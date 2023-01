Comment déterminer la somme que je peux emprunter ?

Réaliser une simulation d’emprunt immobilier est l’une des solutions les plus simples et rapides à votre disposition.

Réaliser une simulation en ligne

Réaliser une simulation d’emprunt en ligne peut vous permettre d’avoir une idée, en quelques clics :

De votre capacité d’emprunt

Du taux d’intérêt qui peut être appliqué à votre emprunt

qui peut être appliqué à votre emprunt Du coût de l’assurance de votre crédit

de votre crédit De la durée de votre prêt

de votre prêt Des mensualités que vous devrez payer

Et ce, sans avoir à vous lancer dans tous ces calculs par vous-même !

De plus, disposer des résultats d’une simulation montre à votre banquier que vous avez mûrement réfléchi votre projet et que celui-ci est réaliste.

Vous pouvez notamment simuler vos mensualités grâce à l’expert du crédit immobilier papernest, à travers cette simulation gratuite en ligne :

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? Chez papernest, nous vous accompagnons de la définition de votre budget à la signature de votre offre de prêt. Calculez votre capacité d’emprunt en 5 minutes ici.

Combien puis-je emprunter avec mon salaire ?

Le salaire est, bien entendu, l’un des critères les plus importants à prendre en compte lorsque vous déterminez la somme que vous allez solliciter auprès de votre banque.

En effet, ce que vous gagnez tous les mois influe directement sur la somme que vous pourrez vous permettre d’allouer au remboursement d’un crédit immobilier. Néanmoins, le salaire est loin d’être le seul critère d’octroi de prêt !

Vous devez également prendre en compte les éléments suivants :



Le taux d’endettement maximal défini par les banques

défini par les banques Votre apport personnel

La durée envisagée du crédit

Mais aussi, la stabilité de votre emploi, votre nombre d’enfants à charge, vos autres crédits en cours…

A salaire égal, le montant octroyé diffère donc en fonction des profils Impossible, alors, de donner une réponse fixe et sans appel à la question combien emprunter avec mon salaire. Chaque situation est examinée au cas par cas, le salaire ne constituant qu’une partie des critères de décision de votre banque.

Notons néanmoins qu’il est de plus en plus rare que les banques dérogent aux conditions d’emprunt classiques :

Taux d’endettement maximum de 35% Durée d’emprunt de 25 ans maximum

L'origine de ces règles En effet, en décembre 2020 le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) a demandé aux banques d’être plus strictes dans l’octroi des crédits immobiliers car il craignait une crise de surendettement.

Le taux d’endettement maximal

Que représente alors le taux d’endettement maximal ? Si vous voulez savoir combien d’argent vous pouvez emprunter, la première chose à faire est de déterminer quel est votre niveau d’endettement maximal, c’est-à-dire le montant maximal que vos mensualités peuvent atteindre en fonction de votre salaire.

Il est généralement admis que le taux d’endettement maximal d’un individu est de 35% de ses revenus nets, mais suite aux à l’intégration des nouvelles normes du HCSF, dès le 1er janvier 2022, aucun crédit immobilier ne sera accordé pour un taux d’endettement excédant 35% sur une durée d’emprunt maximale de 25 ans.

Par exemple, combien puis-je emprunter avec 1 500 euros par mois ? La réponse à cette question est, théoriquement :

1 500 x 0,35 = 525 € par mois

Attention ! À partir du 1er janvier 2022 et suite à l'intégration des nouvelles normes du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière), un prêt immobilier ne pourra être accordé qu'à condition que le taux d'endettement du foyer soit inférieur à 35% pour une durée maximale de 25 ans.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie ? Et bien, que la part de votre salaire dédiée au paiement de vos mensualités ne peut excéder 35% de montant total de votre salaire, soit 525 euros si votre salaire s’élève à 1500 euros par mois.

Voici donc une évaluation du montant qu’il est possible d’emprunter en gagnant 1 500 € nets par mois en fonction de la durée de prêt :



Durée de l’emprunt Capacité d’emprunt 7 ans 41 600 € 15 ans 89 100 € 20 ans 118 800 € 25 ans 148 500 €



☝️ Bon à savoir Vous pouvez anticiper quelles seront vos mensualités de prêt en examinant les échéanciers des propositions de financement que vous adresseront les différentes banques.

L’apport personnel

L’apport personnel est également un critère de décision déterminant si votre banque est prête à vous accorder ou non votre crédit immobilier, et si oui, quel montant. L’apport personnel correspond à la somme d’argent que vous investissez dans votre projet immobilier, et qui n’a pas été prêtée par la banque.

