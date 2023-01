Contracter un crédit sans CDI

Est-ce possible de contracter un crédit sans CDI ? C’est de plus en plus possible d’obtenir un crédit ou prêt immobilier sans CDI. Cela dépend de votre situation professionnelle, et du crédit. C’est une véritable prise de risques, les démarches sont plus longues et complexes, mais à cœur vaillant rien d’impossible !

Contracter un prêt personnel sans CDI

Il est tout à fait possible de contracter un prêt personnel sans CDI. Pour ce faire, vous devez mettre en avant tous les autres critères sur lesquels se basent les banques. Que ce soit la Caisse d’Epargne, le Crédit Mutuel, le LCL, ou encore La Poste (à retrouver ici), il est possible de contracter un crédit sans CDI. Même si le statut professionnel est regardé, vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté sans avoir signé de CDI !

Le prêt personnel est un crédit à la consommation utilisé par les consommateurs pour financer leurs projets personnels sans avoir obligation de justification d’achat, ni sans emprunter de grosses sommes sur de longues durées ou piocher dans leurs économies.

Les critères pour obtenir un prêt personnel sans CDI

Que vous soyez en CDD, intermittent ou intérimaire, il est possible de contracter un prêt personnel. En effet, en France, il y a de plus en plus d’entrepreneurs et de travailleurs en contrats courts. La voie ultime n’est plus le CDI !

Depuis quelques années, et après quelques étirements, les banques prennent en souplesse et acceptent désormais de prendre des risques en s’assurant avec d’autres garanties (assurance, caution d’un tiers etc) ou en imposant des conditions d’emprunt plus strictes.

Voici quelques critères à mettre en avant :

vos activités récurrentes , autrement dit vos absences de période d’inactivité (vous pouvez présenter vos contrats de travail et vos bulletins de salaire)

la maîtrise de vos comptes (pas d’excès de découvert ou d’autres dépenses exorbitantes non justifiées)

un co-emprunteur stable , souvent quelqu’un du cercle proche (famille ou amis) qui lui est en CDI

une bonne assurance

de bonnes garanties risques impayés

Prêt personnel ou tout autre crédit à la consommation comme le crédit auto peuvent être contractés sans CDI en mettant son profil emprunteur et ces critères en avant.

Contracter un crédit sans CDI et sans justificatif, est-ce possible ?

Il est possible de contracter un crédit sans CDI ni justificatif grâce aux prêts qui ne nécessitent pas de justificatif, justement ! Il s’agit notamment du prêt personnel ou du crédit renouvelable.

Contracter un crédit renouvelable sans CDI

Vous pouvez très bien contracter un crédit renouvelable sans CDI puisqu’il n’y a pas besoin pour cela de présenter ses fiches de paie. Ce crédit peut vous aider si vous êtes dans une situation financière délicate.

Quelles sont les conditions ?

Tout comme le prêt personnel, il faut bétonner son profil emprunteur et rendre propre son dossier afin d’avancer ses meilleurs arguments. Vous pouvez de même contracter un crédit en CDI sans période d’essai, car si vous êtes encore en période d’essai, il est plus idéal d’attendre afin d’éviter les complications rencontrées par les autres travailleurs qui ne sont pas en CDI.

Contracter un crédit immobilier sans CDI

Est-ce possible de contracter un crédit immobilier sans CDI ? Il est possible de contracter un crédit immobilier sans CDI mais cela relève presque du miracle ! Explications.

Comment contracter un crédit immobilier sans CDI ?

Il est difficile de contracter un crédit immobilier sans CDI. En effet, lorsque vous souscrivez à un prêt immobilier, vous faites l’emprunt d’une grosse somme d’argent sur une longue durée. Comment assurer que vous allez pouvoir rembourser cette somme si votre situation professionnelle est précaire ?

Il n’y a pas de solution miracle, mais voici quelques trucs et astuces à mettre en avant pour essayer d’obtenir un crédit immobilier sans CDI :

son historique avec la banque (votre ancienneté auprès de la banque, si votre famille est aussi à cette banque etc.)

son apport personnel

son garant

son statut long et/ou sa période d’inactivité

son courtier, si vous avez fait appel à celui-ci, il pourra mettre en avant vos atouts et négocier plus facilement un prêt immobilier

Quels sont les inconvénients par rapport à quelqu’un qui contracte un prêt immobilier en CDI ?

Contrairement à quelqu’un qui va contracter un prêt immobilier en CDI, la personne qui souhaitera contracter un prêt immobilier sans CDI aura plus de mal et sera pénalisée. Les banques souvent s’appliquent dans ce cas à :

augmenter le taux d’intérêts

demander un gros apport personnel (il faut donc dégager des fonds)

appliquer le taux d’usure

Il est donc très difficile de contracter un crédit immobilier sans CDI, mais pas impossible. Face à cette décision, prenez le temps de réfléchir et de savoir si ce crédit est raisonnable et si vous allez pouvoir le rembourser. Il ne faut pas se jeter à l’eau la tête la première !

Effectuer une simulation de prêt immobilier sans CDI

Comme il est possible de souscrire un crédit immobilier sans CDI, il faut bien le faire ! L’un des meilleurs moyens reste celui d’effectuer une simulation de prêt immobilier afin de trouver le meilleur taux possible.

Les taux immobiliers les plus avantageux en janvier 2021

Durée du prêt Taux 10 ans 0.36 % 15 ans 0.56 % 20 ans 0.77 % 25 ans 0.90 %

Quelles sont les aides possibles pour contracter un crédit sans CDI ?

Des aides ont été mises en place afin d’aider les personnes qui ne sont pas en CDI à contracter un crédit sans trop de difficulté.

Les crédits intérimaires

Les crédits intérimaires sont des offres de crédit dédiées aux intérimaires. Vous pouvez retrouver :

le FASTT (Fonction d’action sociale du travail temporaire) qui est une offre proposée par Franfinance, filiale de la Société Générale

le crédit auto pour les intérimaires proposé par la Banque Postale

Existe-t-il d’autres solutions pour les personnes qui sont dans la précarité ?

Il existe d’autres solutions pour les personnes qui sont dans la précarité, comme :

le microcrédit social

les prêts entre particuliers

le crédit rapide, qui est une solution pour les personnes au RSA qui souhaitent contracter un crédit sans justificatif

Peut-on contracter un crédit sans emploi ?

Il est impossible de contracter un crédit immobilier au chômage. Cependant, si vous êtes sans emploi vous pouvez tout à fait contracter d’autres crédits :

le prêt d’urgence ou prêt d’honneur de la CAF

le micro-crédit de l’Adie (une association qui rend possible pour tous l’entrepreneuriat)

Vous trouverez plus d’informations, autres trucs et astuces pour contracter un crédit sans CDI sur des forums par exemple. Faites tout de même attention à ce que l’on vous raconte !

FAQ

Est-il possible de souscrire un crédit sans CDI au Maroc ?

Oui il est tout à fait possible de souscrire à un crédit au Maroc, sans justifier d'un CDI. Vous pouvez passer par les sociétés françaises implantées dans le pays, si vous le désirez.