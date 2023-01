Le prêt épargne logement

Qu’est-ce qu’un prêt épargne logement ? Un prêt épargne logement est un prêt que vous pouvez contracter en bénéficiant de votre épargne issue d’un plan épargne logement que vous devez ouvrir. Cette épargne, économisée pendant au moins 4 ans, vous permet de constituer un apport personnel dans le cadre d’un prêt épargne logement, un crédit immobilier présentant quelques avantages intéressants.

Comment fonctionne un prêt d’épargne logement ?

Le fonctionnement du prêt d’épargne logement, communément appelé PEL, est simple et entretient un lien avec le plan épargne logement : vous faites une demande de prêt en fournissant, en tant qu’une partie de votre apport personnel, la somme économisée dans le cadre de votre plan épargne logement (également raccourci par PEL).

Cette somme vous permettra de financer votre projet d’achat d’appartement ou de maison. Le plan épargne logement peut être clôturé avec ou sans prêt (vous récupérez votre épargne dans ce cas de figure) ou être poursuivi pour épargner davantage.

Si vous décidez de ne pas contracter de prêt immobilier au moment de la clôture du plan épargne logement, sachez que vous avez un an pour changer d’avis et faire une demande de crédit. Le plafond maximum d’un plan est de 61 200 euros et la somme maximale que vous pouvez emprunter pour un prêt épargne logement est de 92 000 euros.

Le prêt épargne logement ne concerne pas que l’achat d’un bien immobilier : vous pouvez l’utiliser pour faire des travaux ou améliorer votre logement. Les travaux éligibles dans le cadre d’un prêt épargne logement comptent aussi l’agrandissement de votre logement et son adaptation aux personnes en situation de handicap. Les travaux finançables grâce à un prêt épargne logement sont également soumis à des conditions que vous devez connaître avant de contracter le PEL.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Pendant combien de temps un Plan Epargne Logement peut-il être alimenté ? Si vous alimentez un plan épargne logement pour votre enfant par exemple, tenez compte du fait que vous ne pouvez l’alimenter que pendant 10 ans. Passé cette période, le compte continuera de recevoir des intérêts durant 5 ans.

Vous pouvez avoir recours à la cession des droits à prêts. Il s’agit de transmettre les droits d’un prêt attachés au plan épargne logement de quelqu’un d’autre. La cession de droits à prêt est toutefois soumise à condition. En effet, vous ne pourrez les céder qu’à votre conjoint ou à l’un des membres de sa famille. Aussi, votre plan épargne logement et celui de la personne à qui vous cédez vos droits à prêt doit avoir au moins 3 ans.

Quels sont les avantages d’un PEL ?

Durant votre épargne, vous avez amassé ce que l’on appelle des droits à prêt qui renvoient, par définition, à la possibilité de contracter un PEL avec des conditions qui vous seront avantageuses. Les taux avantageux du prêt épargne logement sont calculés selon les intérêts perçus pendant votre épargne et la durée de l’emprunt que vous demandez. Vous constatez donc à quel point le prêt épargne logement est « dépendant » du plan épargne logement.

Par ailleurs, notez que vous ne payez pas de frais de dossier si vous contractez un tel crédit. Enfin, ceux voulant contracter un PEL pouvaient recevoir une prime de la part de l’État d’une valeur maximale de 1 525 euros s’ils avaient épargné pendant 4 ans sans avoir effectué un seul retrait sur leur plan épargne logement. Cela n’est plus possible depuis pour les PEL ouverts à partir du 1er janvier 2018.

Bon à savoir Si vous devez vous acquitter de prélèvements sociaux pendant votre épargne, sachez tout de même que le plan épargne logement n’est pas imposable durant sa première année, ce qui peut vous permettre d’économiser un peu plus durant les 12 premiers mois (les PEL ouverts avant le 1er 2018 ne sont pas taxés, et ce, jusqu’à la veille de leur 12e anniversaire). De quoi investir davantage !

Toutefois, des interrogations se posent quant aux réels bénéfices réalisés avec un prêt épargne logement. En effet, les taux immobiliers étant à la baisse depuis des années déjà (les taux actuels sont les taux les plus bas de l’histoire), ceux proposés aux demandeurs de prêt épargne logement peuvent être bien moins avantageux pour eux.

Contracter un prêt épargne logement

Quelles sont les conditions pour demander un prêt épargne logement ?

