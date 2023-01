Vous cherchez un baromètre des taux immobiliers pour suivre l’évolution des taux immobiliers avant de contracter un crédit immobilier ?

Le baromètre des taux immobiliers est un outil qui va permettre aux futurs acquéreurs de suivre l’évolution des taux immobiliers afin d’analyser plus précisément le marché de l’immobilier et contracter un prêt immobilier avec le taux immobilier le plus intéressant.

Il est intéressant d’analyser l’évolution des taux immobiliers et les causes des hausses et des baisses des taux immobiliers pour mieux prévoir les prochaines variations.

Quelle est l'actualité des taux immobiliers ? À la sortie du premier déconfinement, les demandes de prêts immobiliers ont explosé pour atteindre un record au mois de juin. Les taux immobiliers étaient censés augmenter mais cette période particulière a permis la stabilité des taux, jusqu’en janvier 2023. Aujourd’hui, les taux moyens sont stables par rapport au mois précédent (2,23%, 2,28% & 2,35%) et les meilleurs dossiers peuvent passer prétendre à un taux inférieur à 1% !

Tableau de l’évolution du taux immobilier moyen pour février, mars et janvier 2023 :

Il est nécessaire de nuancer les taux immobiliers faibles du marché puisque les conditions d’octroi d’un crédit immobilier se sont endurcies. En effet, les établissements prêteurs restent frileux face au contexte économique particulier et doivent suivre scrupuleusement les recommandations du Haut Conseil de la Stabilité Financière :

[callout type="danger" title="Attention ! "] À partir du 1er janvier 2022 et suite à l’intégration des nouvelles normes du HCSF (Haut Conseil de Stabilité Financière), un prêt immobilier ne pourra être accordé qu’à condition que le taux d’endettement du foyer soit inférieur à 35% pour une durée maximale de 25 ans. (En savoir plus) [/callout]

Préparez votre dossier et votre épargne : 10% d'apport personne

Sollicitez les services d'un courtier immobilier : des taux adaptés à votre profil emprunteur et un accompagnement personnalisé sans vous déplacer en agence

Quel taux pour un crédit immobilier ?

Les futurs acquéreurs qui contractent un prêt immobilier afin de financer un projet immobilier doivent rembourser l’intégralité du capital emprunté auprès de la banque. De plus, ils doivent également s’acquitter des intérêts et du montant de l’assurance-emprunteur.

Le taux d’intérêt et le taux de l’assurance-emprunteur constituent les taux immobiliers et représentent un pourcentage de la somme empruntée. Ils inclus dans les échéances mensuelles du prêt immobilier.

Évolution des taux immobiliers pour un prêt sur 15, 20 et 25 ans (2023) :

Peu importe la banque choisie pour contracter son prêt, les futurs acquéreurs peuvent profiter des taux immobiliers actuels plus ou moins avantageux pour leur prêt immobilier. Néanmoins, le taux immobilier moyen n’est pas l’unique facteur pris en compte pour choisir le taux immobilier d’un prêt immobilier.En effet, le taux d’intérêt d’un prêt immobilier va dépendre de plusieurs facteurs plus ou moins évaluables par les futurs emprunteurs.

Le marché de l’immobilier Le profil de l’emprunteur Les caractéristiques du crédit immobilier

Le saviez-vous ? Le taux immobilier d’un crédit sur une période de 25 ans est toujours supérieur au taux immobilier appliqué pour un prêt immobilier moins long. Afin de bénéficier du meilleur taux immobilier, préférez un prêt immobilier sur 10 ou 15 ans en fonction de vos ressources.

Il est difficile de connaître précisément le taux immobilier qui sera pratiqué pour un crédit immobilier puisque celui-ci dépend d’une multitude d’éléments comme les revenus mensuels du ménage et la durée du crédit immobilier. Certains autres critères peuvent influencer le taux immobilier appliqué :

La situation socio-professionnelle

L’âge de l’emprunteur

La constitution du foyer

La somme empruntée

La durée du prêt immobilier

Un crédit immobilier plus long entraîne nécessairement un taux d’intérêt plus élevé puisque la banque prend un risque plus élevé en prêtant de l’argent sur une longue période. En effet, le risque d’impayé augmente avec le temps. Par conséquent, il est conseillé de privilégier un emprunt plus court afin de bénéficier d’un meilleur taux pour le prêt immobilier.

