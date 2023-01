Quel salaire pour emprunter 250 000 euros en Janvier 2022 ?

Quel salaire faut-il toucher pour emprunter 250 000 euros ?

Voici le salaire net minimum théorique pour emprunter 250 000 € sur 10, 15, 20 et 25 ans en 2021 :



Durée de l’emprunt Mensualité pour emprunter 250 000 € Salaire net minimum 10 ans 2 083 € 5 952 € 15 ans 1 389 € 3 968 € 20 ans 1 042 € 2 976 € 25 ans 833 € 2 381 €



Si votre situation ne vous permet pas d’emprunter 250 000 euros sur 10 ans, vous pourrez peut-être en revanche emprunter 250 000 euros sur 20 ans ! En effet, plus votre prêt dure dans le temps, moins vos échéances mensuelles sont importantes.

Pour connaître le taux auquel vous endettera un crédit en fonction de vos revenus, vous pouvez utiliser la formule ci-dessous :

(Échéance du prêt / Revenus nets du foyer) x 100 = taux d’endettement du crédit

Le taux d’endettement maximal pour 250 000 euros

Comment utiliser le taux d’endettement ?

En le calculant, vous pourrez déterminer vos mensualités maximales : vous saurez alors combien d’argent vous pourrez allouer à votre crédit immobilier tous les mois selon les critères des banques !

Qu’est ce que le taux d’endettement maximal ?

Lorsque la banque calcule combien un particulier peut emprunter, elle se base principalement sur son taux d’endettement maximal.

Ce taux, qui correspond à 33% (voire 35%) des revenus nets du foyer, lui permet d’établir combien peut rembourser l’emprunteur au maximum tous les mois.

Par voie de conséquence, cela détermine donc le capital qu’il vous est possible d’emprunter, mais également la durée sur laquelle vous pourrez contracter votre prêt immobilier !

À partir du 1er janvier 2022 et suite à l’intégration des nouvelles normes du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière), un prêt immobilier ne pourra être accordé qu’à condition que le taux d’endettement du foyer soit inférieur à 35% pour une durée maximale de 25 ans. (En savoir plus)

Capacité d’emprunt en fonction du salaire net et de la durée du prêt pour un taux d’endettement maximum de 35% :



Salaire mensuel net Mensualité maximale Montant maximum du prêt sur 10 ans Montant maximum du prêt sur 15 ans Montant maximum du prêt sur 20 ans Montant maximum du prêt sur 25 ans 1 200 € 420 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 126 000 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 178 500 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 210 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 262 500 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 315 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294 000 € 367 500 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 420 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 472 500 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 € 525 000 €



Calculez votre capacité d'emprunt gratuitement avec notre simulateur :

Est-il possible de dépasser le taux d'endettement maximal ?

Il était autrefois possible de vous endetter à plus de 35%, si vous gagniez beaucoup d’argent et que vous n’avez pas d’enfant à charge par exemple. En effet, dans ces conditions, vous endetter à un haut niveau n’empiétait pas sur votre qualité de vie.

Dans ce cas, la banque considérait donc votre reste à vivre, à savoir combien d’argent il vous restait pour vivre une fois que vous aviez remboursé votre échéance mensuelle.

Cela n’est plus le cas aujourd’hui. Les banques respectent de plus en plus strictement les recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière. Parmi ces recommandations existe aussi le fait de ne pas dépasser une durée de prêt de 27 ans.

Pour en savoir plus sur le taux d’endettement maximal, rendez-vous ici.

Comment réduire son taux d’endettement pour emprunter 250 000 € ?

Si vous avez contracté d’autres emprunts, il est possible de recourir à un regroupement de crédits pour :

Baisser votre taux Lisser vos mensualités Rallonger la durée de votre emprunt Réduire votre taux d’endettement

Cette baisse de votre taux d’endettement vous permettra d’emprunter un montant plus élevé, et ainsi peut-être de pouvoir emprunter 250 000 euros pour votre projet immobilier !

Faites néanmoins attention à ne pas contracter d’emprunt au-dessus de vos moyens, au risque de vous retrouver en situation de surendettement.

Estimer ma capacité d’emprunt pour 250 000 euros

Les autres critères qui influencent la capacité d’emprunt

Votre salaire est un facteur important pour savoir quel montant vous pourrez emprunter en fonction de vos revenus. Mais d’autres critères entrent également en jeu quand la banque évalue votre capacité à emprunter !

Ils ont une influence directe sur votre reste à vivre et/ou la pérennité de vos revenus, et participent donc à établir si vous pourrez emprunter 250 000 euros, et sur quelle durée :

Si vous avez ou non des enfants à charge

Si vous versez une pension alimentaire

Si vous avez déjà un ou plusieurs crédits en cours

Si vous êtes déjà propriétaire

Pour exemple, une personne gagnant 3000 euros par mois et n’ayant pas d’enfants à charge n’aura pas la même capacité à emprunter qu’une personne ayant les mêmes revenus, mais deux enfants à charge.

Elle aura en effet besoin d’un reste à vivre plus grand pour subvenir aux besoins des différentes personnes composant son foyer, et ne pourra donc pas rembourser la même mensualité qu’une personne vivant seule !

Ces critères sont plus personnels et ne sont pas chiffrables. C’est en cela qu’une simulation de prêt est pertinente : elle vous aidera à en savoir plus sur votre profil emprunteur, et à savoir quel montant emprunter en fonction de votre situation.

Sachez que vous pouvez faire une simulation de prêt immobilier sur les sites de courtiers en ligne !

Les outils comme celui proposé par papernest permettent d’en savoir plus sur la somme que vous pourrez emprunter en fonction de vos revenus. Ils vous aident aussi à comparer les différentes banques entre elles et à trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier !

Quel apport personnel pour emprunter 250 000 euros ?

L’apport personnel minimum pour emprunter 250 000 euros est de 25 000 euros. On considère en effet qu’il faut disposer d’au moins 10% du montant emprunté pour obtenir un crédit.

L’idéal est même de disposer de 20% de la somme totale empruntée, soit 50 000 euros. Cela vous permettra d’obtenir un taux avantageux, et des conditions d’emprunt plus souples.

À titre d’information, les taux en janvier 2023 sont les suivants :



Durée de l’emprunt Taux moyen Meilleur taux 7 ans 0,57% 0,31% 10 ans 2,06% 0,50% 15 ans 2,23% 0,60% 20 ans 2,28% 0,70% 25 ans 2,35% 0,91%



➕ En savoir plus :

FAQ

💰 Quel est le salaire minimum pour emprunter 250 000 euros sur 20 ans ?

Pour emprunter 250 000 euros sur 20 ans, il faut toucher au minimum 2 976 € nets par mois.

Attention, ce chiffre est indicatif ; ce paramètre dépend également de votre situation personnelle, professionnelle, de votre patrimoine et de l'établissement bancaire auquel vous vous adressez.

🛡️ Quel est le taux d'assurance pour emprunter 250 000 euros ?

Le taux d'assurance dépend beaucoup moins du montant emprunté que de votre âge, de votre état de santé et de votre hygiène de vie. Pour les plus jeunes, il peut être d'environ 0,45% alors qu'au-delà de 60 ans il est généralement supérieur à 1,20%.