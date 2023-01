Quel salaire pour emprunter 300 000 euros ?

L’octroi d’un crédit immobilier va essentiellement dépendre des revenus de l’emprunteur et la situation professionnelle et personnelle. Avant d’emprunter 300 000 euros, il est nécessaire de déterminer les revenus et la durée de l’emprunt pour calculer la capacité d’emprunt du demandeur.

☝️ Bon à savoir ! Un salaire plus élevé va permettre d’obtenir une durée d’emprunt plus courte. Une durée d’emprunt plus courte va également permettre de réduire le coût final du crédit immobilier puisque les intérêts et l’assurance-emprunteur seront payés sur une durée plus courte.

Dans le cas d’un futur emprunteur avec un salaire moins élevé, il va devoir emprunter 300 000 euros avec une durée d’emprunt plus longue pour réduire le montant des mensualités et rester sous le seuil d’un taux d’endettement de 33%.

Qu'est-ce que le taux d'endettement ? Le taux d’endettement est un pourcentage fixe qui va permettre aux banques de calculer la capacité d’emprunt des demandeurs. Les mensualités du crédit ne doivent pas dépasser 33% (taux d’endettement) par rapport aux revenus du ménage afin de garantir le reste-à-vivre et éviter les situations de surendettement.

La grille ci-dessous indique le salaire minimum nécessaire pour emprunter 300 000 euros par rapport à la durée de l’emprunt et le taux d’endettement. Étant donné la pluralité des situations, il est conseillé d’utiliser un simulateur de prêt immobilier pour calculer plus précisément le montant des mensualités en cas d’emprunt de 300 000 euros.

Grille du salaire minimum pour obtenir un prêt de 300 000 euros selon la durée du crédit immobilier :

Durée Mensualité Salaire 10 ans 2 500€ 7 576 € 15 ans 1 667 € 5 051 € 20 ans 1 250 € 3 788 € 25 ans 1 000 € 3 030 €

Le salaire n’est pas l’unique critère pris en compte par les banques pour octroyer un prêt immobilier. Les banques étudient également la situation professionnelle et personnelle de l’emprunteur pour juger sa stabilité et sa capacité à rembourser un prêt de 300 000 euros.

Situation professionnelle : revenus et stabilité de l’emploi

Situation personnelle : célibataire ou co-emprunteur, enfants à charge, etc.

Stabilité financière : capacité à épargner, éventuels crédits en cours, etc.

☝️ Bon à savoir ! Il est conseillé d’utiliser une calculette de prêt immobilier pour simuler le montant des mensualités en prenant en compte plusieurs factures déterminants.

La stabilité de la situation est l’un des critères les plus importants puisqu’elle détermine la capacité à rembourser et assure la réception d’un revenu régulier pour permettre de rembourser son emprunt de 300 000 euros.

✔️ Liste des types de contrats les plus privilégiés par les établissements bancaires (janvier 2023) :

Un contrat de fonctionnaire Un contrat à durée indéterminée (CDI) Un contrat à durée déterminée (CDD) Un contrat d’intérim Un contrat de travailleur indépendant

Dans certains cas, la banque est susceptible de refuser l’emprunt de 300 000 euros aux demandeurs si ceux-ci présentent une situation professionnelle instable ou précaire.

L’établissement bancaire va également prendre en compte certains revenus complémentaires pour calculer la capacité d’emprunt d’un ménage qui souhaite emprunter 300 000 euros. Les revenus locatifs seront comptabilisés à 70% mais les autres apports financiers (pensions alimentaires et allocations) seront exclus du calcul de la capacité d’emprunt.

Est-ce possible d'emprunter 300 000 euros sans apport personnel ? Suite aux recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF), il est devenu très difficile d’emprunter sans apport personnel. En effet, il est conseillé d’apporter un apport personnel de 10% (minimum) par rapport au projet immobilier.

Quel est le taux d’intérêt pour un prêt de 300 000 euros ?

Le taux d’intérêt est le pourcentage qui correspond aux intérêts calculés par rapport au montant emprunté. Les emprunteurs doivent rembourser le capital emprunté et les intérêts à la banque. Ils doivent également rembourser le montant de l’assurance-emprunteur qui participe au calcul des mensualités.

Le taux d’intérêt va permettre à l’établissement bancaire de rémunérer son travail et évaluer les éventuels risques. Un taux d’intérêt élevé permet aux banques d’octroyer des emprunts aux ménages les plus susceptibles de rembourser.

À l’exception du prêt à taux zéro (plus d’informations sur cette page), tous les prêts immobiliers et les crédits à la consommation affichent un taux d’intérêt plus ou moins élevé.

Toutes les banques ne proposent pas les mêmes taux d’intérêts et ceux-ci peuvent varier par rapport au profil de l’emprunteur. Il est nécessaire de comparer les différents taux d’intérêts proposés par les organismes bancaires pour contracter le meilleur emprunt de 300 000 euros.

