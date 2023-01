L’évolution des taux immobiliers

Quelle est l’évolution des taux immobiliers sur ces dernières années ? en 2021, les taux d’intérêts sont particulièrement bas, ce qui n’était pas le cas des années 1980 et 1990. Il y a encore quelques décennies, les taux d’intérêts étaient parfois 15 fois supérieurs à ceux d’aujourd’hui !

Actualité des taux à la rentrée 2020 À la sortie du déconfinement, les demandes de prêts immobiliers ont explosé pour atteindre un record au mois de juin 2020. En cette période estivale particulière, les taux sont restés assez bas, et ce jusqu’en janvier. Effectivement, les taux moyens sur 15, 20 et 25 ans sont stables par rapport au mois précédent (2,23%, 2,28% & 2,35%). Les très bons dossiers peuvent passer en dessous de la barre des 1%.

Évolution des taux immobiliers pour un prêt sur 15, 20 et 25 ans

Cependant, un point important est à prendre en compte : les conditions d’octroi de crédit immobilier sont plus strictes.

Les banques sont en effet frileuses face au contexte économique et suivent à la lettre les recommandations du Haut Conseil de Stabilité Financière :

– Un emprunt de 25 ans maximum

– La règle des 35% de taux d’endettement

Nos conseils d’experts pour obtenir votre crédit immobilier :

– Préparez votre dossier et votre épargne : 10% d’apport personnel (pour couvrir les frais de notaire et de garantie)

– Passez par un courtier immobilier : des taux personnalisés selon votre profil, un expert à vos côtés, sans vous déplacer en agence.

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? Les taux immobiliers sont stables en janvier et très attractifs! C’est le moment de réaliser son projet immobilier, nos courtiers sont à vos côtés pour trouver le meilleur financement !

Quel est le taux d’un prêt immobilier en 2021 ?

Si vous pensez à contracter un prêt immobilier depuis déjà quelques mois voire quelques années, ne tardez plus ! En effet, certains ne le savent peut-être pas, mais le baromètre d’évolution des taux immobiliers en 2021 est au plus bas et ce, depuis plusieurs années déjà !

À titre d’exemple, sachez que le taux le plus avantageux pour le mois de janvier 2020 avoisine les 0,92% sur un prêt de 15 ans. Ce taux diffère de celui de janvier 2019 dans la mesure où il était de 1,25%, preuve que l’évolution des taux immobiliers est avantageuse pour ceux désirant emprunter.

L’évolution des taux immobiliers depuis 2018 et de ces dernières années montrent que ces différences sont favorables aux demandeurs de prêts.

Ci-dessous, un tableau regroupant les taux les plus avantageux pour le mois de janvier 2023 :

Les taux immobiliers les plus avantageux en janvier 2023

Durée du prêt Taux 10 ans 0,50% 15 ans 0,60% 20 ans 0,70% 25 ans 0,91%

Autre exemple : en mars 2018 l’évolution des taux immobiliers était à la baisse mais l’était encore moins que celle connue en 2019 dans la mesure où le taux moyen sur un prêt de 20 ans était à 1,65% en mars 2018 contre 1,55% pour le même mois de cette année. Le meilleur taux en juin 2018 était à 0,52%, un taux très avantageux pour favoriser un remboursement dans de bonnes conditions.

L’évolution des taux immobiliers sur ces dernières années

L’évolution des taux d’intérêts depuis 1990 et 2000 a-t-elle toujours été avantageuse pour les demandeurs de prêt ? Sachez que les années 2000 ont été marquées par des taux d’intérêts favorables. Fin 2015, les taux flirtent avec les 3,5%.

En revanche, le prix de l’ancien est grimpé en flèche : en 10 ans, entre 2000 et 2010, les prix ont progressé de près de 7% en moyenne. Il faudra attendre la crise financière mondiale de 2007-2008 pour constater une accalmie au niveau des taux de l’immobilier (7,1% contre 7,5% au début des années 2000). S’il est arrivé que les taux soient repartis à la hausse quelques années plus tard, celle-ci a été moins conséquente (de l’ordre de 5% environ).

Depuis 10 ans, les taux immobiliers ne cessent de baisser si l’on se base sur un historique : si les 5% sont atteints à la fin des années 2000, au milieu des années 2010, les chiffres baissent et passent à 3,5% puis arrivent à environ 1% depuis quelques années.

Par contre, l’historique des taux immobiliers depuis 20 ans (comparatif années 1990 / années 2010) montre que le début des années 1990 est marqué par des taux dépassant les 9% ! Autant dire que la plupart des demandeurs de prêt (dont les primo-acquérants) voyaient leur espoir de contracter un prêt fortement compromis… Fort heureusement, le taux d’intérêt moyen passe à 5% en 1998. L’analyse de l’historique des taux immobiliers depuis 30 ans rend compte de nombreuses fluctuations, comme vous l’aurez constaté avec les années 1990 et 2000.

