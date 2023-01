Vous avez besoin d’emprunter 200 000 euros pour concrétiser votre projet immobilier ? Pour cela, il faudra que votre profil, vos revenus et votre apport personnel soient suffisants !

Nous vous conseillons donc, en premier lieu, de ne pas essayer à tout prix de faire concorder votre dossier avec le bien de vos rêves mais de définir votre budget en fonction de votre situation.

Vous devrez donc réaliser des simulations prenant en compte tous vos paramètres, pour plusieurs durées de crédit et avec différents taux d’intérêt.

Vous aurez ainsi une idée réaliste des biens auxquels vous pouvez prétendre.

Les conseils d’une vraie pro Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest Vous souhaitez emprunter 200 000 € pour votre projet immobilier ? Trouvez le meilleur taux grâce à notre équipe de courtiers expérimentés !

Quel salaire pour emprunter 200 000 euros ?

À salaire égal, deux personnes n’auront pas forcément la même capacité d’emprunt. En effet, celle-ci dépend d’autres critères (âge, situation personnelle et professionnelle de l’emprunteur, autres crédits en cours…).

Cependant, il est possible de dégager un salaire minimum approximatif pour un emprunt de 200 000 €.

En effet, sachant que le taux d’endettement maximum en 2023 est de 35%, on peut déterminer quel est le salaire minimum pour emprunter 200 000 € sur 15, 20 ou 25 ans par exemple :



Durée de l’emprunt Mensualité pour emprunter 200 000 € Salaire net minimum 15 ans 1 111 € 3 175 € 20 ans 833 € 2 381 € 25 ans 667 € 1 905 €



Le taux d’endettement, c’est quoi ?

Le taux d’endettement est l’un des critères les plus importants lors de l’évaluation d’une demande de prêt de 200 000 euros. Ce taux correspond au pourcentage qui va permettre de déterminer le montant des mensualités que vous serez en mesure de rembourser sans risquer le surendettement.

Ce taux permettra également de déterminer votre capacité d’emprunt et la durée de votre prêt. En effet, les banques sont devenues beaucoup plus exigeantes et n’acceptent plus d’octroyer un prêt à des emprunteurs avec un taux d’endettement supérieur à 35 %.

Afin d’estimer votre taux d’endettement, vous devrez prendre en compte la totalité de vos charges et de vos revenus et utiliser le calcul suivant :

Montant de vos charges x 100 / montant de vos revenus = taux d’endettement

Grâce à ce taux, vous serez en mesure de planifier votre investissement immobilier avec plus de précision ! En multipliant le montant maximum des mensualités que vous serez en mesure de rembourser par la durée en mois de votre prêt immobilier, vous obtiendrez votre capacité d’emprunt.

Ce calcul vous permettra de vous mettre à la recherche de la maison ou de l’appartement de vos rêves sans pour autant dépasser un taux d’endettement de 35 % !

Si vous réalisez que vous dépassez le seuil d’endettement de 35 % pour un prêt de 200 000 euros, nous vous conseillons d’allonger votre durée d’emprunt afin de réduire le montant de vos mensualités.

Le reste à vivre: qu’est-ce que c’est ?

Le reste à vivre est la somme ou le moment dont vous disposez après vous être acquitté de toutes vos charges mensuelles. Plus simplement, il s’agit du montant dont vous disposez pour vivre et payer pour vos dépenses personnelles.

On parle souvent du reste à vivre en relation avec le taux d’endettement car autrefois, il arrivait aux banques de dépasser le taux d’endettement maximal de 35% si votre reste à vivre était suffisant.

Ainsi, il était possible de dépasser le plafond d’endettement de 35 % pour un prêt de 200 000 € si vos revenus vous permettaient d’ avoir un reste à vivre élevé

À présent, cela n’est plus le cas car les banques respectent scrupuleusement la règle des 35 % de taux d’endettement.

Simulez votre capacité d’emprunt en quelques minutes avec papernest ! Je commence !

Annonce

Quel apport personnel faut-il pour emprunter 200 000 euros ?

L’apport personnel minimum pour contracter un prêt immobilier est de 10% du montant total emprunté.

Ainsi, pour emprunter 200 000 euros, vous devez pouvoir justifier d’un apport personnel d’au moins 20 000 €.

Est-il possible d’emprunter 200 000 euros sans apport ?

