❓ Qu’est-ce qu’une zone de prêt à taux zéro ?

Le prêt à taux zéro est un type de prêt qui a pour avantage d’avoir des intérêts à 0%. En réalité, les intérêts sont à la charge de l’État, le particulier qui souscrit un prêt à taux zéro ne va donc payer aucun intérêt. Ce prêt est attribué dans le cas de l’achat d’un logement neuf ou à réhabiliter.

Cependant, le montant du prêt à taux zéro ne va pas être le même sur tout le territoire. En effet, il existe différentes zones. Chaque zone correspond donc à plusieurs communes dans lesquelles il est possible de souscrire un prêt à taux zéro. Si le territoire est séparé en différentes zones, c’est parce que le montant du prêt ne va pas être pareil partout. Il va dépendre notamment des évolutions du marché de l’immobilier.

Le territoire est divisé en 5 zones différentes :

la zone A ; la zone A bis ; la zone B1 ; la zones B2 ; la zone C.

Par exemple, dans la zone B1, on va retrouver Nancy, Strasbourg, Reims, Mulhouse, ou encore les communes de l’Oise.

✔️ Quelles sont les conditions pour obtenir un prêt à taux zéro ?

Le prêt à taux zéro ne peut pas être souscrit par tout le monde. En effet, il faut être éligible pour pouvoir y souscrire. Sachez qu’il est possible de faire une simulation du prêt à taux zéro. Plusieurs conditions sont donc posées :

ne pas avoir été propriétaire depuis au moins 2 ans ; la durée du prêt ne peut pas excéder 25 ans ; le prêt concerne l’acquisition d’une résidence principale neuve ; depuis 2015, il est possible de souscrire un prêt à taux zéro en cas d’achat de logements anciens ayant pour but une réhabilitation dans un milieu rural.

Comment savoir à quelle zone appartient sa commune ?

Si vous voulez connaître la zone dans laquelle se situe la commune dans laquelle vous habitez, vous pouvez tout à fait utiliser un simulateur. Par exemple, le gouvernement met à disposition un simulateur sur son site Internet. Ce simulateur va vous permettre de savoir rapidement les conditions d’éligibilité de votre commune au prêt à taux zéro. Pour ce faire, tout ce que vous avez à faire est de renseigner le nom de votre commune, ou bien votre code postal.

Pour savoir dans quelle zone vous vous situez, il est également possible de se référer à des cartes géographiques. Ces cartes sont facilement trouvables sur Internet. Avec des codes couleurs, vous pourrez rapidement identifier la zone à laquelle appartient votre commune.

Qu’est-ce que l’éco prêt à taux zéro ?

L’éco prêt à taux zéro permet de financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique. Ce type de prêt s’adresse aux particuliers qui sont propriétaire de leur habitation, et qui l’utilisent comme résidence principale, et dont les travaux sont terminés depuis plus de 2 ans.

Tout comme le prêt à taux zéro, l’éco prêt à taux zéro a la particularité d’être sans intérêt. Mais à la différence du prêt à taux zéro, l’éco prêt à taux zéro est attribué sans conditions de ressources, et concerne tout le territoire, sans distinction de zones.

Grâce à ce prêt, il est possible de financer plusieurs types de travaux :

l’isolation ;

le chauffage ;

le chauffe-eau…

Concernant le montant du prêt, il faut savoir que celui-ci est compris entre 7000€ et 30000€. Le montant va dépendre du type de travaux à réaliser. La durée de l’éco prêt à taux zéro est également limitée, puisqu’elle ne peut pas dépasser les 15 ans.

❓ Quelles sont les villes de la zone A ?

La zone A regroupe plusieurs communes de France. Il y a les communes appartenant aux départements suivants : Ain, Alpes-Maritime, Bouches du Rhône, Corse du Sud, Hérault, Oise, Rhône, Haute-Savoie, Seine-et-Marne, Yvelines, Var, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d'Oise.

🤷 Quelles sont les villes de la zone B ?

La zone B comprend certaines grandes agglomérations ou dont les loyers et le prix des logements sont élevés, une partie de la grande couronne parisienne non située en zone Abis ou A, quelques villes chères, les départements d’Outre-Mer pour la zone B1, et les communes Corse non situées en zone A ou B1 pour la zone B2.

🏦 Quelle banque pour le prêt à taux zéro ?

Pour pouvoir proposer des prêts à taux zéro, l'organisme bancaire doit avoir passé une convention avec l'État. De nombreuses banques proposent ce type de prêt : La Banque Postale, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, la BNP, la Caisse d’Épargne, le CIC, la BPCE, la Banque Populaire, le Crédit Foncier, le CIFD, la Société Générale, le Crédit du Nord, la BCP et la HSBC.