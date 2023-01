Le prêt immobilier pour les fonctionnaires hospitaliers

Quelles sont les caractéristiques d’un prêt immobilier si je suis un fonctionnaire hospitalier ? En tant que fonctionnaire hospitalier, vous profitez de plusieurs avantages dont une caution gratuite et une assurance prêteur intéressante.

Bien que la caution gratuite soit un avantage conséquent, les conditions d’octroi sont très strictes. Si vous ne répondez pas aux critères requis, vous pouvez néanmoins contracter une garantie dont le coût variera en fonction de votre profil emprunteur. On vous explique les conditions d’octroi plus bas dans cet article.

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? En tant que fonctionnaire, vous avez la stabilité de l’emploi, ce qui fait de vous un profil privilégié pour les banques. Passer par un courtier permet de les mettre en concurrence et d’obtenir un taux avantageux !

Les spécificités d’un prêt immobilier pour un fonctionnaire hospitalier (PIF)

En tant que travailleur de la fonction publique hospitalière, vous pouvez profiter d’avantages non négligeables pour votre prêt immobilier. Comme pour les fonctionnaires de police ou de l’éducation nationale, contracter un prêt immobilier en tant qu’hospitalier est également plus facile car vous présentez un plus grand nombre de garanties.

Les agents de la fonction publique sont avantagés dans la mesure où :

Leur situation professionnelle est stable , tout comme leur salaire qui est donc prévisible

, tout comme leur salaire qui est donc prévisible Leur mutuelle (comme la MNH pour les fonctionnaire hospitaliers) leur offre la possibilité de profiter d’une gratuité de caution pour leur prêt, leur évitant d’avoir recours à une hypothèque

pour leur prêt, leur évitant d’avoir recours à une hypothèque Les taux d’intérêts et d’assurance sont réduits pour eux

sont réduits pour eux Ils peuvent profiter d’un prêt progressif, c’est-à-dire de mensualités adaptées en fonction de votre salaire fixe

Attention ! Sachez que la Mutuelle Nationale des Hospitaliers (MNH) n’est pas partenaire de tous les organismes prêteurs. Veillez donc à bien vous renseigner sur les banques qui vous permettent de profiter d’une caution gratuite au travers de la MNH. En cas de doute, vous pouvez faire appel à un courtier immobilier qui saura vous diriger vers la banque la plus adaptée à votre profil.

Notez que l’obtention d’un prêt immobilier en tant que fonctionnaire contractuel (CDD, CDI) de la fonction publique hospitalière n’est pas forcément rédhibitoire. Cependant, une banque peut se montrer réticente à l’égard du demandeur car son statut ne lui permet pas d’attester de revenus stables. L’obtention d’un crédit dépendra du dossier de l’emprunteur et notamment de sa capacité de remboursement, de son taux d’endettement et de la durée d’emprunt.

En revanche, si vous êtes un fonctionnaire en situation de mise à disponibilité (cessation d’activité temporaire sans démissionner), sachez que les organismes bancaires refuseront de vous octroyer un prêt immobilier car vous n’enregistrerez pas de revenus pendant un certain temps.

A savoir Le prêt immobilier fonctionnaire est un prêt considéré comme un prêt complémentaire qui, en tant que tel, n’existe plus.

L’assurance et la caution des prêts immobiliers pour les fonctionnaires hospitaliers

En tant que fonctionnaire hospitalier, vous pouvez faire votre demande de prêt avec des mutuelles telles que la MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers). Créée en 1960, la MNH vous offre, comme énoncé précédemment, une caution et une assurance pour votre prêt immobilier si vous êtes fonctionnaire hospitalier.

Vous devez toutefois rassembler quelques conditions pour profiter d’avantages sur votre assurance et bénéficier d’une caution gratuite comme :

Avoir moins de 65 ans et terminer de rembourser votre prêt avant 75 ans

et terminer de D’être inscrit depuis au moins un an à la MNH

à la MNH Ne pas dépasser les 33% de taux d’endettement

de taux d’endettement Le montant de l’emprunt cautionné doit être compris entre 7 600 euros et 900 000 euros et la durée du crédit contracté doit être inférieure à 30 ans



Vous pouvez additionner les avantages dont vous profitez en tant que fonctionnaire en adhérant en plus à la CGOS, l’association pour les agents de la fonction publique hospitalière, qui verse des prestations sociales, des aides, et propose des activités diverses (culturelles, sportives…).

Taux des prêts immobiliers pour les fonctionnaires hospitaliers

Les banques pour les fonctionnaires hospitaliers

Les fonctionnaires de la fonction hospitalière peuvent se tourner vers deux types de banques : les banques auprès desquelles les fonctionnaires et les particuliers peuvent contracter un crédit immobilier, et un autre type, destinées uniquement aux fonctionnaires de la fonction publique.

N’hésitez pas à comparer ce que proposent les différentes banques afin de contracter un prêt chez celle qui vous avantagera le plus en termes d’intérêts et de conditions de prêt notamment. La simulation de son crédit immobilier est aussi un bon moyen de préparer son dossier et de dessiner les contours de son projet. Les banques destinées exclusivement aux fonctionnaires proposent à leurs clients des taux préférentiels car elles savent qu’ils sont, pour la majorité, dans la capacité de rembourser rapidement leur prêt. Parmi les avantages proposés il est possible de faire référence aux indemnités de remboursement anticipé et à l’exonération de frais de dossiers.

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière) seront obligatoires. Aucun emprunt ne sera accordé pour un taux d’endettement supérieur à 35%, et sur une durée maximale de 25 ans (En savoir plus).

Le prêt immobilier à taux zéro (PTZ) pour les fonctionnaires hospitaliers

Les fonctionnaires de l’éducation nationale, comme les fonctionnaires hospitaliers ou ceux de la police, peuvent bénéficier d’un prêt à taux zéro : il s’agit d’un type de prêt vous permettant de ne pas payer de mensualités. Seule la somme empruntée doit être remboursée par la personne demandant le prêt à taux zéro. Bien qu’il n’existe pas de prêt à taux zéro spécifiquement réservé au fonctionnaires, ceux-ci peuvent y prétendre comme tout autre emprunteur à condition de répondre à un certain nombre de critères.

Bien sûr, le taux zéro est accordé sous réserve de conditions particulières. Vous devez notamment être un primo-accédent (acquérir un bien immobilier comme une maison par exemple, pour la première fois), et compléter ce type de prêt soit par un apport personnel ou soit un prêt immobilier amortissable. Aussi, la somme maximale de l’emprunt ne doit pas dépasser 138 000 euros. Cliquez ici pour en savoir plus sur le prêt à taux zéro.

En tant que fonctionnaire hospitalier, vous bénéficiez d’un profil emprunteur sûr, du fait de la stabilité de votre emploi et de vos revenus, ce qui vous confère quelques avantages. Tout d’abord, vous pouvez bénéficier de taux d’intérêt plus faibles. D’autre part, si vous êtes inscrit à la MNH (Mutuelle Nationale des Hospitaliers) depuis plus d’un an (entre autres conditions), vous pouvez bénéficier d’une assurance, ainsi que d’une caution gratuite pour votre prêt !