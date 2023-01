Qu’est-ce qu’un courtier immobilier en ligne ?

Pour répondre à cette question, il faut déjà savoir ce qu’est un courtier classique !

Quel est le rôle du courtier immobilier ?

Le courtier immobilier est un professionnel dont la mission est de négocier un crédit immobilier au meilleur taux pour ses clients.

Pour cela, il a des partenariats avec des établissements bancaires, qui lui permettent ainsi de profiter de taux préférentiels.

Il se sert également de ses connaissances dans le domaine du crédit immobilier pour vous conseiller tout au long de vos démarches de demande de prêt.

Bien entendu, il vous est possible de démarcher vous-même les différentes banques, et de négocier votre crédit immobilier. Mais le risque est de ne pas parvenir à obtenir un taux d’intérêt et d’assurance aussi bas que si un courtier avait pris en charge votre dossier.

Et le courtier en ligne, comment ça marche ?

La différence entre courtier classique et courtier en ligne, comme vous l’imaginez, réside dans le fait que le courtier en ligne vous propose un service entièrement dématérialisé.

Constitution de votre dossier, envoi de documents, échanges avec votre courtier, examen des offres… Tout se déroule sur Internet !

Pratique si vous voulez simplifier vos démarches et obtenir un prêt au meilleur taux sans sortir de chez vous.

Oui : là où un courtier immobilier physique vous demandera de prendre rendez-vous et de vous déplacer dans ses locaux à chaque étape de votre prêt, le courtier en ligne vous permettra de réaliser toutes ces démarches de manière dématérialisée.

Sachez, de plus, que cela vous apporte même un avantage financier : les charges des courtiers 100% en ligne sont moins importantes que ceux qui disposent de locaux physique, ce qui leur permet de pratiquer des tarifs plus intéressants.

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? Chez papernest, nos courtiers vous accompagnent dans toutes vos démarches de crédit immobilier, 100% en ligne !

Combien le courtier en ligne me permet-il d’économiser ?

Les économies permises par le courtier en ligne dépendent bien entendu du montant de votre prêt, de votre profil, du contexte, de la banque et du courtier choisis…

Comme l’explique cet article, on estime cependant qu’un courtier permet de réaliser en moyenne 0,5% d’économies sur le taux de votre crédit immobilier.

Cela représente une somme conséquente, lorsque l’on sait que les prêts immobiliers représentent souvent plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d’euros.

Ce tableau vous donne une estimation des économies que vous pourriez réaliser en passant par un courtier, en fonction du montant emprunté :

Montant emprunté Taux avant négociation :

– intérêts : 1,28%

– assurance : 0,4% Taux avant négociation :

– intérêts : 0,85%

– assurance : 0,3% Montant économisé 130 000,00 € 27 818,00 € 19 209,00 € 8 609,00 € 140 000,00 € 29 958,00 € 20 686,00 € 9 272,00 € 150 000,00 € 32 098,00 € 22 164,00 € 9 934,00 € 160 000,00 € 34 238,00 € 23 642,00 € 10 596,00 € 170 000,00 € 36 378,00 € 25 119,00 € 11 259,00 € 180 000,00 € 38 517,00 € 26 597,00 € 11 920,00 € 190 000,00 € 40 657,00 € 28 074,00 € 12 583,00 € 200 000,00 € 42 797,00 € 29 552,00 € 13 245,00 € 210 000,00 € 44 937,00 € 31 030,00 € 13 907,00 €

Combien coûte un courtier immobilier en ligne ?

Tout comme le courtier classique, le courtier immobilier en ligne demande des honoraires !

Ceux-ci couvrent le traitement de votre dossier, le temps passé à chercher une offre qui corresponde à votre projet et à négocier les meilleures conditions pour votre emprunt.



Combien emprunter ? Quel prêt choisir ? Comment négocier le meilleur taux ? Nous avons rassemblé toutes les réponses dans ce guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Le courtier touche également une commission de la part de la banque (ce qui représente d’ailleurs la majeure partie de sa rémunération).

Passer par un courtier, est-ce rentable ? Oui ! Les frais de courtage sont généralement bien moins importants que les économies permises par la négociation du courtier !

Existe-t-il des courtiers immobiliers en ligne gratuits ?