Pourquoi utiliser une calculette en ligne afin d’obtenir le meilleur taux immobilier ?

Aujourd’hui, il existe des outils pour réaliser une simulation de son crédit immobilier et déterminer le montant des mensualités de son prêt immobilier. Ces outils vont permettre également de comparer les taux immobiliers pratiqués par les établissements bancaires avant de contracter son crédit immobilier.

La calculette de prêt immobilier va permettre aux futurs acquéreurs de simuler leur futur crédit immobilier.

Les futurs acquéreurs doivent simplement indiquer les caractéristiques du prêt immobilier et les informations concernant leur profil emprunteur afin de permettre à l’outil de calculer le montant de vos mensualités en fonction des taux d’intérêts et du taux de l’assurance-emprunteur.

Mon salaire net Autres crédits en cours Mensualités estimées Taux d’endettement estimé à 35% Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

Il existe également des sites de courtiers immobiliers en ligne qui peuvent aider à choisir un prêt au meilleur taux pour son projet immobilier. Les futurs acquéreurs peuvent accéder à un comparatif des différentes offres de prêts proposées par les banques et choisir l’offre la plus avantageuse pour financer son projet.

Quelle est la banque qui a le meilleur taux de crédit immobilier ?

Quelle banque choisir pour un prêt immobilier ?

Le marché bancaire est un marché compétitif et les futurs acquéreurs peuvent choisir leur offre de prêt immobilier parmi une pléthore d’établissements prêteurs. Par conséquent, en plus du profil emprunteur et des taux immobiliers moyens, les banques pratiquent un taux immobilier différent en fonction de leur politique commerciale.

Afin de savoir quelle banque propose le meilleur taux immobilier, la méthode la plus efficace est de comparer les différentes offres de prêts immobiliers des banques.

Il est possible de mandater un courtier immobilier pour trouver le prêt immobilier le plus adapté à ses besoins. En effet, il va se charger de démarcher les organismes bancaires et choisir la meilleure banque en comparant les tableaux d’amortissement.

Quel taux d’assurance pour un prêt immobilier ?

Le taux d’assurance emprunteur est l’un des éléments primordiales au moment de contracter un prêt immobilier puisque cette assurance va faire partie du coût global du prêt immobilier et des mensualités.

Une assurance moins chère va permettre aux futurs acquéreurs de contracter un crédit plus avantageux.

Par conséquent, il est important de choisir son assurance de prêt avec soin afin de limiter ses mensualités et faire des économies sur le long terme.

Au moment de contracter un prêt immobilier avec une banque, le conseiller bancaire va proposer aux futurs acquéreurs d’assurer leur prêt immobilier avec l’assurance de la banque. Cette assurance offre une garantie à l’établissement prêteur en cas d’impayé : l’argent avancé sera tout de même remboursé.

Il est également possible de contracter une assurance auprès d’une compagnie extérieure. La plupart du temps, les compagnies d’assurance proposent des tarifs inférieurs par rapport aux banques.

☝ Bon à savoir ! L’assurance emprunteur n’est légalement pas obligatoire mais aucune banque n’accepte de prêter de l’argent si l’emprunt n’est pas assuré. Il est judicieux de se rapprocher d’une société d’assurance afin de comparer le taux d’assurance proposé par la banque et un organisme externe.

Le taux de l’assurance emprunteur est fixé par rapport à l’âge et l’état de santé de l’emprunteur : un jeune emprunteur aura davantage de chances de bénéficier d’un faible taux d’assurance emprunteur.

Par exemple, les fumeurs auront un taux d’assurance emprunteur plus élevé que les non-fumeurs, peu importe leur âge, puisque le risque de décès prématuré d’un fumeur est plus élevé. Pour plus d’informations sur les assurances de prêts immobiliers et les taux immobiliers pratiqués, rendez-vous sur ce lien.

