Le prêt à taux zéro plus reprend les codes du prêt à taux zéro : il vous permet d’emprunter auprès de l’État une somme d’argent sans que vous n’ayez à payer d’intérêts sur cet emprunt.

C’est donc un crédit qui ne vous coûte rien : si vous empruntez 35 000 €, vous ne devrez rembourser à la banque que 35 000 € !

Le PTZ+ est une version plus récente du PTZ classique. À la différence du PTZ, il comprend deux autres dispositifs qui sont le crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt et le Pass-Foncier.

Entré en vigueur en 2011, le prêt à taux zéro plus est le successeur du prêt à taux zéro classique. Mais il a récemment été renommé prêt à taux zéro !

Les différences se situent généralement au niveau des critères d’éligibilité : le passage au prêt à taux zéro plus supprimait les conditions de ressources, rendant le PTZ+ accessible à tous les primo-accédants.

Pour davantage d’équité, le PTZ+ prenait en compte la composition des ménages dans le calcul du montant accordé.

Le saviez-vous ?

L’agglomération de Tours proposait, depuis 2009, un prêt à taux zéro plus baptisé « Tours Plus » et s’ajoute au PTZ+ de l’État.