour connaître tous les facteurs et les éléments déterminants afin de constituer un dossier solide à présenter aux banques. Le courtier immobilier est un professionnel du secteur qui va permettre aux ménages d’obtenir un coût avantageux pour le prêt immobilier.

❓ Qu’est ce que le coût d’un crédit immobilier ?

Le coût d’un crédit immobilier va correspondre au coût total remboursé, au-delà du capital emprunté. Le coût d’un crédit immobilier va également prendre en compte la durée du crédit, les intérêts, le prix de l’assurance et les frais annexes.

Comment calculer le coût d’un crédit immobilier avec le taux d’intérêt ?

Au moment de l’octroi d’un crédit immobilier, la banque établit un taux d’intérêt : il correspond à un pourcentage de la somme empruntée. Un prêt immobilier avec un taux d’intérêt faible va permettre aux ménages de réaliser des économies sur le coût du crédit immobilier.

Le saviez-vous ? Le taux d’intérêt va permettre aux banques de rémunérer leurs services et limiter les risques d’impayés.

Afin de connaître le coût d’un crédit immobilier avec le taux d’intérêt et le montant de l’assurance-emprunteur, il est conseillé de consulter le tableau d’amortissement du crédit immobilier. Ce document est fourni par la banque au moment de l’offre de prêt et va indiquer plusieurs éléments utiles.

La durée du prêt immobilier

du prêt immobilier La somme empruntés

empruntés Le coût total des intérêts

Le coût total de l’ assurance-emprunteur

Le montant des mensualités à rembourser à la banque

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Puis-je éviter certains coûts annexes ? « Vous pourriez être tentés de ne pas payer de frais supplémentaires tels que ceux liés à l’assurance. En effet, l’assurance de prêt immobilier n’est pas obligatoire mais aucun organisme n’accordera de prêt sans cette garantie de remboursement. »

Le tableau d’amortissement va permettre aux ménages de comparer les offres de prêts afin de choisir la plus avantageuse.

Exemple d’un tableau d’amortissement pour un prêt immobilier de 100 000 euros pour une durée de 20 ans avec un taux d’intérêt de 1,35% :

Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualité 1 112.50 363.17 99 637 31 506.67 6 110.45 365.22 97 815 31 506.67 12 107.98 367.69 95 615 31 506.67 24 102.98 372.69 91 170 31 506.67 36 97.92 377.75 86 665 31 506.67 48 92.79 382.88 82 099 31 506.67 60 87.59 388.08 77 470 31 506.67 84 76.97 398.70 68 024 31 506.67 108 66.07 409.60 58 319 31 506.67 132 54.86 420.81 48 349 31 506.67 156 43.35 432.32 38 107 31 506.67 180 31.53 444.14 27 584 31 506.67 204 19.38 456.29 16 773 31 506.67 228 6.90 468.77 5 667 31 506.67 240 0.53 475.14 0.00 31 506.67 Cumul 14.162 100 000 – 7 440 121 602.66

Le résultat le plus important pour comparer les offres de prêt est le cumul des mensualités qui correspond au coût total d’un crédit immobilier.

Le taux d’intérêt est calculé par rapport aux taux immobiliers moyens pratiqués sur le marché bancaire. Ces dernières années, les taux immobiliers sont faibles et permettent à un grand nombre de ménages d’accéder à la propriété. Plus d’informations sur cette page.

Un capital emprunté important et une longue durée d’emprunt va influencer sur le montant des taux d’intérêts afin de limiter le risque d’impayé. La banque va se protéger et augmenter le taux d’intérêt et par conséquent, le coût du crédit immobilier.

Le saviez-vous ? Afin de connaître le coût d’un crédit immobilier, il est possible d’utiliser une calculette de crédit immobilier sur un comparateur de prêt immobilier.

Quel est le coût de l’assurance d’un crédit immobilier ?

Le coût d’un crédit immobilier inclus également le coût total de l’assurance emprunteur et les frais annexes.

☝️ Bon à savoir ! L’assurance-emprunteur n’est pas obligatoire au niveau légal mais aucune banque n’accorde un crédit sans cette garantie de remboursement.

L’assurance-emprunteur est une réelle garantie pour la banque. En effet, dans le cas où l’emprunteur est dans l’incapacité de rembourser son crédit, l’assurance va prendre en charge le remboursement et permettre à l’organisme prêteur de récupérer la somme prêtée.

Au moment de la demande d’un crédit immobilier, les organismes bancaires proposent leur assurance mais les futurs emprunteurs ne sont pas obligés de souscrire à l’assurance de la banque où ils obtiennent le crédit immobilier.

Le montant de l’assurance-emprunteur va correspondre à un pourcentage par rapport à la somme empruntée comme les taux d’intérêt. Le pourcentage de l’assurance-emprunteur sera calculé en fonction de l’âge et de l’état de santé de l’emprunteur.

Tableau du Taux Annuel Effectif d’Assurance (TAEA) moyen (janvier 2023) :

Âge de l’emprunteur TAEA moyen (%) Moins de 30 ans 0,43% 31 à 35 ans 0,46% 36 à 40 ans 0,62% 41 à 45 ans 0,65% 46 à 50 ans 0,76% 51 à 60 ans 0,90% plus de 60 ans 1,23%

FAQ

💰 Quel apport pour faire un emprunt immobilier ?

L'apport personnel correspond à la somme d'argent versée directement par le futur emprunteur pour rembourser une partie du crédit immobilier ou couvrir les frais annexes comme les frais d'agence ou les frais de notaire, par exemple.

Il est conseillé d'avoir un apport personnel qui s'élève à 10% de la somme empruntée pour permettre de couvrir les frais annexes inhérents à la demande d'un crédit immobilier. L'apport personnel représente plusieurs avantages qui peuvent faciliter l'obtention d'un crédit immobilier.

Les futurs emprunteurs renforcent leur capacité d'emprunt et ils peuvent demander un capital moins élevé

La banque sera rassurée par rapport à la santé financière de l'emprunteur

Les frais immobiliers annexes pourront être couverts plus facilement

L'apport personnel n'est pas obligatoire mais il est fortement recommandé pour faciliter l'obtention d'un crédit immobilier.

❓ Qu'est ce que le reste-à-vivre ?

Le reste-à-vivre correspond à la somme restante après le paiement des charges mensuelles dont le crédit immobilier. Le reste-à-vivre va dépendre de la capacité d'emprunt des ménages et du taux d'endettement.

Les banques doivent calculer la capacité d'emprunt des ménages pour éviter les situations de surendettement et permettre aux foyers de conserver un reste-à-vivre assez confortable pour continuer à vivre dignement.