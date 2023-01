Quel est le taux moyen des prêts immobiliers en 2023 ?

Comme vous pouvez le constater dans le tableau ci-dessous, le taux moyen d’un prêt immobilier en 2023 est très attractif ! Il est de 2,23% pour un prêt d’une durée de 15 ans.

Bon à savoir Le meilleur taux en janvier 2023 est pour un prêt d’une durée de 15 ans est de 0,60%.



Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100k € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 2023 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€



Quelle a été l’évolution des taux moyens des prêts immobiliers ces dernières années ?

En 2016, le taux immobilier avait atteint un record et n’avait jamais été aussi bas. À la fin 2018, le taux immobilier était plafonné ; qui se serait douté que le taux d’emprunt serait revu à la baisse en 2019 ?

En juin 2019, le taux actuel moyen est tombé à un record historique de 1,25% (hors assurance) puis à 1,21% en juillet 2019. La BCE n’a pas prévu de changer sa politique, et l’apport personnel diminue. Grâce à la baisse des taux, la clientèle est devenue plus jeune et plus modeste.

Bon à savoir Cette baisse est notamment expliquée par la BCE (Banque Centrale Européenne) qui pratique un taux de financement à 0% pour les banques.

Courant 2020, les taux moyens se sont stabilisés.

N’hésitez pas à consulter notre baromètre des taux immobiliers pour en savoir plus sur l’évolution des taux ces dernières années et consulter nos prévisions de taux immobiliers pour les mois à venir.

Un courtier papernest négocie le meilleur taux pour votre projet immobilier ! Je commence

Annonce

À quoi correspond le taux d’un prêt immobilier ?

Qui dit crédit immobilier dit taux… Mais que désigne-t-il, à quoi sert-il ?

Le taux immobilier ou taux d’intérêt est le pourcentage perçu par l’organisme prêteur en contrepartie de la somme que celui-ci prête à l’emprunteur. En d’autres termes, plus le taux de votre prêt est élevé, plus votre prêt vous coûte cher !

Les intérêts permettent de financer la banque qui vous prête de l’argent. En effet, quel intérêt pour elle de vous prêter de l’argent si elle n’en tire pas des bénéfices ?

Tous les mois, vous remboursez donc à la banque une partie du capital emprunté et un pourcentage d’argent sur ce qu’elle vous prête.

Dans le cas d’un prêt amortissable, le montant de vos mensualités est fixe mais leur composition évolue : plus vous avancez dans le remboursement de votre prêt, plus la part de capital dans vos mensualités est importante. Au début de votre prêt, vous remboursez donc majoritairement les intérêts.

Pour être plus clairs, voici le tableau d’amortissement d’un prêt immobilier de 100 000 € sur 20 ans, avec un taux d’intérêt de 1,35% :



Échéance Intérêts Amortissement Solde restant Assurance Mensualité 1 112,50 € 363,17 € 99 637 € 31 € 506,67 € 6 110,45 € 365,22 € 97 815 € 31 € 506,67 € 12 107,98 € 367,69 € 95 615 € 31 € 506,67 € 24 102,98 € 372,69 € 91 170 € 31 € 506,67 € 36 97,92 € 377,75 € 86 665 € 31 € 506,67 € 48 92,79 € 382,88 € 82 099 € 31 € 506,67 € 60 87,59 € 388,08 € 77 470 € 31 € 506,67 € 84 76,97 € 398,70 € 68 024 € 31 € 506,67 € 108 66,07 € 409,60 € 58 319 € 31 € 506,67 € 132 54,86 € 420,81 € 48 349 € 31 € 506,67 € 156 43,35 € 432,32 € 38 207 € 31 € 506,67 € 180 31,53 € 444,14 € 27 584 € 31 € 506,67 € 204 19,38 € 456,29 € 16 773 € 31 € 506,67 € 228 6,90 € 468,77 € 5 667 € 31 € 506,67 € 240 0,53 € 475,14 € 0 € 31 € 506,67 € Cumul 14 162 € 100 000 € – 7 440 € 121 602,66 €



Actualité des taux à la rentrée 2020 Suite au déconfinement, les demandes de prêts immobiliers ont explosé pour atteindre un record au mois de juin 2020. En cette période estivale particulière, les taux sont restés assez bas, et ce jusqu’en janvier. Effectivement, les taux moyens sur 15, 20 et 25 ans sont stables par rapport au mois précédent (2,23%, 2,28% & 2,35%). Les très bons dossiers peuvent passer en dessous de la barre des 1%.