Non, il est impossible d’emprunter 200 000 euros sans apport !

Si vous souhaitez emprunter de l’argent pour un projet immobilier mais que vos revenus ne vous ont pas permis d’épargner suffisamment pour cela, nous vous conseillons de vous tourner vers les aides à l’accession comme le prêt à taux zéro.

Comme vous l’explique cet article, celles-ci seront alors considérées comme un apport personnel, et non comme un emprunt classique.

Quels sont les autres critères à réunir pour emprunter 200 000 euros ?

Le montant de votre salaire et de votre apport ne sont pas les seuls facteurs qui entrent en compte lors de la vérification de votre dossier de demande de prêt immobilier. La stabilité de votre profil et la pérennité de vos revenus sont des critères tout aussi importants !

En effet, bien qu’il soit nécessaire que vos revenus soient suffisamment élevés pour contracter un prêt de 200 000 euros, ils doivent également être réguliers ! En fonction du type de contrat de travail que vous présenterez à votre banque, celle-ci sera plus ou moins encline à vous octroyer un prêt de 200 000 euros.

Le saviez-vous ? Sachez que de nombreux sites, comme celui de papernest, proposent des calculettes permettant d’estimer vos mensualités ou votre capacité d’emprunt. Les calculs opérés sont gratuits et ne vous engagent en rien : n’hésitez pas à faire plusieurs simulations de crédit pour trouver la meilleure offre de prêt !

La banque aura toujours tendance à avantager les CDI face aux CDD, intérimaires et travailleurs indépendants. De même, les fonctionnaires obtiennent plus fréquemment des offres de prêt, et à salaire celles-ci sont généralement plus avantageuses que pour un salarié du privé !

En effet, la sécurité de l’emploi est un critère très important pour les établissements prêteurs.

De cette manière, il sera donc plus facile d’obtenir votre prêt de 200 000 euros avec un contrat de fonctionnaire ou CDI. Alors qu’un contrat en CDD n’exclut pas la possibilité d’obtenir un prêt de 200 000 euros, cela devient plus difficile si vous avez un contrat moins stable.

Quel est le taux d’intérêt pour emprunter 200 000 euros ?

Tout dépend de la durée de votre prêt !

Plus votre prêt est long, plus le taux d’intérêt est important. En effet, un prêt plus long est plus risqué : les banques se prémunissent du risque d’impayé.

En janvier 2023, les taux d’intérêt moyens sont les suivants :



Durée du prêt Taux moyen 7 ans 0,57% 10 ans 2,06% 15 ans 2,23% 20 ans 2,28% 25 ans 2,35% 30 ans 1,35%



Ces taux sont donnés à titre indicatif : en définitive, les taux dépendent de la banque à laquelle vous vous adressez, mais aussi de votre profil et de la somme que vous empruntez.

C’est pourquoi nous vous conseillons de faire de nombreuses simulations et de démarcher plusieurs établissements différents avant de vous décider : un prêt vous engage sur de nombreuses années, et le taux d’intérêt peut faire varier le coût de votre prêt de plusieurs milliers d’euros !

Simulez gratuitement le montant de vos mensualités avec durées d’emprunt et taux d’intérêts différents grâce à la calculette de papernest :

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Quel est le coût final d’un prêt de 200 000 euros ?

Le coût de votre crédit immobilier correspond aux intérêts que vous verserez sur votre prêt immobilier, ainsi que les frais de dossier, d’assurance et de caution. Ces charges auront naturellement un effet important sur le coût global de votre prêt immobilier à long terme.

Alors, en connaissant plusieurs éléments comme le taux d’endettement maximum ou encore les taux d’intérêts appliqués par les banques, combien coûte vraiment un prêt de 200 000 € ?

Le tableau ci-dessous vous apporte des éléments de réponse. N’hésitez pas à le consulter pour choisir la durée du prêt qui vous convient le mieux.

Bon à savoir Plus la durée de votre emprunt sera longue, plus le coût final de votre prêt sera élevé.

