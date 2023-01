La simulation de sa capacité d’emprunt

Comment faire la simulation de sa capacité d’emprunt ? Pour savoir combien vous pouvez emprunter pour votre projet immobilier, vous pouvez avoir recours notre outil gratuit de simulation de capacité d’emprunt ci-dessous.

Comment calculer la capacité d’emprunt ?

Avant de se lancer dans la recherche d’un bien et dans la constitution d’un dossier en vue d’obtenir un prêt, il est judicieux de définir sa capacité d’emprunt.

On entend, par capacité d’emprunt, la somme d’argent que peut emprunter un demandeur en vue d’un projet. Dans le cas d’un projet immobilier, les sommes à récolter peuvent vite être importantes. Très rares sont ceux qui peuvent se permettre de ne pas faire d’emprunt : pour la majorité des acquéreurs, passer par la banque est une étape nécessaire pour s’offrir l’appartement ou la maison de ses rêves. La capacité d’emprunt se distingue de l’apport, qui renvoie tout simplement aux fonds déjà disponibles, pouvant être levés pour un projet.

Pour calculer la capacité d’emprunt vous pouvez :

Utiliser un calcul prévu à cet effet

Utiliser un simulateur de capacité d’emprunt

Dans le cas où vous souhaitez faire le calcul de votre capacité d’emprunt, ayez recours à la formule suivante :

Salaire mensuel net x 0,35 = mensualité maximale

Le nombre 0,35 renvoie au taux d’endettement maximum qui est de 35%. C’est en faisant ce calcul que vous pourrez connaître vos mensualités maximales, c’est-à-dire la somme que vous pouvez emprunter chaque mois. Ce calcul présente l’avantage de définir votre capacité d’emprunt pour votre projet immobilier et surtout d’être gratuit.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Bien que vous deviez discuter de votre prêt immobilier avec votre banquier et que c’est à ce moment-là que vous connaîtrez les conditions pour votre emprunt et les mensualités définitives, le recours à la simulation de capacité d’emprunt peut vous permettre de vous faire une idée sur cette capacité en question ; et c’est gratuit également.

Dans le cas où vous souhaitez par exemple contracter un crédit personnel auto, vous pouvez, de la même manière, trouver des simulateurs de capacité d’emprunt ou faire un calcul de votre capacité d’emprunt en vous basant sur la même formule.

La plupart des simulateurs vous demanderont diverses informations sur votre situation lors de la simulation de votre capacité d’emprunt pour un crédit immobilier ou même conso. Ils permettront de connaitre le coût de votre prêt en fonction de votre profil emprunteur.

Vous serez amené à renseigner :

Votre apport personnel additionné avec d’autres revenus

Si vous empruntez seul ou à deux

Vos revenus (en net par mois)

Voici un tableau vous renseignant sur la capacité d’emprunt en fonction de vos revenus nets :

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

La simulation de sa capacité d’emprunt pour un investissement locatif

L’investissement locatif se distingue d’un investissement immobilier classique dans le sens où vous acquérez un bien immobilier pour le faire louer ensuite.

Dans le cadre de votre demande de prêt immobilier et surtout de la simulation de votre capacité d’emprunt sachez que seront pris en compte les revenus du bien mis en location mais aussi de votre résidence principale. Aussi, ces revenus (les loyers) du bien que vous faites louer ne seront pris en compte qu’à hauteur de 70%.

Ainsi, la banque qui vous prête une somme chaque mois partira du principe que vous ne récolterez que 700 euros sur un loyer de 1 000 euros. Seuls 70% de la somme sont retenus dans la mesure où l’organisme prêteur prend en compte un éventuel risque de logement vacant.

Faire une demande de prêt immobilier

Les taux et les types de prêt

Si votre prêt est régi par votre capacité d’emprunt, il sera également question des taux et des différents types de prêts vers lesquels vous allez vous tourner.