Taux moyens des prêts immobiliers bas : faut-il emprunter en 2023 ?

En toute logique, les taux étant très bas, l’année 2023 semble être le bon moment pour contracter un prêt immobilier !

Cela est vrai, mais attention : la baisse des taux immobiliers s’est accompagnée d’un durcissement des conditions d’octroi.

Les autorités financières – et plus précisément le Haut Conseil de Stabilité Financière – recommandent fortement aux banques de respecter certains critères lors de l’attribution des prêts :

durée d’emprunt de 27 ans maximum jusqu’à 35% de taux d’endettement, quel que soit le reste à vivre apport minimal de 10% du montant du prêt

S’il ne s’agit pour l’instant que de simples recommandations, celles-ci sont généralement suivies par les établissements prêteurs. De plus, elles risquent de devenir contraignantes dans les mois à venir.

Astuce 2023 est une bonne année pour contracter votre crédit immobilier, mais vous ne pourrez le faire que si vous disposez d’un bon dossier emprunteur !

Qu’est-ce qui influe sur les taux moyens des prêts immobiliers ?

Les taux immobiliers moyens sont calculés en fonction de la conjoncture économique et du marché immobilier. Ils dépendent également de la politique commerciale de la banque.

Mais pas seulement ! Les taux immobiliers dépendent aussi de votre situation financière et de votre profil emprunteur.

Quels sont les critères regardés pour établir votre profil emprunteur qui déterminera votre taux ?

votre âge

le nombre enfants à votre charge

votre adresse

si vous êtes propriétaire ou locataire

votre situation professionnelle

vos revenus annuels bruts

vos éventuels autres crédits en cours

Plus votre profil emprunteur est bon, plus votre taux d’intérêt sera bas.

Les conseils d’une vraie pro pour obtenir votre crédit immobilier Christine – Courtière en immobilier Senior chez papernest – Préparez votre dossier et votre épargne : 10% d’apport personnel (pour couvrir les frais de notaire et de garantie)

– Passez par un courtier immobilier : des taux personnalisés selon votre profil, un expert à vos côtés, sans vous déplacer en agence.

Comment trouver le meilleur taux pour mon prêt immobilier ?

Il est difficile de trouver le meilleur taux immobilier à la première porte à laquelle vous frappez ! En effet, souvent la première banque vers laquelle vous vous dirigez n’est pas celle qui vous proposera le meilleur taux.

Il est important de comparer les propositions des banques et ainsi faire jouer la concurrence. Pour rappel, votre taux dépend :

de la conjoncture politique économique du marché

du taux pratiqué du moment

de votre profil emprunteur et votre dossier

de votre projet

de la durée de prêt

Utilisez des calculettes de prêt immobilier pour avoir une réelle idée de l’incidence de votre taux d’intérêt et d’assurance sur le coût de votre prêt !

Vous pouvez également faire appel à un courtier immobilier, physique ou en ligne. Celui-ci vous aidera à trouver le meilleur taux. Vous pouvez également effectuer une simulation en ligne pour comparer les taux.

Simulez votre prêt gratuitement avec papernest Je commence

Annonce

Quels sont les différents types de taux immobilier ?

Sachez qu’il existe plusieurs types de taux immobiliers :

taux fixes

taux variables (ou révisables)

taux mixtes

Chacun dispose de ses avantages et de ses inconvénients : il est important de vous y pencher pour choisir celui qui conviendra le mieux à votre projet !