Certains sites proposent les services d’un courtier immobilier gratuit proposant des comparaisons d’offres de prêt gratuites; mais l’on ne peut pas dire qu’il s’agisse de courtiers à proprement parler.

En effet, ces plateformes ne vous offrent qu’un comparatif des taux et conditions proposés par les différentes banques, contrairement à un courtier qui :

s’occupe de constituer votre dossier ;

; vous accompagne dans toutes vos démarches ;

; négocie un crédit personnalisé et avantageux pour vous.

Obtenez votre crédit immobilier au meilleur taux avec le courtier en ligne papernest ! Je commence

Annonce

Comment choisir son courtier immobilier en ligne ?

Comment trouver le meilleur courtier en ligne pour votre prêt immobilier ? Pour cela, le mieux est de vous référer aux avis des consommateurs en ligne.

Les avis en ligne sur les courtiers immobiliers peuvent en effet vous renseigner sur les qualités et défauts de chacun d’entre eux.

Il importe notamment de se renseigner sur :

leurs tarifs

leur disponibilité

leur prise en compte des différents critères de leurs clients

les crédits négociés

Comment être sûr que mon courtier est fiable et compétent ?

Devenir courtier, ça ne s’improvise pas ! Pour cela, il faut, au choix :

suivre une formation et obtenir un diplôme de niveau II spécialisé en économie, droit et sciences politiques, finances, banques et assurances ou comptabilité.

spécialisé en économie, droit et sciences politiques, finances, banques et assurances ou comptabilité. suivre une formation professionnelle de 150 heures auprès d’un organisme de crédit ou un assureur.

Le contenu de ces formations est strictement réglementé.

Les courtiers doivent obtenir une certification IOBSP (intermédiaire en opérations de banques et services de paiement), délivrée par l’Orias (Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance).

Vous êtes totalement en droit de demander au courtier qui va vous accompagner ses certifications ; nous vous le conseillons même vivement ! Cela vous permettra de vous assurer que vous vous adressez bien à un professionnel qualifié et reconnu.

Chez papernest, tous nos courtiers sont certifiés par l’ORIAS et justifient au moins de 2 ans d’expérience dans le courtage ! Je commence

Annonce

Comment se déroule ma demande de prêt avec un courtier immobilier en ligne ?

Tout comme lorsqu’il s’agit de faire sa demande de prêt en ligne, ce dernier, lorsqu’il vous accompagne, vous recommandera de faire une simulation de prêt immobilier en ligne afin de connaître votre capacité financière.

Le courtier immobilier recherchera ensuite, à la manière d’un comparateur de crédit, les meilleurs taux.

Vous devrez communiquer à votre courtier, comme à votre banquier, diverses informations quant à votre situation personnelle et professionnelle, et même votre état de santé !

Plus ces réponses seront précises, plus l’expert sollicité pourra vous accompagner efficacement.

Vous devrez également lui faire parvenir plusieurs justificatifs :

Vos 2 derniers avis d’imposition

Vos 3 derniers bulletins de salaire

Vos 3 derniers relevés de compte en banque

Votre pièce d’identité

Votre justificatif de domicile

Votre compromis de vente

Réunis, ils formeront votre dossier qui, rappelons-le, se doit d’être le plus convainquant possible pour maximiser vos chances d’obtenir un prêt immobilier au meilleur taux en 2023 et financer votre projet.

C’est le courtier qui se chargera de faire parvenir ce dossier aux banques afin d’obtenir des propositions de financement.

Une fois que vous aurez identifié le prêt idéal, il ne vous restera plus qu’à signer l’offre de prêt !

Attention Vous devrez respecter un délai incompressible de 10 jours avant d’accepter l’offre de prêt.

Sous combien de temps le courtier en ligne vous permet-il d’obtenir une offre de prêt ?

On compte généralement un mois entre la simulation de votre capacité d’emprunt et l’édition de l’offre de prêt ; ce délai varie cependant selon les profils et les banques.

Le plus long est souvent la constitution de votre dossier ; grâce à un courtier en ligne, vous pouvez facilement gagner dix jours, car il saura immédiatement quels sont les documents nécessaires et ceux qui sont superflus !

