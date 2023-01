Quels sont les taux pour un prêt immobilier sur 25 ans en janvier 2023 ?

Le taux moyen d’un prêt immobilier sur 25 ans est de 2,35% en janvier 2023. Le taux maximum est de 2,37%, et le meilleur taux de 0,91% !

Ce tableau montre son évolution sur les 6 derniers mois :



Mois Taux moyen mars 1,16% février 1,16% janvier 1,18% décembre 1,21% novembre 1,21% octobre 1,28%



Faut-il emprunter sur 25 ans ?

Les taux immobiliers sur 25 ans sont plus élevés que pour un emprunt sur 10 ans. En effet, comme le montre le tableau ci-dessous, plus un prêt est long, plus son taux d’intérêt sera élevé.

Pourquoi alors emprunter sur une durée plus longue ? Tout simplement pour emprunter davantage ! Le taux d’endettement maximum étant fixé en 2023 à 35% de vos revenus nets, vous devez veiller à ce que vos mensualités ne soient pas trop élevées.

L’avis de l’expert Nathalie – Courtière en immobilier Senior chez papernest Le saviez-vous ? 25 ans est l’une des plus longues durées sur lesquelles vous pouvez contracter un prêt. En effet, plus la durée d’un prêt est importante, plus le risque de non-remboursement est accru pour les banques.

Depuis 2012, les crédits d’une durée de plus 20 ans à 25 ans ont augmenté de 69 %. Ceux-ci représentent un poids dans le marché de 48,8 %, contre 33 % pour les prêts de plus de 15 à 20 ans.

Cette évolution témoigne d’une diminution progressive des taux d’intérêt ainsi que d’une augmentation du coût des opérations.

Les mensualités moyennes pour un prêt de 25 ans sont de 384,6€. À titre de comparaison, voici un historique de leur montant sur les 6 derniers mois :



Mois Mensualité moyenne mars 385,10 € février 384,60 € janvier 385,1 € décembre 386,50 € novembre 386,50 € octobre 389,70 €



Simulez vos mensualités gratuitement grâce à la calculette de prêt immobilier papernest :

Prix du bien Apport initial Frais de notaire estimés De quel type de logement s'agit-il ? Ancien Neuf Montant à emprunter 0 € Votre capacité d'emprunt maximum: (hors assurance emprunteur) Sur 7 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.78% Sur 10 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 0.96% Sur 15 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.15% Sur 20 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.33% Sur 25 ans 0 €/mois Taux d'intérêt 1.52% Simulation avancée

️ Quels sont les taux d’assurance pour un prêt immobilier sur 25 ans en janvier 2023 ?

Le taux d’assurance dépend davantage de votre âge et de votre état de santé que du montant emprunté !

Ce tableau vous donne les Taux d’Assurance Effectifs Annuels (TAEA) moyens par tranche d’âge en janvier 2023 :



Tranche d’âge Taux moyen Moins de 30 ans 0,43% 31-35 ans 0,46% 36-40 ans 0,62% 41-45 ans 0,65% 46-50 ans 0,76% Plus de 50 ans 0,90%



Comme vous le voyez, plus vous êtes âgé, plus votre assurance vous coûtera cher. En effet, l’établissement qui vous assure prendra le relais en cas d’accident de la vie, et se prévaut de cela en augmentant les tarifs proportionnellement aux risques que votre profil constitue.

Vous payerez également votre assurance plus cher si :

vous avez des problèmes de santé

vous êtes fumeur

vous pratiquez un sport ou un loisir dangereux…

Enfin, plus votre assurance a de garanties, plus elle sera coûteuse ! Mais cela en vaut généralement la peine. Votre assurance peut couvrir :

une invalidité permanente partielle ou totale

une incapacité temporaire totale de travail

une invalidité professionnelle

une maladie non objective…

Bon à savoir Les garanties minimales d’une assurance de prêt immobilier sont le décès et la perte totale et irréversible d’autonomie.

Quel est le TAEG pour un prêt immobilier sur 25 ans ?

Qu’est-ce que le TAEG ? Il s’agit du Taux Annuel Effectif Global, autrement dit le taux qui englobe la totalité des frais liés au prêt. Il est exprimé en pourcentage annuel de la somme empruntée.



✔️

Ce que le TAEG comprend ❌

Ce que le TAEG ne comprend pas les intérêts bancaires

les frais d’ouverture de compte

le coût de l’assurance

les frais de garanties (hypothèque, cautionnement, inscription en privilège de prêteur de deniers…)

les frais de dossier

les frais de courtage, le cas échéant

les frais d’évaluation du bien immobilier (hors frais d’enregistrement liés au transfert de propriété du bien immobilier) les frais de notaire

les éventuelles indemnités de remboursement anticipé (IRA)



Le TAEG était auparavant utilisé seulement comme indicateur pour les crédits à la consommation. Il est désormais un indicateur obligatoire pour tous les prêts.

En effet, depuis la loi Scrivener, les banques sont contraintes d’indiquer le TAEG pour tout crédit, sur tous les documents relatifs au prêt et tous les supports publicitaires – qu’il s’agisse d’un crédit immobilier ou d’un crédit à la consommation.

Il ne doit pas dépasser le taux d’usure fixé par la Banque de France chaque trimestre. En janvier 2023, ce taux d’usure pour les prêts immobiliers d’une durée de 25 ans est de :

2,60% pour les prêts à taux fixe 2,53% pour les prêts à taux variable

Le TAEG est l’indicateur le plus simple à utiliser pour comparer les différentes offres de prêt : vous êtes sûr de prendre en compte tous les paramètres et de choisir le prêt qui vous coûte vraiment le moins cher !