Le taux fixe, comme l’indique son nom, ne varie pas tout au long du prêt : il vous assure une certaine sécurité. En revanche, vous ne pourrez pas bénéficier des baisses des taux moyens des prêts immobiliers, comme celles qui ont lieu à l’heure actuelle.

Le taux révisable, ou variable, varie en fonction de l’évolution de l’indice sur lequel il est donné (souvent l’Euribor). Il a deux avantages :

Il est souvent très attractif Il vous permet de bénéficier des baisses des taux moyens des prêts immobiliers

Le taux variable vous apporte cependant moins de sécurité : en cas de hausse du taux, vous paierez davantage d’intérêts.

Enfin, le taux mixte est fixe pendant les premières années du prêt (7 à 10 ans) puis variable capé pendant les dernières années du prêt. Il permet de profiter d’un taux fixe avantageux, de profiter des éventuelles baisses des taux moyens des prêts immobiliers par la suite.

Attention : le taux mixte reste relativement risqué, dans la mesure où durant les dernières années, l’emprunteur pourra se voir confronté à une hausse des taux immobiliers.

Quelle banque propose le meilleur taux immobilier ?

Le taux dépendant de la conjoncture du marché immobilier et de votre profil emprunteur, il n’y a pas de banque qui pratique véritablement un meilleur taux qu’un autre.

Certaines banques sont néanmoins plus compétitives que d’autres pour des profils donnés (jeunes actifs, fonctionnaires, pré-retraités…). Il est donc très important de vous renseigner sur les offres spéciales des différents établissements bancaires lorsque vous vous lancez dans vos recherches.

Il n’y a d’ailleurs pas que le taux qui est important dans la souscription de votre crédit immobilier. Vous devez également faire attention à :

votre taux d’assurance emprunteur

vos frais de dossier

vos frais de courtage , si courtier il y a

, si courtier il y a vos frais de garantie

Soyez très exigeant et ne faites d’impasse sur aucun des critères que vous observez dans votre recherche : un crédit vous engage sur une somme importante et pour de nombreuses années !

Un courtier immobilier papernest vous conseille tout au long de votre demande de prêt ! Je commence

Annonce

Budget, prêt, frais de notaire… Tant de critères sont à considérer lors de l’achat d’un bien. Nous les avons regroupés pour vous dans notre guide ! Téléchargez-moi

Annonce

Les avis et commentaires +4000 avis - Excellent Déborah C. Je recommande les yeux fermés Accompagnement d'un très grand professionnalisme tout au long de mon dossier de crédit immobilier. Grâce à Papernest, j'ai pu bénéficier d'un tr Francis T. Très professionnel Nous avons eu recours aux services de courtier de papernest pour notre projet immobilier. Excellent contact avec notre courtier qui s’est vraiment i Paola Très satisfaite J’avais peur de ne pas avoir assez de connaissances immobilières et j’ai décidé de passer par un courtier. Ma courtière a été très agréabl Maxime Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver… Grâce à papernest j'ai pu enfin trouver le crédit qu'il me fallait pour acheter mon appartement. En plus, tout a été rapide et sans stress. Je re Justin Merci au courtier ! J’ai fait appel à Papernest pour faire un emprunt pour un achat immobilier dans le 16eme à Paris. Le courtier a été très réactif Lors de ma re Benoît Super expérience avec Papernest Super expérience avec Papernest pour notre crédit immobilier malgré la situation du Covid-19. Mais ca fait plaisir d'avoir des personnes réactives Gérard Suivi idéal Je me suis senti écouté et compris tout au long de ma recherche de prêt ce qui est selon moins le critère le plus important dans une telle démarc Charles F Un courtier en béton! Expérience top!!! Mon courtier Papernest a été d'une aide et d'une efficacité exceptionnelles. On a formé une super team malgré les nombreux obs Envie de voir plus d'avis sur papernest ?

Attention au taux d’assurance !