Le courtier peut également vous faire gagner du temps dans la réception des propositions de financement par les banques, grâce à ses relations de confiance avec elles. Cela prend généralement une dizaine de jours.

Le courtier vous permettra également de gagner du temps dans la comparaison des paramètres de chaque offre, et identifiera pour vous l’offre la plus avantageuse en fonction de votre profil.

☝️ Bon à savoir Après la signature du compromis de vente, vous avez généralement entre 45 et 60 jours pour trouver une offre de prêt. Il ne faut donc pas traîner !

Pourquoi réaliser une simulation en ligne est-il important avant de contacter un courtier ?

Bien entendu, le courtier sera à même de vous apporter toutes les informations que vous obtiendrez en réalisant votre simulation en ligne.

Il sera même d’autant plus précis qu’il sait quels paramètres de votre vie professionnelle et personnelle joueront dans la somme et les conditions d’emprunt que vous pouvez obtenir !

Mais alors, pourquoi réaliser une simulation en amont ? Tout simplement pour mieux vous situer !

Cela peut en effet vous aider à établir votre budget avant de vous lancer dans la recherche du bien de vos rêves – ce qui est extrêmement important pour éviter les déceptions et la tentation de vous surendetter.

Cela pourra également vous être très utile pour évaluer vos mensualités : savoir combien vous aurez à débourser tous les mois est très important pour que vous puissiez vous projeter dans votre future vie de propriétaire !

D’autre part, cela montrera au courtier que vous sollicitez que votre projet est mûrement réfléchi et que vous avez bel et bien conscience de ce que vos finances peuvent vous permettre d’emprunter.

‍Recourir à un courtier en ligne équivaut-il à faire une croix sur tout échange avec un humain pendant ma demande de prêt ?

Non, rassurez-vous ! Lorsqu’un courtier dématérialise ses activités, cela ne veut pas dire qu’il robotise tout son système. Une agence de courtage en ligne a des courtiers en chair et en os, avec qui vous pourrez échanger dès que vous avez besoin.

Les courtiers en ligne peuvent également mettre à votre disposition un numéro téléphonique dédié, afin de pouvoir parler de vive voix avec un courtier dès que vous avez une question sur vos démarches de prêt.

L’étape de la signature peut se dérouler :

en physique , dans les bureaux de votre courtier ou de votre banque ;

, dans les bureaux de votre courtier ou de votre banque ; de manière dématérialisée.

Tout dépend de ce que votre courtier propose, et de ce que vous préférez ! Avant de recourir aux services d’un courtier en ligne, pensez donc à bien vous renseigner sur toutes les modalités des services que celui-ci propose.

Besoin d'aide pour votre crédit immobilier ? Un courtier papernest vous accompagne de manière personnalisée dans toutes les étapes de votre demande de prêt !

Annonce

️ Le courtier en ligne peut-il négocier mon assurance emprunteur ?

Oui, bien entendu, le travail du courtier immobilier est également de vous accompagner dans la négociation de votre assurance emprunteur.

Le rôle de cette assurance est de prendre votre relai dans le paiement de vos mensualités en cas d’accident de la vie (problème de santé, perte d’emploi, décès…).

Votre banque vous en proposera obligatoirement une lorsqu’elle vous fera sa proposition de prêt. Il s’agit de l’assurance de « groupe », non personnalisée.

Vous avez néanmoins le droit de souscrire n’importe quelle assurance emprunteur, dans l’organisme de votre choix, à condition que celle-ci vous propose a minima les mêmes garanties que l’assurance de groupe.

Sachez que dans le cas d’un crédit immobilier, les garanties suivantes sont obligatoirement incluses dans le contrat :

Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) Décès de l’emprunteur

Un courtier immobilier en ligne peut-il me permettre d’emprunter sans apport ?

Non, malheureusement, emprunter sans apport relève aujourd’hui de l’impossible – courtier immobilier en ligne ou non.

L’apport minimal aujourd’hui en France est de 10% du montant total emprunté.

Le courtier pourra en revanche vous assister dans le recherche des prêts aidés pour vous aider à vous constituer votre apport personnel :

Prêt à Taux Zéro (PTZ)

(PTZ) Prêt Action Logement (PAL)

(PAL) Prêt Épargne Logement (PEL)

(PEL) Prêt Paris Logement 0%

Il pourra également négocier un meilleur taux que celui que vous auriez obtenu seul au vu de votre apport ou de vos revenus. Cela est vrai pour le taux d’intérêt, mais aussi pour le taux d’assurance !

