Savoir trouver le courtier immobilier parfait

Comment trouver un courtier immobilier ? Pour vous aider dans votre projet immobilier, vous avez les choix de vous faire accompagner par un courtier immobilier. Cependant il existe plusieurs types de courtiers et chacun présente des avantages déterminants pour faire votre choix selon votre préférence :

Choisir un courtier commercial dans une agence au réseau très actif

Choisir un courtier indépendant plus proche de ses clients

Choisir un courtier en ligne à un prix compétitif

Quel courtier immobilier classique choisir ?

Vous avez décidé de vous faire accompagner par un professionnel dans votre projet immobilier, cependant vous n’êtes pas certain de savoir comment choisir le bon courtier immobilier ? Avant de vous décider, vérifiez ces quelques critères et choisissez si vous préférez passer directement par une banque ou passer par un courtier commercial ou un courtier indépendant :

Immatriculation ORIAS Nombre de services proposés Transparence sur les partenaires et les pratiques Taille du réseau Compétitivité des offres

Le meilleur courtier immobilier sera celui qui vous offrira un éventail de services complet et en toute transparence pour un prix raisonnable. Chacun aura ses priorités à propos des critères de sélection et c’est pour cela qu’il n’existe pas de réelle différence d’efficacité entre un courtier en agence et un courtier indépendant ou entre une grosse agence et une plus petite.

Une grosse agence signifie une activité soutenue et un réseau sans doute plus étendu et souvent sollicité, le nombre de services peut également être plus important. Cependant une petite agence comptant moins d’interlocuteurs parmi les banques peut entretenir des liens plus forts avec ces partenaires et avoir développé une relation de confiance plus intéressante au moment des négociations.

De la même façon, un courtier immobilier indépendant pourra être meilleur qu’une agence s’il propose des services à un prix plus compétitif et un accompagnement plus personnalisé de ses clients. Attention tout de même à bien vous renseigner en amont sur son immatriculation ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance). Toute personne souhaitant exercer le métier de courtier immobilier en toute légalité doit impérativement être inscrit à ce registre.

Attention ! Méfiez-vous des courtiers n’affichant pas clairement le détail du prix de leur prestation dans leur devis ou leurs partenaires au sein des banques. Un courtier immobilier de confiance doit avant tout être transparent à propos de ses pratiques et de ses tarifs.

Comment choisir un courtier en prêt immobilier en ligne ?

Peut-être en avez-vous entendu parler, mais il existe désormais des agences de courtage immobilier en ligne. Avec des conseils et une démarche 100% à distance, ces nouveaux courtiers immobiliers compensent leur manque de contact en face à face avec les clients par des prix de service parfois plus intéressants.

On trouve toujours sur le site des courtiers en ligne des outils de simulation de prêt permettant aux clients d’estimer leur prêt. La simulation est gratuite et permet d’avoir une première estimation avant de demander un devis au courtier immobilier pour ses services.

Un bon courtier immobilier doit pouvoir négocier pour vous des taux plus intéressants que ceux donnés par le simulateur en ligne. Regardez les avis des consommateurs pour faire le meilleur choix de courtier immobilier !

Mais quel est le prix d’un courtier immobilier en ligne ? Prendre un courtier en ligne n’est pas toujours l’assurance de prendre le meilleur courtier immobilier à bas prix. Il est essentiel de comparer les offres et les devis. Beaucoup de courtiers prélèvent leurs honoraires à hauteur d’un certain pourcentage du prêt (généralement autour de 1%).

Exemples de frais moyens de courtage en 2023

Agence de courtage Frais de courtage Persona Courtage minimum 500€ Abcourtage 600€ ACE Crédit 950€ Crédit Advisor 950€ Meilleurtaux.com ≈ 1000€ Artemis courtage ≈ 1000€ Empruntis l’Agence 1 200€ Vousfinancer.com 1 200€

Pourquoi faire appel à un courtier immobilier ?

Quelle est la valeur ajoutée d’un courtier immobilier ? Le prix des honoraires d’un courtier peut être inquiétant à première vue et nombreux sont les acheteurs qui se passent de l’expertise d’un professionnel pour mener à bien leurs négociations aussi il est normal de se demander quel est l’intérêt d’en choisir un.