Coût moyen d’un prêt de 200 000 € contracté en janvier 2023 en fonction de votre durée d’emprunt :



Durée du prêt Mensualité Coût moyen hors assurance Coût moyen avec assurance* 7 ans 2 381 € 4 711 € 9 471 € 10 ans 1 667 € 7 863 € 14 663 € 15 ans 1 111 € 15 933 € 26 133 € 20 ans 833 € 24 625 € 38 225 € 25 ans 667 € 38 274 € 55 274 € 30 ans 556 € 58 275 € 78 675 €



*taux d’assurance moyen calculé sur les dossiers finalisés en mars

Ces chiffres sont bien évidemment des estimations. Le mieux est, une fois de plus, d’avoir recours à un outil de simulation en ligne pour calculer :

votre capacité d’emprunt

la durée d’emprunt

le taux d’intérêt

le coût total de votre crédit

La calculette de prêt immobilier présente l’avantage d’être gratuite et facile à utiliser pour vous aider dans votre recherche de prêt immobilier.

Simulez le coût de votre emprunt avec un courtier papernest ! Je commence

Annonce

Quelle banque choisir pour emprunter 200 000 euros ?

Malheureusement, il n’existe pas de réponse directe et incontestable à cette question ! Les banques s’adaptent à votre projet, votre profil, aux conjonctures économiques…

Pour savoir quelle banque choisir, vous devez donc demander des études de dossier dans plusieurs établissements bancaires.

Nous vous conseillons de faire en premier lieu des simulations en ligne, afin de ne pas perdre du temps auprès de banques qui pratiquent des taux dissuasifs !

Vous pouvez également faire appel à un courtier comme papernest pour vous aider à constituer votre dossier et à obtenir le meilleur taux.

Expert en immobilier, le courtier pourra non seulement vous informer sur la possibilités de bénéficier de différentes aides mais il vous aidera également à choisir l’offre de prêt et l’assurance emprunteur les plus avantageuses pour votre projet.

Le saviez-vous ? Certaines banques présentent des avantages très intéressants pour les emprunteurs. Saviez-vous par exemple que le Crédit Agricole est le 1er Bancassureur en Europe, ou que la Banque Postale est reconnue pour sa transparence en matière d’actions sociales et environnementales ? Cela peut faire pencher la balance en votre faveur et vous faciliter le remboursement de votre crédit !

Combien emprunter ? Quel prêt choisir ? Comment négocier le meilleur taux ? Nous avons rassemblé toutes les réponses dans ce guide gratuit ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Benoît Super expérience avec Papernest Super expérience avec Papernest pour notre crédit immobilier malgré la situation du Covid-19. Mais ca fait plaisir d'avoir des personnes réactives Sebastien Très pratique pour les gens comme moi Très pratique pour les gens comme moi qui n'ont pas forcément beaucoup de temps à accorder à toutes ces démarches pourtant nécessaires et obliga Anne Jupin 5 étoiles Première expérience de prêt pour moi et je conseille de passer par un courtier. Quel soulagement de trouver un professionnel pour négocier à ma p Gérard Suivi idéal Je me suis senti écouté et compris tout au long de ma recherche de prêt ce qui est selon moins le critère le plus important dans une telle démarc Sarah L. Vous pouvez y aller les yeux fermés ! Je recommande à 200% le service de papernest comme courtier qui m’a facilité la tache du début à la fin et évité beaucoup de stress. Je n’ai Yves Lourdon Un résultat au delà de nos attentes ! Je ne peux que vous conseiller de passer par un courtier pour obtenir votre prêt immobilier, surtout si ce courtier est un courtier de chez papernest Charlotte Je vous ai découvert par hasard Je vous ai découvert par hasard sur internet. Je suis ravie de mon échange avec l’expert. Je recommande les yeux fermés papernest. Francis T. Très professionnel Nous avons eu recours aux services de courtier de papernest pour notre projet immobilier. Excellent contact avec notre courtier qui s’est vraiment i Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

️ Quelle assurance faut-il choisir pour emprunter 200 000 euros ?

Quel que soit le montant de votre emprunt, vous devrez contracter une assurance emprunteur en parallèle !

En effet, si elle n’est pas légalement obligatoire, l’assurance de prêt immobilier est en réalité demandée par tous les établissements bancaires.

Elle vous permet de vous prémunir contre les accidents de la vie, et rassure la banque. Selon les garanties souscrites et les modalités prévues dans le contrat, l’assurance prendra en effet votre relai dans le remboursement de vos mensualités :

en cas de décès

en cas de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA)

en cas d’incapacité temporaire totale (ITT)

en cas d’invalidité permanente totale ou partielle (IPT ou IPP)

en cas de perte d’emploi

L’assurance, tout comme les intérêts, est calculée sous forme de taux. La différence, c’est que l’assurance n’est pas amortissable : comme vous pouvez le constater sur le tableau d’amortissement ci-dessous, vous paierez exactement le même montant à chaque mensualité de votre prêt.

