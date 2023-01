❓ Pourquoi faire une simulation de son prêt immobilier avec une calculette de prêt immobilier ?

Avant de contracter un prêt immobilier, il est essentiel de connaître le montant de ses mensualités pour mieux préparer son projet immobilier. En effet, un prêt immobilier est un engagement sur plusieurs années et les futurs demandeurs doivent s’assurer de pouvoir rembourser leurs échéances.

☝️ Bon à savoir ! Aujourd’hui, il est possible d’utiliser une calculette de prêt immobilier pour connaître les différents taux immobiliers pratiqués et calculer les mensualités et les annuités correspondantes.

La calculette de prêt immobilier est un outil simple d’utilisation qui va permettre aux futurs emprunteurs de mieux préparer leur projet immobilier.

En effet, la calculette de prêt immobilier vous permet de mieux appréhender plusieurs aspects de votre potentiel crédit immobilier :



Anticiper les mensualités du crédit Calculer le montant maximum du capital à emprunter Déterminer la durée de l’emprunt pour financer son projet immobilier

Notez qu’il est possible d’utiliser une calculette de prêt immobilier gratuite pour calculer les mensualités d’un emprunt et trouver le meilleur taux pour son crédit immobilier. Et ce, gratuitement !

L’avis de l’expert ! Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? « Avec papernest, vous pouvez simuler votre capacité d’emprunt et vos mensualités gratuitement ! Rendez-vous ici pour définir le budget de votre projet immobilier. »

Comment utiliser une calculette de prêt immobilier pour estimer les mensualités de son crédit ?

Il est utile d’avoir un aperçu du montant des mensualités du futur crédit immobilier afin de mieux préparer son projet immobilier et l’ajuster au besoin.

Le montant des mensualités va dépendre d’une pléthore de facteurs qui peuvent être négociés avec la banque.

✔️ Liste des facteurs pris en compte dans le calcul des mensualités d’un prêt immobilier (janvier 2023) :

Le capital emprunté

La durée de l’emprunt

Le taux d’intérêt

Le coût de l’assurance-emprunteur

Le montant des frais immobiliers

☝️ Bon à savoir ! Aujourd’hui, il est possible d’utiliser une calculette de prêt immobilier en ligne.

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Préparez votre projet immobilier avec le guide de l’acheteur de papernest ! Téléchargez-moi !

Annonce

Peut-on utiliser une calculette de prêt immobilier pour calculer sa capacité d’emprunt ?

Il est possible de calculer sa capacité d’emprunt avec une calculette de prêt immobilier pour mieux préparer son projet immobilier avant de prospecter auprès des banques. Une simulation de crédit va également permettre aux futurs emprunteurs d’attester du sérieux du projet immobilier et d’avoir davantage de crédibilité auprès des organismes prêteurs. En effet, la banque constatera que vous avez évalué la faisabilité de votre projet en amont !

Comment est calculé le taux d’endettement maximal ?

En fonction de ses revenus, les emprunteurs ne possèdent pas les mêmes possibilités de remboursement de prêt. Néanmoins, les banques instaure un taux d’endettement maximal pour éviter les situations de surendettement.

Le taux d’endettement maximal représente la proportion maximale des revenus consacrée au remboursement du crédit immobilier et celui-ci ne doit pas dépasser 35% des revenus du foyer.

Comment calculer son taux d'endettement maximal ? Afin de connaître sa capacité d’endettement, les futurs emprunteurs doivent multiplier leurs revenus nets par 0,35 et soustraire les mensualités déjà dues.

Le taux d’endettement maximal est 35% mais tous les foyers ne pourront pas emprunter avec ce taux d’endettement puisque les banques s’intéressent également au reste-à-vivre du foyer, c’est-à-dire la somme restante après le paiement des mensualités.

Il est donc extrêmement important d’utiliser une calculette de prêt immobilier pour réaliser une simulation d’emprunt et mieux préparer son projet immobilier.

Quels autres critères entrent en jeu dans l’obtention d’un crédit immobilier ?

Les revenus ne représentent pas l’unique facteur pour contracter un prêt immobilier malgré qu’il soit l’un des plus importants.

