Les taux immobiliers actuels 2021

Quels sont les taux immobiliers actuels ? Les taux immobiliers actuels sont extrêmement bas, surtout si on les compare aux précédents. Le meilleur taux pour le mois de janvier 2023 est de 0,50% pour un prêt immobilier de 10 ans. L’évolution des taux de crédit immobilier est donc à votre avantage !

Actualité des taux à la rentrée 2021 À la sortie du déconfinement, les demandes de prêts immobiliers ont explosé pour atteindre un record au mois de juin 2021. En cette période estivale particulière, les taux sont restés assez bas, et ce jusqu’en janvier. Effectivement, les taux moyens sur 15, 20 et 25 ans sont stables par rapport au mois précédent (2,23%, 2,28% & 2,35%). Les très bons dossiers peuvent passer en dessous de la barre des 1%.

Évolution des taux immobiliers pour un prêt sur 15, 20 et 25 ans

Cependant, un point important est à prendre en compte : les conditions d’octroi de crédit immobilier sont plus strictes.

Les banques sont en effet frileuses face au contexte économique et suivent à la lettre les recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière :

– Un emprunt de 25 ans maximum

– La règle des 35% de taux d’endettement

Nos conseils d’experts pour obtenir votre crédit immobilier :

– Préparez votre dossier et votre épargne : 10% d’apport personnel (pour couvrir les frais de notaire et de garantie)

– Passez par un courtier immobilier : des taux personnalisés selon votre profil, un expert à vos côtés, sans vous déplacer en agence.

Les taux immobiliers actuels

Si vous avez pour projet de demander un prêt immobilier pour faire l’acquisition d’un bien, c’est le moment ou jamais ! Les taux actuels pour un crédit immobilier sont très avantageux et ce, depuis déjà plusieurs mois en cette année 2021, emprunter avec un bon taux est fort utile si vous souhaitez savoir comment emprunter plus.

En réalité, cela fait déjà une dizaine d’années que les taux sont avantageux pour les demandeurs de prêt. Plus les années passent et plus les taux baissent ! C’est de bon augure pour la suite et fin de cette année ainsi que pour les années suivantes.

Mais puisque toutes les bonnes choses ont une fin, sachez tout de même que la baisse enregistrée entre le début des années 2010 et ces dernières années ne sera pas la même pour le futur. En effet, les taux immobiliers sont déjà très bas et les taux d’intérêts doivent continuer à être rentables pour les banques notamment.

Les taux immobiliers les plus avantageux en janvier 2023

Durée du prêt Taux 10 ans 0,57% 15 ans 2,06% 20 ans 2,23% 25 ans 2,28%

Comme vous pouvez le constater, les taux d’intérêts sur 10 ans peuvent être de 2,06%, autant dire que vos mensualités seront bien plus maigres qu’il y a quelques années ! Le risque pour une banque de ne pas être remboursée augmentant si vous contractez un prêt immobilier plus long, il est normal que ces taux soient revus à la hausse pour des crédits sur 15 ans, 20 ans ou 30 ans.

Néanmoins, gardez en tête qu’il s’agit de taux relativement bas, et donc de mensualités qui le sont tout autant, surtout si vous faites appel à un courtier immobilier qui pourra négocier d’autres taux (comme ceux de l’assurance emprunteur) et des clauses de votre contrat.

Les taux immobiliers actuels en comparaison à ceux des années précédentes

À titre de comparaison, vous devez savoir que les taux immobiliers de la fin des années 2000, il y a près de 10 ans maintenant, étaient bien plus hauts que ceux d’aujourd’hui. On enregistrait des taux de l’ordre de 5% qui sont passés à environ 3% au cours des années 2010. L’écart est donc non négligeable, surtout lorsque l’on sait que le taux d’intérêts ne sont pas les seuls frais supplémentaire dont vous devez vous acquitter dans le cadre d’un remboursement de prêt. Sont ajoutés :

Les frais liés à l’assurance emprunteur

Les frais de dossier

Les frais de votre courtier immobilier

Vous l’aurez compris, la fin des années 2010 est une excellente période pour demander un crédit immobilier et concrétiser un projet de construction ou d’achat de bien.