Exemple d’un tableau d’amortissement d’un prêt immobilier pour 100 000 € emprunté sur 20 ans avec un taux d’intérêt de 1,35 % :

Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualités 1 112.50 363.17 99 637 31 506.67 6 110.45 365.22 97 815 31 506.67 12 107.98 367.69 95 615 31 506.67 24 102.98 372.69 91 170 31 506.67 36 97.92 377.75 86 665 31 506.67 48 92.79 382.88 82 099 31 506.67 60 87.59 388.08 77 470 31 506.67 84 76.97 398.70 68 024 31 506.67 108 66.07 409.60 58 319 31 506.67 132 54.86 420.81 48 349 31 506.67 156 43.35 432.32 38 107 31 506.67 180 31.53 444.14 27 584 31 506.67 204 19.38 456.29 16 773 31 506.67 228 6.90 468.77 5 667 31 506.67 240 0.53 475.14 0.00 31 506.67 Cumul 14.162 100 000 – 7 440 121 602.66 Un courtier papernest vous aide à trouver le meilleur taux d’assurance pour votre crédit immobilier ! Je commence ! Annonce

De quoi dépend le taux de votre assurance ? De la politique de votre banque ou de votre compagnie d’assurance, mais aussi – et surtout – du « risque » que représente votre profil !

Ainsi, votre taux d’assurance sera plus élevé si vous avez :

un emploi dont la pérennité est incertaine ;

une santé fragile ;

une mauvaise hygiène de vie (consommation de tabac par exemple) ;

etc.

De même que plus vous êtes âgé, plus votre assurance vous coûtera cher. À titre d’exemple, voici les taux annuels effectifs d’assurance moyens par tranche d’âge en 2023 :

Moins de 30 ans : 0,43%

0,43% 31-35 ans : 0,46%

0,46% 36-40 ans : 0,62%

0,62% 41-45 ans : 0,65%

0,65% 46-50 ans : 0,76%

0,76% 51-60 ans : 0,90%

0,90% Plus de 60 ans : 1,23%

Pour emprunter 200 000 euros, nous vous recommandons d’opter pour une assurance individuelle plutôt que l’assurance groupe proposée par votre banque.

En effet, l’assurance groupe n’est pas personnalisée, là où l’assurance individuelle prend en compte chaque caractéristique de votre profil pour vous proposer un taux le plus avantageux possible.

Bon à savoir Vous n’êtes pas contraint d’opter pour l’assurance proposée par votre banque : votre seule obligation est de souscrire un contrat proposant au moins les mêmes garanties.

En savoir plus :

Trouvez la meilleure offre pour emprunter 200 000 € avec le courtier en ligne papernest ! C'est parti !

Annonce

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

FAQ

Quel salaire faut-il pour emprunter 200 000 € ?

Votre capacité d'emprunt n'est pas la même pour un emprunt sur 10 ou sur 25 ans ! Si vous voulez contracter un emprunt de 200 000 € sur 10 ans, vous devrez gagner plus de 4 800 € nets, 3 200 € pour un emprunt sur 15 ans, 2 400 € pour un emprunt sur 20 ans et 1 900 € pour un emprunt sur 25 ans.

Quel est le taux d'endettement maximum pour emprunter 200 000 € ?

Quelle que soit la somme empruntée, le taux d'endettement maximum est aujourd'hui fixé à 35% de vos revenus nets. Si vous gagnez 2 500 €, votre mensualité maximale est donc de 875 €, 1 190 € si vous gagnez 3 400 € nets par mois. Il vous suffit ensuite de multiplier ce chiffre par le nombre de mensualités souhaitées pour connaître votre capacité d'emprunt.

Est-ce que je peux emprunter 200 000 € ?

Votre capacité d'emprunt dépend bien entendu de vos revenus et de votre apport personnel, mais votre situation personnelle et professionnelle ainsi que vos autres crédits en cours jouent également un rôle. Utilisez un simulateur de prêt immobilier pour en savoir plus !