✔️ Liste des autres facteurs pris en compte dans le calcul de la capacité d’emprunt (janvier 2023) :

La situation professionnelle des emprunteurs et la stabilité de l’emploi

et la stabilité de l’emploi La situation personnelle des emprunteurs : situation maritale, enfants à charge, montant des pensions alimentaires perçues ou versées, etc.

: situation maritale, enfants à charge, montant des pensions alimentaires perçues ou versées, etc. L’ état de santé des emprunteurs : les seniors peuvent contracter plus difficilement un prêt immobilier

: les seniors peuvent contracter plus difficilement un prêt immobilier La présence d’un co-emprunteur

Le montant des mensualités des crédits en cours

Toutes les banques étudient minutieusement les profils des emprunteurs pour éviter les situations de surendettement et d’impayés. Il est primordial de constituer son dossier immobilier avec précaution afin de mettre en valeur ses points forts lors de la demande de prêt.

Chacun de ces critères cités aura un impact sur le reste-à-vivre du foyer.

Il est possible qu’une banque accorde un prêt immobilier plus important, plus long ou avec un taux d’intérêt plus bas à un emprunteur dont l’emploi est stable avec de solides garanties.

À l’inverse, dans le cas d’un profil plus instable, la banque est autorisée à refuser d’accorder un crédit même aux foyers disposant d’une capacité d’emprunt suffisante.

Attention ! Depuis décembre 2019, les banques sont davantage encouragées à réduire les exceptions sur les conditions d’emprunt. Par conséquent, il est plus rare d’obtenir un prêt dépassant le taux d’endettement maximal ou d’une durée supérieure à 27 ans.

Utilisez la calculette de prêt immobilier de papernest pour calculer votre capacité d’emprunt ! Je calcule !

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Vincent Un service très utile Un service très utile, qui nous as permis de faire les démarches facilement et rapidement tout en ayant de très bons conseils. Je pensais au début célia morel Très bon service Très bon service, l’interlocutrice était très chaleureuse, agréable et efficace. Elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme ! Cela me s Namel Très bien Très bien, bon accompagnement, c'est clair et ça facilite la vie pour trouver ce qui convient le mieux. Safran Super conseiller Je suis tombé sur un excellent conseiller qui m'a très bien orienté et accompagné. Sebastien Très pratique pour les gens comme moi Très pratique pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à toutes ces démarches pourtant nécessaires et obliga Charlotte Je vous ai découvert par hasard Je vous ai découvert par hasard sur internet. Je suis ravie de mon échange avec l’expert. Je recommande les yeux fermés papernest. Déborah C. Je recommande les yeux fermés Accompagnement d'un très grand professionnalisme tout au long de mon dossier de crédit immobilier. Grâce à Papernest, j'ai pu bénéficier d'un tr Victor Courtier impliqué et disponible Un grand merci à Anthony pour avoir été d'une aide précieuse pour constituer notre dossier et négocier un taux avantageux. Tout se passe en ligne Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

️ Où trouver une calculette de prêt immobilier en ligne ?

Aujourd’hui, il est possible d’utiliser une calculette de prêt immobilier depuis le site Internet d’un établissement bancaires ou d’un courtier immobilier.

Le Crédit Agricole

Le Crédit Mutuel

LCL

La Banque Postale

papernest, etc.

Ces outils sont entièrement gratuits et permettent d’effectuer le calcul de sa capacité d’emprunt pour son projet immobilier.

La calculette de prêt immobilier en ligne est utile pour connaître ses mensualités mais également le coût global de son emprunt par rapport au taux d’intérêt appliqué. Néanmoins, il est possible de calculer soi-même le coût global de son crédit immobilier.

Comment calculer le coût global de son prêt immobilier ? Coût global = capital emprunté x taux d’intérêt x durée du prêt

Utilisez la calculette de prêt immobilier de papernest pour calculer votre capacité d’emprunt ! Je calcule !

Annonce

Cas pratique : quel salaire pour emprunter 100 000 euros ?

Afin de mieux comprendre l’utilité d’une calculette de prêt immobilier, papernest propose un exemple de tableau d’amortissement. Le tableau d’amortissement est un outil mis à disposition par les banques qui détaille le fonctionnement du crédit immobilier avec le montant des mensualités et son coût global.