L’argent de l’apport personnel peut provenir de :

Vos économies personnelles D’un compte dédié à l’instar du PEL D’une donation



etc.

Quel doit être le montant de l'apport personnel ? L’apport minimal est de 10% de la somme empruntée.

Combien puis-je emprunter pour un prêt immobilier sans apport ?

Est-il alors possible d’emprunter sans apport personnel ? Emprunter sans apport est très difficile, voire impossible.

D’une part, l’apport vous permet d’augmenter votre capacité de financement : il vous permet d’acquérir un bien dont le prix (tous frais compris) est plus élevé que la somme que vous avez empruntée.

Avoir un apport est indispensable ! D’une part, les banques ne vous accorderont pas de crédit si vous n’en avez pas.

D’autre part, il est rare que les revenus d’une personne lui permettent d’emprunter une somme suffisante pour financer intégralement l’achat d’un bien.

De plus, il est valorisé par les banques car il agit comme une preuve que vous êtes capable de mettre de l’argent de côté et de placer judicieusement votre épargne.

Si vos revenus ne vous ont pas permis de mettre une telle somme de côté, certains dispositifs d’aide aux primo-accédants peuvent vous aider à vous constituer un apport personnel ou à obtenir un prêt avec un apport personnel moins élevé.

☝️ Bon à savoir Le Prêt d’accession sociale (PAS) est un prêt conventionné qui peut être accordé sans apport. Son taux est plafonné.

Comment éviter le surendettement ?

La simulation vous permet d’en savoir plus sur votre capacité d’emprunt et d’éviter un défaut de paiement.

L’achat ou la construction d’une maison étant, rappelons-le, un projet immobilier de grande envergure, vous devez réfléchir à votre capacité d’emprunt et de remboursement d’un tel crédit.

S’il est difficile de sortir d’un surendettement, cela le sera tout autant de contracter un crédit par la suite tant les banquiers sont attentifs aux dossiers des demandeurs de prêts.



Quels sont les risques liés au surendettement ? Celui-ci vous vaudrait d’être fiché comme étant un « mauvais payeur », et vous risqueriez de vous retrouver dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) !

Je simule ma capacité d’emprunt en quelques clics avec papernest :

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Faire appel à un courtier immobilier

Le courtier immobilier est un professionnel dont le métier est de négocier le meilleur taux et les meilleures conditions d’emprunt. Il s’agit donc de la solution idéale si vous voulez :

Un prêt adapté à vos revenus et votre profil Un taux avantageux Des conditions d’emprunt confortables

De plus, il vous permet de gagner un temps considérable : il démarche les banques à votre place, active ses contacts dans les différents établissements, vous aide à constituer votre dossier…

Enfin, les honoraires de courtier qui sont à votre charge sont généralement moins élevés que les économies que celui-ci vous permet de réaliser. Ils ne sont dus que si vous signez effectivement le prêt négocié.

Un autre avantage non-négligeable est que la plupart des courtiers immobiliers en ligne vous permettent également de réaliser une simulation gratuite !

FAQ

💰 Combien puis-je emprunter en fonction de mon salaire ?

Généralement, on admet que les mensualités d'un prêt immobilier ne doivent pas dépasser 33% des revenus nets de l'emprunteur. Le montant total du prêt dépend alors, une fois ce calcul effectué, de la durée du prêt.

En France, la durée moyenne de remboursement d'un prêt est d'environ 19 ans et demi.

❓ La somme que je peux emprunter dépend-elle uniquement de mon salaire ?

La question du salaire est bien sûr importante, mais la somme que vous pouvez emprunter dépend de nombreux autres paramètres : la stabilité de votre emploi, sa pérennité, vos autres charges et crédits en cours, votre âge...

Il est très important d'échanger avec un professionnel du crédit immobilier pour savoir à quelle somme vous pouvez raisonnablement prétendre en fonction de votre situation.

🤝 Existe-t-il des aides pour les personnes qui veulent emprunter ?

Oui ! Si vous êtes primo-accédant (si vous n'avez pas été propriétaire de votre résidence principale durant les deux dernières années), vous pouvez solliciter des aides et prêts conventionnés comme ici : prêt à taux zéro, prêt d'accession sociale, prêt action logement...

La plupart de ces aides sont soumises à des conditions, notamment de revenus. Renseignez-vous auprès des courtiers et des banques pour savoir à quelles aides vous pouvez prétendre.