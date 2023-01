Le prêt immobilier en tant que fonctionnaire territorial

Qu’est-ce qui distingue un prêt immobilier contracté par un fonctionnaire territorial ? En tant que fonctionnaire territorial, vous bénéficiez de nombreux avantages vous permettant de rembourser votre crédit immobilier dans les meilleures conditions !

Les caractéristiques d’un prêt pour fonctionnaire territorial

Le prêt immobilier pour fonctionnaire territorial est très similaire au prêt immobilier dédié aux fonctionnaires de l’éducation nationale. Les points positifs d’un tel prêt sont nombreux et vous permettront de financer votre projet immobilier facilement. Les banquiers seront plus enclins à accéder à votre demande de prêt dans la mesure où votre situation professionnelle est stable.

Le saviez-vous ? Vous êtes fonctionnaire? Nos experts papernest vous font découvrir et bénéficier de taux et garanties avantageuses liées à votre statut ! En effet, votre statut de fonctionnaire territorial indique aux banquiers que vous êtes, par définition, bien moins sujet à la perte d'emploi que d'autres demandeurs de prêt. Le crédit immobilier pour fonctionnaire territorial présente divers avantages dont : Un taux d'intérêts et d'assurance très avantageux

La possibilité d’adapter les mensualités en fonction de leurs revenus fixes

en fonction de leurs revenus fixes Ils profitent d’une mutuelle leur permettant de profiter d’une caution gratuite

La possibilité, en tant que fonctionnaire territorial, de demander un crédit immobilier sans apport ! Cela est possible car vos revenus réguliers vous permettront, chaque mois, de payer vos mensualités. Il s’agit d’un avantage non négligeable car la plupart des demandeurs de prêt voient leur demande être refusée s’ils ne fournissent pas suffisamment de garanties, en ne témoignant pas exemple pas d’un apport personnel

Les délais de réponse peuvent être aussi accélérés dans la mesure où vous présentez plus de garanties de remboursement qu'un autre type de demandeur de prêt Notez aussi que le prêt pour fonctionnaire de la fonction publique qui n'existe plus aujourd'hui était l'équivalent du prêt employeur réservé aux salariés du secteur privé. Bon à savoir Sachez qu'il n'est pas possible de demander un prêt immobilier en tant que contractuel travaillant dans la fonction publique territorial en CDD ou CDI. Quelle assurance et quelle caution pour un prêt immobilier de fonctionnaire territorial ? Si vous êtes fonctionnaire territorial, bonne nouvelle : vous pouvez prétendre à une mutuelle qui vous évitera d’hypothéquer votre bien en guise de caution. Sachez que la Mutuelle Nationale Territoriale, grâce à son partenaire du Crédit Social des Fonctionnaires (CSF), s’assure que ses adhérents bénéficient d’une caution pour des prêts contractés sur 25 ans voire 30 ans ! Une condition s’impose toutefois : vous devez avoir moins de 40 ans. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ce site. Protégeant plus d’un million de personnes, la Mutuelle Nationale Territoriale propose également des taux avantageux, des solutions de financement et une assurance emprunteur adaptées pour les agents de la fonction publique territoriale. Il existe d’autres moyens de « protéger » votre prêt et vous assurant aussi de meilleurs taux d’intérêts de la part des banques. Vous pouvez par exemple choisir le régime direct de mutuelle. Dans ce cas de figure, c’est la mutuelle Intériale qui se porte caution. Le coût de cette mutuelle est gratuit et un grand nombre de banques acceptent un prêt avec une mutuelle Intériale : la Caisse d'Épargne, le Crédit Mutuel, le Crédit du Nord… Vous devez en revanche terminer de rembourser votre prêt avant l'âge de 75 ans. Pensez à consulter toutes les conditions à remplir pour bénéficier des avantages de ces mutuelles. En effet, les conditions peuvent différer selon les mutuelles, à l'image des caractéristiques des prêts immobiliers qu'il est possible de contracter dans les différentes banques (pour fonctionnaires ou non). Le saviez-vous ? Les fonctionnaires hospitaliers et de l'éducation nationale bénéficient eux aussi d'une assurance adaptée. Contracter un prêt immobilier en étant fonctionnaire territorial La simulation de son prêt immobilier de fonctionnaire territorial Simuler son crédit immobilier, même en tant que fonctionnaire territorial bénéficiant d'avantages lors de la demande de prêt et de son remboursement est important dans la mesure où cela vous permet de bien préparer le dossier qui sera porté à votre banque. Pour procéder à une simulation de prêt immobilier fonctionnaire en tant que fonctionnaire territorial, vous avez la possibilité de vous connecter sur le site des banques mutualistes ou coopératives comme la CASDEN. Renseignez aussi justement que possible les informations vous concernant, entre autres : Vos revenus nets