Les meilleurs taux étaient de 0,70% sur 10 ans il y a à peine un an. Si les taux immobiliers actuels sur 25 ans sont de 0,91%, ils étaient à 1,40% en décembre 2018.

Comment sont fixés les taux immobiliers ?

Vous connaissez désormais les taux immobiliers actuels et quels ont été ceux des années passées. Mais savez-vous comment sont calculés ces taux immobiliers qui sont l’un des éléments constitutifs des mensualités que vous payez sur de nombreux mois ?

Trois facteurs influencent, entre autres, lesdits taux d’intérêts : la BCE, l’OAT et l’Euribor.

La Banque centrale européenne (BCE) est, tout comme les banques auxquelles on demande un prêt, un organisme prêteur qui, elle-même, prête des fonds à ces banques. C’est donc tout naturellement que les banques pour particuliers dépendent des taux et autres conditions que la BCE fixe. Levier de rentabilité pour ces banques, les taux d’intérêts sont donc augmentés en fonction de la BCE L’Euribor, taux d’intérêt mis en place en 1999 est relatif à une moyenne des taux des prêts que les établissements bancaires s’accordent entre eux. Si les particuliers doivent se plier à certaines conditions de prêt, les banques européennes également ! De ce fait, l’Euro Interbank Offered Rate est sujet à fluctuations et les taux d’intérêts appliqués pour nos prêts également L’OAT, pour Obligations Assimilables du Trésor renvoie à un financement de l’emprunt des banques. Pour faire simple, l’Etat peut également être un établissement prêteur appliquant ses propres taux

Ces trois facteurs ne sont pas les seuls à influencer les taux d’intérêts et leurs variations. La banque prend en compte, dans le calcul de ses taux , ses coûts de fonctionnement et le profil de l’emprunteur : cette dernière augmentera quelque peu ses taux si elle considère que le fait de vous accorder un prêt présente des risques.

Ainsi, l’importance des taux est donc relativisée lorsque l’on ajoute d’autres facteurs comme celui du profil et des « antécédents » du demandeur de prêt (un demandeur de prêt ayant déjà remboursé un crédit sans difficulté sera considéré comme étant un client « de confiance).

Choisir un organisme prêteur pour son prêt immobilier

Quelle banque pour un prêt immobilier ?

Tout d’abord, sachez que vous pouvez avoir recours à un simulateur en ligne gratuit comme celui de papernest pour trouver les meilleurs taux actuels et les banques, n’hésitez pas à vous en servir pour faciliter votre recherche et gagner du temps dans la constitution de votre dossier de prêt immobilier. Vous serez étonné de constater, lors de vos comparaisons, que le taux d’intérêt actuel pour un crédit immobilier peut varier dans le Nord de la France par exemple !

Plusieurs critères doivent entrer en compte lors de votre recherche banque pour crédit immobilier. Si vous vous questionnez au sujet des taux d’intérêts, alors vous devez savoir que des banques se démarquent des autres.

Vous devez aussi prendre en compte les frais de dossier. Ils sont par exemple à 300 euros minimum à la Société Générale, environ 500 euros au Crédit du Nord et peuvent atteindre les 950 euros au Crédit Foncier ! Considérez aussi le temps d’attente avant d’obtenir une réponse de la part de la banque lorsque vous faites une demande de prêt.

Celui-ci varie, à l’image des taux et des frais de dossier. La BNP répondra en une douzaine de jours là où le Crédit Foncier mettra près d’un mois et demi pour vous dire si elle vous accorde ou non le prêt.

Il convient de préciser que vous n’êtes pas obligé de contracter un crédit immobilier auprès de laquelle vous avez un compte bancaire. Cela est bon à savoir, surtout lorsque l’on a connaissance du fait que les caractéristiques d’un prêt peuvent varier entre les différentes établissements spécialisés dans le prêt immobilier.

Pensez aussi aux banques en ligne ! Celles-ci ayant bien moins de frais à leur charge, les taux de crédit immobilier actuels seront donc avantageux. Néanmoins, vous ne profiterez pas d’un accompagnement aussi abouti que celui proposé en banque physique. Il s’agit d’une donnée importante pour certains, moins pour d’autres.

Les meilleures banques en ligne sont BforBank, HelloBank! et Boursorama Bank qui, en plus de récolter des avis très positifs, proposent des taux très intéressants si vous demandez un prêt chez elles. Pour un prêt de 7 ans par exemple, le taux de Fortuneo Bank est de 0,64% !