Si vous souhaitez réaliser un projet immobilier et acheter un appartement, une maison ou un terrain, sachez que cela est possible grâce à un prêt épargne logement et, vous l’aurez compris, votre plan épargne logement. La somme qui vous sera accordée pour votre crédit immobilier sera directement corrélée avec les intérêts que vous avez acquis.

Pour connaître les taux en vigueur s’appliquant à vous, il vous suffit de multiplier par 2,5 les droits à prêts précédemment évoqués. N’hésitez pas à effectuer une simulation de votre prêt épargne logement sur Internet pour connaître les diverses variables de votre prêt, dont le taux qui vous sera appliqué. La simulation de votre PEL se fait donc à l’image d’un autre type de prêt.

Retirer l’argent de son PEL pour en faire un apport personnel ne suffit pas aux yeux du banquier pour qu’il vous accorde ce prêt ! Vous restez comme les autres demandeurs de prêt immobilier soumis à certaines vérifications au sujet de votre capacité de remboursement, votre situation professionnelle et financière, ainsi que les garanties que vous apportez (état de santé, assurance contractée, remboursement d’un précédent crédit immobilier…). Le tableau qui suit vous permettra d’en savoir plus quant à votre capacité d’emprunt avec un taux d’endettement maximal :

Capacité d’emprunt à taux d’endettement maximal

Salaire mensuel net Mensualité maximale Prêt sur 10 ans Prêt sur 15 ans Prêt sur 20 ans 1 200 € 429 € 50 400 € 75 600 € 100 800 € 1 700 € 595 € 71 400 € 107 100 € 142 800 € 2 000 € 700 € 84 000 € 126 000 € 168 000 € 2 500 € 875 € 105 000 € 157 500 € 210 000 € 3 000 € 1 050 € 126 000 € 189 000 € 252 000 € 3 500 € 1 225 € 147 000 € 220 500 € 294000 € 4 000 € 1 400 € 168 000 € 252 000 € 336 000 € 4 500 € 1 575 € 189 000 € 283 500 € 378 000 € 5 000 € 1 750 € 210 000 € 315 000 € 420 000 €

Il était possible, jusqu’à mars 2011, d’utiliser le plan épargne logement pour l’achat d’une résidence secondaire ou pour faire un prêt épargne logement en vue d’un investissement locatif, ce qui n’est plus possible désormais. Vous pouvez en savoir plus sur l’investissement locatif en vous rendant sur cette page.

Plusieurs banques comme le Crédit Agricole ou la Société Générale pourront vous proposer un prêt épargne logement. Notez que les établissements bancaires précédemment cités ou les autres comme LCL ou la Banque Postale imposent toutefois des conditions auxquelles elles ne dérogeront pas : vous devrez alimenter votre PEL d’un versement minimal annuel de 540 euros (soit 45 euros par mois), faute de quoi le compte sera clôturé et vous ne pourrez plus faire une demande de prêt épargne logement.

La prime de l’État pour un prêt épargne logement

Ceux qui ont économisé dans le cadre de leur plan épargne logement peuvent bénéficier d’une aide de l’État pour leur projet immobilier et leur prêt épargne logement. Toutefois, prenez garde : vous ne pouvez profiter de cette prime que si vous faites une demande de prêt immobilier et que vous n’avez pas débloqué votre PEL sous un délai de 4 ans. Sans prêt, vous ne pourrez donc pas profiter de prime pour votre PEL.

Rappelons que :

la prime versée par l’État ne peut dépasser les 1 525 euros pour les PEL ouverts entre août 2003 et février 2011, ainsi qu’entre mars 2011 et décembre 2017

pour les PEL ouverts entre août 2003 et février 2011, ainsi qu’entre mars 2011 et décembre 2017 vous ne pouvez plus récupérer de prime de l’Etat si votre PEL a été ouvert après le 1er janvier 2018

le montant maximum du prêt épargne logement ne peut excéder 92 000 euros

Pour en savoir plus

FAQ

Quel est le montant maximum d'un CEL ?

Le montant maximum d'un CEL (compte épargne logement) est de 92 000 euros, à condition que vous cumuliez le prêt CEL et le prêt lié au prêt épargne logement (PEL).

Quel est le montant maximum du Livret A ?

Le montant maximum du Livret A est plafonné à 22 950 euros. Toutefois, gardez à l'esprit que chaque membre d'une famille peut disposer d'un Livret A et donc épargner également jusqu'à 22 950 euros.