L’historique des taux immobiliers d’il y a 40 ans montrent que depuis les années 1980, les taux étaient 10 à 15 fois supérieurs à ceux d’aujourd’hui pour un prêt immobilier sur 15 ans.

Quels taux immobiliers pour le futur ?

La tendance des taux immobiliers pour les mois à venir

Aujourd’hui, l’immobilier connaît des baisses exceptionnelles, au point qu’il est possible de contracter un prêt avec un taux d’intérêts à 1% voire moins ! La baisse des taux semble être encore au programme pour les années à venir et pourrait donc suivre la même courbe descendante que ces derniers mois, en atteste le tableau ci-dessous, déclinant l’évolution des taux sur des prêts de 10 ans, 15 ans et 20 ans.

Evolution du taux immobilier moyen en février, mars et janvier 2023 :

Mois Durée du prêt Taux fixes Mensualité pour 100 000 € empruntés février 10 ans 0,50% 860,10 € 15 ans 0,80% 588,40 € 20 ans 0,95% 458,10 € 25 ans 1,16% 384,60 € mars 10 ans 0,50% 863,10 € 15 ans 0,80% 593,20 € 20 ans 1,00% 461,20 € 25 ans 1,16% 385,10 € janvier 10 ans 2,06% 860,1€ 15 ans 2,23% 588,4€ 20 ans 2,28% 459,9€ 25 ans 2,35% 384,6€

Quels sont les facteurs qui influencent les taux immobiliers ?

Alors, comment sont calculés les taux immobiliers et sur quoi se basent ces baisses et hausses desdits taux ?

On compte notamment trois variables/acteurs influençant grandement les taux d’intérêts :

La BCE : la banque centrale européenne (BCE) est, à l’image de votre banque, un prêteur accordant des fonds aux banques européennes, dont la vôtre. Ainsi, il arrive également à ces banques de devoir emprunter de l’argent à des taux désavantageux, ce qui les contraint à également hausser leur propre taux.

la banque centrale européenne (BCE) est, à l’image de votre banque, un prêteur accordant des fonds aux banques européennes, dont la vôtre. Ainsi, il arrive également à ces banques de devoir emprunter de l’argent à des taux désavantageux, ce qui les contraint à également hausser leur propre taux. L’OAT : Les Obligations Assimilables du Trésor peuvent être assimilées à un financement de l’emprunt des banques : l’Etat devient en quelque sorte une « banque » pouvant prêter à divers taux, comme celui du taux fixe que vous pouvez choisir au moment de contracter votre prêt par exemple ! Consultez cette page pour en savoir plus à ce sujet.

Les Obligations Assimilables du Trésor peuvent être assimilées à un financement de l’emprunt des banques : l’Etat devient en quelque sorte une « banque » pouvant prêter à divers taux, comme celui du taux fixe que vous pouvez choisir au moment de contracter votre prêt par exemple ! Consultez cette page pour en savoir plus à ce sujet. L’Euribor : L’Euribor (pour Euro Interbank Offered Rate) est un taux d’intérêt introduit en 1999 et renvoie à la moyenne des taux des prêts que les banques s’accordent entre elles. Appliqué dans plusieurs pays et sachant que la durée et les conditions de prêts sont à la discrétion de chacune des banques, l’Euribor est soumis à des fluctuations qui influencent les taux variables.

Notez que d’autres facteurs entrent en compte dans l’évolution des taux immobiliers : la politique, les conflits géopolitiques…

Quels sont les taux d’intérêts actuels ?

🔟 Quel taux sur 10 ans ?

Actuellement, pour un prêt immobilier sur 10 ans, le taux d'intérêts moyen est de 0,78%. L'historique des taux immobiliers depuis 10 ans montre qu'un prêt sur ces dernières années est plutôt favorable à ceux qui veulent investir dans l'immobilier, et plus particulièrement sur 5 ans, dans la mesure où l'évolution de ces taux montrent que ces derniers n'ont jamais été aussi bas.

🏦 Quelle banque pour un prêt immobilier ?

Pour contracter un crédit immobilier, vous avez le choix entre des dizaines de banques et autres prêteurs. Certains sont spécialisées dans l'immobilier (Crédit Immobilier...) quand d'autres proposent des assurances (AXA...). N'hésitez pas à avoir recours à un comparateur de prêt pour trouver le taux le plus avantageux pour vous, pour contracter un crédit que vous pourrez rembourser.

💰 Quel salaire pour pouvoir emprunter 200 000 euros ?

Pour emprunter la somme non négligeable de 200 000 euros, vous devez gagner des revenus vous permettant d'avoir un reste à vivre acceptable. Les banques acceptent rarement les prêts avec un taux d'endettement supérieur à 35%.

Si vos revenus sont modestes, sachez que vous allez devoir multiplier les prêts et donc allonger vos crédits dans la mesure où la part de votre budget accordé au remboursement de votre crédit sera proportionnelle à vos rentrées d'argent, donc moins importante. Jetez un coup d’œil au tableau ci-dessous pour savoir quelle somme vous pouvez rembourser chaque mois :