☝️ Bon à savoir ! Il est possible de compléter son emprunt de 300 000 euros avec un prêt à taux zéro selon certaines conditions d’éligibilité.

La grille ci-dessous indique les taux d’intérêts moyens actuels pour emprunter 300 000 euros par rapport à la durée de l’emprunt et le taux d’endettement. Étant donné la pluralité des situations, il est conseillé d’utiliser un simulateur de prêt immobilier pour calculer plus précisément le montant des mensualités en cas d’emprunt de 300 000 euros.

Grille du taux immobilier pour un prêt immobilier selon sa durée (janvier 2023) :

Durée du prêt Taux d’intérêt moyen 10 ans 2,06% 15 ans 2,23% 20 ans 2,28% 25 ans 2,35%

Attention ! Il est nécessaire de prendre en compte les frais de dossier qui représentent une partie intégrante d’un emprunt de 300 000 euros. Les frais de dossier varient selon l’établissement bancaire. Par conséquent, il est nécessaire de comparer les différentes offres de prêt et calculer les frais annexes pour contracter le crédit immobilier le plus avantageux.

Dès l’acceptation du dossier par la banque, les emprunteurs reçoivent une offre de prêt avec une période de réflexion obligatoire de 10 jours (minimum) avant de signer l’offre. Il est conseillé de comparer les différentes offres envoyées pendant cette période de réflexion et comparer les taux immobiliers pour choisir l’offre au meilleur taux.

Quel est le taux d’endettement maximum pour un prêt de 300 000 euros ?

Le taux d’endettement est l’un des critères les plus importants au moment de l’évaluation d’une demande d’emprunt de 300 000 euros. Le taux d’endettement correspond au pourcentage qui va permettre de déterminer le montant maximum des mensualités d’un ménage : celui-ci permet d’éviter le surendettement des foyers. Il permet également de déterminer la capacité d’emprunt et la durée du prêt.

☝️ Bon à savoir ! Les banques ne peuvent pas octroyer un prêt immobilier avec un taux d’endettement supérieur à 35%.

Afin d’estimer le taux d’endettement d’un ménage au moment de sa demande d’emprunt de 300 000 euros, les banques vont utiliser la totalité des revenus et des charges de l’emprunteur pour calculer son taux d’endettement.

Montant des charges x 100 / montant des revenus = taux d’endettement.

Ce taux d’endettement permet aux futurs emprunteurs de planifier leur investissement immobilier, déterminer leur capacité d’emprunt et calculer leur reste-à-vivre. Ce calcul est utile pour cibler ses recherches pour trouver le logement idéal qui va entrer dans le budget.

Qu'est-ce que le reste-à-vivre ? Il s’agit de la somme restante après s’être acquitté de toutes les charges mensuelles. Le taux d’endettement est souvent calculé par rapport au reste-à-vivre du ménage.

Répondez à toutes vos questions sur le crédit immobilier en téléchargeant notre guide de l’acheteur ! Téléchargez-le

Annonce

Comment calculer les mensualités à rembourser pour un prêt de 300 000 euros ?

La capacité d’emprunt est un élément important pour gérer son projet immobilier mais le montant des mensualités est également très important pour déterminer son budget. Afin d’éviter un défaut de paiement, il est possible de prévoir le remboursement pour un emprunt de 300 000 euros et les intérêts en effectuant un calcul des mensualités.

Ce calcul est effectué avec une formule relativement complexe qui va dépendre de nombreux facteurs. Afin de calculer facilement ses mensualités, il est conseiller d’utiliser un simulateur de prêt immobilier.

Le montant du capital emprunté

La durée de l’emprunt

Le taux d’intérêt pratiqué par la banque

Le montant du taux de l’assurance-emprunteur

Il est possible de procéder à un calcul des mensualités maximales pour connaître sa capacité d’emprunt et le budget maximum pour réaliser son projet immobilier. Il suffit de multiplier le salaire mensuel net par 0,33 (taux d’endettement maximum autorisé).

L’avis de l’expert ! Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le type de crédit immobilier le plus courant en France est le prêt amortissable à taux fixe. Il est considéré comme le moins risqué puisque son taux est défini à l’avance et son remboursement est progressif.

La grille ci-dessous indique la capacité d’emprunt par rapport à la durée de l’emprunt et les revenus. Étant donné la pluralité des situations, il est conseillé d’utiliser un simulateur de prêt immobilier pour calculer plus précisément le montant des mensualités en cas d’emprunt de 300 000 euros.