Les frais bancaires constituent aussi l’une des variables à prendre en compte et doivent être comparés dans la mesure où ils peuvent être très différents d’une banque à une autre comme le montre ce tableau :

Banques les moins chères (frais bancaires) en janvier 2023 :

Organisme bancaire Coût par année Boursorama 23,41 € ING Direct 24,78 € Fortunéo 27,68 € BforBanque 40,05 € Orange Bank 49,43 € Macif 88,57 € AXA 93,77 € Crédit coopératif 102,55 € Hello Bank 102,98 €

Quelle banque propose le meilleur taux immobilier ?

Les taux d’intérêts moyens actuels des prêts immobiliers sont historiquement bas, mais également très variables d’une banque à une autre.

Bien que ces taux soient à prendre en compte avant de contracter un prêt immobilier, il est bon de rappeler de ne pas focaliser votre comparaison sur ces chiffres mais également sur votre profil. Certains auront tout intérêt à se tourner vers une banque dédiée aux fonctionnaires pour profiter de tous les avantages auxquels ils peuvent prétendre. À l’inverse, d’autres banques vont être plus convenir pour des étudiants qui voient le remboursement de leur prêt être facilité.

Pour aller plus loin :

FAQ

💰 Quel revenus pour emprunter 350 000 euros ?

Il n'existe pas vraiment de minimum pour emprunter une somme en particulier. L'accord d'une demande de prêt dépend, comme cela a été énoncé précédemment, de plusieurs variables. Parmi ces derniers, on distingue le taux d'endettement. Celui-ci est un pourcentage calculé par les banques relatif à vos revenus et vos charges dont vous devez vous acquitter tous les mois.

Dans la majorité des cas, ce taux d'endettement ne doit pas dépasser 35%, c'est-à-dire que vous ne devez pas consacrer plus d'un tiers de vos revenus au remboursement de votre crédit. Il n'existe pas de texte de loi invoquant l'interdiction de dépasser ce taux. Ce sont surtout les banques qui se montrent réticentes à accorder un prêt avec un taux d'endettement supérieur.

Une exception peut toutefois être faite si vos revenus sont très importants, ce qui vous permettra d'avoir un reste à vivre intéressant à la fin de chaque mois. Le reste à vivre renvoie, comme son nom l'indique, à la somme qu'il vous reste une fois que vous avez payé vos différentes charges. Un foyer dont les revenus sont par exemple de 5 000 euros mensuels n'aura pas le même reste à vivre qu'un autre dont les revenus sont de 2 000 euros.

📈 Quel taux d’assurance pour un prêt immobilier ?

À l'instar des taux d'intérêts, les taux d'assurance varient en fonction de plusieurs éléments comme votre âge, votre état de santé, le fait que vous soyez fumeur ou non, votre salaire annuel net ou encore l'assureur choisi.

Si l'assurance n'est pas obligatoire en théorie, elle est toutefois fortement recommandée. Couvrant le décès, l'invalidité, la perte d'emploi et même de la revente de votre bien immobilier, l'assurance est donc presque nécessaire, surtout que la plupart des banques vous refuseront un prêt si vous n'en contractez pas une dans le sens où elles veulent limiter les risques de ne pas être remboursées.

Pour profiter des meilleurs taux d'assurance actuels pour votre crédit immobilier, tournez-vous plutôt vers les compagnies d'assurance plus que vers des banques comme la Caisse d'Epargne ou CIC.

Tout comme pour les taux d'intérêts, faire appel à un courtier spécialisé ou avoir recours à un comparateur de taux comme celui de papernest peut être très judicieux pour réaliser de belles économies.

🔎 C’est quoi le TAEG fixe ?

Le TAEG (ou taux annuel effectif global) est le taux regroupant tous les autres : les intérêts, le coût de l'assurance, les frais de garantie, les frais de dossier (frais bancaires, de courtier...) et les autres frais s'ajoutant à ceux-ci. Vous pouvez calculer cet indicateur sur des sites qui additionneront pour vous différents éléments dont les frais d'assurance, le taux débiteur, le capital emprunté. Besoin d'en savoir plus au sujet du TAEG ? Alors rendez-vous sur ce site !