Existe-t-il des agences immobilières en ligne ?

Oui ! Au-delà du courtier immobilier, il existe aujourd’hui de plus en plus d’agences immobilières ne proposant leurs services que de manière dématérialisée.

Plusieurs modèles existent : certaines agences en ligne n’agissent que comme des plateformes de mise en relation. Il s’agit généralement de sites gratuits, qui ne vous offrent pas d’accompagnement dans la gestion de votre dossier.

D’autres agences n’ont pas de locaux physiques mais vous proposent tout de même de rencontrer un agent immobilier en personne, qui vous fera visiter les biens qui vous intéressent et vous aideront à constituer votre dossier.

Enfin, certaines agences proposent des visites virtuelles et une dématérialisation totale de vos démarches : pratique si vous voulez effectuer un investissement locatif mais que vous êtes à l’étranger, par exemple !

Nous vous déconseillons cependant de recourir à un parcours 100% virtuel si votre but est d’acheter un logement pour y habiter.

Il est au contraire très important que vous demandiez à réaliser plusieurs visites du bien, à différentes heures, afin d’apprécier :

la luminosité du logement

l’ ambiance et la sécurité du quartier

les commerces de proximité et leurs horaires

les différentes infrastructures



En effet, l’achat d’un bien immobilier représente une grande somme d’argent et vous engage pour de nombreuses années ; il est donc extrêmement important que vous n’hésitiez pas à demander des éléments de précision et des justificatifs lorsque cela est nécessaire.

Un courtier immobilier en ligne peut-il également m’accompagner dans mes démarches de rachat de crédit ?

Oui ! Le rôle du courtier immobilier est de vous aider dans toutes vos démarches de négociation de crédit. Cela inclut le rachat de crédit, très utile si les taux ont beaucoup baissé depuis la signature de votre prêt !

L’avantage du courtier, lors d’un rachat de crédit, est qu’il pourra vous dire rapidement si votre transaction est rentable. En effet, de par les frais de dossier requis lors de la souscription d’un prêt, le rachat peut dans certains cas être plus coûteux que de rester au taux initial !

C’est pourquoi il est très important de bien prendre en compte tous les éléments dans vos calculs, ce dont le courtier a bien sûr l’habitude puisqu’il le fait tous les jours pour ses clients.

De plus, le taux négocié vaudra probablement bien plus la peine de recourir à un rachat que si vous démarchiez vous-même les différentes banques existantes !

☝️ Bon à savoir Le rachat de crédit est généralement rentable durant le premier tiers de la vie de votre crédit, quand vous remboursez une part d’intérêts plus grande que le capital.

Et le regroupement de crédits dans tout ça ?

Vous avez un crédit conso, un crédit auto et un crédit immobilier ? Il est effectivement possible de les regrouper afin de diminuer leur coût total !

Un courtier peut tout à fait s’occuper des démarches et de la négociation de cette opération. Cela vous permettra d’obtenir un taux avantageux pour l’ensemble des prêts contractés, et de faciliter votre vie administrative en réunissant tout au sein de la même mensualité.

papernest vous permet d’obtenir votre crédit immobilier 100% en ligne ! C'est parti !

Annonce

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

FAQ

🥇 Quels sont les avantages d'un courtier en ligne ?

Le courtier en ligne vous permet de réaliser toutes vos démarches de prêt en ligne : finis les papiers perdus, les courriers qui mettent des jours à être reçus, les rendez-vous incessants... Tout se fait rapidement et simplement !

💰 Combien coûte un courtier immobilier en ligne ?

Le courtier immobilier en ligne coûte généralement 1% du montant du prêt. Chez papernest, ce coût est plafonné à 2000 € ! C'est une somme qui est très vite rentabilisée par les économies permises par le crédit immobilier.

🔐 Un courtier immobilier en ligne est-il fiable ?

Tout autant qu'une agence de courtage physique, car l'accès au titre de courtier est réglementé ! Il faut pour cela être certifié par l'Orias ; n'hésitez pas à demander ses certifications à votre courtier pour vous rassurer.