La durée du prêt

Votre âge

Votre situation professionnelle (indiquez évidemment votre statut de fonctionnaire territorial) Aussi, pour mettre toutes les chances de votre côté et décrocher le prêt qui vous permettra d’acquérir le bien immobilier de vos rêves, vous pouvez vous faire accompagner par un courtier spécialisé en immobilier ! Celui-ci vous fera gagner du temps car il connaît tous les rouages du secteur, mais pas seulement ! Vous gagnerez de l’argent dans la mesure où il pourra négocier, en plus de votre taux d’intérêts avantageux de fonctionnaire territorial, certaines clauses qui feront encore plus baisser vos mensualités ! Quel taux d’intérêts en tant que fonctionnaire territorial ? Comme mentionné précédemment, les taux d’intérêts qui viendront se greffer à vos mensualités seront moins lourds que ceux d’un demandeur de prêt « classique ». Les banquiers savent qu’elles prennent moins de risque à prêter une certaine somme d’argent à des fonctionnaires dont la situation est stable. Les fonctionnaires jouissent également d’un statut avantageux dans le sens où il ne paient pas de frais de dossier notamment. Gardez à l’esprit que le prêt à taux 0 de fonctionnaire territorial n’existe pas. Si vous voulez contracter un crédit immobilier à taux zéro, il faudra le faire comme d’autres demandeurs de prêt. Ainsi, rien ne vous empêche de contracter un prêt à taux zéro si vous voulez acquérir un bien immobilier pour la première fois ! Consultez ci-dessous les meilleurs taux pour le mois de décembre 2019 : Durée du prêt Taux 10 ans 0,50% 15 ans 0,60% 20 ans 0,70% 25 ans 0,91% Le saviez-vous ? Les enseignants bénéficient d’un prêt à taux zéro contrairement aux fonctionnaires territoriaux. Ainsi, si vous avez prévu de faire l’acquisition d’un bien, sachez que vous pouvez le faire dans des conditions très avantageuses ! Pour aller plus loin : Quel prêt pour les fonctionnaires hospitaliers ?

FAQ

Fonctionnaire territorial : quels sont mes avantages lors d’une souscription à un prêt immobilier ?

En tant que fonctionnaire territorial, vous bénéficiez d’un emploi et de revenus stables, ce qui vous confère un profil emprunteur sûr. Ainsi, vous bénéficiez de nombreux avantages incluant un taux d’intérêt et d’assurance réduits, la possibilité de profiter d’une caution gratuite et la possibilité d’adapter vos mensualités.

Quels organismes peuvent assurer mon prêt immobilier ?

Il existe plusieurs organismes qui proposent aux fonctionnaires territoriaux des avantages non négligeables lors de la souscription à un prêt immobilier. La Mutuelle Nationale Territoriale vous permet par exemple de bénéficier d’une caution ainsi que de taux avantageux. Il est également possible de choisir directement le régime de la mutuelle pour assurer son prêt, et ce dernier est gratuit !