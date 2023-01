Faire appel à un courtier en ligne ne peut vous être que bénéfique ! En effet, le travail du courtier est de négocier les meilleurs conditions d’emprunt pour ses clients.

Il vous permet ainsi de gagner du temps (c’est lui qui se charge des recherches et de la négociation) et de l’argent (son réseau privilégié et son expertise du marché vous assure d’obtenir les taux les plus intéressants).

☝️ Bon à savoir Vous ne payez votre courtier immobilier que si vous souscrivez effectivement l’offre négociée. Vous ne risquez donc rien : sollicitez l’aide d’un courtier et vérifiez si la transaction est rentable avant de vous engager !

Comment réaliser une demande de prêt en ligne ?

Pour faire une demande de prêt en ligne, vous pouvez vous adresser à une banque comme la Société Générale, le Crédit Agricole, Cetelem, Desjardins, Cofidis ou Bred, ou vous pouvez passer par un courtier immobilier en ligne.

Ensuite, les démarches pour demander un prêt en ligne sont globalement les mêmes que pour un prêt classique ! Voici les étapes à suivre :

vous devez envoyer votre projet et attendre l’obtention de l’accord

et attendre l’obtention de l’accord l’ offre de prêt est ensuite envoyée par courrier à domicile

par courrier à domicile vous devez ensuite dater et signer le document, en respectant un délai de réflexion de 10 jours minimum

en respectant un délai de réflexion de 10 jours minimum celui-ci sera réexpédié par la poste , annexé des pièces justificatives demandées par le prêteur

, annexé des pièces justificatives demandées par le prêteur le dossier est ensuite étudié et vous obtenez une réponse définitive pour votre prêt

Quels sont les documents nécessaires pour réaliser une demande de prêt en ligne ?

Comme lors d’une demande de prêt classique, pour demander un prêt en ligne, vous devrez constituer un dossier de demande de prêt comprenant les documents suivants :

pièce d’identité

justificatifs de situation professionnelle (contrat de travail, bulletins de salaire…)

(contrat de travail, bulletins de salaire…) justificatifs de situation personnelle (contrat de mariage, de Pacs, jugement de divorce, livret de famille…)

(contrat de mariage, de Pacs, jugement de divorce, livret de famille…) justificatif de domicile (contrat de bail et dernière quittance de loyer si vous êtes locataire, titre de propriété et taxe foncière si vous êtes propriétaire)

(contrat de bail et dernière quittance de loyer si vous êtes locataire, titre de propriété et taxe foncière si vous êtes propriétaire) 3 derniers relevés de comptes bancaires

3 derniers bulletins de salaire

2 derniers relevés d’imposition

justificatif de votre apport (acte notarié, relevé de compte d’épargne…)

Comment demander un prêt en ligne sans justificatif ?

Comme l’explique cet article, vous pouvez demander un prêt ou crédit personnel sans justificatif d’achat. En effet, vous pouvez contracter un crédit sans avoir à fournir de compromis de vente, de devis ou de facture.

En d’autres termes, vous pouvez emprunter sans rendre de compte (mais en rendant l’argent prêté, tout de même) ! La manière dont vous allez dépenser votre crédit vous regarde, le prêt n’est pas attaché à un achat en particulier.

C’est ce que l’on appelle le prêt personnel non affecté, aussi appelé crédit à la consommation. Il peut aller jusqu’à 75 000 euros.

Quelles sont les conditions pour un prêt personnel ?

Les conditions de crédit sans justificatif sont les suivantes :

présenter les 3 derniers relevés de salaire , ou le dernier avis d’imposition pour les non-salariés

, ou le dernier avis d’imposition pour les non-salariés présenter l’extrait du contrat de travail pour prouver de votre stabilité des revenus

pour prouver de votre stabilité des revenus votre relevé d’identité bancaire

Oui : même si vous ne justifiez pas de votre dépense, vous devez tout de même présenter votre profil emprunteur à la banque et lui prouver votre capacité à rembourser ce crédit.

Quels sont les avantages du prêt personnel ?

Contracter un prêt personnel sans affectation présente de nombreux avantages :

vous pouvez affecter le prêt à n’importe quel projet et changer de projet à tout moment

vous avez la flexibilité de dépenser une part ou la totalité de la somme empruntée ;

de dépenser une part ou la totalité de la somme empruntée ; vous n’avez généralement pas à payer de frais de dossier.

Néanmoins, gardez en tête que leur taux est moins avantageux que les crédits immobiliers et que leur montant maximal est moindre.

Comment demander un prêt personnel ?

La demande d’un prêt personnel se fait en ligne.

Cette démarche est très rapide : en effet, pour un prêt personnel en ligne, il suffit généralement de seulement 48h pour obtenir votre prêt. Ce qui peut s’avérer utile en cas d’urgence !

La dématérialisation des démarches rend la souscription rapide et pratique.