Voici le coût moyen d’un prêt sur 25 ans avec et sans assurance en janvier 2023, selon le montant emprunté :



Montant du prêt Coût moyen assurance comprise Coût moyen hors assurance 50 000 € 13 819 € 9 569 € 80 000 € 22 110 € 15 310 € 100 000 € 27 637 € 19 137 € 110 000 € 30 401 € 21 051 € 120 000 € 33 164 € 22 964 € 130 000 € 35 928 € 24 878 € 140 000 € 38 692 € 26 792 € 150 000 € 41 456 € 28 706 € 160 000 € 41 456 € 30 619 € 170 000 € 46 983 € 32 533 € 180 000 € 49 747 € 34 447 € 190 000 € 52 510 € 36 360 € 200 000 € 55 274 € 38 274 € 250 000 € 69 093 € 47 843 € 300 000 € 82 911 € 57 411 € 400 000 € 110 548 € 76 548 € 500 000 € 138 185 € 95 685 €



Quelle banque propose le meilleur taux immobilier pour un prêt de 25 ans ?

Tout dépend de votre profil emprunteur et des offres du moment ! Nous vous conseillons de faire plusieurs simulations de prêt immobilier pour être sûr de choisir le prêt immobilier le plus avantageux.

Comparez les TAEG et ne négligez pas la négociation des indemnités de remboursement anticipé : c’est la clé pour pouvoir effectuer un rachat de crédit à moindre coût si vous trouvez un meilleur taux dans une autre banque dans le futur.

Outre le taux d’intérêt, toutes les banques ne sont pas non plus égales sur les frais bancaires appliqués :



Banque Frais bancaires annuels Boursorama 23,41 € Fortuneo 27,68 € ING Direct 24,78 € B for Bank 40,05 € Orange Bank 49,43 € Hello Bank 102,98 € Macif 88,57 € Axa 93,77 € Crédit Coopératif 102,55 € Monabanq 108,26 €



Le mieux, pour être sûr de faire le bon choix, est de faire appel à un courtier. Celui-ci saura trouver pour vous le prêt immobilier sur 25 ans au meilleur taux et aux meilleures conditions !

Quelle est ma capacité d’emprunt sur 25 ans ?

Le tableau ci-dessous vous donne une estimation de la mensualité maximale que vous pouvez atteindre et de votre capacité d’emprunt en fonction de votre salaire.



Salaire mensuel net Mensualité maximale Montant maximum du prêt sur 25 ans 1 200 € 420 € 126 000 € 1 700 € 595 € 178 500 € 2 000 € 700 € 210 000 € 2 500 € 875 € 262 500 € 3 000 € 1 050 € 315 000 € 3 500 € 1 225 € 367 500 € 4 000 € 1 400 € 420 000 € 4 500 € 1 575 € 472 500 € 5 000 € 1 750 € 525 000 €



Attention Lorsque l’on parle de « montant maximum du prêt », cela comprend le coût du prêt : il s’agit de la somme du capital emprunté et des intérêts sur 25 ans.

Pour calculer votre capacité d’emprunt sur 25 ans, il suffit de multiplier votre salaire net par 0,35 et de multiplier de nouveau la somme obtenue par 300 (un prêt sur 25 ans comprend 300 mensualités).

Pour un prêt d’une durée de 25 ans, les mensualités sont de :



Somme empruntée Montant des mensualités 50 000 € 167 € 80 000 € 267 € 100 000 € 333 € 110 000 € 367 € 120 000 € 400 € 130 000 € 433 € 140 000 € 467 € 150 000 € 500 € 160 000 € 533 € 170 000 € 567 € 180 000 € 600 € 190 000 € 633 € 200 000 € 667 € 250 000 € 833 € 300 000 € 1 000 € 400 000 € 1 333 € 500 000 € 1 667 €



Pour obtenir le budget de votre projet immobilier, il faut alors retrancher à la somme obtenue le taux de votre prêt et de votre assurance :

Si vous gagnez 4 000 € par mois, que vous contractez votre emprunt avec un taux d’intérêt de 1,27% et un taux d’assurance de 0,5%, le capital emprunté peut aller jusqu’à 420 000 – (420 000 x 1,27% + 420 000 x 0,5%) = 412 566 € .

. Si vous gagnez 3 000 € par mois, que vous contractez votre emprunt avec un taux d’intérêt de 1% et un taux d’assurance de 0,75%, le capital emprunté peut aller jusqu’à 315 000 – (315 000 x 1% + 315 000 x 0,5%) = 310 275 € .

. Si vous gagnez 2 500 € par mois, que vous contractez votre emprunt avec un taux d’intérêt de 1,8% et un taux d’assurance de 1,2%, le capital emprunté peut aller jusqu’à 262 500 – ( 262 500 x 1,8% + 262 500 x 1,2%) = 254 625 €.

Utilisez notre simulateur pour calculer votre capacité d’emprunt sur 25 ans en quelques clics :

Pour plus d’informations sur les taux :

FAQ

💸 Est-il possible de dépasser les 35% de taux d'endettement ?

Non : les banques respectent très strictement la règle des 35% de taux d'endettement. Ainsi, même si votre reste à vivre est confortable, vous devrez vous y conformer.

💰 Quel est l'apport personnel minimum pour un emprunt sur 25 ans ?

L'apport personnel requis dépend du montant emprunté, pas de la durée du crédit. On considère qu'il doit représenter au moins 10% du capital emprunté.