Vous êtes à la recherche d’un courtier immobilier gratuit pour vous aider à négocier votre prêt immobilier ? Sachez que les services d’un courtier ne sont jamais gratuits ! Cependant, vous ne serez facturé que si vous signez l’offre de prêt. Il s’agit donc d’un accord gagnant-gagnant ! Pour plus de simplicité, vous pouvez mandater un courtier immobilier en ligne comme papernest !

Est-ce qu’un courtier immobilier est payant ?

En pratique, les courtiers immobiliers sont tous payants : ils sont mandatés par des particuliers pour les aider à trouver le meilleur taux immobilier pour leur prêt. Ainsi, ils proposent un service et en attendent une rémunération ! Les agences de courtage et les sites de courtiers en ligne sont des entreprises, qui nécessitent des revenus pour continuer à fonctionner.

Attention : Un courtier gratuit n'est qu'un apporteur d'affaires et ne négocient pas les taux.

Le courtier gratuit ne fait pas la totalité du travail : il ne négocie pas directement avec la banque et donc n'est pas amène à obtenir le meilleur taux, trouver les meilleurs options d'un prêt ou encore trouver l'assurance emprunteur la mieux adaptée selon votre profil. Il est plus considéré comme un apporteur d'affaires qu'un vrai négociateur.

Le courtier gratuit ne fait pas la totalité du travail : il ne négocie pas directement avec la banque et donc n’est pas amène à obtenir le meilleur taux, trouver les meilleurs options d’un prêt ou encore trouver l’assurance emprunteur la mieux adaptée selon votre profil. Il est plus considéré comme un apporteur d’affaires qu’un vrai négociateur contrairement à un courtier immobilier comme papernest (accrédité IOBSP) qui vous accompagne du début à la fin de votre projet immobilier.

Ainsi, lorsqu’on dit qu’un courtier immobilier est gratuit ou sans frais, c’est qu’il ne demandera pas au particulier mandatant son service de lui donner une rémunération. Il sera uniquement payé par la banque, en prenant un pourcentage du crédit que vous aurez contracté grâce à lui. En effet, le courtier immobilier en ligne rend aussi service à la banque, puisqu’il lui apporte un client.

La différence entre un courtier immobilier payant ou gratuit réside donc dans le fait que le courtier gratuit sera uniquement rémunéré par l’organisme bancaire pour son service, quand le courtier payant recevra deux sources de rémunération différentes pour se constituer un salaire :

Une partie venant de la banque, qui correspondra à un pourcentage de votre emprunt Une partie venant de vous, puisque vous devrez lui payer des frais de courtage.

Quel courtier immobilier choisir ?

Si vous êtes à la recherche du meilleur courtier immobilier gratuit, le prix ne sera donc pas un critère de recherche pour vous : les courtiers immobiliers gratuits sont sans frais et ne vous factureront pas leur prestation.

Il faudra donc vous concentrer sur d’autres aspects du service proposé par le courtier, comme le suivi qu’il propose avec votre dossier. Vous pourrez aussi vous baser sur ce que vous attendez d’un courtier immobilier: Avez-vous besoin d’être beaucoup accompagné dans votre recherche de crédit ? Ou voulez-vous simplement comparer les banques et les taux proposés pour votre prêt ? Toutes ces questions vous aideront à mieux connaitre vos besoins et à choisir d’avoir comme interlocuteur direct un courtier immobilier ou une banque en conséquence.

Le saviez-vous ? Vous pouvez faire appel aux services des courtiers immobiliers gratuits en ligne quelque soit votre localisation (Paris, Lille, Montpellier, Beauvais, Toulon, Lyon, Bourgoin Jallieu etc) !

En effet, certains courtiers vous aideront à trouver le meilleur taux, mais aussi à constituer votre dossier et à en savoir plus sur vos capacités d’emprunt. Renseignez-vous en ligne sur les différents sites de courtiers immobiliers pour vous familiariser avec les services qu’ils proposent ! Vous pouvez aussi consulter des avis consommateurs sur des forums en ligne pour en savoir plus sur les différents courtiers en ligne et leur fonctionnement.

Taux immobiliers les plus avantageux en janvier 2023

Durée du prêt Taux 7 ans 0,31% 10 ans 0,50% 15 ans 0,60% 20 ans 0,70% 25 ans 0,91%

Sachez néanmoins que seuls les courtiers en ligne vous proposeront un service gratuit pour vous aider à comparer les banques et trouver le meilleur taux immobilier. Centrez donc votre recherche sur les courtiers en ligne si vous voulez trouver un courtier immobilier gratuit !

Vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement d’un courtier immobilier en ligne ? La plupart vous proposeront dans un premier temps de faire une simulation de prêt, pour ensuite vous proposer les meilleurs taux en fonction des banques pour financer votre projet immobilier.

Faire une simulation pour trouver le meilleur taux immobilier

Lorsque vous vous inscrivez sur le site d’un courtier immobilier en ligne, il vous est demandé de répondre à un questionnaire. Remplissez-le avec attention : il permettra au courtier de connaitre votre profil emprunteur, et de comparer les différents taux auxquels vous pourrez prétendre pour contracter un prêt.

En effet, le taux immobilier d’un prêt ne dépend pas que des taux moyens pratiqués par les banques sur le marché ! Certes, ce facteur est déterminant. Mais le taux immobilier prend également en compte votre profil emprunteur : plus vous êtes un emprunteur de confiance pour la banque, plus vous aurez la possibilité de contracter un prêt avec un taux bas. Pour établir votre profil emprunteur, le courtier aura besoin de plusieurs informations personnelles vous concernant :

Votre âge

Vos revenus nets mensuels

Si vous avez ou non des enfants à charge

Si vous empruntez seul-e ou à deux

Des informations sur votre état de santé

Si vous êtes fumeur ou non

Si vous avez déjà un crédit en cours

Toutes ces informations permettront de faire une simulation de prêt, et de trouver le meilleur taux d’intérêt et d’assurance emprunteur en fonction des banques. La simulation prendra également en compte des informations concernant votre prêt, notamment la somme que vous souhaitez emprunter et la durée voulue pour l’emprunt.

Quels documents fournir au courtier ?

Une fois la simulation réalisée, vous pourrez constituer un dossier pour votre crédit immobilier, que le courtier utilisera pour aller démarcher les organismes prêteurs. Vous devrez numériser les documents suivants pour que le courtier puisse constituer votre dossier et aller voir les banques :

Des bulletins de salaires récents, trois le plus souvent

récents, trois le plus souvent Vos relevés de compte en banque

en banque Vos deux derniers avis d’imposition

Votre pièce d’identité (passeport ou carte nationale d’identité)

(passeport ou carte nationale d’identité) Un justificatif de domicile (facture EDF, avis d’imposition etc)

(facture EDF, avis d’imposition etc) Un compromis de vente si vous avez déjà trouvé un bien à acquérir

En plus de vous faire économiser sur votre prêt, le courtier immobilier vous fera gagner un temps considérable : c’est lui qui se chargera de présenter votre demande de prêt aux banques, et qui choisira les offres de prêts les plus avantageuses pour vous les présenter !

FAQ

Quel est le rôle d'un courtier d'assurance ?

Un courtier d'assurance vous aide à négocier vos frais d'assurance auprès des compagnies d'assurance. Il a pour rôle de conseiller les clients et de les aider à trouver une assurance la moins chère possible pour tous les biens de consommation qu'il faut assurer comme une voiture, une maison etc. Plus d'informations ici.