Nombreux sont ceux qui, à tort, se concentrent exclusivement sur le taux d’intérêt dans leur recherche du meilleur prêt…

Le taux d’assurance est primordial : il peut faire varier le coût de votre prêt de plusieurs milliers d’euros !

Premièrement, nous vous conseillons de vous tourner vers une assurance emprunteur individuelle plutôt que l’assurance de groupe automatiquement proposée par l’établissement prêteur.

Votre taux d’assurance dépend :

de votre âge

de votre état de santé

de votre profession

de votre hygiène de vie

de vos loisirs

des garanties souscrites

L’assurance prendra le relai pour payer vos mensualités en cas d’accident de la vie. Plus votre profil est considéré « à risque », plus le taux sera élevé.

Voici les TAEA (taux annuels effectifs d’assurance) moyens par tranche d’âge en janvier 2023 :

moins de 30 ans : 0,43%

0,43% 31-35 ans : 0,46%

0,46% 36-40 ans : 0,62%

0,62% 41-45 ans : 0,65%

0,65% 46-50 ans : 0,76%

0,76% 51-60 ans : 0,90%

0,90% plus de 60 ans : 1,23%

Les taux moyens des prêts immobiliers ont baissé : puis-je renégocier mon prêt ?

On pense souvent que les crédits à taux mixte ou variable sont les seuls à pouvoir profiter d’une baisse des taux.

En théorie, cela est vrai… Mais en pratique, une renégociation de crédit peut vous permettre de profiter des taux attractifs de 2023 sur votre crédit à taux fixe !

Qu'est-ce que la renégociation de crédit ? Comme l’indique son nom, cette opération consiste à renégocier le taux de son contrat de prêt immobilier avec sa banque.

L’avantage de cette opération est qu’elle ne vous coûte rien ; l’inconvénient, qu’elle est très difficile à obtenir ! Vous n’obtiendrez la renégociation de votre prêt immobilier que si vous avez de très bons arguments (c’est-à-dire, un très bon dossier emprunteur).

Avez-vous pensé au rachat de crédit immobilier ?

Sur le principe, le rachat de crédit n’est pas très différent de la renégociation : le but est d’obtenir un nouveau taux, plus avantageux, pour son crédit immobilier.

En revanche, les coûts impliqués ne sont pas les mêmes : le rachat de crédit vous oblige à verser des indemnités de remboursement anticipé (IRA) à votre nouvelle banque, mais aussi à payer une nouvelle garantie et très certainement de vous acquitter à nouveau de frais de dossier.

Néanmoins, le crédit immobilier étant un produit d’appel pour les banques, leur permettant d’obtenir des nouveaux clients (plus que de fidéliser ceux qu’elle a déjà), le rachat est plus facile à obtenir.

Il s’agit donc d’une alternative à envisager si votre tentative de renégociation auprès de votre banque initiale a échoué. Attention cependant : au regard des frais impliqués par le rachat et des intérêts qu’il vous reste à rembourser, assurez-vous que celui-ci soit bien rentable !

Bon à savoir On considère généralement qu’il est inutile de demander un rachat de crédit au-delà de la première moitié, voire du premier tiers du prêt. De même, la différence entre les deux taux doit être d’au moins 1 point pour que le rachat soit rentable.

Pour en savoir plus sur les taux actuels :

FAQ

👨🏿‍💼 Pourquoi passer par un courtier pour obtenir le meilleur taux ?

Tout simplement parce que c'est son métier ! Grâce à son expertise et ses partenariats, vous augmenterez considérablement vos chances d'obtenir un taux avantageux. Vous ne risquez rien à essayer : tant que votre prêt n'est pas signé, vous ne devez rien au courtier.

🔄 Est-il possible de changer de taux en cours de prêt ?

Oui : même si vous avez souscrit un prêt à taux fixe, vous pouvez demander un rachat de crédit ou tenter une renégociation pour obtenir un meilleur taux en cours de prêt. Faites bien vos calculs pour vous assurer que l'opération soit rentable !