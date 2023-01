Je salue la qualité et l'efficacité des équipes lors de la négociation de mon crédit ! Très satisfait !

Je suis tombé sur un excellent conseiller qui m'a très bien orienté et accompagné.

Gérard

Suivi idéal

Je me suis senti écouté et compris tout au long de ma recherche de prêt ce qui est selon moins le critère le plus important dans une telle démarc