Taux fixe, taux variable, taux mixte, prêt à taux zéro… Vous entendez souvent parler mais ne savez pas vraiment à quoi ils renvoient ? Les voici, définis :

Le taux fixe : le taux fixe est, comme son nom l’indique, un taux d’emprunt qui reste le même du début à la fin de votre emprunt. Ces taux connaissant généralement des variations trimestrielles ou annuelles. De ce fait, il est possible que le taux soit revu à la hausse ou à la baisse plusieurs fois dans l’année et si vous choisissez un emprunt à taux fixe et non à taux variable, vous ne profiterez pas des variations à la baisse et donc, à votre avantage.

le taux fixe est, comme son nom l’indique, un taux d’emprunt du début à la fin de votre emprunt. Ces taux connaissant généralement des variations trimestrielles ou annuelles. De ce fait, il est possible que le taux soit revu à la hausse ou à la baisse plusieurs fois dans l’année et si vous choisissez un emprunt à taux fixe et non à taux variable, vous ne profiterez pas des variations à la baisse et donc, à votre avantage. Le taux variable : comme mentionné ci-dessus, le taux variable peut représenter un moyen de rembourser des intérêts moins importants. Sachez toutefois qu’il est également possible que le taux reparte à la hausse et, de ce fait, vous impose un remboursement plus long. Le taux variable présente l’avantage d’être moins haut que le taux fixe au moment de la contraction du crédit

comme mentionné ci-dessus, le taux variable peut représenter un moyen de rembourser des intérêts moins importants. Sachez toutefois qu’il est également possible que le taux reparte à la hausse et, de ce fait, vous impose un remboursement plus long. Le taux variable présente l’avantage d’être au moment de la contraction du crédit Le taux variable capé : le taux variable capé est un taux variable « sécurisé » dans la mesure où il ne pourra pas dépasser un certain seuil et donc vous préserver d’une fluctuation très importante

Après avoir effectué la simulation de votre capacité d’emprunt, consultez les meilleurs taux actuels selon la durée de l’emprunt immobilier contracté :

Durée du prêt Taux 10 ans 0,50% 15 ans 0,60% 20 ans 0,70% 25 ans 0,91%

Le prêt à taux zéro

Le taux prêt zéro (PTZ) est taux auquel peuvent prétendre les primo-accédents, autrement dit, les personnes acquérant un bien immobilier pour la première fois. Ce type de prêt présente la particularité d’être sans intérêts mais toutefois accordé sous réserve de conditions particulières, fixés par décret.

Pour profiter de ce type de prêt, vous devez faire du logement que vous achetez votre résidence principale dans l’année qui suit l’achat (ou les travaux, dans le cas d’une construction). En outre, vous obtiendrez ce prêt si vos revenus ne sont pas supérieurs à un plafond préalablement défini et si le futur logement se trouve dans une zone particulière.

Pour en savoir plus sur ces conditions et connaître votre capacité d’emprunt avec un PTZ, faites la simulation en prenant en compte la zone en question, vos revenus ainsi que d’autres paramètres faisant de vous un demandeur éligible ou non. Enfin, sachez que le prêt à taux zéro ne peut pas entièrement financer votre achat. Vous devrez par exemple le compléter avec un prêt immobilier bancaire.

L’emprunt selon les banques

L’obtention du prêt dépendra en grande partie de votre situation et des garanties que vous proposez aux banques : stabilité, revenus, âge…

Mais selon la banque auprès de laquelle vous empruntez une somme d’argent, certains paramètres comme celui du taux d’intérêts peuvent varier. De ce fait, au moment de la simulation de votre capacité d’emprunt, prenez en compte le fait qu’une banque comme BNP ne vous proposera peut-être pas les mêmes conditions de remboursement qu’une banque comme LCL ou CIC. Certaines banques prêteront davantage à des expatriés ou des demandeurs de crédit immobilier sans apport par exemple.

FAQ

📈 Comment se calcule le taux d’endettement ?

Le taux d'endettement maximum se calcule en divisant vos revenus nets mensuels par vos mensualités et charges fixes. Il ne doit pas excéder 35%.

🚨 Quel est le rôle de la commission de surendettement ?

Le rôle de la commission de surendettement est d'étudier votre situation pour vous proposer les solutions les plus adaptées pour éponger vos dettes, comme par exemple la révision des conditions de votre crédit pour payer des mensualités moins lourdes.

💸 Quel apport pour un emprunt immobilier ?

L'apport pour un emprunt immobilier doit généralement être égal à au moins 10% de la somme empruntée.