Le tableaux d’amortissement est un document délivré uniquement par la banque pour permettre aux futurs emprunteurs d’avoir une vision globale de l’offre de prêt afin de mieux connaître le montant des mensualités et leur composition.

📝 Exemple d’un tableau d’amortissement d’un prêt immobilier de 100 000 € pour une durée de 20 ans avec un taux d’intérêt de 1,35% :





Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualité 1 112,50 € 363,17 € 99 637 € 31 € 506,67 € 6 110,45 € 365,22 € 97 815 € 31 € 506,67 € 12 107,98 € 367,69 € 95 615 € 31 € 506,67 € 24 102,98 € 372,69 € 91 170 € 31 € 506,67 € 36 97,92 € 377,75 € 86 665 € 31 € 506,67 € 48 92,79 € 382,88 € 82 099 € 31 € 506,67 € 60 87,59 € 388,08 € 77 470 € 31 € 506,67 € 84 76,97 € 398,70 € 68 024 € 31 € 506,67 € 108 66,07 € 409,60 € 58 319 € 31 € 506,67 € 132 54,86 € 420,81 € 48 349 € 31 € 506,67 € 156 43,35 € 432,32 € 38 207 € 31 € 506,67 € 180 31,53 € 444,14 € 27 584 € 31 € 506,67 € 204 19,38 € 456,29 € 16 773 € 31 € 506,67 € 228 6,90 € 468,77 € 5 667 € 31 € 506,67 € 240 0,53 € 475,14 € 0 € 31 € 506,67 € Cumul 14 162 € 100 000 € – 7 440 € 121 602,66 €



Dans l’exemple ci-dessus, les mensualités du prêt immobilier correspondent àpour. Afin de contracter ce prêt immobilier, l’emprunteur devrapour respecter

Dans le cas où le salaire de l’emprunteur est plus élevé, il sera possible d’emprunteur davantage ou diminuer la durée du crédit pour profiter d’une offre de prêt avec un taux encore plus avantageux.

☝️ Bon à savoir ! Le tableau d’amortissement est un outil très utile pour comparer facilement les offres de prêt des différentes banques.

Il est également possible d’utiliser une calculette de prêt avant de contracter un crédit à la consommation et faire une simulation de prêt personnel.

Découvrez le montant de vos mensualités grâce à la calculette de prêt immobilier de papernest ! C'est parti !

Annonce

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Que faire une fois sa simulation de prêt immobilier effectuée ?

La simulation de prêt immobilier n’est que la première étape ! Elle vous permet de mieux appréhender votre projet et sa faisabilité et de vous présenter face à la banque avec plus de cartes en main.

Néanmoins, avez-vous pensé à vous faire accompagner d’un courtier immobilier ? Ce professionnel vous représente face à la banque et négocie pour vous, en utilisant sa connaissance du secteur pour négocier le meilleur taux en adéquation avec votre profil emprunteur.





FAQ

💰 Le montant de mon apport personnel a-t-il un impact sur ma capacité d'emprunt ?

Aujourd'hui, il est indispensable de posséder un apport personnel pour contracter un crédit immobilier : l'apport personnel doit permettre de financer les frais immobiliers.

Le montant de l'apport personnel ne détermine pas la capacité d'emprunt des futurs propriétaires mais il influe leur capacité de financement, c'est-à-dire le budget total dont ils disposent pour l'achat.

Néanmoins, il va permettre aux demandeurs d'avoir une certaine crédibilité auprès de la banque qui sera assurer de leur stabilité financière et sera plus souple pour accorder le prêt immobilier.

Il est conseillé d'apporter un apport personnel de 10% du capital emprunté. Plus de conseils pour augmenter votre apport personnel sur cette page.

📉 Comment trouver un crédit au meilleur taux ?

Il est conseillé de comparer les différentes offres de prêt des banques pour trouver un crédit immobilier au meilleur taux : les futurs demandeurs doivent démarcher les différents établissements bancaires et comparer les TAEG (Taux Annuel Effectif Global) des crédits proposés.

Afin de réaliser cette comparaison plus rapidement, il est fortement conseillé de solliciter les services d'un courtier immobilier. Il va s'occuper de comparer les taux immobiliers et de négocier auprès des banques afin d'obtenir le meilleur prêt immobilier.