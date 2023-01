Quel salaire pour emprunter 300 000 euros en Janvier 2022 ?

Estimer ma capacité d’emprunt pour 300 000 euros

Les autres criteres qui influencent la capacité d’emprunt

Votre salaire est un facteur important pour savoir quel montant vous pourrez emprunter en fonction de vos revenus. Mais d’autres critères entrent également en jeu quand la banque évalue votre capacité à emprunter ! Ils ont une influence directe sur votre reste à vivre, et participent donc à établir si vous pourrez emprunter 300 000 euros, et sur quelle durée :

– Si vous avez ou non des enfants à charge

– Si vous versez une pension alimentaire

– Si vous avez déjà un ou plusieurs crédits en cours

– Si vous êtes déjà propriétaire

Pour exemple, une personne gagnant 3000 euros par mois et n’ayant pas d’enfants à charge n’aura pas la même capacité à emprunter qu’une personne ayant les mêmes revenus, mais deux enfants à charge : elle aura en effet besoin d’un reste à vivre plus grand pour subvenir aux besoins des différentes personnes composant son foyer, et ne pourra donc pas rembourser la même mensualité qu’une personne vivant seule ! Ces critères sont plus personnels et ne sont pas chiffrables. C’est en cela qu’une simulation de prêt est pertinente : elle vous aidera à en savoir plus sur votre profil emprunteur, et à savoir quel montant emprunter en fonction de votre situation.

Vous voulez savoir quel salaire est nécessaire pour emprunter 300 000 euros ?

Tableau calcul du salaire pour un emprunt de 300 000 euros

Durée Mensualité brute Salaire minimum 10 ans 2,500.00 7,575.76 15 ans 1,666.67 5,050.51 20 ans 1,250.00 3,787.88

Emprunter 300 000 euros

Vous voulez emprunter 300 000 euros pour financer un bien immobilier ? Vous devrez contracter un prêt immobilier à la banque ! Quel que soit l’organisme bancaire vers lequel vous décidez de vous tourner pour faire ce prêt, sachez que le montant que la banque acceptera de vous prêter dépendra avant tout de vos revenus. En effet, plus vous gagnez d’argent, plus vous pouvez vous permettre d’emprunter une somme importante !

Pour calculer l’argent que vous pourrez emprunter, la banque se basera sur vos revenus mensuels nets, et sur le montant qu’il restera de votre salaire une fois que vous aurez remboursé votre échéance à la banque. C’est le « reste à vivre », qui vous permettra d’évaluer la somme que vous pourrez rembourser tous les mois, et aura donc un impact direct sur la durée de votre emprunt, mais aussi sur le capital que vous pourrez emprunter

Le taux d’endettement maximal pour 300 000 euros

Quel est le taux d’endettement maximal pour un prêt de 300 000 euros ?

Vous vous demandez donc très certainement quelle est la mensualité maximale que vous pourrez rembourser en fonction de votre salaire pour emprunter 300 000 euros. Vous pouvez utiliser la formule suivante pour savoir combien vous pourrez rembourser tous les mois :

Salaire mensuel net x 0.35 = taux d’endettement maximal

À partir du 1er janvier 2022 et suite à l’intégration des nouvelles normes du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière), un prêt immobilier ne pourra être accordé qu’à condition que le taux d’endettement du foyer soit inférieur à 35% pour une durée maximale de 25 ans. (En savoir plus)

Une manière de savoir s’il vous est possible d’emprunter 300 000 euros en fonction de votre salaire est de faire le calcul de votre taux d’endettement maximal, et de le comparer avec les échéances de votre futur prêt immobilier. Bien qu’indicatif, connaître ce taux vous permettra de savoir si la banque acceptera de vous prêter 300 000 euros avec vos revenus actuels, et sur combien de temps.

Le taux d’endettement maximal : c’est quoi?

On estime que le taux d’endettement maximal d’un foyer équivaut à 33% de ses revenus nets mensuels. Si l’échéance de la banque dépasse ce pourcentage, l’organisme bancaire estime alors que le risque de surendettement est trop grand pour l’emprunteur, et que le poids du crédit sur son salaire est trop important. Pour savoir à quoi correspondra le poids de votre crédit par rapport à vos revenus, vous pouvez utiliser la formule suivante :

(Echéance du prêt / Revenus nets du foyer) x 100 = taux d’endettement du crédit

Vous l’aurez compris : le taux d’endettement maximal dépend donc des revenus de l’emprunteur. Plus ce dernier gagne de l’argent, plus sa capacité de remboursement sera grande. L’objectif de calculer le taux d’endettement maximal est aussi de limiter le risque d’impayé pour la banque. Pour exemple, vous trouverez ci-dessous un tableau des différentes sommes qu’il est possible d’emprunter en fonction de son salaire.

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

FAQ

Quel salaire faut-il pour emprunter 300 000 € ?

Cela varie en fonction de la durée de l'emprunt. Pour un crédit de 300 000 € sur 10 ans, vous devrez gagner plus de 7 100 € nets, 4 800 € pour un crédit sur 15 ans, 3 600 € pour un crédit sur 20 ans et 2 900 € pour un crédit sur 25 ans.

Quel est le taux d'endettement maximum pour emprunter 300 000 € ?

Quel que soit le montant de votre emprunt, le taux d'endettement maximum est aujourd'hui fixé à 35% de vos revenus nets. Si vous gagnez 3 300 €, votre mensualité maximale est donc de 1 155 €, 1 680 € si vous gagnez 4 800 € nets par mois. Il vous suffit ensuite de multiplier ce chiffre par le nombre de mensualités souhaitées pour connaître votre capacité d'emprunt.

Est-ce que je peux emprunter 300 000 € ?

Pour le savoir, calculez tout d'abord votre capacité d'emprunt grâce à un simulateur en ligne. Assurez-vous également que votre apport est d'au moins 10%, en l'occurrence 30 000 €. Enfin, parlez avec professionnel du crédit immobilier pour vous assurer que vos autres paramètres sont compatibles avec un crédit d'un montant de 300 000 €.