Grille de la capacité d’emprunt pour obtenir un prêt immobilier avec un taux d’endettement maximum (janvier 2023) :

Salaire mensuel net Mensualité maximale 15 ans 20 ans 25 ans 1 200 € 396 € 71 280 € 95 040 € 118 800 € 1 700 € 561 € 100 980 € 134 640 € 168 300 € 2 000 € 660 € 118 800 € 158 400 € 198 000 € 2 500 € 825 € 148 500 € 198 000 € 247 500 € 3 000 € 990 € 178 200 € 237 600 € 297 000 € 3 500 € 1 155 € 207 900 € 277 200 € 346 500 € 4 000 € 1 320 € 237 600 € 316 800 € 396 000 € 4 500 € 1 485 € 267 300 € 356 400 € 445 500 € 5 000 € 1 650 € 297 000 € 396 000 € 495 000 €

Quel est le coût final d’un prêt de 300 000 euros ?

Le coût final d’un crédit représente le coût total payé par l’emprunteur à la fin du remboursement d’un emprunt de 300 000 euros. Le calcul pour déterminer le coût final d’un crédit va prendre en compte plusieurs éléments.

Le capital emprunté

Le taux d’intérêt

Le montant de l’assurance-emprunteur

Les frais de dossier

Les frais de notaire

Ce montant est communiqué par la banque lors de la demande de crédit immobilier et va permettre aux futurs emprunteurs de comparer facilement les différentes offres de prêt pour choisir le crédit le plus avantageux.

La grille ci-dessous indique le coût moyen d’un emprunt de 300 000 euros par rapport à la durée de l’emprunt et le taux d’assurance-emprunteur. Étant donné la pluralité des situations, il est conseillé d’utiliser un simulateur de prêt immobilier pour calculer plus précisément le montant des mensualités en cas d’emprunt de 300 000 euros.

Grille sur le coût moyen d’un prêt de 300 000 euros selon la durée du crédit immobilier avec un taux moyen d’assurance de 0,34% (janvier 2023) :

Durée de l’emprunt Taux d’intérêt moyen Coût moyen hors assurance Coût moyen total 15 ans 2,23% 23 900 € 39 200 € 20 ans 2,28% 36 938 € 57 338 € 25 ans 2,35% 57 411 € 82 911 €

Le deuxième tableau permet de comparer le coût final de plusieurs prêts immobiliers différents avec la même durée. Une durée d’emprunt plus courte permet de réaliser des économies puisque le coût final est moins élevé.

Grille sur le coût moyen d’un prêt immobilier pour une durée de 20 ans avec un taux moyen d’assurance de 0,34% (janvier 2023) :

Montant du prêt Mensualité Coût total du prêt avec assurance 200000 € 833 € 38 225 € 300000 € 1 250 € 57 338 € 400000 € 1 667 € 76 451 €

Attention ! Ces chiffres représentent des estimations qui sont susceptibles selon le profil de l’emprunteur et le projet immobilier. Il est conseillé d’utiliser une calculette de prêt immobilier ou solliciter les services d’un courtier immobilier.

Trouvez la meilleure offre de prêt avec le courtier en ligne papernest ! Simuler

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent célia morel Très bon service Très bon service, l’interlocutrice était très chaleureuse, agréable et efficace. Elle a fait preuve de beaucoup de professionnalisme ! Cela me s Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Victor Courtier impliqué et disponible Un grand merci à Anthony pour avoir été d'une aide précieuse pour constituer notre dossier et négocier un taux avantageux. Tout se passe en ligne Anne Jupin 5 étoiles Première expérience de prêt pour moi et je conseille de passer par un courtier. Quel soulagement de trouver un professionnel pour négocier à ma p Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Déborah C. Je recommande les yeux fermés Accompagnement d'un très grand professionnalisme tout au long de mon dossier de crédit immobilier. Grâce à Papernest, j'ai pu bénéficier d'un tr Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Benoît Super expérience avec Papernest Super expérience avec Papernest pour notre crédit immobilier malgré la situation du Covid-19. Mais ca fait plaisir d'avoir des personnes réactives Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Plus d’informations sur ces pages :

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

FAQ

Quel salaire faut-il pour emprunter 300 000 € ?

Votre capacité d'emprunt n'est pas la même pour un emprunt sur 10 ou sur 25 ans ! Si vous voulez contracter un emprunt de 300 000 € sur 10 ans, vous devrez gagner plus de 7 100 € nets, 4 800 € pour un emprunt sur 15 ans, 3 600 € pour un emprunt sur 20 ans et 2 900 € pour un emprunt sur 25 ans.

Quel est le taux d'endettement maximum pour emprunter 300 000 € ?

Quelle que soit la somme empruntée, le taux d'endettement maximum est aujourd'hui fixé à 35% de vos revenus nets. Si vous gagnez 2 500 €, votre mensualité maximale est donc de 875 €, 1 190 € si vous gagnez 3 400 € nets par mois. Il vous suffit ensuite de multiplier ce chiffre par le nombre de mensualités souhaitées pour connaître votre capacité d'emprunt.

Est-ce que je peux emprunter 300 000 € ?

Votre capacité d'emprunt dépend bien entendu de vos revenus et de votre apport personnel, mais votre situation personnelle et professionnelle ainsi que vos autres crédits en cours jouent également un rôle. Utilisez un simulateur de prêt immobilier pour en savoir plus !