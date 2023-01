Qu’est-ce que le calcul d’annuité ?

Les annuités représentent la somme que vous versez par an pour le remboursement de votre crédit. En réalisant un calcul d’annuité, vous saurez donc quelle charge représente votre crédit sur votre budget annuel.

Il existe deux types d’annuités :

Les annuités constantes : vous payez le même montant chaque année Les annuités variables : le montant de vos annuités varie avec le temps (plus le temps passe, moins elles sont élevées)

On parlera ici d’annuités constantes car il s’agit du type d’annuités le plus répandu.

En effet, dans le cas d’un crédit amortissable, les mensualités et annuités sont égales tout au long du prêt ; seule leur composition varie. Plus le temps passe, plus la part de capital augmente et plus celle des intérêts recule.

Quelle formule utiliser pour son calcul d’annuité ?

Pour calculer votre annuité, vous aurez besoin des données suivantes :

Montant de l’emprunt

Taux d’intérêt, exprimé en centièmes : si votre taux est de 0,35%, il faudra indiquer 0,0035

si votre taux est de 0,35%, il faudra indiquer 0,0035 Durée de l’emprunt, exprimée en années

Voici la formule utilisée pour calculer une annuité constante :





Quelques exemples

Pour un prêt d’un montant de 300 000 € sur 20 ans avec un taux de 1,01%, le calcul d’annuité est le suivant :

300 000 x 0,0101 ( 1 – (1 + 0,0101)^-20) = 16 641,34 €

Pour un prêt d’un montant de 250 000 € sur 15 ans avec un taux de 0,79%, le calcul d’annuité est le suivant :

250 000 x 0,0079 ( 1 – (1 + 0,0079)^-15) = 17 739,33 €

Pour un prêt d’un montant de 80 000 € sur 10 ans avec un taux de 0,64%, le calcul d’annuité est le suivant :

80 000 x 0,0064 ( 1 – (1 + 0,0064)^-10) = 8 284,29 €

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? Calculer votre annuité vous permettra de comparer les prêts immobiliers avec toutes les cartes en main !

️ Calcul d’annuité : n’oubliez pas vos frais d’assurance !

Le calcul d’annuité ne prend en compte que le remboursement de votre capital et des intérêts d’emprunt ! Pour avoir l’idée la plus juste de ce que vous coûtera votre prêt tous les ans, vous devrez donc y ajouter le coût de votre assurance de prêt :

Capital emprunté x taux d’assurance en centièmes

Pour votre prêt d’un montant de 300 000 € sur 20 ans avec un taux d’intérêt de 1,01%, si vous avez un taux d’assurance de 0,46%, votre annuité assurance comprise sera donc la suivante :

16 641,34 + 300 000 x 0,0046 = 18 021,34 €

Pour un prêt d’un montant de 250 000 € sur 15 ans avec un taux d’intérêt de 0,79%, si vous avez un taux d’assurance de 0,65%, votre annuité assurance comprise sera donc la suivante :

17 739,33 + 250 000 x 0,0065 = 19 364,33 €

Pour un prêt d’un montant de 80 000 € sur 10 ans avec un taux de 0,64%, si vous avez un taux d’assurance de 0,43%, votre annuité assurance comprise sera donc la suivante :

8 284,29 + 80 000 x 0,0043 = 8 628,29 €

Pour récapituler :



Annuité hors assurance Annuité assurance comprise Capital emprunté : 300 000 €

Durée du prêt : 20 ans

Taux d’intérêt : 1,01%

Taux d’assurance : 0,46% 16 641,34 € 18 021,34 € Capital emprunté : 250 000 €

Durée du prêt : 15 ans

Taux d’intérêt : 0,79%

Taux d’assurance : 0,65% 17 739,33 € 19 364,33 € Capital emprunté : 80 000 €

Durée du prêt : 10 ans

Taux d’intérêt : 0,64%

Taux d’assurance : 0,43% 8 284,29 € 8 628,29 €



Pourquoi faire un calcul d’annuité ?

Tout simplement pour mieux anticiper votre budget, tant en amont de la souscription du prêt qu’en aval, une fois le prêt souscrit !

En amont de la souscription d’un emprunt

Avant de contracter votre emprunt, le calcul d’annuité vous permet de comparer l’impact de différents prêts sur votre reste à vivre et votre pouvoir d’achat.

Il vous suffit de faire varier le capital emprunté, les taux et la durée de l’emprunt et de comparer les annuités : vous ferez votre choix en toute connaissance de cause.

Notez que le meilleur indicateur pour savoir quel prêt vous coûtera le moins cher reste le Taux Annuel Effectif Global (TAEG). Comme l’explique cet article, il prend en compte tous les frais liés à votre prêt :

intérêts

frais de dossier

frais d’intermédiaire (frais de courtage par exemple)

assurance emprunteur

frais de garantie

frais d’évaluation du bien

tous les autres frais liés à l’obtention du crédit (comme les frais d’ouverture de compte bancaire auprès de l’établissement prêteur)

Ainsi exprimée en pourcentage, la totalité du coût du crédit pourra être plus facilement comparée aux autres offres.

Bon à savoir Les banques ont l’obligation légale d’indiquer le TAEG pour toutes leurs offres de prêt.

Une fois l’emprunt contracté

Une fois votre emprunt contracté, faire un calcul d’annuité vous permet de mieux anticiper le remboursement de votre prêt !

En sachant exactement combien vous coûtera votre prêt à l’année, vous pourrez organiser plus sereinement vos dépenses et donc, le remboursement de votre crédit.

Faire votre calcul d’annuité le plus tôt possible ne comporte donc que des avantages !

En savoir plus :

FAQ

🧮 Quelle est la formule pour le calcul d'annuité ?

Pour faire un calcul d'annuité, il faut multiplier le capital emprunté par le taux annuel :

🗓️ Comment calculer ses mensualités ?

La formule pour calculer ses mensualités est la suivante :

Comme pour le calcul d'annuité, le taux est exprimé en centième et la durée en années.

💰 Quel est mon annuité pour un prêt de 200 000 euros ?

Tout dépend de votre taux d'intérêt et de la durée de votre emprunt ! Si vous empruntez à un taux de 1,10% sur 20 ans, votre mensualité sera de 11 194,98 € :