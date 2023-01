Quel salaire pour emprunter 200 000 euros en Janvier 2022 ?

Le taux d’endettement maximal pour 200 000 euros

Une manière de savoir s’il vous est possible d’emprunter 200 000 euros en fonction de votre salaire est de faire le calcul de votre taux d’endettement maximal, et de le comparer avec les échéances de votre futur prêt immobilier. Bien qu’indicatif, connaître ce taux vous permettra de savoir si la banque acceptera de vous prêter 200 000 euros avec vos revenus actuels, et sur combien de temps.

Le taux d’endettement maximal : c’est quoi?

On estime que le taux d’endettement maximal d’un foyer équivaut à 35% de ses revenus nets mensuels. Si l’échéance de la banque dépasse ce pourcentage, l’organisme bancaire estime alors que le risque de surendettement est trop grand pour l’emprunteur, et que le poids du crédit sur son salaire est trop important. Pour savoir à quoi correspondra le poids de votre crédit par rapport à vos revenus, vous pouvez utiliser la formule suivante :

(Echéance du prêt / Revenus nets du foyer) x 100 = taux d’endettement du crédit

À partir du 1er janvier 2022 et suite à l’intégration des nouvelles normes du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière), un prêt immobilier ne pourra être accordé qu’à condition que le taux d’endettement du foyer soit inférieur à 35% pour une durée maximale de 25 ans. (En savoir plus)

Vous l’aurez compris : le taux d’endettement maximal dépend donc des revenus de l’emprunteur. Plus ce dernier gagne de l’argent, plus sa capacité de remboursement sera grande. L’objectif de calculer le taux d’endettement maximal est aussi de limiter le risque d’impayé pour la banque. Pour exemple, vous trouverez ci-dessous un tableau des différentes sommes qu’il est possible d’emprunter en fonction de son salaire.

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

Le taux d’endettement maximal pour un emprunt de 200 000 euros

Mais alors, quel est le salaire minimum pour emprunter 200 000 euros ? Dans tous les cas, pour être sûr que la banque accepte de vous prêter 200 000 euros, vous devrez vous assurer que les mensualités du prêt immobilier ne dépassent pas 35% de vos revenus mensuels. Pour connaître le montant maximal que vous pourrez rembourser tous les mois en empruntant 200 000 euros ou un autre montant, utilisez la formule suivante :

Salaire mensuel net x 0.35 = taux d’endettement maximal

Attention, afin de connaître le montant exact que vous pouvez emprunter en fonction de votre salaire, il est important de prendre également en compte le coût réel de votre prêt, qui dépendra du taux d’assurance et du taux d’intérêt qui seront appliqués au montant emprunté. Afin d’obtenir le taux le plus avantageux, vous pouvez faire appel aux services d’un courtier immobilier, qui se chargera de négocier auprès des banques pour vous obtenir le meilleur taux.

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Découvert et demande de crédit immobilier Il est conseillé de faire attention à vos dépenses dans les 3 mois précédant votre demande de crédit. En effet, la banque va analyser vos relevés de compte et des situations récurrentes de découvert sont un signal négatif dans le processus d’attribution du prêt.

Estimer ma capacité d’emprunt pour 200 000 euros

Vous voulez savoir quel salaire est nécessaire pour emprunter 200 000 euros ?

Calcul du salaire minimum pour un emprunt de 200 000 euros

Durée Mensualité brute Salaire minimum 10 ans 1,666.67 5,050.51 15 ans 1,111.11 3,367.00 20 ans 833.33 2,525.25

Emprunter 200 000 euros

Vous voulez emprunter 200 000 euros pour financer un bien immobilier ? Vous devrez contracter un prêt immobilier à la banque ! Quel que soit l’organisme bancaire vers lequel vous décidez de vous tourner pour faire ce prêt, sachez que le montant que la banque acceptera de vous prêter dépendra avant tout de vos revenus. En effet, plus vous gagnez d’argent, plus vous pouvez vous permettre d’emprunter une somme importante !

Pour calculer l’argent que vous pourrez emprunter, la banque se basera sur vos revenus mensuels nets, et sur le montant qu’il restera de votre salaire une fois que vous aurez remboursé votre échéance à la banque. C’est le reste à vivre, qui vous permettra d’évaluer la somme que vous pourrez rembourser tous les mois, et aura donc un impact direct sur la durée de votre emprunt, mais aussi sur le capital que vous pourrez emprunter.

Les autres critères qui influencent la capacité d’emprunt

Votre salaire est un facteur important pour savoir quel montant vous pourrez emprunter en fonction de vos revenus. Mais d’autres critères entrent également en jeu quand la banque évalue votre capacité à emprunter ! Ils ont une influence directe sur votre reste à vivre, et participent donc à établir si vous pourrez emprunter 200 000 euros, et sur quelle durée :

Si vous avez ou non des enfants à charge

Si vous versez une pension alimentaire

Si vous avez déjà un ou plusieurs crédits en cours

Si vous êtes déjà propriétaire

Pour exemple, une personne gagnant 3000 euros par mois et n’ayant pas d’enfants à charge n’aura pas la même capacité à emprunter qu’une personne ayant les mêmes revenus, mais deux enfants à charge : elle aura en effet besoin d’un reste à vivre plus grand pour subvenir aux besoins des différentes personnes composant son foyer, et ne pourra donc pas rembourser la même mensualité qu’une personne vivant seule !

Ces critères sont plus personnels et ne sont pas chiffrables. C’est en cela qu’une simulation de prêt est pertinente : elle vous aidera à en savoir plus sur votre profil emprunteur, et à savoir quel montant emprunter en fonction de votre situation.

Sachez que vous pouvez faire une simulation de prêt immobilier sur les sites de courtiers en ligne ! Les outils comme celui proposé par papernest permettent d’en savoir plus sur la somme que vous pourrez emprunter en fonction de vos revenus. Ils vous aident aussi à comparer les différentes banques entre elles et à trouver le meilleur taux pour votre crédit immobilier !