S’il est vrai que tous les dossiers n’ont pas besoin d’être défendus par un courtier immobilier, il peut être intéressant de faire appel à un professionnel lorsque le dossier est plus délicat, à cause de la situation des emprunteurs, du montant du prêt ou du projet immobilier à financer. De même, pour acheter dans un environnement où le prix des logements est élevé et où la demande est forte comme à Paris, un courtier immobilier sera d’une aide précieuse.

Qu’est-ce qu’un courtier en immobilier ?

Un courtier immobilier est un professionnel du prêt immobilier qui joue un rôle de conseiller auprès de ses clients. Connaissant tous les détails du marché bancaire de l’immobilier, il est apte à conseiller la meilleure démarche pour accéder au plan de financement voulu et en fonction du cas particulier de chacun de ses clients. C’est également lui qui se charge à la place de son client de négocier avec les banques auxquelles seront proposé le dossier de demande.

La comparaison des offres et la négociation du prêt font partie intégrante du métier de courtier immobilier. Une fois le dossier de ses clients convenablement monté, le courtier va entreprendre de rechercher pour lui les meilleures offres de crédit immobilier et de prendre contact avec les banques. Pour mener à bien ses missions, un courtier immobilier doit entretenir un réseau de connaissances au sein des banques afin de pouvoir entrer en discussion avec des interlocuteurs qu’il connait et qui le connaissent.

Le dernier aspect du métier de courtier immobilier est l’expertise sur les taux ainsi que les prêts accessibles. En fonction du projet immobilier à monter, le courtier doit être en mesure de recommander un type de prêt adapté à la situation de son client. Pour cela, il doit être parfaitement au courant des offres en cours dans les différents établissements et de leurs avantages.

Un vrai gain de temps

Votre courtier immobilier peut vous faire réaliser un gain de temps considérable. Outre la constitution du dossier qui s’accompagne de bon nombre de documents à analyser et mettre en forme, vous vous épargnerez également les recherches de prêt, de banque et les démarches de demande. C’est le travail du courtier immobilier de comparer les banques pour vous et d’entrer en négociation avec les banquiers.

Vous n’aurez donc pas à prendre de votre temps pour les rendez-vous en agence, ni à en perdre à chercher les meilleures banques pour votre prêt, le courtier en assurance se charge de tout et revient vers vous une fois les démarches terminées. De plus, les délais de réponse d’un courtier pour un prêt immobilier sont assez courts, vous ne perdrez donc pas de temps.

De meilleures négociations

Parce qu’il connait bien ses interlocuteurs, le courtier immobilier saura mieux que vous comment négocier les taux de votre prêt. Il est possible de demander un prêt immobilier aux taux très intéressants grâce à l’intervention d’un courtier immobilier. En plus de trouver une banque avec des prêts intéressants, le courtier immobilier a la charge de décrocher pour vous les meilleurs taux possibles par rapport au marché.

Évolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier 2023

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100 000 € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Mais la négociation ne porte pas uniquement sur les taux du prêt. Il est très important de se pencher également sur les conditions d’un prêt et de son remboursement. Que vous décidiez de prendre un courtier immobilier pour améliorer vos chances d’avoir un crédit ou que vous décidiez de mener les démarches seul, prêtez toujours attention aux conditions du prêt pour éviter les mauvaises surprises à long terme.

Un gain d’argent

Pour terminer, c’est évidemment pour vous faire économiser de l’argent que le courtier immobilier va faire les négociations. Bien que les frais du service puissent inquiéter de prime abord (il n’existe pas de courtier totalement gratuit) cependant il faut garder à l’esprit que certaines négociations aboutissent à des taux d’intérêt très bas. Ce qui a pour conséquence de vous faire économier une somme importante à long terme.

Obtenir de meilleurs taux sur un prêt de 20 ans peut vous faire économiser le double ou le triple de ce que vous aura coûté votre courtier immobilier. Prudence cependant, si votre dossier est solide il pourra être défendu par vous-même sans nécessairement passer par un courtier. Les taux immobiliers étant très bas ces dernières années, il est possible de trouver de bons prêts par soi-même en y accordant un peu de son temps.

